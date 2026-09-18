Niech święto kawy trwa cały rok. Z ekspresem Philips LatteGo Pro 8000 to możliwe 

Międzynarodowy Dzień Kawy to jedno z najprzyjemniejszych obchodów. W końcu kawa towarzyszy nam w radosnych chwilach: w wolny dzień czy podczas towarzyskich spotkań. Potrafi zaskoczyć kwasowością i orzeźwiającymi smakami, by innym razem zachwycić słodyczą. Przyjemność z naparu mamy przez cały rok, ale to właśnie 1 października doceniamy kawę z większą mocą. I nie chodzi wyłącznie o dodatkową porcję espresso.

Czarna lub z mlekiem - jedna z tych odpowiedzi pada najczęściej, gdy zapytamy przeciętną osobę, jaką kawę pije. Tak naprawdę to jednak wstęp. Kawa czarna to przecież zarówno espresso, jak i americano, a tą z mlekiem równie dobrze może być cappuccino, jak i flat white. Sekret tkwi więc w szczegółach, a Philips LatteGo Pro 8000 to dobry dowód na to, że kawa jest naprawdę pojemnym pojęciem.

Ponad 50 napojów w Philips LatteGo Pro 8000 obrazuje bogactwo świata kawy

Ten nowoczesny ekspres jest w stanie przygotować 50 naparów - zarówno na ciepło, jak i zimno, z mlekiem i bez. Nie zaskoczy go żaden smakosz, a goście o specjalnych potrzebach nie będą musieli długo czekać na swoją porcję. Wśród dostępnych przepisów znajdziemy nie tylko klasykę, ale też mniej znane specjały z całego świata, jak m.in. galão, melange czy black eye.

Wszystkie dostępne opcje prezentowane są na dotykowym wyświetlaczu TFT 4,3". Jego obsługa jest prosta i intuicyjna. Dużym plusem jest fakt, że każdy z domowników może utworzyć swój spersonalizowany profil. Zapisać można aż 8 kont użytkowników.

Wyświetlacz w Philips LatteGo Pro 8000 jest bardzo czytelny, a sterowanie bardzo intuicyjne

Kawa dopasowana do użytkownika: osiem profili i Barista Assistant

To bardzo ważne, wszak każdy ma swoje preferencje: jedni wolą w kawie jej intensywność, drudzy preferują słodycz. Ktoś szuka orzechów i czekolady, dla innych kawa to cierpkość i kwaśność. Niektórym wystarczy szybki łyk, a dla niektórych cały kubek to za mało. W Philips LatteGo Pro 8000 każdy może stworzyć napar pod siebie, a potem mieć go na wyciągnięcie ręki.

Za kremową i gładką piankę odpowiada automatyczny system mleczny LatteGo Pro. Dwie osobne karafki do spieniania mleka pozwalają przygotować mleko do gorących lub mrożonych kaw. Różnice w ich konstrukcji sprawiają, że tekstura, temperatura i proporcje pianki będą odpowiednie dla każdego naparu - tego na ciepło, jak i na zimno.

Ekspres umożliwia ustawienie mocy, preferowaną porcję i temperaturę napoju. Dzięki temu kawa może być delikatna lub bardziej intensywna, konkretna - do wyboru jest aż 7 poziomów intensywności. Technologia BrewExtract dozuje i ubija więcej ziaren w porównaniu z innymi automatycznymi ekspresami do kawy firmy Philips, wydobywając z nich głęboki smak i aromat.

A jak ktoś jeszcze szuka swojej drogi, to wbudowany inteligentny asystent dopasowuje parametry do potrzeb użytkownika albo rodzaju ziaren. Można z nim rozmawiać za pośrednictwem aplikacji HomeID lub komputera. Wystarczy przekazać, z jakich ziaren korzystamy, by asystent dostosował ustawienia tak, by umożliwić najlepszą ekstrakcję.

Kremowa pianka to zasługa systemu LatteGo Pro

Klikasz i kawa się robi. Zdalnie

Smak kawy jest ważny, ale równie istotne są okoliczności. Nie zawsze jest jednak wolna sobota i czasami o otoczkę zadbać trudniej. Kawa ma pobudzić, a na romantyzm przyjdzie jeszcze pora. Im szybciej wyląduje w kubku, tym lepiej. Dlatego w Philips LatteGo Pro 8000 użytkownik może zaparzyć kawę bez podchodzenia do ekspresu, rozpoczynając cały proces w aplikacji HomeID, w której znajdziemy również kawowe inspiracje i porady. Klikasz w telefonie, przygotowujesz się do codziennych obowiązków, a w tle robi się kawa.

I nawet tego nie słyszysz, bowiem cicha technologia SilentBrew, wyróżniona certyfikatem Quiet Mark, dba o to, aby ekspres wyposażony w ceramiczny młynek mielący kawę nie zwracał na siebie uwagi. Grubość mielenia dostosowuje się wybierając jedno z 12 dostępnych ustawień.

Nieważne, czy przygotowujesz napar w tygodniu rano, czy właśnie masz wolne popołudnie i chcesz się zrelaksować - Philips LatteGo Pro 8000 w tym nie przeszkodzi.

Ekspres praktycznie czyści się sam

LatteGo Pro: najpierw gorąca lub zimna pianka, a potem czyszczenie w 10 sekund

A po przyjemnościach nie przychodzi pora na przykre obowiązki. Ekspres Philips LatteGo Pro 8000 łatwo utrzymać w czystości. Blok zaparzający został tak logicznie zaprojektowany, że nie ma żadnych trudno dostępnych zakamarków. Łatwo usunąć osady z kawy i dbać o sprzęt. Blok wystarczy wyjąć z ekspresu i opłukać pod bieżącą wodą. Z kolei system mleczny nie ma żadnych rurek, więc pojemnik również wystarczy przepłukać 10 sekund pod bieżącą wodą lub po prostu wrzucić do zmywarki. Nie musimy tracić czasu na szorowanie przewodów, do których na dodatek trudno się dostać. W dbaniu o porządek pomaga także funkcja automatycznego czyszczenia karafki, przepłukująca pozostałości mleka.

Jako że kuchnia jest dziś miejscem, w którym sprzęty nie tylko mają pełnić swoją podstawową rolę - gotować, zmywać, przechowywać jedzenie itd. - ale też wyglądać, Philips LatteGo Pro 8000 występuje w trzech wersjach kolorystycznych. Dotychczas ekspres był dostępny w kolorze srebrnym, a teraz doszły dwa nowe warianty: antracytowy oraz szarokaszmirowy. Bez problemu wpasuje się w wystrój kuchni.

Philips LatteGo Pro 8000 dostępny jest w trzech wariantach kolorystycznych

Bez względu na to, czy kawa przygotowywana jest rano, w pośpiechu, czy może cieszyć będziemy się nią tuż po pracy albo w wolny, leniwy dzień: za pomocą Philips LatteGo Pro 8000 szybko i wygodnie przygotujesz ulubiony napar albo odkryjesz nowe smaki. Dopasujesz napój do siebie i do gości - nawet bez podchodzenia do ekspresu, sterując procesem w aplikacji. Dzień kawy może trwać cały rok, a okazją do obchodów będzie po prostu kolejna filiżanka. Z mlekiem, bez mleka, na ciepło czy na zimno - tylko od ciebie to zależy.

Philips LatteGo Pro 8000 pozwala świętować kawę nie tylko 1 października. Ponad 50 gorących i zimnych napojów, osiem profili, personalizacja parametrów oraz łatwy w czyszczeniu system mleczny sprawiają, że ekspres odpowiada na różne kawowe upodobania domowników przez cały rok.

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Adam Bednarek Redaktor W Spider’s Web od kwietnia 2021 zajmuje się tematami związanymi z ekologią, przyrodą, ochroną środowiska, architekturą, miastami przyszłości, transportem publicznym z pociągami na czele i, rzecz jasna, wpływem technologii na nasze zwykłe życie. Zaczynał od pisania o grach – przede wszystkim w serwisie gamezilla.pl, z przerwą na gram.pl. Następnie zajął się opisywaniem technologii, robiąc to w takich portalach jak next.gazeta.pl, a potem serwisach technologicznych grupy WP (tech.wp.pl, dobreprogramy.pl, gadżetomania.pl – będąc redaktorem prowadzącym – czy polygamia.pl). Prywatnie fan Morrisseya, morza, bloków z wielkiej płyty i dziwnych budynków, o których zdarza mu się zresztą pisać.