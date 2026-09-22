Harry Potter jest w tym telefonie. Sprawdziłem specjalną wersję realme 16 Pro 5G

Gdyby ktoś dwadzieścia lat temu powiedział nam, że zamiast wypatrywać sowy z Hogwartu będziemy nosić całe czarodziejskie uniwersum we własnej kieszeni, zapewne uznalibyśmy to za majaczenia obłąkanego czarnoksiężnika.

A jednak świat poszedł do przodu. Dla milionów polskich millenialsów oraz przedstawicieli pokolenia Z przygody młodego czarodzieja z blizną na czole to nieodłączny fundament popkulturowej tożsamości - czysta nostalgia za czasami, gdy pochłaniało się kolejne tomy powieści pod kołdrą z latarką w zębach.

Właśnie dlatego kontakt z realme 16 Pro 5G Harry Potter Edition od początku wymusza zupełnie inne podejście.

To, że realme 16 Pro 5G jest dobrym telefonem mogliście przeczytać nie raz i nie dwa. A edycja Harry’ego Pottera to coś dla fanów edycji kolekcjonerskich - projekt, który bez cienia przesady wyrasta na list miłosny do zamku Hogwart, jaki kiedykolwiek stworzyli dorośli mugole.

Współpraca inżynierów realme z przedstawicielami Warner Bros. Discovery nie ma w sobie nic z taniego skoku na portfele klientów czy leniwego doklejenia okolicznościowej grafiki na plecki. Czy dodawania kiepskich figurek. Co w przypadku droższych edycji (nie tylko telefonów!) specjalnych bywa plagą.

Dowiedziałem się, że w tym wypadku proces projektowy trwał kilkanaście miesięcy, a do kosza powędrowało ponad sto odrzuconych prototypów, zanim zespół badawczo-rozwojowy osiągnął pożądany balans między szacunkiem dla uniwersum J.K. Rowling a nowoczesną użytecznością.

Główna seria numeryczna realme od lat cieszy się w Polsce renomą za wyważony stosunek ceny do oferowanych podzespołów, lecz ten wariant wkracza w zupełnie inną kategorię wagową. Mamy do czynienia z dopieszczonym w każdym milimetrze artefaktem kolekcjonerskim, który bez wstydu można postawić na honorowej półce obok cynowego kociołka, różdżki i kompletu tomów sagi.

Kufer pierwszoroczniaka w skali 1:1 i bogate rekwizyty

Prawdziwe święto każdego entuzjasty czarodziejskiego świata startuje w chwili, gdy kurier wręcza paczkę, bo sam proces rozpakowywania przypomina namaszczony rytuał. Zapomnijcie o cienkim, białym kartoniku, który po kwadransie ląduje w koszu na makulaturę.

Wita nas potężna, pieczołowicie wykonana replika szkolnego kufra podróżnego pierwszoroczniaka - dokładnie takiego, z jakim adepci magii meldowali się przy Ekspresie Hogwart na zatłoczonym peronie londyńskiego dworca King’s Cross.

Masywny przedmiot wyposażono w metalowe okucia, solidne zamki oraz stylizowane skórzane pasy. Otwierając tę skrzynię, człowiek mimowolnie czuje dreszcz podekscytowania, jakby za chwilę miała wybijać 11:00 1 września, a z oddali dobiegał już charakterystyczny gwizd zabytkowego parowozu. Całą konstrukcję pomyślano tak, aby sam unboxing budował gęsty, filmowy nastrój na długo przed wzięciem telefonu do rąk.

Wnętrze kufra skrywa prawdziwy skarbiec rekwizytów, który u każdego potteromaniaka wywoła szeroki uśmiech sentymentu:

Oficjalny list z Hogwartu: legendarny pergamin zawiadamiający o przyjęciu do szkoły magii, zaadresowany kaligraficznym pismem do pana H. Pottera, zamieszkałego w schowku pod schodami przy Privet Drive 4 w Little Whinging (hrabstwo Surrey) i lista zakupów,

Pozłacany bilet na Peron 9 i 3/4: tłoczony, błyszczący kartonik z filmowym herbem, mogący służyć za elegancką zakładkę do książki lub trafić pod przezroczyste etui,

Komplet zakładek z herbami: zestaw stylizowanych akcesoriów reprezentujących cztery domy Hogwartu,

Kolekcjonerskie pocztówki: archiwalne kadry filmowe przedstawiające skupioną nad piórem Hermionę oraz Rona zmagającego się ze skutkami niefortunnego zaklęcia wymiotowania ślimakami,

Metalowy kluczyk SIM: igła do tacki na kartę w formie masywnego odlewu herbu Hogwartu,

Dedykowane etui ochronne: pokrowiec w głębokiej, bordowo-brązowej barwie ze złotymi tłoczeniami.

Szlachetna skóra, oczy Hedwigi i dyskretny grawer

Gdy opadną pierwsze emocje po otwarciu kufra i smartfon wreszcie ląduje w dłoni, natychmiast uderza szlachetność dobranych materiałów. Cały tylny panel pokryto ciepłą w dotyku skórą wegańską w głębokim odcieniu zamkowego brązu, nawiązującym do chłodnych murów wiekowego zamczyska. Strukturę materiału poprzecinano geometrycznym wzorem w romby, budzącym bezpośrednie skojarzenia z szachownicą z szachów czarodziejów!

Na samym środku obudowy pyszni się trójwymiarowy, metaliczny herb, pod którym umieszczono stylizowane logotypy.

Cała bryła przywodzi na myśl zabytkowy wolumin wyciągnięty z najciemniejszego kąta Działu Ksiąg Zakazanych: aksamitna faktura świetnie leży w palcach, daje poczucie obcowania z towarem luksusowym i zupełnie nie zbiera tłustych śladów.

Wzornictwo skrywa szereg konstrukcyjnych smaczków przygotowanych dla spostrzegawczych fanów:

Wyspa aparatów niczym oczy Hedwigi: asymetryczny moduł fotograficzny poprzez rozstaw dwóch górnych obiektywów oraz złocisty, mechaniczny pierścień zegarowy bezpośrednio imituje wielkie, bystre oczy śnieżnej sowy Harry'ego,

Laserowa inskrypcja na ramce: na matowej krawędzi bocznej wycięto laserem dyskretny napis Welcome to Hogwarts. Litery pozostają niemal niewidoczne przy patrzeniu na wprost, ujawniając się dopiero pod specyficznym kątem padania światła - niczym tajemne hasło odsłaniane za sprawą zaklęcia Revelio,

Świetne wyważenie bryły: mimo obecności kolekcjonerskich akcentów i wielkiego ogniwa obudowa mierzy zaledwie 8,47 mm grubości przy wadze 198 g. Przy panelu 6,78 cala to doskonały wynik, a przyczepna faktura skóry zapobiega wyślizgiwaniu się telefonu niczym niesforny Złoty Znicz.

Jest i fotochromowy herb czterech domów

Prawdziwy spektakl wizualny zaczyna się jednak w momencie, gdy z telefonem wyjdziemy na zewnątrz na spacer. Zastosowano tu innowację technologiczną: pierwszą na rynku czterobarwną technologię fotochromową reagującą na promieniowanie ultrafioletowe.

W pomieszczeniu tarcza herbu pozostaje elegancka, chłodna i monochromatyczna. Wystarczy jednak wystawić plecki na bezpośrednie promienie słońca, by ujrzeć zjawisko nazwane Cudem Lśniącego Herbu Hogwartu.

Metaliczny herb ożywa pod wpływem promieni UV, rozkwitając nasyconymi barwami czterech domów założycieli:

ognistym szkarłatem Gryffindoru,

głębokim szmaragdem Slytherinu,

szlachetnym błękitem Ravenclawu,

ciepłą żółcią Hufflepuffu.

Płynna przemiana odcieni stanowi czytelny ukłon w stronę Ceremonii Przydziału i wyrasta na jeden z najbardziej zjawiskowych detali stylistycznych, jakie kiedykolwiek trafiły na tył smartfona.

Front urządzenia oddano we władanie 6,78-calowemu panelowi AMOLED o rozdzielczości 1272 × 2772 px oraz kinowym kontraście sięgającym 6 000 000 : 1. Wyświetlacz oferuje adaptacyjne odświeżanie obrazu do 144 Hz, dzięki czemu przewijanie tekstu i animacji płynie gładko niczym lot na miotle Błyskawica.

Matryca pokrywa w 100% kinową paletę barw DCI-P3, osiągając jasność standardową 1000 nitów oraz do 1400 nitów w trybie automatycznego podbicia na słońcu. Niezależnie od tego, czy czytane artykuły w pełnym letnim słońcu, czy nadrabiacie seanse filmowe pod namiotem, czytelność i nasycenie barw zachowują nienaganny poziom.

Autorska nakładka realme UI 7.0 i czarodziejskie ikony

Magiczna metamorfoza objęła również warstwę systemową. Oprogramowanie realme UI 7.0 przeszło gruntowną przemianę, a jego wizytówką jest dynamiczna tapeta zamku Hogwart reagująca na porę dnia.

O świcie wita nas zamglona, chłodna panorama zamczyska, w południe rozświetlają ją promienie słońca, a po zmroku ekran płynnie przechodzi w nastrojową scenerię nocnego rejsu łodziami po Czarnym Jeziorze z sylwetkami Hagrida i młodego Harry'ego. Całość uzupełnia złocisty zegar z filmowym liternictwem.

Interfejs systemu to kopalnia nostalgicznych nawiązań, w której każdą ikonę podstawowej aplikacji zaprojektowano od zera:

Ikony aplikacji: sklep motywów i katalog aplikacji przybrały formę Tiary Przydziału, czytnik e-booków stylizowano na kłapiącą zębami Potworną Księgę Potworów, centrum gier reprezentują bierki czarodziejskich szachów, galerię zamieniono w ruchomy list gończy z Proroka Codziennego, telefon przypomina czerwoną londyńską budkę prowadzącą do Ministerstwa Magii, pogodę zdobi szalik Gryffindoru, a odtwarzacz wideo przyjął postać rozświetlonej Myślodsiewni,

Ukryte niespodzianki: twórcy oprogramowania zaszyli w systemie ponad dziesięć unikalnych smaczków, czekających na odkrycie przez spostrzegawczych użytkowników.

Dopracowano także animacje procesów systemowych. Włączeniu telefonu towarzyszy filmowa sekwencja startowa, podpięcie zasilacza uruchamia wirujący snop energii wokół wskaźnika naładowania, a dotknięcie optycznego czytnika linii papilarnych wyzwala snop iskier imitujący zaklęcie Lumos.

Z kolei uruchomieniu trybu wydajności GT Mode towarzyszy drapieżna animacja starcia rodem z Departamentu Tajemnic, dająca jasny sygnał, że procesor Dimensity 7300 Max wykrzesał z siebie maksimum możliwości.

Aparat 200 Mpix, filtry domów i archiwalne ramki

Główny moduł fotograficzny oparto na potężnej matrycy o rozdzielczości aż 200 Mpix (sensor 1/1,56, przysłona f/1.8), wspieranej przez dwuosiową optyczną stabilizację obrazu oraz elektroniczną stabilizację wideo. Rejestrowane kadry cieszą oko naturalnym balansem bieli, głęboką dynamiką i wzorową ostrością.

Układ fotograficzny uzupełniają:

Moduł ultraszerokokątny: 8 Mpix o kącie widzenia 112° (matryca 1/4, przysłona f/2.2),

Przedni aparat do selfie: 50 Mpix (matryca 1/2,88, przysłona f/2.4), gwarantujący bardzo czyste autoportrety,

Zapis materiałów wideo: wideo w jakości 4K przy 30 kl./s lub płynne 1080p w 60 kl./s,

Dodatki dla fanów: unikalne cyfrowe znaki wodne z herbami czterech domów oraz postarzane ramki imitujące ruchome fotografie z czarodziejskich gazet, dzięki którym zwykłe ujęcie z ulicy zyskuje urok pamiątki z Pokoju Wspólnego.

Tytaniczna bateria

W codziennym użytkowaniu kolosalną przewagę gwarantuje potężny akumulator krzemowo-węglowy o handlowej nazwie Tytan i pojemności aż 6500 mAh.

Podczas gdy rynkowym standardem wciąż pozostaje 5000 mAh, zastosowane ogniwo bez wysiłku wytrzymuje pełne dwa dni intensywnej eksploatacji - z odświeżaniem 144 Hz, nawigacją satelitarną i częstym fotografowaniem.

Słuchawki Buds T500 Pro Harry Potter Edition

Ekosystem edycji limitowanej zamykają osobno sprzedawane, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe realme Buds T500 Pro Harry Potter Edition. Akcesorium zamknięto w etui ładującym przypominającym miniaturowy kufer podróżny w stylu vintage z wytłoczonym złotym herbem Hogwartu.

Do kompletu dołączono dzianinowy pasek na ramię w barwach Gryffindoru, nawiązujący do szkolnych szalików, umożliwiający noszenie kuferka na ukos niczym designerskiej torebki.

Akustycznie pchełki napędzają duże przetworniki o średnicy 12,4 mm, dostarczające sprężysty, głęboki bas. Stabilną łączność zapewnia energooszczędny moduł Bluetooth 6.1, a łączny czas pracy na baterii sięga imponujących 56 godzin.

Układ wieńczy flagowa aktywna redukcja szumów (ANC) o skuteczności tłumienia do 50 dB, która wycina zgiełk miejskiej ulicy skuteczniej niż zaklęcie Muffliato.

Zestawienie smartfona realme 16 Pro 5G z dedykowanymi słuchawkami i kuferkiem udowadnia, jak powinna wyglądać kompletna edycja kolekcjonerska. Projekt łączy rzetelną inżynierię ze szczerym, autentycznym szacunkiem do czarodziejskiego świata, tworząc produkt, który zachwyci zarówno poszukiwaczy wydajnego sprzętu, jak i każdego wiernego fana sagi.

Podsumowanie? Must-have dla fanów

realme 16 Pro 5G Harry Potter Edition wraz ze sprzedawanymi osobno słuchawkami Buds T500 Pro tworzą spójny zestaw kolekcjonerski, łączący parametry codziennego smartfona z motywami czarodziejskiego świata.

Producent zadbał o detale: od pudełka w formie kufra podróżnego i fotochromowego herbu zmieniającego odcień w świetle po autorskie motywy interfejsu oraz dołączone akcesoria. Warto jednak pamiętać, że to edycja limitowana - ograniczona dostępność na rynku oznacza, że chętni na zakup nie powinni zwlekać z decyzją.

Sprzęt broni się też samą specyfikacją techniczną. Ekran AMOLED 144 Hz, bateria 6500 mAh, aparat 200 Mpix czy słuchawki z aktywną redukcją szumów (ANC) gwarantują płynną i wygodną pracę każdego dnia. To propozycja przygotowana zarówno z myślą o fanach uniwersum J.K. Rowling, jak i osobach szukających solidnego telefonu o nietuzinkowym wyglądzie.

realme 16 Pro 5G Harry Potter Edition - cena i dostępność

Limitowana seria ze świata Harry'ego Pottera od realme trafiła dziś do sprzedaży. Smartfon realme 16 Pro (12/256 GB) wyceniono na 2999 zł, a bezprzewodowe słuchawki realme Buds T500 Pro na 499 zł.

Oba urządzenia można kupić u czterech głównych operatorów (Play, Plus, Orange, T-Mobile), w oficjalnym sklepie realmeshop.pl, na Allegro oraz w sieciach z elektroniką: Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Komputronik i Neonet.

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Oliwier Nytko Redaktor Dziennikarz Spider's Web, redaktor działu technologie i nauka oraz twórca krótkich treści wideo na platformach TikTok, Reels oraz YouTube Shorts. W 2016 roku rozpoczął swoją karierę na growym portalu How2Play.pl. W 2020 roku dołączył do zespołu tworzącego i rozwijającego jeden z największych serwisów dla Generacji Z w Polsce - Vibez.pl, gdzie był częścią zespołu redakcyjnego. Tam zajmował się pisaniem newsów, produkcją krótkich filmów oraz przeprowadzaniem interwencji dziennikarskich. Z wykształcenia związany z ekonomią, ale interesuje się niemal wszystkim - od najnowszych filmów z uniwersum Marvela (#toteżkino), poprzez dramy ze świata influencerów, aż po jakikolwiek temat, który ma w sobie odrobinę technologii.