vivo X500 oficjalnie. 200 MP, optyka ZEISS i potężna specyfikacja

Seria X500 otwiera nowy rozdział w mobilnej fotografii vivo

Seria X500, która w Chinach obejmuje modele X500, X500 Pro i X500 Pro Max, otwiera nowy etap rozwoju flagowych smartfonów fotograficznych vivo. To pierwsza flagowa linia opracowana w ramach nowej, ogólnofirmowej strategii dynamicznego obrazowania. Podejście to rozwija dotychczasowy kierunek vivo w zakresie fotografii i wideo, kładąc jeszcze większy nacisk na uchwycenie szybko zmieniających się scen, ruchu i warunków, w których liczy się nie tylko jakość obrazu, ale również moment jego zarejestrowania. Istotną rolę odgrywa tu współpraca z ZEISS i rozwijany wspólnie vivo ZEISS Imaging System, który łączy rozwiązania optyczne i przetwarzanie obrazu, aby lepiej radzić sobie z fotografowaniem i nagrywaniem w wymagających, dynamicznych sytuacjach.

Na czele serii stoi X500 Pro Max, który najlepiej pokazuje możliwości nowego podejścia vivo do dynamicznego obrazowania. Smartfon łączy główny aparat ZEISS TrueDynamic z teleobiektywem ZEISS APO o rozdzielczości 200 MP, zaprojektowanym z myślą o fotografowaniu szybko zmieniających się i odległych scen. Możliwości tego zestawu można dodatkowo rozszerzyć za pomocą vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra. Telekonwerter zapewnia ekwiwalent ogniskowej 400 mm, pozwalając przybliżyć odległe obiekty bez konieczności fizycznego zbliżania się do nich.

X500 Pro przenosi część tych możliwości do bardziej kompaktowej konstrukcji. Smartfon otrzymał teleobiektyw ZEISS APO wykorzystujący współopracowaną przez vivo i Sony matrycę Sony LYTIA 610 o rozdzielczości 64 MP. Nie zabrakło również zaawansowanej stabilizacji obrazu oraz funkcji przeznaczonych do fotografowania z dużej odległości. W efekcie X500 Pro pozostaje pełnoprawnym przedstawicielem serii Pro, ale w formacie bliższym użytkownikom, którzy preferują mniejszy smartfon.

Możliwości fotograficzne obu modeli uzupełnia 4K Cinematic Portrait Video – tryb zaprojektowany do nagrywania portretów z filmowym charakterem, szczególnie efektownych podczas tzw. złotej godziny. Za obsługę wymagających zadań związanych z fotografią i wideo odpowiada natomiast nowy flagowy układ MediaTek Dimensity 9600 Pro, wykonany w zaawansowanym procesie technologicznym 2 nm. Jego możliwości obliczeniowe wspierają m.in. przetwarzanie obrazu i materiałów wideo, będące ważnym elementem całego systemu fotograficznego X500 Pro i X500 Pro Max.

Teleobiektywy ZEISS – większy zasięg, szybkość i kontrola nad ujęciem

Jednym z kluczowych elementów fotograficznych serii X500 Pro są nowe teleobiektywy ZEISS APO, łączące wysoką rozdzielczość, duże matryce, zaawansowaną stabilizację obrazu oraz szybki autofokus. Ich konstrukcja została podporządkowana fotografowaniu odległych i dynamicznych scen.

W X500 Pro Max zastosowano teleobiektyw ZEISS APO 200 MP z matrycą o rozmiarze 1/1,4 cala, odpowiadający ogniskowej 85 mm. Za stabilność obrazu odpowiada system CIPA 7.0, a wielostrefowy laserowy autofokus wykorzystuje 1536 punktów i działa w całym zakresie ogniskowych, umożliwiając szybkie ustawianie ostrości.

X500 Pro Max oferuje także funkcję AF Tracking Snapshot z prędkością 60 klatek na sekundę, przeznaczoną do rejestrowania szybko poruszających się obiektów (sportowcy, artyści, dzikie zwierzęta). Z kolei tryb 30× Long-Range Motion Snapshot pozwala fotografować dynamiczne sceny z dużej odległości.

W X500 Pro teleobiektyw ZEISS APO wykorzystuje współopracowaną przez vivo i Sony matrycę Sony LYTIA 610 o rozdzielczości 64 MP. Aparat oferuje również stabilizację CIPA 7.0 oraz tryb 20× Long-Range Motion Snapshot, zapewniający większe możliwości fotografowania odległych i dynamicznych scen przy zachowaniu bardziej kompaktowej konstrukcji smartfona.

Większy zasięg dzięki telekonwerterom vivo ZEISS

Seria X500 Pro wykorzystuje możliwości dedykowanych telekonwerterów optycznych vivo ZEISS, które pozwalają zwiększyć zasięg teleobiektywów i uzyskać większe przybliżenie bez zmiany smartfona.

Model X500 Pro Max współpracuje z telekonwerterem vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra, zapewniającym ekwiwalent ogniskowej 400 mm i 4,7-krotne powiększenie. Konstrukcja wykorzystuje układ optyczny Keplera oraz 15 soczewek ze szkła o wysokiej przepuszczalności światła, rozmieszczonych w dwóch grupach optycznych. Wśród nich znalazło się pięć soczewek o bardzo niskiej dyspersji oraz jedna soczewka asferyczna. Mimo rozbudowanej konstrukcji telekonwerter ma 116 mm długości i waży 248 gramów.

Zarówno X500 Pro Max, jak i X500 Pro obsługują również vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2, oferujący ekwiwalent ogniskowej 200 mm i 2,35-krotne powiększenie. Akcesorium ma 96 mm długości i waży 153 gramy, a jego możliwości można wykorzystać w dziesięciu trybach fotografowania, w tym Stage, Snapshot oraz Pro Video Mode.

Filmowe portrety 4K i aparat ZEISS TrueDynamic

Uzupełnieniem możliwości teleobiektywów jest nowy główny aparat ZEISS TrueDynamic, zastosowany w obu modelach serii Pro. Został on wyposażony w powłokę ZEISS T* oraz flagową matrycę Sony LYTIA L910 o rozmiarze 1/1,28 cala, współopracowaną przez vivo i Sony.

Sensor oferuje zakres dynamiczny sięgający 17 EV i szum odczytu na poziomie 0,75 e−. Pozwala to zachować szczegóły zarówno w jasnych partiach kadru, jak i w jego zacienionych obszarach, także podczas fotografowania scen z mocnym światłem padającym z tyłu. Rozwiązania zastosowane w aparacie wspierają również rejestrowanie materiałów wideo w wymagających warunkach oświetleniowych, pozwalając zachować szczegółowość obrazu w scenach z silnym światłem padającym z tyłu.

W X500 Pro Max główny aparat otrzymał dodatkowo optyczną stabilizację obrazu klasy gimbala w zakresie 3°. Zarówno aparat główny, jak i teleobiektyw korzystają również ze stabilizacji CIPA 7.0, co pomaga ograniczyć drgania podczas fotografowania i filmowania.

Oba modele oferują funkcję 4K Golden Hour Portrait Video, wykorzystującą przetwarzanie obrazu oparte na formacie Log. Jej zadaniem jest zachowanie naturalnych odcieni skóry, szerokiej rozpiętości tonalnej i filmowego charakteru nagrań, szczególnie podczas fotografowania i filmowania w świetle zachodzącego słońca.

Do dyspozycji użytkowników są także trzy style kolorystyczne: Golden Hour, opracowany wspólnie z ZEISS, oraz Sunny Day i Modern Film. Autorski system przetwarzania kolorów i tonów optymalizuje osobno wygląd fotografowanych osób i tło, pozwalając zachować spójny charakter całego kadru.

MediaTek Dimensity 9600 Pro – wydajność dla fotografii i wideo

Za wydajność serii X500 Pro odpowiada nowy układ MediaTek Dimensity 9600 Pro, wykonany procesie technologicznym 2 nm. Platforma stanowi podstawę zaawansowanych możliwości fotograficznych i wideo serii X500 Pro, wspierając wysoką wydajność flagowych urządzeń mobilnych oraz fotografię obliczeniową. Układ jest kolejnym efektem bliskiej współpracy vivo i MediaTek przy rozwoju flagowych urządzeń mobilnych.

Różne rozmiary i cztery warianty kolorystyczne

W Chinach seria X500 dostępna jest w czterech wariantach kolorystycznych: Sunny White, Starry Gray, Moonlit Black oraz Sunset Orange.

X500 Pro Max łączy rozbudowany system aparatów z 6,85-calowym wyświetlaczem 2K ZEISS Master Color Display, natomiast X500 Pro oferuje rozwiązania fotograficzne serii Pro w bardziej kompaktowej konstrukcji z ekranem o przekątnej 6,36 cala.

vivo X Fold6 trafi do sprzedaży w Europie 1 października

Obok serii X500 vivo zapowiedziało również europejski debiut składanego X Fold6. Smartfon trafi do sprzedaży na wybranych rynkach Europy już 1 października 2026 roku.

X Fold6 rozwija fotograficzne możliwości składanych smartfonów vivo we współpracy z ZEISS. System obrazowania obejmuje główny aparat 200 MP ZEISS Main Camera, oparty na dużej matrycy Samsung HPB i wyposażony w stabilizację CIPA 4.5, oraz pierwszy w składanym smartfonie vivo teleobiektyw z certyfikatem ZEISS APO. Teleobiektyw wykorzystuje ulepszoną dużą matrycę Sony LYTIA 602 oraz konstrukcję peryskopową, oferując 3-krotne przybliżenie optyczne i ogniskową odpowiadającą 70 mm. Zapewnia również możliwość wykonywania zdjęć makro oraz nawet 100-krotne przybliżenie ZEISS HyperZoom.

X Fold6 jest również pierwszym składanym smartfonem vivo obsługującym telekonwerter vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2. Akcesorium pozwala uzyskać ekwiwalent ogniskowej 200 mm i działa w ośmiu trybach fotografowania: Photo, Portrait, Landscape, Snapshot, Video, Stage, Time-Lapse oraz Pro. Z telekonwerterem X Fold6 oferuje również funkcje Night Flash Portrait, All New Stage Mode oraz 4K 60 fps Dolby Vision Video, zwiększając możliwości fotografowania i filmowania – od nocnych portretów po występy na żywo i inne dynamiczne wydarzenia.

Na tym możliwości X Fold6 się nie kończą. Smartfon został wyposażony w baterię BlueVolt o pojemności 6900 mAh, a jego konstrukcja oferuje odporność na wodę na poziomie IPX8 i IPX9 oraz odporność na kurz IP5X.

Jego konstrukcja obejmuje dwa ekrany ZEISS Master Color Display – wewnętrzny o przekątnej 8,02 cala oraz zewnętrzny o przekątnej 6,51 cala. Oba wyświetlacze oferują lokalną maksymalną jasność sięgającą 5000 nitów.

Duży, składany ekran wykorzystuje również możliwości systemu OriginOS 7 Fold. Funkcje Origin Workbench i Multi-Split Screen pozwalają pracować jednocześnie nawet z czterema aplikacjami, ułatwiając korzystanie ze smartfona w trybie wielozadaniowym.

vivo rozszerza europejski ekosystem urządzeń IoT

Jesienna oferta vivo obejmie również nowe urządzenia audio. Do europejskiego portfolio marki dołączą vivo Buds Ultra oraz vivo Headphone Studio, rozszerzając ekosystem urządzeń towarzyszących smartfonom vivo.

Dostępność

vivo X500 Pro Max i vivo X500 Pro zadebiutują w Europie 27 października 2026 roku, natomiast vivo X Fold6 trafi do europejskiej sprzedaży już 1 października 2026 roku.

Szczegóły dotyczące europejskich konfiguracji, specyfikacji, cen oraz dostępności poszczególnych urządzeń, w tym nowych produktów IoT, zostaną przedstawione podczas europejskich premier.

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