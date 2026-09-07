Polskie insygnia królewskie na sztabce z czystego złota tylko za 179 zł

Polskie insygnia królewskie mają fascynującą, a zarazem tragiczną historię, która odzwierciedla losy całego narodu. Ich tradycja sięga początków polskiej państwowości. Przez stulecia najważniejszym miejscem przechowywania owych symboli władzy był Wawel w Krakowie – historyczna siedziba polskich monarchów.

Powstawały stopniowo, a momentem przełomowym był rok 1320, kiedy w katedrze wawelskiej odbyła się koronacja Władysława I Łokietka. Od tego czasu insygnia uznawano za nienaruszalne dziedzictwo symbolizujące suwerenność i prestiż Królestwa Polskiego. Ich losy były jednak zagmatwane. Po III rozbiorze Polski w 1795 roku regalia zostały zrabowane przez wojska pruskie, a większość z nich na polecenie Fryderyka Wilhelma III przetopiono w celu odzyskania kruszcu. To, co możemy podziwiać dziś, to wierne rekonstrukcje oraz nieliczne zachowane elementy, tym cenniejsze, że symbolizują niezłomnego ducha narodu.

Polskie insygnia koronacyjne pod lupą: co składało się na ten królewski zestaw?

Podstawę polskich insygniów koronacyjnych stanowiły trzy najważniejsze przedmioty, które podczas ceremonii określały pozycję monarchy wobec Boga i poddanych:

Korona Bolesława Chrobrego: Choć oryginalna korona pierwszego króla Polski nie zachowała się do naszych czasów, jej symboliczne znaczenie pozostaje niezmienne. Była to otwarta korona zdobiona kamieniami szlachetnymi, symbolizująca jedność ziem polskich. Na naszej sztabce została ukazana w całym swoim majestacie, przypominając o złotym wieku polskiej monarchii

Jabłko królewskie: Ta zwieńczona krzyżem kula symbolizowała nie tylko ziemski świat, lecz przede wszystkim wiarę chrześcijańską, na której opierała się władza monarchy. Jego powierzchnię zdobiły misterne ornamenty i elementy z metali szlachetnych.

Berło królewskie: Symbol sprawiedliwości i władzy monarszej. Polskie berła wykonywano najczęściej ze złota lub srebra, niekiedy z wykorzystaniem cennych materiałów, takich jak kość słoniowa. Ozdabiano je fleur-de-lis (lilią heraldyczną) lub innym królewskim emblematem.

Nie sposób nie wspomnieć także o najcenniejszym zachowanym artefakcie – Szczerbcu, mieczu koronacyjnym, będącym jedynym oryginalnym elementem polskich regaliów, który przetrwał dziejowe zawieruchy

„Polskie insygnia koronacyjne są nie tylko świadectwem dawnej świetności, lecz przede wszystkim symbolem niezłomnej woli narodu, który potrafił podnieść się nawet po najcięższych doświadczeniach“ – mówi Libor Veselý, dyrektor Moja mennica PL.

Jakie inne skarby współtworzą polską tożsamość?

Polskie insygnia koronacyjne to tylko część bogatego dziedzictwa historycznego kraju. Do symboli otaczanych szczególnym szacunkiem należą również inne artefakty, nierozerwalnie związane z polską historią oraz tożsamością narodową.

Dzwon Zygmunta: Ten kolos odlany z brązu w 1520 roku i zawieszony w wieży katedry wawelskiej waży niemal 13 ton. Jego potężny głos rozbrzmiewa jedynie podczas najważniejszych wydarzeń narodowych. Według tradycji każde jego bicie przynosi Polsce błogosławieństwo.

Matka Boża Częstochowska: Najbardziej czczony wizerunek religijny w Polsce. Ikona Czarnej Madonny z klasztoru Jasnej Górze od wieków uznawana jest za opiekunkę narodu. Każdego roku przybywają do niej miliony pielgrzymów poszukujących pocieszenia i nadziei

Kopia Włóczni Świętego Maurycego: Cenna relikwia przekazana Bolesławowi Chrobremu przez cesarza Ottona III podczas historycznego zjazdu gnieźnieńskiego w roku 1000. Stanowi symbol uznania znaczenia Polski jako równorzędnego partnera w średniowiecznej Europie.

Odrobina historii na wyciągnięcie ręki

Dlaczego warto zachowywać pamięć o tych wydarzeniach? Zdaniem ekspertów numizmatyka jest jednym z najbardziej namacalnych sposobów obcowania z przeszłością.

„Naszą ambicją w Mennicy Wisła było jak najwierniejsze oddanie piękna i kunsztu tych królewskich regaliów w czystym złocie, tak aby tym fragmentem historii mógł cieszyć się każdy, nie tylko muzea” – mówi Luboš Krčil, dyrektor Mennicy Wisła.

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