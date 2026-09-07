Trump pokazał nowe mundury Sił Kosmicznych USA. "Miks Star Wars i Star Treka"

Siły Kosmiczne USA to najmłodsza formacja w amerykańskiej armii. Ma już swoje dość nietypowe mundury, ale wygląda na to, że wkrótce się one zmienią. Prezydent Stanów Zjednoczonych pokazał projekt nowych uniformów. Grafikę zamieścił na swojej własnej platformie społecznościowej Truth.

Projekt z miejsca wywołał ogromne kontrowersje i spotkał się z ogromną krytyką. Mi osobiście przypominają one mundury Imperium Galaktycznego z serii Gwiezdne Wojny, ale część obserwatorów twierdzi, że podobne są one raczej do mundurów nazistów z II Wojny Światowej. Miłośnicy Donalda Trumpa twierdzą z kolei, że nowe mundury są wspaniałe, a żołnierze Sił Kosmicznych wyglądać będą w nich jak "twardziele".

Siły Kosmiczne USA - miks mundurów ze Star Wars, Star Trek i takiej jednej formacji której nazwa zaczyna się na S i kończy się na S? Ja nawet wiem jaka firma mogłaby się zająć ich produkcją - napisał w serwisie X Dawid Kamizela, dziennikarz zajmujący się obronnością.

Serwis The Telegraph napisał wprost, że "Trump prezentuje mundur Sił Kosmicznych inspirowany filmem o nazistowskiej estetyce" i wpsomina o nawiązaniu do filmu Żołnierze Kosmosu z 1997 r. w reżyserii Paula Verhoevena.

Nadal nie jest jasne, czy istnieje jakiś oficjalny plan przyjęcia nowego munduru Sił Kosmicznych, czy też projekt udostępniono wyłącznie jako grafikę w mediach społecznościowych.

Jak wynika z opisu zdjęcia, projekt został zainspirowany "dyscypliną i funkcjonalnością munduru żołnierzy kosmicznych, zmodernizowanego dla strażników domeny kosmicznej".

Paleta kolorów użyta w mundurach obejmuje gwiezdną szarość, północną czerń, „srebrnoszary” i satynową czerń.

Siły Kosmiczne USA

United States Space Force (USSF), czyli Siły Kosmiczne Stanów Zjednoczonych, powstały 20 grudnia 2019 r. Była to pierwsza nowa gałąź amerykańskich sił zbrojnych utworzona od czasu powstania Sił Powietrznych w 1947 r.

Space Force stała się szóstym rodzajem sił zbrojnych USA, działającym w ramach Departamentu Sił Powietrznych, ale pozostającym odrębną służbą wojskową. Jej utworzenie było odpowiedzią na rosnące znaczenie przestrzeni kosmicznej dla bezpieczeństwa państwa oraz rozwój zdolności antysatelitarnych i innych systemów mogących zagrozić amerykańskim satelitom.

Zadaniem Space Force jest przede wszystkim zapewnienie Stanom Zjednoczonym swobody działania w kosmosie i ochrona amerykańskich oraz sojuszniczych systemów kosmicznych. Formacja odpowiada m.in. za satelity zapewniające łączność, nawigację GPS, rozpoznanie, ostrzeganie przed wystrzeleniem rakiet balistycznych oraz obserwację sytuacji na orbicie.

Zajmuje się również kontrolą i bezpieczeństwem wojskowych startów rakiet, śledzeniem satelitów i kosmicznych śmieci, cyberbezpieczeństwem oraz przygotowaniem do prowadzenia działań wojennych w przestrzeni kosmicznej. W praktyce oznacza to ochronę infrastruktury, bez której współczesna armia USA miałaby ogromne problemy z komunikacją, nawigacją i prowadzeniem operacji.

Pod względem liczebności Space Force pozostaje najmniejszym rodzajem amerykańskich sił zbrojnych. Według raportu Government Accountability Office w roku fiskalnym 2025 formacja liczyła około 15,4 tys. osób, obejmujących wojskowych i pracowników cywilnych. Członkowie Space Force noszą nazwę Guardians, czyli„Strażnicy.

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