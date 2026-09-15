Sprawdziłem rewolucję w domu. 7 powodów, które przemawiają za duetem Samsung Bespoke AI

Pranie należy do tych obowiązków domowych, które potrafią skutecznie zdezorganizować spory kawałek tygodnia. Najpierw segregacja, potem ładowanie bębna, a na finał szukanie wolnego miejsca na rozstawienie tradycyjnej suszarki stojącej.

Zestaw Samsung Bespoke AI, składający się z pralki Bespoke AI WF90H09C4ST2 oraz suszarki Bespoke AI DV90F09F4SU4, jawi się jako niesamowicie przemyślany system. To urządzenia, które mogą realnie zmienić nasze codzienne pranie.

1. Błyskawiczny cykl Super Szybkie i oszczędność czasu

Najbardziej odczuwalny argument przemawiający za tym duetem dotyczy oszczędności czasu. Wybierając program Super Szybkie, cały proces prania i suszenia udaje się zamknąć w zaledwie (około) 2 godziny* **.

Przełożenie ubrań z pralki do suszarki przy ustawieniu w słupku jest bardzo łatwe (nie musisz przenosić prania nigdzie indziej - przy ułożeniu suszarki i pralki w słupku lub obok siebie), a po wyjęciu są od razu gotowe do ułożenia na półkach w szafie.

To kolosalna różnica w zestawieniu z tradycyjną, metalową suszarką. Rozwieszone na linkach rzeczy schną nierzadko przez 1 lub 2 dni, permanentnie blokując przestrzeń w pokoju czy na balkonie i przypominając o niedokończonych obowiązkach. Kto z nas nie oglądał raz czy… wiele razy telewizji zza suszarki?

*Program prania 39 min: na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych na modelu QuickDrive™ WW9400B, z wykorzystaniem programu Super Szybki do prania standardowego ładunku 5 kg (bawełna + tkaniny syntetyczne) zgodnie z norma IEC. Rzeczywiste wyniki mogą się różnic w zależności od warunków uzytkowania.

**Super Szybki Program suszenia 81 min: na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych na modelu DV9400B, z wykorzystaniem programu Super Szybki do suszenia standardowego ładunku 5 kg (bawełna + tkaniny syntetyczne). Rzeczywiste wyniki mogą się różnic w zależności od warunków użytkowania.

2. Brak przestojów dla rodzin z dziećmi

Zestaw pralka i suszarka Bespoke AI to niezwykle praktyczne rozwiązanie, które widać najbardziej gdy pranie nie kończy się na jednym wsadzie. Kiedy pierwszy cykl dobiega końca, przenosisz wilgotne rzeczy do bębna obok i natychmiast uruchamiasz kolejne pranie. Nie musisz czekać na wyschnięcie poprzedniej partii, by zwolnić sobie przestrzeń.

Taki mechanizm stanowi prawdziwe wybawienie dla rodzin z dziećmi. Przy najmłodszych domownikach ubrań przybywa w zawrotnym tempie, a utrzymanie czystości przypomina logistyczny tor przeszkód. Ten duet z założenia zdejmuje z barków ten ciężar, eliminując irytujące klamrowanie i ciągłe przekładanie mokrych ubrań.

AI Wash - w oparciu o algorytm opracowany przez sztuczna inteligencje. Rzeczywiste rezultaty mogą zależeć od indywidualnego zastosowania.

Auto Cycle Link - zawsze wymagane jest połączenie Wi-Fi, co może zwiększyć zużycie energii

3. Zabudowa w wieżę i oszczędność miejsca

Mocnym punktem konstrukcyjnym pozostaje pełna elastyczność montażu. Pralkę i suszarkę można bez przeszkód ustawić w słupku, umieszczając jedno urządzenie nad drugim

To wybitnie praktyczne rozwiązanie w mniejszych łazienkach czy ciasnych pomieszczeniach gospodarczych. Zamiast oddawać pod sprzęt AGD całą szeroką ścianę, wykorzystujesz dostępną przestrzeń pionową i odzyskujesz metry kwadratowe na kosze na bieliznę czy dodatkowe szafki.

4. System Auto Cycle Link i inteligentny dobór parametrów

Pralka i suszarka z linii Bespoke AI nie działają jak odizolowane od siebie byty. Dzięki wsparciu aplikacji SmartThings* oraz wbudowanej funkcji Auto Cycle Link** tworzą spójny, komunikujący się system.

Po zakończeniu prania pralka wysyła do suszarki informacje o programie, a suszarka dobiera na tej podstawie odpowiedni cykl suszenia. System zdejmuje z nas konieczność ręcznego zgadywania i zastanawiania się, jaki dokładnie program będzie bezpieczny dla delikatnych bluzek czy grubych ręczników, chroniąc tkaniny przed zniszczeniem i przesuszeniem.

*Aby korzystać z aplikacji SmartThings, pobierz ją ze sklepu Galaxy Store, Google Play Store lub Apple App Store. Szczegóły dotyczące aplikacji SmartThings można znaleźć na stronie pobierania aplikacji. Dotyczy wybranych urządzeń. Lista kompatybilnych urządzeń ze SmartThings dostępna na www.samsung.com/pl/smartthings/compatible-devices/. Wszystkie kompatybilne urządzenia muszą być połączone z siecią Wi-Fi lub inną siecią bezprzewodową i zarejestrowane na jednym koncie Samsung Account.

**Zawsze wymagane jest połączenie Wi-Fi, co może zwiększyć zużycie energii

5. Prosta obsługa dzięki dotykowym ekranom 7 cali

Obecność algorytmów sztucznej inteligencji na szczęście nie oznacza zawiłego sterowania. Zarówno pralka Bespoke AI i suszarka Bespoke AI mają duże, dotykowe ekrany o przekątnej 7 cali, które płynnie przeprowadzają przez gąszcz dostępnych opcji.

Czytelny interfejs sprawia, że najważniejsze opcje można wybrać bez błądzenia po zakamarkach menu. Niezależnie od tego, czy ze sprzętu korzysta pasjonat nowinek, czy osoba szukająca podstawowego programu, zmiana ustawień sprowadza się do kilku intuicyjnych dotknięć panelu.

6. Wygodne sterowanie z aplikacji SmartThings

Ścisła integracja z aplikacją SmartThings pozwala na pełny, zdalny nadzór nad domową pralnią z dowolnego miejsca. Ekran telefonu na bieżąco pokazuje aktualny etap cyklu, precyzyjnie szacuje czas do zakończenia i wysyła powiadomienie, gdy ubrania są już gotowe do wyjęcia.

Z poziomu aplikacji możemy obserwować postępy w cyklu prania oraz suszenia. Widzisz dokładnie moment, w którym pralka kończy pracę, a suszarka czeka już przygotowana z automatycznie dobranymi parametrami. Cała ciężka i męcząca decyzyjna logistyka dzieje się w tle.

7. Zdrowy klimat w mieszkaniu i mniej kurzu w powietrzu

Dla mnie jeden z najważniejszych aspektów dotyczy klimatu panującego w mieszkaniu. Tradycyjne suszenie mokrych rzeczy na rozkładanych stojakach zwiększa wilgotność potwietrza w domu. W sezonie zimowym może to oznaczać np. zaparowane okna.

Zamknięty obieg nowoczesnej suszarki bezpowrotnie eliminuje ten kłopot, chroniąc pomieszczenia przed zawilgoceniem.

Dodatkowym plusem jest znaczna redukcja latających kłaczków i drobnego kurzu, które unoszą się podczas swobodnego schnięcia materiałów w salonie. Dom pozostaje czysty, a cenna przestrzeń do życia zostaje uwolniona od estetycznych kompromisów.

Przemyślany system do codziennych zadań

Szczerze? Pralka Samsung Bespoke AI WF90H09C4ST2 oraz suszarka Bespoke AI DV90F09F4SU4 tworzą duet, który odpowiada na wyzwania domowej logistyki.

Połączenie szybkiego programu prania i suszenia w 2 godziny, automatycznej wymiany danych Auto Cycle Link oraz dotykowych ekranów 7 cali, sprawia że ten żmudny, codzienny obowiązek dla wielu staje się odczuwalnie prostszy i szybszy.

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Oliwier Nytko Redaktor Dziennikarz Spider's Web, redaktor działu technologie i nauka oraz twórca krótkich treści wideo na platformach TikTok, Reels oraz YouTube Shorts. W 2016 roku rozpoczął swoją karierę na growym portalu How2Play.pl. W 2020 roku dołączył do zespołu tworzącego i rozwijającego jeden z największych serwisów dla Generacji Z w Polsce - Vibez.pl, gdzie był częścią zespołu redakcyjnego. Tam zajmował się pisaniem newsów, produkcją krótkich filmów oraz przeprowadzaniem interwencji dziennikarskich. Z wykształcenia związany z ekonomią, ale interesuje się niemal wszystkim - od najnowszych filmów z uniwersum Marvela (#toteżkino), poprzez dramy ze świata influencerów, aż po jakikolwiek temat, który ma w sobie odrobinę technologii.