Myśliwiec KF-21 trafił do służby. "Młody jastrząb" otwiera nową erę

Lotnictwo Korei Południowej przyjęło do służby samolot myśliwski KF-21. To maszyna całkiem nowej generacji zaprojektowana z myślą o polu walki XXI wieku.

Korea Aerospace Industries (KAI) przekazała pierwszy seryjny myśliwiec KF-21 Boramae Siłom Powietrznym Republiki Korei, poinformowała Agencja Programu Zamówień Obronnych i Siły Powietrzne Republiki Korei we wspólnym oświadczeniu. Boramae oznacza po koreańsku młody jastrząb.

Samolot poleciał z zakładów KAI w Sacheon do jednostki Sił Powietrznych w Yecheon, eskortowany przez lekki samolot szturmowy FA-50, myśliwiec szkolny TA-50 i samolot T-50 Golden Eagle.

Koreańczycy wybrali europejskie pociski

KF-21 Boramae to myśliwiec wielozadaniowy generacji 4,5. Generacja 4.5 (lub 4+) to przejściowa kategoria myśliwców odrzutowych, które łączą sprawdzoną bazę konstrukcyjną czwartej generacji z nowoczesnymi technologiami zbliżonymi do piątej generacji. Samoloty te nie mają całkowicie niewykrywalnych kształtów jak maszyny 5. generacji, ale stosują powłoki pochłaniające radar (RAM) oraz kompozyty zmniejszające odbicie fal.

KF-21 Boramae ma 16,9 m długości, rozpiętość skrzydeł 11,2 m i prędkość maksymalną Mach 1,8, czyli około 2200 km/h. Maksymalna masa startowa samolotu sięga 25,6 t, a jego maksymalny udźwig to 7,7 t. Maszyna posiada dwa silniki F414-GE-400K. Zasięg bojowy wynosi około 900–1100 km w zależności od profilu misji i ładunku uzbrojenia.

Południowokoreański radar z aktywnym skanowaniem elektronicznym APY-016K ma wykrywać i śledzić obiekty w powietrzu i na ziemi. Maszyna ma możliwość wykrywania przeciwnika w podczerwieni, prowadzenia walki elektronicznej i i wymiany informacji w ramach łącza danych Link 16.

Główny oręż samolotu KF-21 Block I to europejskie pociski Meteor służące do walki poza zasięgiem wzroku oraz IRIS-T przeznaczone do walki na krótkim dystansie,

Najpierw Block I, później znacznie groźniejszy Block II

Dostawa oznacza przejście programu KF-21 z fazy rozwojowej do fazy operacyjnej i ma miejsce około cztery lata i dwa miesiące po dziewiczym locie pierwszego prototypu, który odbył się 19 lipca 2022 r. Ten naddźwiękowy myśliwiec ma stopniowo zastąpić starzejącą się flotę samolotów F-5 Sił Powietrznych Korei Południowej.

Korea Południowa rozpoczęła projekt w grudniu 2015 r. po latach opóźnień budżetowych i analiz wykonalności. Samolot został opracowany we współpracy z Indonezją. KAI zaprezentował pierwszy prototyp w kwietniu 2021 r. i rozpoczęła masową produkcję w czerwcu 2024 r., a certyfikację kompatybilności bojowej zakończono w maju 2026 r.

Firma planuje zbudować 40 samolotów KF-21 Block I ukierunkowanych na walkę powietrze-powietrze, które mają zostać dostarczone do 2028 r., a następnie 80 kolejnych KF-21 Block II, wyposażonych w pociski powietrze-ziemia dalekiego zasięgu, do 2032 r.

Dla Seulu to początek nowej ery własnego lotnictwa bojowego. Dla reszty świata jest to natomiast kolejny sygnał, że mapa producentów nowoczesnych myśliwców przestaje być zarezerwowana wyłącznie dla kilku największych mocarstw.

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