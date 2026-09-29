WiFi 6 GHz w domu to hit czy kit? Sprawdzam na routerze, który nie kosztuje kroci

W wielu częściach Polski kwestia prędkości Internetu przestała mieć fundamentalne znaczenie. Siedzimy na światłowodowej infrastrukturze 500 Mb/s lub 1 Gb/s, co w zupełności wystarcza do nowoczesnych gier, streamingu wideo, pracy oraz pobierania danych. Również po WiFi. Ponad dekadę temu podłączenie gamingowego PC albo konsoli do sieci bezprzewodowej było uznawane za profanację. Dzisiaj to standard.

To wygodne uśpienie na pozycji gigabitowych portów WAN oraz 940 Mb/s przepustowości sprawia, że przestałem zastanawiać się: czy może być szybciej? Ano może. Odczuwalnie szybciej. Pokazał mi to router WiFi 7 z MLO i obsługą pasma 6 GHz.

Acer wprowadza na rynek dwa nowe routery mesh. Mniejszy Acer Connect Ovia T360 to nowoczesna klasyka do łatwej rozbudowy

Acer Connect Ovia T360 to router WiFi 7 Dual-Band. Sprzedawany pojedynczo, w dwupaku lub trzypaku, aby od razu wykorzystać potencjał technologii mesh. Dzięki niej dwa routery błyskawicznie się porozumiewają, zwiększając zasięg sieci. Węzły stale porozumiewają się w tle, płynnie przekazując np. użytkownika ze smartfonem wchodzącego na piętro. Wszystko po to, aby optymalizować prędkość, opóźnienie i zasięg dla każdego użytkownika.

W porównaniu do klasycznych wzmacniaczy WiFi, routery mesh takie jak Acer Connect Ovia T360 nadają tę samą sieć (SSID), dzielą się pakietami, analizują obciążenie w całym gospodarstwie oraz zachowują stabilne opóźnienie. Dzięki technologii mesh pierwsze piętro „nie jest poszkodowane”, tak samo zresztą ogród, jak to bywa w wielu domach. No i dzięki mesh nie trzeba konfigurować osobno poszczególnych węzłów.

W przypadku T360 wystarczy podłączyć pierwszy router do modemu i zasilania, odpalić aplikację Acer Connect na smartfonie, stworzyć sieć, a następnie dodać drugi router w ustawieniach apki. Wciskamy potem okrągły przycisk WPS na obudowie obu urządzeń i to tyle. Sprzęty zostały sparowane i zsynchronizowane, zasięg domowej sieci bezprzewodowej został powiększony niemal dwukrotnie.

Acer Connect Ovia T360 ma zasięg do 90 metrów, a w duecie ogarnął mój ogród oraz piętro. Co ze spadkiem prędkości?

Jednostka główna trafiła do salonu na parterze. Węzeł na pierwsze piętro do sypialni. Taki duet wystarczył, aby balkon, który dawniej był wyłączony z domowej sieci, znalazł się w zasięgu. Ogród z tyłu także został objęty niewidzialną siecią. Samo znalezienie się w obrębie routera nie jest jednak wielkim osiągnięciem. Ważniejsze, co z samą prędkością podczas łączności z satelitą na piętrze.

Zacznijmy od jednostki głównej, podłączonej do modemu w salonie na parterze. Korzystam z sieci 1 Gb/s, gdzie deklarowane przez operatora 1000 Mb/s faktycznie jest dostarczane. Pomiaru dokonuję w aplikacji SpeedTest na telefonie iPhone 17 Pro. Nie odłączam żadnych urządzeń od sieci (a mam ich łącznie 20+), ale upewniam się, iż w tle nie zachodzi żaden proces znacząco obciążający Internet. Oto wyniki:

Acer Connect Ovia T360, jeden router, Speedtest, Internet 1 Gb/s

Metr od routera: 898 Mb/s, ping 8 ms

Sąsiedni pokój: 653 Mb/s, ping 13 ms

Piętro wyżej: 179 Mb/s, ping 41 ms

Ciekawiej robi się, gdy aktywuję drugą jednostkę (węzeł) stojącą na piętrze w sypialni. Wtedy routery Acera porozumiewają się ze sobą, automatycznie oddając mnie w ręce satelity, o ile znajduję się na piętrze. Routery dzieli bardzo gruby żelbetowy sufit, a schody są kręte w kształcie symbolu „U”. Nie jest to więc optymalny układ wnętrza z perspektywy fal. Oto uzyskane wyniki satelity via mesh:

Acer Connect Ovia T360, węzeł mesh na piętrze, Speedtest, Internet 1 Gb/s

Metr od węzła: 446 Mb/s, ping 18 ms

Sąsiedni pokój: 230 Mb/s, ping 37 ms

Poddasze (skosy): 122 Mb/s, ping 66 ms

Tu warto odnotować, że redukcja prędkości na węźle wynosi około połowę. Gdy miałem przy klatce schodowej wzmacniacz sygnału, redukcja prędkości wynosiła grubo ponad połowę, okolice 65-70%. Już pod tym względem progres jest odczuwalny. Czuć różnicę także w przypadku opóźnienia. Grając w sypialni na górze, a nawet pokoju gościnnym na piętrze, nawet tytuły takie jak Battlefield 6 działają znośnie. Nie jest idealnie, ale grać się da. Wszystko to bez ani jednego kabelka.

Z drugiej strony ewidentnie widać, że samo pasmo 5 GHz do komunikacji ze sprzętami oraz brak dedykowanego backhaulu mocno ogranicza przepustowość. Mesh ratuje nieco sytuację, ale kładę tu znacznie silniejszy akcent na „nieco” niżeli „ratuje”.

Acer Connect Ovia T360

Acer Connect Ovia T360

Niestety, mój światłowód jest zbyt powolny, aby w pełni przetestować potencjał T360. Stawiam więc sieć domową

Router Acera odłączam od modemu i konfiguruję jako domowe WiFi bez dostępu do Internetu. Następnie podłączam do niego mój gamingowy laptop (WiFi 7, karta 2,5 Gb/s) z iPerf 3. Na swoim iPhone 17 Pro uruchamiam iPerf Network Testera. W ten sposób, przynajmniej teoretycznie, zrzucam ograniczenia dostawcy Internetu, sprawdzając realne możliwości urządzenia.

Mój telefon, w odległości metra od laptopa oraz routera, wskazuje 1212 Mb/s. Ograniczenie portu WAN 1Gb/s zgodnie z oczekiwaniami zostaje pokonane. Oczywiście tyczy się to wyłącznie sieci lokalnej bez dostępu do Internetu. Przydatnej np. podczas korzystania z plików na dysku sieciowym albo wysyłania danych między urządzeniami w ramach domowej pajęczyny.

Acer Connect Ovia T360, Domowa sieć WiFi, iPerf3:

Metr od routera: 1212 Mb/s

Sąsiedni pokój: 642 Mb/s

Piętro wyżej: 170 Mb/s

Transfer pliku 8 GB: około 80 sekund

Transfer folderu z plikami 8 GB: około 140 sekund

Tego typu prędkości w zupełności wystarczają, aby komfortowo pracować na plikach lokalnej sieci, o ile nie jesteśmy wymagającym specjalistą. Podczas pracy w Lightroomie bezpośrednio na dysku sieciowym wszystko działało tak, jakbym korzystał z nośnika pamięci HDD w laptopie. Przeglądanie bibliotek i wczytywanie plików RAW śmiga jak trzeba. Dopiero masowy eksport zaczyna dusić połączenie.

Acer Connect Ovia T360

Acer Connect Ovia T360

Dodając do tego tryb AP, Acer Connect Ovia T360 wyrasta na bardzo prosty w obsłudze, uniwersalny domowy router mesh

Wygodne jest to, że dzięki trybowi AP router może stanowić „bezmyślne” przedłużenie sieci operatora, gdzie mózgiem pozostaje początkowy modem z funkcją routera, a SSID się nie zmienia. Wtedy dwie jednostki mesh po prostu znacząco poszerzają zasięg WiFi, co docenią posiadacze domów oraz wielokondygnacyjnych mieszkań. Niestety, tracimy wtedy sprytne przekierowywania klientów oraz funkcje QoS. No ale zawsze to jakaś opcja do wyboru.

Z poziomu panelu administratora Acer Connect Ovia T360 pozwala na diagnostykę ruchu internetowego, podgląd układu sieci mesh, indywidualne zarządzanie pasmami (2,4 GHz plus 5 GHz) wraz podłączonymi do nich klientami (limity, priorytety) czy tworzenie WiFi gościa. Ciekawym rozwiązaniem jest możliwość tworzenia i zarządzania podsiecią smart home, trzymając wszystkie żarówki, drukarki i żaluzje na osobnym paśmie 2,4 GHz lub 5 GHz, optymalizując w ten sposób ruch. Nie mogło zabraknąć kontroli rodzicielskiej, z profilami, urządzeniami, limitami czasowymi oraz blokadą dostępu.

Sekcja WAN daje dostęp do zakładek ustawień WAN, IPTV, DMZ, Ping WAN, Firewall, UPnP, przekazywanie NAT, port forwarding, serwer VPN, VPN Client oraz DDNS. Skonfigurowałem sobie na routerze Surfsharka w formie zdalnego serwera i działa to bezproblemowo, cały proces był bajecznie prosty. Alternatywa to config pod OpenVPN lub WireGuard. Z kolei w ustawieniach WiFi możemy aktywować MLO (zamiana wielu pasm w jedno połączenie), ukryć sieć, izolować AP, filtrować MAC czy manipulować szerokością kanału czy mocą nadawczą (bat na sąsiadów).

Składając to w całość, Acer Connect Ovia T360 to łatwy w obsłudze zestaw mesh z interfejsem w języku polskim, który z nawiązką wystarczy w dużych domach z dostępem do gigabitowego światłowodu. Uniwersalna pod względem designu klasyka, która dobrze wygląda na książkowym regale i która nie kłóci się ani nie odcina od nowoczesnych, ciepłych wnętrz.

O wiele ciekawiej robi się jednak, kiedy odpalam większy model Acer Connect Ovia T520. Tri-Band pozwala się pobawić

Acer Connect Ovia T520

Acer Connect Ovia T520

Większy Acer Connect Ovia T520 to także router mesh WiFi 7, ale z obsługą trzech pasm: 2,4 GHz, 5 GHz oraz najnowszego 6 GHz. Do tego port WAN to 2,5 Gb zamiast 1 Gb. Z taką konfiguracją urządzenie pozwala wykorzystać potencjał arcyszybkiego światłowodu, a także zamienić go w arcyszybkie WiFi. To właśnie testy sieci bezprzewodowej pokazały mi odczuwalną różnicę dzielącą routery Dual-Band oraz Tri-Band.

Skąd ta różnica się bierze? Wyobraźmy sobie domową sieć WiFi bez ograniczeń prędkości Internetu. W routerach Dual-Band teoretyczna prędkość maksymalna łącza 2,4 GHz + 5 GHz wynosi 3600 Mb/s. Z tym, że smartfon czy laptop podłączony do takiej sieci skorzysta tylko z pasma 5 GHz, co powoduje zawężenie do maksymalnie 2882 Mb/s. Teraz dodajemy do tego szyfrowanie, TCP/IP oraz narzut technologiczny, a zostaje do 1600 Mb/s. Wciąż nieźle, ale gdy router pośredniczy w transferze między dwoma bezprzewodowymi urządzeniami na tym samym paśmie, musi na przemian odbierać i wysyłać dane, co w praktyce ucina przepustowość o mniej więcej 20-35% względem pojedynczego łącza klient-router. Dzięki MU-MIMO i OFDMA w Wi-Fi 7 nie jest to już sztywny podział na pół, jak bywało w starszych standardach.

Router Tri-Band polepsza tę sytuację sytuację, „obchodząc” wiele technologicznych limitów. Dzieje się to przede wszystkim dzięki wykorzystaniu technologii MLO, która w konfiguracji 5 GHz + 6 GHz pozwala wykorzystać oba pasma równocześnie bez wąskiego gardła transferowego. Oznacza to, że ograniczeniem staje się pasmo 5 GHz, z jego 1600 Mb/s realnej maksymalnej przepustowości. Solidny punkt wyjścia, jeśli za wsparcie robi pasmo 6 GHz z realną prędkością do 3450 Mb/s.

Pasmo 2,4 GHz: do 688 Mb/s teoretycznie, do 400 Mb/s realnie, 100 Mb/s typowo

Pasmo 5 GHz: do 2882 Mb/s teoretycznie, do 1600 Mb/s realnie, 450 Mb/s typowo

Pasmo 6 GHz: do 5764 Mb/s teoretycznie, do 3450 Mb/s realnie, 1500 Mb/s typowo (to samo pomieszczenie)

Samo pasmo 6 GHz pozostaje dosyć czyste, co za tym idzie, nie ma na nim tylu zakłóceń i takiej walki jak na pasmach 2,4 GHz oraz 5 GHz. Efekty od razu widać w uzyskanych wynikach, gdzie zestawiam T520 TRi-Band z T360 Dual-Band.

Dzięki dodatkowemu pasmu 6 GHz wyniki domowej sieci odczuwalnie podskoczyły

Acer Connect Ovia T520

Acer Connect Ovia T520

Zacznijmy od prostego SpeedTestu, gdzie wąskim gardłem jest mój dostawca Internetu, oferujący światłowód 1 Gb/s. Mimo tego ograniczenia, iPhone 17 Pro podłączony do routera Acer Connect Ovia T520 z włączonym MLO pokazuje średnio 919 Mb/s. Na T360 uśredniony pomiar wynosił z kolei 898 Mb/s. Różnice są więc małe, ale warto je pokazać, aby zarysować jak dodatkowe pasmo usprawnia przepustowość zaraz pod sufitem ISP.

Acer Connect Ovia T520, jeden router, Speedtest, Internet 1 Gb/s

Metr od routera: 918 Mb/s, ping 7 ms. Szybciej o 20 Mb/s

Sąsiedni pokój: 720 Mb/s, ping 10 ms. Szybciej o 67 Mb/s

Piętro wyżej: 229 Mb/s, ping 33 ms. Szybciej o 50 Mb/s

Router Tri-Band z siecią 6 GHz rozwija prawdziwe skrzydła, kiedy wyzbywam się ograniczeń dostawcy Internetu. Stawiając domową sieć i przeprowadzając jest iPerf3 z gamingowym laptopem w roli serwera, różnice względem modelu Dual-Band są już imponujące. „Nagą” wydajność radiową widać jak na dłoni:

Acer Connect Ovia T520, Domowa sieć WiFi, iPerf3:

Metr od routera: 1665 Mb/s. Szybciej o 453 Mb/s

Sąsiedni pokój: 832 Mb/s. Szybciej o 190 Mb/s

Piętro wyżej: 241 Mb/s. Szybciej o 71 Mb/s

Transfer pliku 8 GB: około 60 sekund. Szybciej o 20 sekund

Transfer folderu z plikami 8 GB: około 90 sekund. Szybciej o 50 sekund

Te 50 sekund na transferze folderu ze zdjęciami czy dodatkowe 453 Mb/s po WiFi to coś, co stanowi odczuwalną różnicę. Trzeba tylko pamiętać, że w przypadku światłowodu 1 Gb/s uzysk odczujemy głównie w obrębie domowej pajęczyny, bez wychodzenia w globalną sieć. Pod gigabitowym sufitem ISP także jest szybciej, ale bonus rzędu 50 Mb/s nie jest czymś, za co warto dopłacać do routera 6 GHz. Sytuacja staje się kompletnie inna, jeśli jesteś w zasięgu światłowodu 1,5 Gb/s albo szybszego. Wtedy Acer Connect Ovia T520 odpina wrotki i zdejmuje ograniczenia.

Acer Connect Ovia T520

Acer Connect Ovia T520

Przewaga MLO, pasma 6 GHz i routera Tri-Band staje się widoczna także w układzie mesh na piętrze

Mesh to świetne rozwiązanie zwiększające zasięg domowej sieci, ale ma zasadnicze ograniczenia. Dwa komunikujące się ze sobą routery na jednym paśmie siłą rzeczy ograniczają prędkość o połowę. Jeśli mamy do czynienia z modelami z dedykowanym backhaulem na szybkim paśmie, jak T520 od Acera, ten problem znika, ale pozostają inne: żelbetowy strop czy klatka schodowa.

Dysponując routerem takim jak T520 zyskujemy dodatkowe, czyste i sporadycznie używane pasmo 6 GHz o specyfice autostrady. Może obsługiwać nowoczesne urządzenia, może służyć do agregacji prędkości, może upłynniać komunikację między routerami. Pojawienie się pasma 6 GHz w domowej sieci mesh wpływa na wyniki, co zarejestrowałem testując prędkości satelity w sypialni na piętrze:

Acer Connect Ovia T520, węzeł mesh na piętrze, Speedtest, Internet 1 Gb/s

Metr od węzła: 618 Mb/s, szybciej o 172 Mb/s

Sąsiedni pokój: 331 Mb/s, szybciej o 101 Mb/s

Poddasze (skosy): 184 Mb/s, szybciej o 62 Mb/s

Gdyby nie ograniczał mnie światłowód, wyniki dla modelu Acer Connect Ovia T520 byłyby znacząco lepsze. Jednak nawet przy aktualnym limicie ISP, te dodatkowe 21,5 megabajta na sekundę to bardzo przyjemna górka. Internet na piętrze nie tylko „jest”, ale też staje się stosunkowo szybki.

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Acer ma dwa uniwersalne rozwiązania dla dwóch różnych grup odbiorców

Mniejszy, tańszy Acer Connect Ovia T360 spisze się w mieszkaniach ze światłowodem do 1 Gb. W duecie mesh nada się natomiast do tych domów, gdzie Internet wykorzystuje się klasycznie: do grania, do oglądania wideo, do lekkiej pracy biurowej. Czyli w zupełności wystarczy większości użytkownikom, a prostota obsługi urządzenia oraz uniwersalny design to dwa mocne dodatki.

Natomiast, jeśli ktoś posiada dostęp do sieci światłowodowej szybszej niż 1 Gb, tutaj Acer Connect Ovia T520 będzie lepszym rozwiązaniem. Dodatkowe pasmo 6 GHz w odczuwalny sposób upłynnia i przyspiesza domowy ruch, a operacje wykonywane w obrębie domowej sieci stają się szybsze. Należy tylko pamiętać, że 6 GHz ma także wady. Przede wszystkim słabszy zasięg i gorszą penetrację przeszkód terenowych. Za to w duecie MLO oraz pasmem 5 GHz dostajemy kapitalny zespół, grający na błyskawiczną sieć dla wszystkich domowników.

Cena routera Dual-Band Acer Connect Ovia T360 wynosi 299 zł lub 529 zł za duet mesh. Cena routera Tri-Band Acer Connect Ovia T520 wynosi 529 zł lub 1129 zł za duet mesh.

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