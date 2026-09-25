Byłem w siedzibie Surfshark w Wilnie. Odkryłem kulisy firmy i to, co naprawdę robią z twoimi danymi

Wilno wyrasta na jeden z najciekawszych ośrodków technologicznych na mapie Europy Środkowo-Wschodniej, a centralnym punktem tej ewolucji pozostaje miasteczko Cyber City. To w tym miejscu swoją główną siedzibę ulokował Surfshark - podmiot powszechnie kojarzony z usługą sieci VPN.

Wizyta w wileńskim biurze pokazała mi, że szyfrowany tunel sieciowy stanowi zaledwie punkt wyjścia dla znacznie szerszego katalogu. W ciągu kilku lat niewielka litewska inicjatywa przeobraziła się w dojrzałego dostawcę wielowarstwowych systemów ochrony tożsamości cyfrowej.

Kampus Cyber City na fundamentach fabryki Sparta

Sama przestrzeń Cyber City przyciąga wzrok udanym dialogiem z przeszłością dzielnicy Naujamiestis. Dawniej na tym terenie funkcjonowały zakłady przemysłu tekstylnego Sparta, znane przede wszystkim z masowego wytwarzania skarpet. Inwestorzy rewitalizujący ten kwartał postanowili zachować industrialną tożsamość miejsca!

na terenie kompleksu zachowano oryginalny, ceglany komin fabryczny,

elewacje nowoczesnych biurowców pokryto geometrycznym deseniem, który bezpośrednio imituje splot dawnych tkanin.

W zintegrowanym miasteczku pracuje obecnie blisko 2000 specjalistów zatrudnionych w różnych przedsiębiorstwach. Wszystkie te podmioty łączy wspólny mianownik - wywodzą się z tego samego akceleratora Tesonet.

Jak to się zaczęło? Partyzancką reklamą. Serio!

Strategia wizerunkowa firmy od początku opiera się na wyrazistych, nieszablonowych formach przekazu. Wewnątrz wileńskiego biura zainstalowano fragment instalacji w postaci różowej rury, z której sączy się syntetyczna, zielona ciecz.

To fizyczna pamiątka po akcji partyzanckiej zrealizowanej pod monachijską siedzibą koncernu Meta, mającej zwrócić uwagę opinii publicznej na problem niekontrolowanych wycieków danych użytkowników. Innym głośnym przedsięwzięciem było wyprowadzenie na ulice specjalnej ciężarówki z przeszkloną, transparentną toaletą.

Akcja ta stanowiła namacalną metaforę zachowań w sieci: o ile intymność w toalecie jest dla każdego naturalnym standardem, o tyle w środowisku cyfrowym bezkrytycznie oddajemy pełny wgląd w swoje prywatne wybory korporacjom technologicznym.

Ewolucja z tunelu VPN w kierunku platformy all-in-one

W ujęciu produktowym Surfshark odszedł od roli pojedynczego narzędzia VPN na rzecz budowy kompleksowej, wielomodułowej aplikacji bezpieczeństwa typu all-in-one.

Wewnętrzne analizy zachowań konsumenckich wykazały, że współcześni odbiorcy odczuwają wyraźne znużenie koniecznością równoległego instalowania i opłacania pięciu osobnych programów do ochrony haseł, anonimizacji ruchu czy filtrowania spamu. Celem stało się skomasowanie tych mechanizmów w ramach jednego, scentralizowanego panelu działającego bezgłośnie w tle systemu.

Mimo rozszerzenia katalogu usług bazowym filarem pozostaje technologia VPN, w ramach której inżynierowie odeszli od rutynowych schematów.

Zamiast polegać na powszechnie dostępnych implementacjach open source, inżynierowie Surfshark pod przewodnictwem Karolisa Kačiulisa (głównego inżyniera systemów) opracowali autorski protokół Dausos. Skupiono się na maksymalnym odchudzeniu architektury i wyeliminowaniu balastu transmisyjnego, charakterystycznego dla ociężałych standardów korporacyjnych.

Rozwiązanie to przynosi namacalne korzyści wydajnościowe i architektoniczne:

Tunele na poziomie serwera: protokół dynamicznie tworzy dedykowane kanały transmisyjne indywidualnie dla każdego użytkownika, podnosząc stabilność sesji oraz prędkość transferu średnio o kilkadziesiąt procent,

Kryptografia postkwantowa: architektura została od podstaw przystosowana do odporności na zaawansowaną moc obliczeniową komputerów kwantowych, wykorzystując bezpieczne szyfrowanie AEGIS oraz algorytmy odporne na załamanie kryptograficzne nowej ery.

Surfshark Scam Protection oraz automatyczne usuwanie danych z Incogni

Kolejny poziom zabezpieczeń tworzy platforma Surfshark Scam Protection, adresująca zagrożenia wynikające z popularyzacji generatywnej sztucznej inteligencji. Tradycyjny phishing - charakteryzujący się dotąd błędami gramatycznymi czy łamanym językiem - ustąpił miejsca precyzyjnie profilowanym socjotechnikom.

Moduł ochronny aktywnie skanuje przychodzące wiadomości SMS, weryfikuje adresy URL w korespondencji e-mail oraz prewencyjnie blokuje fałszywe domeny imitujące portale transakcyjne i usługi bankowe.

Za projekt Incogni odpowiada Benediktas Grybauskas, product manager w Incogni. Usługa stanowi odpowiedź na działalność brokerów danych osobowych, którzy w sposób niewidoczny dla internauty agregują setki zmiennych behawioralnych (od rozmiaru buta i marki pojazdu po adresy oraz scoring finansowy), a następnie czerpią zyski z ich odsprzedaży.

Incogni zamienia twoje prawa do prywatności w konkretne działania:

automatycznie wysyła sformalizowane wnioski o usunięcie danych do setek rejestrów i brokerów na całym świecie,

regularnie ponawia wnioski o usunięcie danych, ponieważ brokerzy potrafią ponownie opublikować twoje dane,

oferuje funkcję Custom Removals, pozwalającą wskazać dowolne serwisy przechowujące dane użytkownika poza domyślnym katalogiem brokerów, co inicjuje indywidualną procedurę usuwania prowadzoną przez analityków prywatności;

wykorzystuje algorytmy przeszukujące sieć w poszukiwaniu stron ujawniających dane użytkownika, przedstawiając użytkownikowi ustrukturyzowaną ocenę ryzyka profilu

Heypolo - geolokalizacja oparta na zaufaniu i prywatności

Odpowiedzią na wyzwania ochrony fizycznej jest aplikacja Heypolo. Zamiast powielać schematy agresywnych lokalizatorów rodzinnych, które zamieniają codzienne życie domowników w opresyjny monitoring, projektanci postawili na przejrzystość i poufność.

Użytkownik zachowuje pełną kontrolę nad zakresem udostępnianych danych - zamiast dokładnej pinezki GPS może wybrać prezentację wyłącznie ogólnego rejonu przebywania, a oprogramowanie gwarantuje brak monetyzacji danych o przemieszczaniu się.

Jednocześnie aplikacja realizuje szereg kluczowych funkcji ratunkowych:

Wykrywanie kolizji drogowych: wbudowane sensory akcelerometryczne oraz żyroskopy smartfona rejestrują przeciążenia typowe dla wypadków samochodowych, automatycznie powiadamiając zdefiniowane kontakty,

Analiza stylu prowadzenia: oprogramowanie ocenia płynność i dynamikę manewrów za kółkiem pod kątem bezpieczeństwa pasażerów,

Alerty krytyczne: w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia system wymusza głośny dzwonek na telefonie dziecka, przełamując aktywny tryb cichy lub profil „nie przeszkadzać”.

Warstwy obronne i złote zasady według architekta bezpieczeństwa

Kulisy tworzenia procedur bezpieczeństwa przybliżył Miguel Fornes, ekspert ds. bezpieczeństwa w Surfshark, odpowiadający w strukturach firmy za audyty oraz architekturę systemową. Zgodnie z jego diagnozą w realiach współczesnego internetu nie istnieje uniwersalne narzędzie eliminujące każde potencjalne zagrożenie.

Skuteczna ochrona musi opierać się na wielopoziomowej strukturze warstwowej - na wzór banku, w którym bezpieczeństwo zapewniają jednocześnie drzwi obrotowe, fizyczne kraty, wykwalifikowany strażnik oraz opancerzony skarbiec. W przypadku użytkownika smartfona zestaw ten obejmuje codzienną higienę cyfrową, menedżer haseł, zaufany tunel VPN oraz zachowanie stałej czujności.

Wskazując priorytetowe reguły obronne, Miguel wyodrębnił dwa krytyczne nawyki:

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe (MFA): bezwzględne zabezpieczenie kont z wykorzystaniem dedykowanych aplikacji uwierzytelniających lub kluczy sprzętowych, unikając podatnych na przechwycenie oraz duplikację kodów wysyłanych przez wiadomości SMS,

Zasada zerowego zaufania do linków: całkowita rezygnacja z otwierania odnośników weryfikacyjnych przesyłanych w korespondencji elektronicznej i wiadomościach tekstowych - nawet jeśli nadawca precyzyjnie podszywa się pod firmę kurierską, dostawcę energii czy instytucję finansową. Wszelkie operacje należy realizować wyłącznie poprzez ręczne wpisanie adresu serwisu w przeglądarce.

Pełny wywiad z nim przeczytacie tutaj:

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Krótko mówiąc - Surfshark w Wilnie to już nie tylko prosta usługa do omijania blokad regionalnych na platformach streamingowych. Z małego dostawcy VPN wyrosła dojrzała firma technologiczna, tworząca własne standardy transmisyjne oraz bogaty pakiet produktów all-in-one, który pozwala wziąć sprawy cyfrowej prywatności we własne ręce.

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