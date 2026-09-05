NordVPN czy Proton VPN? Różnica okazała się większa, niż myślałam

Wybór odpowiedniego VPN-a nie sprowadza się już wyłącznie do pytania, czy dana usługa potrafi ukryć adres IP i zaszyfrować połączenie. Dla większości użytkowników równie ważne będą szybkość działania, liczba dostępnych lokalizacji, obsługiwane urządzenia, dodatkowe mechanizmy ochrony oraz cena. NordVPN i Proton VPN należą do najbardziej rozpoznawalnych usług w tej kategorii i na pierwszy rzut oka oferują bardzo podobny zestaw możliwości. Po bliższym przyjrzeniu się widać jednak kilka istotnych różnic, które mogą przesądzić o wyborze jednej z nich.

Obie usługi zapewniają podstawowe funkcje, których oczekujemy od współczesnego VPN-a: szyfrowanie połączenia, ochronę przed wyciekami danych, kill switch oraz politykę braku logów. Obie pozwalają również korzystać z jednego konta na 10 urządzeniach jednocześnie i oferują 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy. Różnice zaczynają być wyraźne dopiero wtedy, gdy spojrzymy na wydajność, infrastrukturę czy dodatkowe funkcje.

Liczba serwerów to nie wszystko

Jeżeli ktoś wybiera VPN wyłącznie na podstawie liczby serwerów, Proton VPN może wyglądać zdecydowanie atrakcyjniej. Usługa oferuje ponad 20 tys. serwerów, podczas gdy sieć NordVPN liczy około 9 tys. serwerów. Sama liczba nie powinna jednak przesądzać o wyborze, ponieważ równie istotna jest liczba krajów i lokalizacji, w których możemy nawiązać połączenie.

Pod tym względem obie usługi prezentują się bardzo podobnie - serwery Proton VPN obecne są w około 145 krajach, podczas gdy NordVPN ma na liczniku 149. Dostępność większej liczby lokalizacji zwiększa szanse na znalezienie serwera znajdującego się stosunkowo blisko użytkownika, co może pozytywnie wpłynąć na opóźnienia i szybkość połączenia. Większy wybór lokalizacji jest również przydatny podczas korzystania z usług ograniczonych geograficznie.

Obie usługi mają również wyspecjalizowane serwery. Proton VPN oferuje między innymi Secure Core, Tor over VPN oraz serwery P2P. NordVPN odpowiada na to funkcjami Double VPN, Onion over VPN, P2P i Dedicated IP. Secure Core oraz Double VPN mają podobny cel - przekierowanie ruchu przez dodatkową lokalizację w celu zapewnienia dodatkowej warstwy ochrony.

Jeśli liczy się dla nas przede wszystkim liczba serwerów, Proton VPN ma mocny argument. Jeśli ważniejsza jest liczba dostępnych lokalizacji, NordVPN wypada korzystniej.

NordVPN jest szybszy

Szybkość połączenia jest jednym z tych parametrów, które użytkownik zauważy niemal natychmiast. Nawet najlepsze zabezpieczenia nie będą szczególnie atrakcyjne, jeśli korzystanie z internetu przez VPN będzie wiązało się z dużym spadkiem przepustowości. W przeprowadzonych testach obie usługi zapewniały wysoką wydajność, ale NordVPN częściej osiągał lepsze wyniki.

W jednym z zestawów pomiarów połączenie bazowe wynosiło 251 Mb/s. Na najbliższym serwerze NordVPN osiągnął 242 Mb/s, podczas gdy Proton VPN uzyskał 236 Mb/s. Jeszcze wyraźniej różnica prezentowała się po przeliczeniu spadku względem połączenia bazowego: NordVPN odnotował 10,68 proc. utraty prędkości, a Proton VPN 17,56 proc. Różnica nie jest więc wyłącznie kwestią pojedynczego, marginalnego pomiaru.

Potwierdzenie przewagi NordVPN widać także w innym zestawie testów, wykonanym przy wykorzystaniu łącza o przepustowości 1000 Mb/s. Serwer Frankfurcie we osiągnął około 903 Mb/s, podczas gdy Proton VPN uzyskał około 698 Mb/s. Wyniki oczywiście będą zależeć od lokalizacji użytkownika, obciążenia serwera, odległości oraz wykorzystywanego protokołu, ale ogólny obraz pozostaje korzystny dla NordVPN.

Duża część zasługi przypada tutaj NordLynx. Jest to autorski protokół NordVPN oparty na WireGuardzie i zoptymalizowany pod kątem szybkiego działania. Proton VPN korzysta natomiast bezpośrednio z WireGuard oraz oferuje własny protokół Stealth. Oba rozwiązania są nastawione na wysoką wydajność, jednak wyniki testów wskazują na przewagę NordVPN.

W tej kategorii NordVPN wygrywa wyraźniej niż w większości pozostałych. Dla osoby, która korzysta z VPN-a podczas streamingu, pobierania dużych plików, grania online czy po prostu nie chce odczuwać spowolnienia internetu, będzie to istotny argument.

Protokoły i zabezpieczenia stoją na wysokim poziomie

Pod względem podstawowego bezpieczeństwa trudno wskazać przepaść między oboma usługami. Zarówno NordVPN, jak i Proton VPN korzystają z AES-256 oraz ChaCha20, oferują ochronę przed wyciekami oraz kill switch, który może odciąć dostęp do internetu po zerwaniu tunelu VPN. Obie usługi deklarują również politykę braku logów, a ich rozwiązania były sprawdzane podczas niezależnych audytów.

Różnice pojawiają się na poziomie dostępnych protokołów. NordVPN oferuje NordLynx, OpenVPN UDP i TCP, IKEv2 oraz NordWhisper, natomiast Proton VPN korzysta z WireGuard, OpenVPN UDP i TCP, IKEv2 oraz Stealth. Proton VPN ma więc własny protokół Stealth, którego zadaniem jest ukrywanie ruchu VPN i utrudnianie jego wykrycia przez systemy blokujące takie połączenia. NordVPN oferuje zbliżoną funkcjonalnie technologię NordWhisper.

NordVPN ma przy tym kilka dodatkowych argumentów związanych z infrastrukturą. Jego serwery działają w trybie RAM-disk, co oznacza, że dane nie są przechowywane na tradycyjnych dyskach. Firma rozwija również model serwerów wykorzystujących dedykowane, kontrolowane przez nią rozwiązania sprzętowe. Kolejną przewagą jest dostępna w NordLynx ochrona postkwantowa. Według dostarczonych materiałów funkcja jest już dostępna w aplikacjach na Windows, macOS, Linux, iOS i Androidzie, podczas gdy Proton VPN nadal rozwija swoje rozwiązanie postkwantowe.

Proton VPN zachowuje jednak własny, mocny argument dotyczący przejrzystości. Jego aplikacje są open source, więc ich kod może być publicznie analizowany. Dla użytkowników, którzy szczególnie mocno zwracają uwagę na możliwość weryfikowania oprogramowania, jest to istotna zaleta Proton VPN.

Na jakich urządzeniach działa NordVPN i Proton VPN?

Podstawowy zestaw obsługiwanych platform jest w przypadku obu usług bardzo podobny. Zarówno NordVPN, jak i Proton VPN udostępniają aplikacje na Windows, macOS, Linux, Android oraz iOS. Proton VPN oferuje również możliwość konfiguracji na kompatybilnych routerach.

NordVPN ma jednak szersze wsparcie dla dodatkowych urządzeń. Wśród obsługiwanych platform i urządzeń znajdują się między innymi Android TV, konsole do gier oraz Raspberry Pi. Dla kogoś korzystającego wyłącznie z telefonu i komputera nie będzie to szczególnie istotne, ale sytuacja zmienia się, gdy chcemy objąć ochroną również telewizor albo inne urządzenie podłączone do sieci.

Pod względem liczby jednocześnie chronionych urządzeń jest remis. Jedno konto pozwala na 10 aktywnych połączeń w obu usługach. W przypadku większej liczby urządzeń alternatywą pozostaje konfiguracja VPN-a na kompatybilnym routerze, dzięki czemu ochroną można objąć urządzenia korzystające z domowej sieci.

Dodatkowe funkcje przemawiają za NordVPN

Sam VPN jest dzisiaj tylko częścią oferty obu usług. Proton VPN zapewnia między innymi NetShield, czyli mechanizm blokowania reklam, trackerów i złośliwych domen, a także funkcje związane z prywatnością i ochroną danych. Usługa ma również Secure Core oraz Tor over VPN.

NordVPN ma natomiast bardziej rozbudowany zestaw dodatkowych zabezpieczeń. Threat Protection Pro dostępne na Windowsie i macOS potrafi blokować reklamy, trackery oraz malware, a także skanować pobierane dokumenty przed ich otwarciem. Funkcja może działać również w odniesieniu do aplikacji i usług, które nie korzystają bezpośrednio z tunelu VPN.

W wyższych pakietach NordVPN oferuje także kolejne elementy ekosystemu bezpieczeństwa, między innymi menedżer haseł, monitorowanie wycieków danych, ochronę tożsamości czy 1 TB przestrzeni w chmurze. Dzięki temu NordVPN może być postrzegany nie tylko jako narzędzie do zmiany adresu IP, ale jako szerszy zestaw zabezpieczeń dla urządzeń użytkownika.

Proton VPN jest tańszy

Cena jest obszarem, w którym Proton VPN ma bardzo mocny argument. W aktualnej ofercie Proton Free kosztuje 0 zł miesięcznie, choć darmowy wariant ma wyraźne ograniczenia: pozwala zabezpieczyć jedno urządzenie, oferuje połączenia z serwerami w losowo wybieranych 10 krajach i zapewnia niższą prędkość niż płatny plan.

W przypadku płatnego Proton VPN Plus cena przy planie dwuletnim wynosi 8,79 zł miesięcznie. Za pierwsze 24 miesiące trzeba zapłacić 210,96 zł, a później subskrypcja odnawia się za 209,88 zł za 12 miesięcy. W cenie otrzymujemy między innymi dostęp do ponad 20 tys. serwerów w ponad 140 krajach, możliwość zabezpieczenia 10 urządzeń, streaming, P2P oraz blokowanie reklam i złośliwego oprogramowania.

NordVPN jest droższy, ale jego oferta również została mocno rozbudowana. W aktualnym planie Basic cena wynosi 11,29 zł miesięcznie przy rozliczeniu za pierwsze 27 miesięcy. W ramach tej oferty użytkownik otrzymuje przede wszystkim usługę VPN, natomiast wyższe warianty dodają kolejne funkcje bezpieczeństwa, w tym ochronę przed malware, monitorowanie danych, menedżer haseł czy przestrzeń w chmurze.

Jeśli patrzymy wyłącznie na koszt VPN-a, Proton VPN wygrywa. Jeżeli natomiast uwzględnimy dodatkowe narzędzia dostępne w ekosystemie NordVPN, różnica w cenie staje się łatwiejsza do uzasadnienia.

NordVPN czy Proton VPN? Nasz wybór

Proton VPN ma kilka argumentów, których nie powinno się ignorować. Jest tańszy, oferuje więcej serwerów, udostępnia aplikacje open source i zapewnia bardzo wysoki poziom ochrony prywatności. Dla osoby, która przede wszystkim chce taniego VPN-a i szczególnie ceni transparentność oprogramowania, będzie to bardzo sensowny wybór.

NordVPN okazuje się jednak bardziej wszechstronną usługą. Oferuje większą liczbę lokalizacji, lepsze wyniki szybkości, szeroki zestaw protokołów i dodatkowych zabezpieczeń, a także obsługuje więcej nietypowych platform i urządzeń. Jego przewaga nie wynika z jednego spektakularnego parametru, lecz z połączenia kilku elementów, które razem tworzą bardziej kompletny produkt. Wyniki testów szybkości dodatkowo przemawiają na jego korzyść, szczególnie jeśli VPN ma być używany codziennie i nie może wyraźnie ograniczać możliwości łącza.

Dlatego naszym wyborem jest NordVPN. Proton VPN pozostaje bardzo dobrą alternatywą, szczególnie dla osób, dla których cena i open source są ważniejsze niż maksymalna wydajność oraz szeroki zestaw funkcji. Jeśli jednak chcemy kupić VPN, który ma sprawdzić się zarówno na komputerze i smartfonie, jak i podczas streamingu czy korzystania z bardziej wymagających usług, NordVPN oferuje bardziej kompletny pakiet.

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