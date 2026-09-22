Przeciek: flagowe OPPO będzie w Polsce tanie. Najtańsze w Europie?

Seria Find od lat buduje wizerunek technologicznej wizytówki marki Oppo na polskim rynku. Flagowce z tej linii przyzwyczaiły nas do bezkompromisowego podejścia do mobilnej fotografii i znakomitego wykonania, dzięki czemu zdobyły solidną renomę wśród odbiorców poszukujących sprzętu z najwyższej półki.

Ostatnia generacja - Find X9 - w pełni podtrzymała ten poziom, imponując możliwościami aparatów fotograficznych oraz dopracowanym, stabilnym oprogramowaniem.

Problem tkwił jednak w wycenie. Find X9 Ultra okazał się w Europie jednym z najdroższych flagowców w swoim segmencie, co skutecznie ostudziło zapał wielu potencjalnych nabywców i zepchnęło ten model w cień bardziej agresywnie wycenionej konkurencji.

Dobry produkt w zaporowej cenie miał na sklepowych półkach wyraźnie pod górkę, dlatego przy kolejnej odsłonie producent postanowił całkowicie zrewidować dotychczasową strategię wydawniczą.

Oppo Find X10 będzie w Polsce TANIE… tańsze!

Najciekawsze okazuje się to, co dzieje się za kulisami oficjalnych komunikatów. W kuluarach usłyszałem bardzo konkretne informacje dotyczące przyjętej strategii: seria Find X10 ma być w Polsce wyceniona znacznie agresywniej niż poprzednia generacja.

I to jest spora zmiana: w przypadku modelu Find X9 Ultra regularnie widywaliśmy tańsze oferty na agregatorach okazji promocyjnych zza granicy, gdyż startowa cena detaliczna w Polsce była po prostu za wysoka.

Zestawienie odczuwalnie niższej bazy wyjściowej w Polsce z premierowym rabatem w wysokości 600 zł w ramach blind presale sprawia, że oferta cenowa OPPO w naszym kraju będzie jedną z najlepszych w Europie, a nadchodząca linia zaoferuje relację ceny do możliwości, jakiej w ścisłej czołówce flagowców nie oglądaliśmy od bardzo dawna.

Z tego co usłyszałem, to późniejsza, standardowa oferta przedsprzedażowa może być odrobinę skromniejsza od pakietu blind presale, to wciąż pozostanie niezwykle atrakcyjna dla kupujących.

Blind presale i kupon 600 zł bez wpłacania zaliczki

Oppo właśnie wystartowało z nietypową akcją przedsprzedażową pod hasłem blind presale, skierowaną do osób gotowych zaufać marce jeszcze przed oficjalnym odsłonięciem wszystkich kart.

Rejestrując się na stronie producenta przed pełną prezentacją modeli Find X10 oraz Find X10 Pro Max, można odebrać kupon rabatowy obniżający cenę urządzenia o równe 600 zł.

Mechanizm akcji jest prosty i nie wymaga dokonywania jakiejkolwiek przedpłaty:

Aby odebrać rabat, wystarczy zapisać się do newslettera w oficjalnym sklepie internetowym Oppo, posiadając aktywne konto użytkownika,

Zniżka zostaje przypisana bezpośrednio do profilu klienta w postaci cyfrowego kodu, który można aktywować w momencie oficjalnego startu sprzedaży,

Promocja potrwa równy miesiąc - od 22 września od godziny 3:00 rano do 22 października 2026 roku do godziny 23:59,

Bon na kwotę 600 zł ma charakter jednorazowy i nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, chyba że szczegółowe warunki konkretnej oferty wskażą inaczej.

Pakiet ochronny, zniżki studenckie i program wymiany

Rabat gotówkowy to zaledwie początek pakietu zachęt, jakimi producent kusi przed oficjalną premierą. Klienci biorący udział w akcji blind presale otrzymają również dedykowany zestaw ochronny:

Ochrona ekranu: bezpłatny pakiet bezpieczeństwa na wyświetlacz przez okres 1 roku,

Ochrona optyki: roczna polisa ochronna na obiektyw aparatu fotograficznego,

Wydłużona gwarancja: dodatkowy, 3. rok pełnej gwarancji serwisowej na całe urządzenie.

Na oficjalnej platformie zapowiedziano ponadto specjalne zniżki studenckie sięgające do 200 zł oraz program odkupu dotychczasowego smartfona z bonusem wynoszącym do 300 zł.

Wydajność Dimensity 9600 Pro w litografii 2 nm

Choć pełna karta parametrów wciąż czeka na ujawnienie podczas konferencji, wiemy już, że topowy wariant Find X10 Pro Max otrzyma układ MediaTek Dimensity 9600 Pro, wytwarzany w zaawansowanym procesie technologicznym TSMC 2 nm N2P.

Oppo chwali się, że nowa jednostka obliczeniowa przynosi skok parametrów roboczych:

wzrost wydajności procesora głównego (CPU) na poziomie 17 proc.,

skok wydajności zintegrowanego układu graficznego (GPU) rzędu 27 proc.,

aż do 61 proc. wyższą efektywność energetyczną przy obciążeniu wielordzeniowym, co wspiera nowe autorskie rozwiązanie programowe Oppo Laminar Flow Engine, optymalizujące dystrybucję zasobów systemowych.

To co, czekacie na serię Oppo Find X10?

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