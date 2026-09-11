Zbrojeniówka przejmuje produkcję kluczowej broni. Koniec z czekaniem na statki z USA

Umowa licencyjna z amerykańskim koncernem Northrop Grumman została podpisana podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. To ważna zmiana dla polskiego przemysłu zbrojeniowego, bo do tej pory armaty były sprowadzane ze Stanów Zjednoczonych.

Bushmaster Mk 44S jest jednym z najważniejszych elementów uzbrojenia wieży ZSSW-30. Ten bezzałogowy system wieżowy został opracowany w Polsce i jest przeznaczony do montażu na różnych pojazdach bojowych. Obecnie wykorzystują go między innymi kołowe transportery opancerzone Rosomak, a w przyszłości podstawowym nosicielem ZSSW-30 będzie także bojowy wóz piechoty Borsuk. Oznacza to, że zapotrzebowanie na armaty będzie rosło wraz z kolejnymi dostawami pojazdów.

Do tej pory Huta Stalowa Wola korzystała z dostaw armat produkowanych przez Northrop Grumman. Teraz HSW otrzymała licencję pozwalającą na uruchomienie produkcji Bushmasterów w Polsce, dzięki czemu kolejne egzemplarze armat będą mogły być wytwarzane już przez krajowy przemysł.

Krajowa produkcja może więc uprościć zarówno dostawy nowych podzespołów, jak i późniejsze remonty oraz serwis używanych armat. Ma to szczególne znaczenie w przypadku sprzętu wojskowego, który powinien być utrzymywany w gotowości przez dziesięciolecia.

Armata do ZSSW-30 będzie powstawać w Polsce

Bushmaster Mk 44S to automatyczna armata kalibru 30 mm, opracowana przez Northrop Grumman. W konfiguracji stosowanej w ZSSW-30 jest podstawowym uzbrojeniem pojazdu, pozwalającym zwalczać między innymi lekko opancerzone cele, stanowiska ogniowe czy siłę żywą przeciwnika.

Konstrukcja ma 3,405 m długości, z czego 2,410 m przypada na lufę. Sama armata waży około 160 kg, a jej teoretyczna szybkostrzelność sięga 200 strzałów na minutę. Skuteczny zasięg określany jest na około 3 km, choć rzeczywiste możliwości wykorzystania uzbrojenia zależą również od rodzaju amunicji, systemu kierowania ogniem oraz warunków prowadzenia walki.

Lufa Bushmastera jest chromowana, co ma zwiększać jej trwałość. Armata wykorzystuje amunicję z rodziny stosowanej w systemie GAU-8, obejmującą między innymi naboje przeciwpancerne i odłamkowo-zapalające. W przypadku polskich pojazdów istotne znaczenie ma również amunicja podkalibrowa APFSDS-T, przeznaczona do zwalczania bardziej odpornych celów opancerzonych.

Kolejny element polskiego łańcucha dostaw

Według deklaracji Huty Stalowa Wola uruchomienie produkcji licencyjnej Bushmasterów Mk 44S może nastąpić w ciągu dwóch–trzech lat. Wcześniej konieczne będzie przygotowanie infrastruktury, technologii oraz odpowiednich kompetencji produkcyjnych.

Podpisanie umowy licencyjnej z Northrop Grumman nastąpiło tego samego dnia, w którym Huta Stalowa Wola pokazała po raz pierwszy swój nowy Ciężki Bojowy Wóz Piechoty. Niewykluczone, ze będzie on uzbrojony właśnie w armatę 30 mm, choć mówi się także o moliwości wyposażenia go w armatę kalibru 40 mm.

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