Rączka z "Rodziny Adamsów" ożyła. Robot - dłoń jest paskudny, ale potrafi mnóstwo

Autonomiczną robotyczną dłoń zbudował zespół naukowców z Soft Robotics Lab na Politechnice Federalnej w Zurychu. Robot ten chodzi po różnych powierzchniach, odzyskuje sprawność po upadkach, naciska klawisze i pcha obiekty posiadając tylko palce dłoni.

Aby taki eksperyment w ogóle był możliwy, badacze musieli rozwiązać jeden podstawowy problem. Zwykła robotyczna dłoń jest przecież częścią większej konstrukcji. Jej ramię dostarcza energię, sterowanie i moc obliczeniową, a sama dłoń wykonuje tylko polecenia.

W przypadku projektu z ETH Zurich wszystko to trzeba było zmieścić bezpośrednio na dłoni. Konstruktorzy zamontowali więc niewielki moduł zawierający akumulator, czujniki oraz komputer odpowiedzialny za sterowanie robotem.

Robotyczna dłoń przypomina ludzką. Ma 5 palców, 20 stawów (po cztery na każdy palec), waży 818 g i chodzi bez problemu po 14 różnych powierzchniach.

Pięć palców musi jednocześnie pełnić funkcję nóg

Na papierze pomysł wygląda stosunkowo prosto. W praktyce okazał się znacznie trudniejszy. Ludzkie palce nie zostały przecież stworzone do chodzenia. Nie są identyczne, mają różne długości i zakresy ruchu, a do tego wszystkie są połączone z jedną dłonią. Sama powierzchnia dłoni nie jest ustawiona idealnie poziomo względem podłoża.

Robot musi więc zachowywać równowagę w sytuacji, w której jeden z jego palców właśnie odrywa się od ziemi.

Wyobraźmy sobie, że maszyna chce zrobić krok wskazującym palcem. Musi go unieść i przesunąć do przodu. W tym samym momencie pozostałe cztery palce muszą odpowiednio zmienić swoje położenie, aby dłoń nie przewróciła się na bok. Następnie nowy punkt podparcia przejmuje ciężar i można wykonać kolejny ruch.

Naukowcy rozwiązali ten problem, przypisując każdemu opuszkowi indywidualny punkt docelowy. System uwzględnia naturalną pozycję dłoni i na tej podstawie wyznacza, gdzie powinien znaleźć się konkretny palec. W zależności od wykonywanego zadania robot sam ustala również kolejność kolejnych kroków.

Jednym z najbardziej efektownych testów było wykorzystanie robotycznej dłoni do gry w Sokobana. To logiczna gra, w której gracz przesuwa skrzynie na wyznaczone pola, wykorzystując do tego odpowiednie ruchy postaci.

W tym przypadku dłoń naciskała klawisze strzałek na klawiaturze. Nie chodziło oczywiście o ustanowienie rekordu w grze. Eksperyment miał pokazać, że ta sama konstrukcja potrafi najpierw przemieścić się do odpowiedniego miejsca, a następnie precyzyjnie oddziaływać na interfejs zaprojektowany dla człowieka.

Sztuczna inteligencja nauczyła dłoń chodzić

Nie zaprogramowano ręcznie każdej możliwej kombinacji ruchów. Zamiast tego naukowcy wykorzystali uczenie ze wzmocnieniem, czyli metodę, w której robot uczy się poprzez wielokrotne wykonywanie zadań i otrzymywanie informacji zwrotnej na temat swoich działań.

Najpierw dłoń trenowała w specjalnym symulatorze. Pozwalało to przeprowadzać wiele prób równocześnie, bez ryzyka uszkodzenia prawdziwego urządzenia. Robot mógł więc tysiące razy próbować wykonać określony ruch, przewracać się, korygować zachowanie i ponownie podejmować próbę.

Możliwości robota sprawdzono na 14 różnych rodzajach powierzchni, zarówno wewnątrz budynków, jak i na zewnątrz. Był wśród nich asfalt, metal, płytki, trawa, żwir oraz nierówne i uszkodzone kamienne podłoże.

Robotyczna dłoń z Soft Robotics Lab na Politechnice Federalnej w Zurychu.

Dłoń potrafi chodzić, pełzać i zmieniać kierunek. Jej palce nie służą więc wyłącznie jako zastępcze nogi. Nadal mogą wykonywać zadania, do których normalnie wykorzystuje się robotyczną rękę.

W jednym z eksperymentów maszyna naciskała klawisze klawiatury. W innym przesuwała niewielki sześcian w kierunku wyznaczonego celu. To pokazuje, że robot może połączyć dwie funkcje, które w klasycznych konstrukcjach są zwykle rozdzielone: przemieszczanie się i manipulowanie przedmiotami.

Robotyczna dłoń potrafi podnieść się po upadku. Po przewróceniu maszyna wykorzystuje swoje pięć palców, aby ponownie oprzeć się na podłożu i odzyskać właściwą pozycję. To z pozoru drobna umiejętność, ale dla autonomicznego robota ma ogromne znaczenie.

Wzorem była Rodzina Adamsów

Naukowcy nie ukrywają inspiracji filmem Rodzina Adamsów i słynną już Rączką.

Wykorzystanie palców w roli nóg, na wzór postaci Rączki (ang. Thing) z Rodziny Addamsów, pozwoliłoby uniknąć stosowania oddzielnego mechanizmu lokomocji. Dzięki wbudowanemu zasilaniu i układom obliczeniowym platforma ta jest w pełni autonomiczna. Zastosowane przez nas podejście oparte na uczeniu ze wzmocnieniem uwzględnia zróżnicowanie palców dłoni, a proces uczenia odbywa się w symulatorze skalibrowanym na podstawie pomiarów rzeczywistego urządzenia - opisują urzadzenie twórcy.

Robotyczna dłoń z Soft Robotics Lab na Politechnice Federalnej w Zurychu.

Nie jest to tylko sztuka dla sztuki, bo zastosowania tej maszyny mają być bardzo praktyczne.

Robotyczna dłoń wyposażona we własny napęd umożliwiający przemieszczanie mogłaby operować w ograniczonej przestrzeni bez konieczności podążania za nią ramienia robota, które zazwyczaj ją przenosi. Przykładowo, większy robot mógłby umieścić taką dłoń na powierzchni w pobliżu wąskiego otworu. Następnie dłoń mogłaby przemieścić się w stronę panelu sterowania lub obiektu, wejść z nim w interakcję i wrócić do punktu odbioru - czytamy w pracy naukowej podsumowującej wynalazek i opublikowanej w serwisie arXiv.

Ładowanie...