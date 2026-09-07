Historia Europy dzieje się na naszych oczach. Prywatna rakieta dotarła na orbitę

Dwustopniowa rakieta Spectrum ma 28 m długości i około 2 m średnicy. Wyniosła na orbitę pięć niewielkich satelitów oraz eksperyment technologiczny. Dla Isar Aerospace był to dopiero drugi start. Pierwsza próba, przeprowadzona w marcu 2025 r., zakończyła się niepowodzeniem po około 30 sekundach od startu.

Misja Naprzód i w górę wystartowała z kompleksu startowego Isar Aerospace w Andøya Space w Norwegii o godzinie 22:12 czasu środkowoeuropejskiego, umieszczając ładunki na orbicie.

Dziś Isar Aerospace otworzyło przestrzeń kosmiczną w Europie kontynentalnej. Starty nadal stanowią największe wąskie gardło dla globalnego przemysłu kosmicznego, a od dziś istnieje realna alternatywa dla klientów komercyjnych i instytucjonalnych - powiedział Daniel Metzler, prezes i współzałożyciel Isar Aerospace. Isar Aerospace współpracuje z klientami w celu potwierdzenia statusu satelity.

Komunikat zamieszczony w serwisie X pełen był entuzjazmu.

Weszliśmy do historii. Podczas zaledwie drugiego lotu staliśmy się pierwszą europejską komercyjną firmą kosmiczną, która dostarczyła satelity na orbitę. Misja pomyślnie wystartowała i ładunki na orbicie. To nowy rozdział dla europejskich lotów kosmicznych - czytamy.

Rakieta, która da niezależność Europie

Sukces Spectrum jest ważny nie tylko dlatego, że niemiecki start-up zaliczył udany lot orbitalny. Znacznie istotniejsze jest to, co Isar Aerospace chce zrobić później. Firma buduje własny system startowy, który ma umożliwiać regularne wynoszenie satelitów na niską orbitę okołoziemską.

Gdy Spectrum będzie gotowy do produkcji seryjnej, jego zadaniem będzie regularne wysyłanie satelitów cywilnych i wojskowych na niską orbitę okołoziemską, na wysokość kilkuset kilometrów nad powierzchnią Ziemi.

Isar Aerospace chce przy tym odejść od modelu, w którym budowa pojedynczej rakiety jest długim i kosztownym przedsięwzięciem. Zakład firmy w pobliżu Monachium został przygotowany do produkcji ponad 30 rakiet rocznie. To właśnie skala produkcji ma w przyszłości pozwolić obniżyć koszty startów i zwiększyć ich częstotliwość.

Spectrum została zaprojektowana z myślą o ładunkach o masie do około 1000 kg. To znacznie mniej niż w przypadku największych współczesnych rakiet, ale właśnie taki segment rynku szybko rośnie. Coraz więcej państw, firm i instytucji potrzebuje dostępu do przestrzeni kosmicznej dla małych i średnich satelitów, a możliwość zamówienia dedykowanego startu może być dla nich atrakcyjniejsza niż czekanie na miejsce na dużej rakiecie.

Jeśli plany te zakończą się sukcesem, będzie to oznaczać, przynajmniej częściowe uniezależnienie się Europy od SpaceX.

Fakt, że możemy teraz wystrzeliwać satelity z Andoeya, wzmacnia bezpieczeństwo Europy w burzliwych czasach, w których żyjemy - powiedziała norweska minister przemysłu i handlu, Cecilie Myrseth.

To dopiero początek wyścigu

Droga Spectrum na orbitę nie była jednak prosta. Pierwszy lot przeprowadzono 30 marca 2025 r. Rakieta wystartowała prawidłowo, ale po około pół minuty doszło do problemów z zaworem odpowietrzającym oraz utraty kontroli nad położeniem pojazdu. System bezpieczeństwa wydał polecenie przerwania lotu, a rakieta zakończyła lot w morzu.

Później pojawiły się kolejne opóźnienia. Przygotowania do drugiego startu przeciągały się z powodów technicznych i związanych z bezpieczeństwem, a Isar Aerospace musiała przeprowadzić szczegółową analizę pierwszej próby. Tym razem Spectrum wykonała wszystkie kluczowe etapy lotu i dotarła na orbitę.

Sam sukces drugiego lotu jest więc dla firmy czymś więcej niż tylko kolejnym udanym startem. To dowód, że opracowany przez nią system może przejść z fazy testów do rzeczywistej obsługi klientów.

Europejska Agencja Kosmiczna wskazuje, że Isar Aerospace stała się pierwszą europejską firmą, która osiągnęła orbitę własną rakietą, realizując jednocześnie pierwszy wymagany etap programu European Launcher Challenge.

Ładowanie...