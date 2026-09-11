Zbrojeniówka przejmuje produkcję kluczowej broni. Koniec z czekaniem na statki z USA
Huta Stalowa Wola będzie w Polsce produkować armaty Bushmaster Mk 44S kalibru 30 mm, które są uzbrojeniem zdalnie sterowanych wież ZSSW-30.
Umowa licencyjna z amerykańskim koncernem Northrop Grumman została podpisana podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. To ważna zmiana dla polskiego przemysłu zbrojeniowego, bo do tej pory armaty były sprowadzane ze Stanów Zjednoczonych.
Bushmaster Mk 44S jest jednym z najważniejszych elementów uzbrojenia wieży ZSSW-30. Ten bezzałogowy system wieżowy został opracowany w Polsce i jest przeznaczony do montażu na różnych pojazdach bojowych. Obecnie wykorzystują go między innymi kołowe transportery opancerzone Rosomak, a w przyszłości podstawowym nosicielem ZSSW-30 będzie także bojowy wóz piechoty Borsuk. Oznacza to, że zapotrzebowanie na armaty będzie rosło wraz z kolejnymi dostawami pojazdów.
Do tej pory Huta Stalowa Wola korzystała z dostaw armat produkowanych przez Northrop Grumman. Teraz HSW otrzymała licencję pozwalającą na uruchomienie produkcji Bushmasterów w Polsce, dzięki czemu kolejne egzemplarze armat będą mogły być wytwarzane już przez krajowy przemysł.
Krajowa produkcja może więc uprościć zarówno dostawy nowych podzespołów, jak i późniejsze remonty oraz serwis używanych armat. Ma to szczególne znaczenie w przypadku sprzętu wojskowego, który powinien być utrzymywany w gotowości przez dziesięciolecia.
Armata do ZSSW-30 będzie powstawać w Polsce
Bushmaster Mk 44S to automatyczna armata kalibru 30 mm, opracowana przez Northrop Grumman. W konfiguracji stosowanej w ZSSW-30 jest podstawowym uzbrojeniem pojazdu, pozwalającym zwalczać między innymi lekko opancerzone cele, stanowiska ogniowe czy siłę żywą przeciwnika.
Konstrukcja ma 3,405 m długości, z czego 2,410 m przypada na lufę. Sama armata waży około 160 kg, a jej teoretyczna szybkostrzelność sięga 200 strzałów na minutę. Skuteczny zasięg określany jest na około 3 km, choć rzeczywiste możliwości wykorzystania uzbrojenia zależą również od rodzaju amunicji, systemu kierowania ogniem oraz warunków prowadzenia walki.
Lufa Bushmastera jest chromowana, co ma zwiększać jej trwałość. Armata wykorzystuje amunicję z rodziny stosowanej w systemie GAU-8, obejmującą między innymi naboje przeciwpancerne i odłamkowo-zapalające. W przypadku polskich pojazdów istotne znaczenie ma również amunicja podkalibrowa APFSDS-T, przeznaczona do zwalczania bardziej odpornych celów opancerzonych.
Kolejny element polskiego łańcucha dostaw
Według deklaracji Huty Stalowa Wola uruchomienie produkcji licencyjnej Bushmasterów Mk 44S może nastąpić w ciągu dwóch–trzech lat. Wcześniej konieczne będzie przygotowanie infrastruktury, technologii oraz odpowiednich kompetencji produkcyjnych.
Podpisanie umowy licencyjnej z Northrop Grumman nastąpiło tego samego dnia, w którym Huta Stalowa Wola pokazała po raz pierwszy swój nowy Ciężki Bojowy Wóz Piechoty. Niewykluczone, ze będzie on uzbrojony właśnie w armatę 30 mm, choć mówi się także o moliwości wyposażenia go w armatę kalibru 40 mm.
Dziennikarz Spider's Web. Specjalizuje się w tematyce militariów i obronności. Pisze również o nauce - głownie o kosmosie. Jest pasjonatem lotnictwa, broni pancernej i miłośnikiem symulatorów. Interesuje się historią konfliktów oraz Chin i Wietnamu w XX wieku. Dziennikarzem jest od 1998 roku. Pracował w Super Expressie, Gazecie Wyborczej, Purepc. Jest autorem trzech książek poświęconych wojnie w Wietnamie. Prywatnie interesuje się również fizyką, grami, kotami i kolarstwem górskim.