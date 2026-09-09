19 zł. Tyle kosztuje rozwiązanie problemów polskich firm z opiniami użytkowników

Konsumenci, którzy szukają usługodawcy, w pierwszej kolejności kierują się ceną - robi tak ponad 60 proc. z nas. Jednak coraz częściej sięgamy po bezpośrednie polecenia i oceny w sieci. Robi tak co trzeci Polak. Jak wynika z badania Insight Lab, aż 58 proc. Polaków weryfikuje oceny w Google, zanim zdecyduje się na kontakt z usługodawcą. Robimy tak zarówno przy naprawach aut, jak i przy skorzystaniu z usług kosmetycznych czy dentystycznych. Wizytówka w Google staje się więc jednym z elementów tworzących wizerunek przedsiębiorcy. Czasem potrafi zdecydować o kolejnych zleceniach.

W lokalnych społecznościach funkcjonują rozwinięte systemy poleceń, ale ta metoda nie działa na większą skalę, bo co z tego, że jedna dzielnica niewielkiego miasta wie, że konkretny zakład mechaniczny jest godny polecenia, skoro występuje tam określona liczba potencjalnych klientów? Dlatego tak ważne jest posiadanie opinii w internecie.

Szkopuł w tym, że Polacy bardzo chętnie korzystają z cudzych opinii, ale sami niezwykle rzadko dzielą się pozytywnymi doświadczeniami. Według wspomnianego badania 88 proc. z nas deklaruje pełną gotowość do wystawienia opinii, ale robi to tylko 38 proc. Skąd ta różnica? Z braku odpowiedniego momentu. Jeżeli jesteśmy zadowoleni z wykonanej usługi, to nie myślimy o niej, tylko wracamy do codziennych spraw. Dopiero gdy ktoś zajdzie nam za skórę, to musimy dać upust swoim emocjom.

Sam ostatnio złapałem się na tym samym. Poszedłem do restauracji, którą wybrałem na podstawie opinii z Google. Okazała się trafieniem w dziesiątkę. Przy płatności poproszono mnie o wystawienie opinii. Powiedziałem, że na pewno to zrobię. I co? Dopiero podczas pisania tego artykułu przypomniałem sobie, że nie zrobiłem tego, bo nie znalazłem czasu, bo musiałem wrócić do domu, a później zająłem się innymi czynnościami. I właśnie z takimi problemami chcą walczyć WeNet i Polskie ePłatności.

Terminal płatniczy za 19 zł rozwiązuje problemy małych firm

Duże przedsiębiorstwa zautomatyzowały system zbierania opinii. Mają zintegrowane systemy POS i systemy CRM, automatyczne wysyłanie maili i SMS-ów po usługach i wizytach oraz cały sztab ludzi odpowiedzialnych za opinie. Mała firma nie może sobie pozwolić na takie rozwiązania i to nie tylko ze względów finansowych. Mali polscy przedsiębiorcy najczęściej wykonują prace samodzielnie, nie mają więc czasu na wdrażanie się do kolejnych rozwiązań.

Z pomocą przychodzi Moduł Moje Opinie, który działa w momencie płatności kartą, a klient otrzymuje automatyczny impuls do zostawienia opinii w Google, bez żadnego dodatkowego działania ze strony właściciela firmy. Przedsiębiorca decyduje, jak długo na ekranie terminala jest widoczny kod QR - od kilku do 60 sekund. Można go również wywołać ręcznie - niezależnie od transakcji, a kod pojawia się również na wydrukowanym potwierdzeniu płatności.

Tym samym klienci płacący kartą otrzymują automatyczny impuls, który może nakłonić ich do wystawienia opinii od razu.

Terminal płatniczy to jedyne urządzenie, które ma dziś praktycznie każda mała firma i któremu ufa bez zastanowienia. Dlatego to najlepszy możliwy nośnik dla rozwiązania, które ma działać samo, bez długiego procesu wdrożenia i szkolenia. Wcześniej automatyczne zbieranie opinii w punkcie sprzedaży było zarezerwowane dla największych graczy, teraz osiedlowy zakład fryzjerski czy warsztat samochodowy uruchamia je równie łatwo, jak przyjmuje płatność kartą. Dla nas to coś więcej niż premiera produktu - Moje Opinie to pierwszy wspólny produkt WeNet i Polskich ePłatności i dowód na to, że połączenie widoczności online z infrastrukturą płatniczą daje przedsiębiorcom realną przewagę - mówi Mateusz Nowak, członek zespołu zarządzającego WeNet odpowiedzialny za strategię i akwizycje oraz pomysłodawca projektu.

Rozwiązanie Moje Opinie trafiło do sprzedaży 3 września i jest dostępne dla firm korzystających z terminali płatniczych Polskich ePłatności. Kosztuje 19 zł netto miesięcznie za lokalizację. Obrót i liczba transakcji nie mają znaczenia dla wysokości opłaty. Rozliczenie odbywa się przez terminal, bez osobnej faktury. W ramach usługi firma WeNet oferuje pomoc w założeniu i konfiguracji wizytówki Google, wsparcie wdrożeniowe oraz instruktażowe materiały wideo. Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą rozszerzyć pakiet usług i skorzystać z Marketingu Lokalnego WeNet.

Stała cena niezależna od liczby transakcji to był świadomy wybór, nie kompromis. W modelu prowizyjnym lub transakcyjnym relatywnie najwięcej zapłaciliby ci, którzy najbardziej potrzebują tego narzędzia, czyli właśnie najmniejsze firmy. To by przeczyło sensowi tego produktu. Zależało nam na tym, żeby bariera wejścia była naprawdę niska - dlatego zaprojektowaliśmy rozwiązanie, w którym właściwie nie ma czego wdrażać. 19 zł netto miesięcznie za lokalizację, bez integracji, bez dodatkowej faktury do obsłużenia, bo rozliczenie odbywa się przez terminal - mówi Juliusz Stawiński, CPO, dyrektor pionu rozwoju usług i produktów Polskich ePłatności.

Prostota jest siłą rozwiązania Moje Opinie

Wykorzystano infrastrukturę, która już fizycznie istnieje i jest najpowszechniejszą rzeczą w biznesach - terminal płatniczy. Kluczowym elementem jest precyzyjne uchwycenie momentu, w którym klient jest skłonny wystawić opinię - przyłożenie karty do terminala. Po autoryzacji transakcji pojawia się kod QR, który prowadzi do formularza opinii Google. Możliwość samodzielnego ustawienia czasu wyświetlania kodu sprawia, że nie występuje ryzyko blokowania kolejki w godzinach szczytu. Przedsiębiorca może poprosić klienta o opinię i zasugerować zeskanowanie kodu.

Klient nie musi wykonywać dodatkowych czynności - ma w ręku smartfon, którym skanuje kod i od razu może wystawić firmie opinię w Google. Bez jej ręcznego wyszukiwania i bez ryzyka pomylenia lokalu z konkurencją o podobnej nazwie. Jednocześnie wydrukowanie kodu QR na potwierdzeniu płatności to swoiste koło ratunkowe, gdyby klient nie miał czasu na napisanie opinii od razu. Co ważne - system nie filtruje opinii, nie wpływa na ich treść, wyświetla się każdemu, więc działa w zgodzie z unijną dyrektywą Omnibus.

Moje Opinie to nowy standard w punkcie sprzedaży

Ten projekt pokazuje, że nowoczesne usługi i handel nie muszą być drogie. Wystarczy terminal płatniczy, który przestaje być urządzeniem wyłącznie płatniczym, a staje się narzędziem marketingu relacyjnego. Połączenie kompetencji WeNet - eksperta w obszarze obecności firm w internecie z potężną bazą terminalową firmy Polskie ePłatności, przyniosło narzędzie, które realnie zwiększa widoczność firm w internecie.

Mikrofirma nie odrzuca technologii, odrzuca kolejną rzecz do “ogarnięcia”. Dlatego moduł Moje Opinie zaprojektowaliśmy tak, żeby nie było czego wdrażać - korzystanie z niego nie wymaga żadnej integracji, żadnego szkolenia, żadnej dodatkowej faktury. Narzędzie działa w urządzeniu, które ta firma i tak ma na ladzie - podsumowuje Mateusz Nowak.

zdjęcie główne: fot. Thaspol Sangsee / Shutterstock.com

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Paweł Grabowski Redaktor Dziennikarz działu Technologie, w Grupie Spider’s Web od 2019 r. Pierwsze kroki w internetowych redakcjach stawiał w Bezprawniku, skąd trafił do redakcji Autobloga, a od października 2022 r. publikuje również w dziale Tech. Lubi smartfony, tablety, ale i nie przepuści ciekawemu sprzętowi AGD. Od zawsze wierny zielonemu robotowi Androida, ale gdy trzeba, to z ciekawości zajrzy do sadu Apple, by wyjść stamtąd wstrząśnięty. Poza technologiami interesuje się motoryzacją, a przez wpływ redaktora Baryckiego także jazdą na rowerze.