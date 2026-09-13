NordVPN czy CyberGhost? Porównaliśmy szybkość, bezpieczeństwo i ceny

VPN ma przede wszystkim chronić prywatność i pozwalać bezpiecznie korzystać z internetu, ale płacąc za roczną lub dwuletnią subskrypcję zdecydowanie możesz oczekiwać więcej. Liczy się nie tylko możliwość ukrycia adresu IP, lecz także szybkość połączenia, liczba dostępnych serwerów i lokalizacji, obsługiwane urządzenia czy dodatkowe funkcje zwiększające bezpieczeństwo. NordVPN i CyberGhost mają w ofercie wszystkie najważniejsze elementy, ale każdy z tych VPN-ów podchodzi do nich nieco inaczej.

CyberGhost ma więcej serwerów, ale NordVPN więcej lokalizacji

Jeśli spojrzymy wyłącznie na liczbę serwerów, CyberGhost wygrywa bez większej dyskusji. Według danych podawanych przez producenta, jego sieć obejmuje ponad 11,5 tys. serwerów, podczas gdy NordVPN ma ich ponad 8,9 tys. Sama liczba serwerów nie mówi jednak wszystkiego o możliwościach usługi. Znacznie ważniejsze dla wielu osób będzie to, w ilu krajach można wybrać połączenie.

Sama liczba serwerów nie jest jednak parametrem, który powinien samodzielnie decydować o wyborze VPN-a. Równie istotna jest liczba krajów, w których można znaleźć odpowiednie połączenie. Tutaj sytuacja się odwraca: NordVPN oferuje serwery w 137 krajach, podczas gdy CyberGhost obejmuje 100 krajów.

Większa liczba lokalizacji może mieć znaczenie podczas podróży, korzystania z usług ograniczonych geograficznie czy poszukiwania serwera znajdującego się możliwie blisko użytkownika. CyberGhost pozostaje bardzo mocną propozycją dla osób, które zwracają uwagę przede wszystkim na rozmiar sieci, ale NordVPN daje większy wybór lokalizacji.

NordVPN jest wyraźnie szybszy

W przypadku VPN-a szybkość ma bardzo konkretne znaczenie. Niezależnie od tego, czy korzystasz ze streamingu, pobierasz duże pliki, grasz online czy po prostu chcesz przeglądać internet, jestem pewna że nie chcesz, żeby dodatkowa warstwa ochrony wyraźnie ograniczała twoje łącze.

W przeprowadzonych pomiarach NordVPN zdecydowanie wyprzedził CyberGhosta. Przy połączeniu z serwerem we Frankfurcie uzyskał 903 Mb/s wobec 422 Mb/s CyberGhosta. W Amsterdamie było to odpowiednio 868 i 408 Mb/s, w Paryżu 825 i 117 Mb/s, a w Nowym Jorku 658 i 284 Mb/s. Różnica była więc widoczna nie w jednym pomiarze, ale we wszystkich sprawdzanych lokalizacjach.

Duża część przewagi wynika z NordLynx, czyli autorskiego protokołu NordVPN opartego na WireGuardzie. CyberGhost również korzysta z WireGuarda, ale NordVPN dodatkowo rozwija własne rozwiązanie zoptymalizowane pod kątem szybkości i bezpieczeństwa. Tak więc osoby, które potrzebują szybkiego VPNa, powinny zdecydowanie skierować się w stronę NordVPNa.

Protokoły i zabezpieczenia: oba VPN-y są mocne, ale NordVPN daje więcej możliwości

Podstawowy poziom ochrony jest wysoki w przypadku obu usług. Zarówno NordVPN, jak i CyberGhost wykorzystują szyfrowanie klasy AES-256, oferują kill switch oraz ochronę przed wyciekami DNS i WebRTC. Obie usługi deklarują również politykę braku logów i stałe audytowanie.

Różnice pojawiają się przy wyborze protokołu. CyberGhost oferuje WireGuard, OpenVPN UDP/TCP oraz IKEv2, natomiast NordVPN dodatkowo udostępnia NordLynx i NordWhisper. NordWhisper został zaprojektowany z myślą o sieciach, w których ruch VPN może być blokowany lub utrudniany.

NordVPN oferuje również funkcję Double VPN, która przekierowuje ruch przez dwa serwery VPN i zapewnia dodatkową warstwę szyfrowania. CyberGhost nie ma bezpośredniego odpowiednika tej funkcji. Na uwagę zasługuje także infrastruktura obu usług. Zarówno NordVPN jak i CyberGhost korzystają z serwerów działających w pamięci RAM, dzięki czemu po ponownym uruchomieniu serwera przechowywane na nim dane są usuwane.

Na jakich urządzeniach działa NordVPN i CyberGhost?

Podstawowa kompatybilność obu usług jest bardzo podobna. NordVPN i CyberGhost oferują aplikacje na:

Windows

macOS

Linux

Android

iOS

Chrome, Firefox i Edge

Oba rozwiązania można również wykorzystać na urządzeniach takich jak telewizory czy Fire TV. NordVPN dodatkowo oferuje aplikacje między innymi na Android TV, Fire TV oraz Apple TV, a materiały porównawcze wskazują również na obsługę systemów gamingowych.

Istotna jest również liczba jednocześnie chronionych urządzeń. NordVPN pozwala połączyć jednocześnie 10 urządzeń, podczas gdy CyberGhost ogranicza tę liczbę do siedmiu. Dla jednej osoby różnica może być niezauważalna, ale przy kilku smartfonach, komputerach, telewizorze i innych urządzeniach szybko zaczyna mieć znaczenie.

CyberGhost jest tańszy, ale NordVPN oferuje więcej niż sam VPN

Cena jest kategorią, w której CyberGhost ma wyraźną przewagę. Obecnie dwuletni plan CyberGhosta kosztuje 2,19 euro (ok. 9,45 zł) miesięcznie, podczas gdy długoterminowa oferta NordVPN jest droższa. Jednocześnie CyberGhost oferuje 45-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy przy dłuższych subskrypcjach, a NordVPN daje 30 dni.

Aktualny polski cennik NordVPN pokazuje plan Basic za 11,29 zł miesięcznie przy rozliczeniu za pierwsze 27 miesięcy, wraz z trzema dodatkowymi miesiącami. Dostępny jest także wariant Complete za 14,49 zł miesięcznie oraz Ultra za 21,29 zł miesięcznie.

Wyższe pakiety NordVPN wykraczają przy tym poza samą usługę VPN. Complete i Ultra oferują między innymi ochronę przed malware, monitorowanie danych, blokowanie reklam i trackerów, menedżer haseł oraz 1 TB szyfrowanej przestrzeni w chmurze. Najwyższy wariant dodaje również narzędzie do usuwania danych osobowych.

CyberGhost wygrywa ceną, ale NordVPN próbuje uzasadnić wyższą kwotę szerszym pakietem funkcji. Dla osoby szukającej wyłącznie taniego tunelu VPN różnica będzie istotna. Jeśli VPN ma być jednym z elementów większego zestawu zabezpieczeń, oferta NordVPN staje się bardziej interesująca.

NordVPN czy CyberGhost? Nasz wybór

CyberGhost nie jest usługą, którą łatwo skreślić. Ma większą liczbę serwerów, niższą cenę długoterminowego planu oraz 45-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy. Dla użytkownika, który chce przede wszystkim taniego VPN-a i dużej sieci serwerów, jest to zdecydowanie dobra propozycja.

NordVPN wygrywa jednak w kilku obszarach, które mają większe znaczenie podczas codziennego korzystania z usługi. Oferuje więcej lokalizacji, znacznie lepsze wyniki szybkości w dostarczonych testach, więcej jednoczesnych połączeń oraz szerszy zestaw protokołów i funkcji bezpieczeństwa.

Jeśli cena jest najważniejszym kryterium, CyberGhost ma mocny argument. Jeśli jednak VPN ma być usługą używaną codziennie, na wielu urządzeniach i bez wyraźnego spadku wydajności, wybralibyśmy NordVPN. Jego przewaga nie sprowadza się do jednego aspektu - wynika z połączenia szybkości, infrastruktury, liczby lokalizacji, obsługiwanych urządzeń i dodatkowych funkcji bezpieczeństwa.

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