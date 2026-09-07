T-Mobile otwiera telewizję. I robi to w sposób, którego rynek dotąd unikał

Telewizja linearna miała już podobno umrzeć kilka razy. Najpierw miał ją wykończyć YouTube, potem Netflix, następnie TikTok, a na końcu znużenie kolejną podwyżką abonamentu. Tymczasem rzeczywistość, jak to zwykle bywa, okazuje się mniej spektakularna i znacznie ciekawsza: telewizja nadal jest ważnym medium, tylko przestała być przywiązana wyłącznie do telewizora, anteny oraz salonowej szafki z dekoderem.

Właśnie na tej zmianie T-Mobile buduje nową odsłonę MagentaTV. Podczas konferencji operator ogłosił, że udostępnia swoją telewizję wszystkim internautom w Polsce - również klientom konkurencyjnych sieci, bez konieczności przenoszenia numeru, zmiany dostawcy Internetu czy podpisywania długoterminowej umowy. W podstawowej formule użytkownik otrzymuje dostęp do 75 kanałów za 0 zł miesięcznie po spełnieniu warunków rabatowych, a usługa ma być dostępna z poziomu aplikacji na telewizorze, telefonie, tablecie i komputerze.

To ruch, który można odczytywać na dwa sposoby. Z jednej strony jest to oczywiście produktowa ofensywa dużego operatora. Z drugiej - i to wydaje się tu ciekawsze - próba podważenia starego porządku, w którym telewizja od telekomu oznaczała kolejną pozycję na rachunku, kolejną umowę i następny pakiet, z którego część kanałów nigdy nie zostanie uruchomiona.

Telewizja wcale nie zniknęła

Prezes Andreas Maierhofer prezentuje nową odsłonę MagentaTV

Narracja o końcu telewizji linearnej jest atrakcyjna, bo dobrze pasuje do naszego wyobrażenia o cyfrowej rewolucji. Streaming jest wygodny, biblioteki VOD są ogromne, a algorytm podpowiada następny materiał szybciej, niż zdążymy się zastanowić, czy naprawdę chcemy go obejrzeć. Tyle że telewizja linearna spełnia inną funkcję niż Netflix czy YouTube.

Nie trzeba wybierać tytułu, nie trzeba poświęcać kilkunastu minut na przeglądanie miniaturek, nie trzeba budować własnej ramówki. Włączamy kanał informacyjny, mecz, program śniadaniowy, serial albo dokument i po prostu oglądamy. Dla części odbiorców to relikt, ale dla ogromnej grupy Polaków nadal jest to podstawowy, prosty sposób na dostęp do bieżących informacji i codziennej rozrywki.

W materiałach prezentowanych przy okazji premiery T-Mobile wskazuje, że 57,6 proc. Polaków ogląda telewizję linearną codziennie, a kolejne 21,9 proc. robi to kilka razy w tygodniu. To oznacza, że regularny kontakt z linearną ramówką deklaruje blisko cztery piąte badanych. Trudno zatem uczciwie mówić o medium, które odchodzi w cyfrowy niebyt.

Zmieniło się natomiast miejsce, w którym ta telewizja jest konsumowana. Obraz nie musi już trafiać na wielki ekran w salonie, bo coraz częściej podąża za użytkownikiem. Telefon, tablet i laptop przestały być wyłącznie urządzeniami do komunikacji, pracy albo przeglądania sieci. Są także osobistymi ekranami do oglądania wiadomości, sportu, serialu czy programu rozrywkowego - w kuchni, w pociągu, na wakacjach lub między jednym spotkaniem online a drugim.

Koniec telewizji przywiązanej do łącza

To właśnie tutaj zaczyna się właściwy sens nowej MagentaTV. Operator nie próbuje przekonywać, że klasyczna telewizja wróci do czasów dominacji kablówki. Zamiast tego proponuje jej wersję dostosowaną do współczesnego modelu korzystania z treści: aplikację, dowolne łącze internetowe i ekran, który użytkownik ma już pod ręką.

Najważniejsza deklaracja T-Mobile brzmi prosto: z MagentaTV mogą korzystać osoby spoza sieci operatora. Nie trzeba mieć numeru w T-Mobile, Internetu domowego od T-Mobile ani światłowodu T-Mobile. Nie ma też potrzeby instalowania anteny. Wystarczy pobrać aplikację, zalogować się i rozpocząć korzystanie z usługi. Według operatora cały proces ma zajmować około trzech minut.

Telewizja linearna ma się świetnie - stąd pomysł na nowe MagentaTV

To pozornie drobna różnica, ale w praktyce bardzo istotna. Na rynku telekomunikacyjnym wiele usług jest projektowanych jako element większego pakietu: telewizja ma wzmacniać sprzedaż Internetu, Internet ma przekonywać do abonamentu komórkowego, a rabat ma rekompensować dwuletnie zobowiązanie. Taki model jest zrozumiały biznesowo, ale dla użytkownika bywa męczący. Zwłaszcza jeśli chce po prostu oglądać telewizję bez przebudowywania całego domowego ekosystemu usług.

Nowa propozycja T-Mobile odwraca ten schemat. Nie mówi: „zostań naszym klientem, a dostaniesz telewizję”. Mówi raczej: „sprawdź telewizję, niezależnie od tego, komu płacisz za Internet i telefon”. To dość odważne zaproszenie konkurencyjnego klienta do własnego ekosystemu.

Są drobne haczyki, o których T-Mobile od razu informuje

MagentaTV od T-Mobile

Podstawowa, bezterminowa oferta MagentaTV obejmuje 75 kanałów za 0 zł miesięcznie po rabatach: 5 zł za zgody marketingowe oraz 5 zł za obsługę elektroniczną. Jeżeli użytkownik cofnie zgody marketingowe to T-Mobile deklaruje dezaktywację konta i utratę dostępu do bezpłatnej telewizji, najpóźniej w ciągu 24 godzin. Konto można jednak zlikwidować w dowolnym momencie, bez kary i bez okresu wypowiedzenia typowego dla umowy terminowej.

To nie jest więc bezwarunkowo darmowy produkt w rozumieniu „zakładam konto, niczego nie akceptuję i korzystam bez końca”. Jest to raczej model wymiany: użytkownik otrzymuje dostęp do telewizji, a operator uzyskuje zgodę marketingową oraz elektroniczny model obsługi. Nie musi to być dla odbiorcy problemem, ale dobrze, że ta zależność jest jasna od początku.

Jest jeszcze druga istotna kwestia. W pakiecie „Telewizja dla Każdego” 15 kanałów jest gwarantowanych, natomiast 60 ma status kanałów niegwarantowanych. Oznacza to, że ich dostępność może się zmieniać, a włączenie lub wycofanie ich z oferty nie jest traktowane jako zmiana warunków umowy. To typowa konstrukcja dla usług telewizyjnych opartych na licencjach, ale dla użytkownika oznacza jedno: liczba „75” opisuje stan oferty dziś, niekoniecznie jej niezmienny skład na zawsze.

MagentaTV jako aplikacja, nie kolejny mebel

W konferencyjnej prezentacji przewijał się motyw prostoty. Andreas Maierhofer, prezes zarządu T-Mobile Polska, mówił o rozwijaniu przez operatora usług, które mają wykraczać poza samą łączność i tworzyć szerszy cyfrowy ekosystem - od benefitów Magenta Moments, przez narzędzia AI, po rozrywkę. W tym ujęciu telewizja nie jest samodzielnym dodatkiem do abonamentu, lecz jednym z elementów codziennego cyfrowego życia.

Dorota Dmochowska opowiada o prostocie MagentaTV

Maximiliano Bellassai, członek zarządu T-Mobile Polska odpowiedzialny za rynek prywatny, podkreślał z kolei, że punktem wyjścia przy projektowaniu MagentaTV miały być realne zachowania odbiorców: oglądanie na własnych zasadach, na różnych urządzeniach i bez długiej procedury uruchomienia.

To brzmi jak standard na bieżący rok - i dobrze, że nim jest. Użytkownik nie powinien potrzebować wizyty technika, dodatkowych kabli i osobnego pilota tylko po to, by obejrzeć kanał telewizyjny przez Internet. Model aplikacyjny ma jednak także praktyczne znaczenie dla osób, które nie mają klasycznego Smart TV albo po prostu nie chcą obsługiwać telewizji z poziomu aplikacji. T-Mobile pozostawia możliwość skorzystania z dekodera, ale nie czyni go obowiązkowym elementem usługi.

MagentaTV można używać na pięciu zalogowanych urządzeniach, z czego trzy mogą odtwarzać treści jednocześnie. To rozsądny parametr dla typowego gospodarstwa domowego, w którym jedna osoba chce obejrzeć mecz w salonie, druga serial na tablecie, a trzecia kanał informacyjny na smartfonie.

Nie tylko 75 kanałów

Darmowy pakiet ma być punktem wejścia, ale T-Mobile nie ukrywa, że chce obsłużyć także odbiorców oczekujących bardziej rozbudowanej oferty. W tym celu wprowadzono dwa pakiety z 24-miesięcznym zobowiązaniem: MIDI z 170 kanałami za 50 zł miesięcznie oraz MAXI z 207 kanałami za 90 zł miesięcznie. Oba warianty obejmują także bibliotekę treści VOD.

Tu wracamy już do bardziej klasycznej logiki telekomu. Większa liczba kanałów, bogatsza oferta na życzenie i umowa na dwa lata to model znany z rynku płatnej telewizji. Różnica polega na tym, że również w tych wariantach użytkownik nie musi ograniczać się do łącza T-Mobile ani do konkretnego urządzenia. Może wybrać aplikację lub dekoder, zależnie od własnych przyzwyczajeń.

Sieć konwergentna. To okreslenie do T-Mobile akurat wyjątkowo pasuje

W praktyce podstawowy pakiet może być sensownym dodatkiem dla osób, które mają już subskrypcje VOD, ale od czasu do czasu potrzebują kanałów linearnych. Rozszerzone pakiety będą zaś propozycją dla tych, którzy nadal chcą mieć możliwie szeroką telewizyjną ramówkę w jednym miejscu. Nie ma w tym żadnej rewolucji kulturowej - po prostu każdy z tych scenariuszy ma dziś inną wagę niż dekadę temu.

Telewizja jako kwestia dostępności

Najciekawszy wymiar premiery MagentaTV nie dotyczy nawet technologii. Dotyczy dostępności. Streaming nauczył nas płacić za treści w małych, pozornie niegroźnych porcjach: kilka serwisów VOD, pakiet muzyczny, chmura, gry, aplikacje, dodatkowe kanały. Każda opłata osobno wygląda rozsądnie. Razem potrafią stworzyć miesięczny rachunek, który przestaje być niezauważalny.

W takim otoczeniu bezpłatny dostęp do szerokiej puli kanałów linearnych może mieć większe znaczenie niż kolejna usługa „premium”. Dla jednej osoby będzie po prostu alternatywą dla anteny. Dla innej - wygodnym sposobem śledzenia wydarzeń na żywo poza domem. Dla jeszcze kogoś może być uzupełnieniem płatnych platform, które świetnie radzą sobie z serialami i filmami, ale nie zastępują bezpośredniej ramówki, wydarzeń informacyjnych czy transmisji emitowanych w określonym momencie.

T-Mobile MagentaTV

T-Mobile umieszcza tę ofertę w szerszej opowieści o demokratyzacji dostępu do technologii. Operator przypomina wcześniejsze inicjatywy, takie jak telefony T Phone oraz Magenta AI, a teraz do tego zestawu dokłada telewizję dostępną bez wymogu przynależności do własnej sieci. Oczywiście żadna firma nie działa poza rachunkiem ekonomicznym, a darmowy produkt jest również sposobem na budowanie relacji z potencjalnym klientem. Nie odbiera to jednak wartości samej zmianie: konkurencja na rynku telewizji może zacząć częściej dotyczyć nie tylko ceny i liczby kanałów, lecz także poziomu barier wejścia.

To nie jest walka ze streamingiem

MagentaTV nie wygląda jak próba przekonania widzów, by porzucili Netflixa, Max, Disney+ czy YouTube Premium. I dobrze. Telewizja linearna oraz serwisy na żądanie nie muszą być rywalami walczącymi o identyczny czas i identyczne potrzeby.

VOD jest świetne wtedy, gdy dokładnie wiemy, co chcemy obejrzeć. Telewizja linearna wygrywa, kiedy chcemy wejść w gotowy strumień treści, sprawdzić wiadomości, trafić na mecz albo pozwolić, by program toczył się w tle. Wiele osób korzysta z obu modeli równolegle i nie widzi w tym sprzeczności. Problem zaczyna się dopiero wtedy, gdy dostęp do podstawowej telewizji zostaje obudowany zbyt dużą liczbą wymagań: sprzętem, instalacją, umową albo dodatkowymi kosztami.

T-Mobile próbuje ten problem zredukować. Nie obiecuje, że telewizja znów stanie się centrum domowej rozrywki. Proponuje raczej, by była dostępna wtedy, gdy faktycznie jest potrzebna - na urządzeniu, które już mamy, przez Internet, z którego już korzystamy, i bez konieczności negocjowania kolejnego kontraktu.

Otwarte drzwi, ale nie bez warunków

Dorota Dmochowska, kierowniczka sekcji zarządzania cyklem życia produktów dla domu w T-Mobile, należy do zespołu odpowiadającego za przełożenie tej idei na konkretne doświadczenie klienta: proste uruchomienie usługi, elastyczne korzystanie na różnych ekranach i ograniczenie formalności do minimum. Właśnie na tym etapie często rozstrzyga się, czy cyfrowa usługa rzeczywiście jest wygodna, czy tylko tak wygląda na slajdzie konferencyjnym.

Po premierze pozostaje kilka pytań, które zweryfikuje praktyka. Jak stabilna będzie lista kanałów niegwarantowanych? Czy aplikacja zapewni odpowiednio dopracowane doświadczenie na różnych systemach Smart TV? Jak będzie działała w godzinach największego ruchu i na słabszych łączach? To są kwestie, których nie rozstrzygnie nawet najlepiej przygotowana konferencja.

Sam pomysł zasługuje jednak na uwagę. T-Mobile nie sprzedaje tu wyłącznie następnego pakietu telewizyjnego. Stawia tezę, że dostęp do kanałów linearnych nie musi zależeć od tego, czy mamy właściwego operatora, właściwy pakiet i gotowość do podpisania kolejnej umowy na dwa lata. W świecie, w którym coraz więcej cyfrowych usług wymaga opłat, kont i subskrypcji, usunięcie części tych barier samo w sobie jest zauważalną zmianą.

A jeśli przy okazji ktoś przekona się do pozostałych usług T-Mobile to operator z pewnością nie będzie rozczarowany. To jednak nie unieważnia podstawowej korzyści po stronie użytkownika: po raz pierwszy duży operator w Polsce proponuje otwartą telewizję linearną dla wszystkich internautów - także tych, którzy nigdy nie byli i nie planują zostać jego klientami.

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Maciej Gajewski Redaktor Redaktor Spider's Web - ekspert w tematykach Microsoftu i RTV. Lubi oglądać się zarówno za siebie – wspominając przełomowe dokonania w informatyce – jak i przed siebie, będąc nieustannie ciekawym tego, co będzie dalej. Jego zainteresowania to przede wszystkim software: UI/UX, algorytmy, uczenie maszynowe, chmura czy sztuczna inteligencja. Nic dziwnego, że jako specjalizację obrał sobie pilnowanie firmy Microsoft. Uwielbia też sztukę gier i kina, przez co wyrósł na pasjonata sprzętu RTV – a i o technologii wspomnianych gier i filmów ma wiele ciekawego do opowiedzenia. Jego pierwsza obecność w mediach dotyczyła muzyki – współtworzył Overkill.pl. Ciąg dalszy jego rozwoju dotyczył już tylko nowych technologii. Zanim dołączył do zespołu Spider’s Web przez lata współtworzył CHIP.pl i Magazyn CHIP.