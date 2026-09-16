Unia Europejska zakaże dzieciom social mediów. Biję brawo

16 września 2026 r. Ursula von der Leyen wygłosiła orędzie o stanie Unii Europejskiej. Muszę przyznać nawet jak na nią było pełne walki, zapowiedzi zmian funkcjonowania Wspólnoty. Dowiedziałem się, że Kanada może zostać partnerem, że musimy wydawać więcej na obronność> Na temat tego przemówienia powstanie jeszcze wiele analiz, mniej lub bardziej trafnych, ale tym razem skupmy się na innej kwestii - mediach społecznościowych.

Unia Europejska chce zakazać mediów społecznościowych dla dzieci

W swoim wystąpieniu Ursula von der Leyen zapowiedziała, że Komisja Europejska przedstawi zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci poniżej 13. lat. Natomiast te między 13 a 15. rokiem życia będą musiały mieć konta o ograniczonych funkcjach, zakładane przez rodziców i przez nich nadzorowane. Dzieci w wieku do 15 do 18 lat mają mieć konta w wersji bezpieczniejszej, bez narażenia na szkodliwe treści.

Z mównicy padło ważne zdanie: to Unia ustala zasady, a nie Big Techy i to one będą musiały się dostosować. Według Ursuli von der Leyen dzieci spędzają od 4 do 6 godzin dziennie przed ekranami, a social media żerują na ich uwadze. Pełna wersja przepisów zostanie zaprezentowana w czwartek w ramach Kids Act, czyli pakietu przepisów w zakresie ochrony dzieci w internecie.

Cieszę się

Social media stają się ściekiem. I to zjawisko postępuje z roku na rok. Profile karmiące się strachem, fejkami, gęsto podlane sosem z AI, kształtują opinie dziesiątek tysięcy ludzi. Dzieci oglądają tam treści, które nie powinny być pokazywane, nie odróżniają życia od fikcji, ale to zarzut również dla dorosłych. nierealny obraz świata sprawia, że mają problem z dostosowaniem się, nie radzą sobie z problemami. Nikomu w wieku poniżej 13 lat nie jest potrzebne konto w social mediach. Cieszę się, że Unia weźmie Big Techy za mordę, szkoda, że robi to tak późno.

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