Polski przemysł zbrojeniowy oszałamia. Zobaczcie, ile nowych broni właśnie pokazano

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego 2026 w Kielcach jest wydarzeniem historycznym. Tylu premier i nowości polski przemysł obronny jeszcze nie pokazał. Zebraliśmy kilka ciekawych rozwiązań, które zwróciły naszą uwagę.

Warmate 8X - precyzja i potężna siła

Warmate 8X to dron typu amunicja krążąca ze stałym usterzeniem w układzie krzyżowym. Producentem jest Grupa WB. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne, skrzydła przypominające literę X, zapewniają wysoką manewrowość, szczególnie istotną w końcowej fazie lotu i podczas podejścia do celu.

Rozwiązanie jest zintegrowane z systemami rozpoznawczo-uderzeniowymi i dostosowane do precyzyjnego rażenia różnych celów. Może być wyposażone w zgodne ze standardami NATO wymienne potężne głowice bojowe o masie 8 kg: odłamkowo-burzącą, kumulacyjną lub termobaryczną, dobierane odpowiednio do charakteru misji i rodzaju zwalczanego obiektu.

Warmate 8X

Taka masa głowicy zapewnia bezproblemowe zniszczenie nawet ciężko opancerzonych celów takich jak czołgi, wozy opancerzone, nie mówiąc już o miękkich celach jak radarym czy wyrzutnie rakiet.

Zaawansowane systemy kontroli i naprowadzania wspierają precyzyjną realizację zadania, a wymiana danych pomiędzy platformami w czasie rzeczywistym umożliwia ich współdziałanie w ramach prowadzonej operacji. Zasięg Warmate 8X to 120 km, co zapewnia możliwość uderzenia na zapleczu przeciwnika.

Pchła, czyli polski bezzałogowiec klasy nano

Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2, B-Technology oraz Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia podpisały umowę ramową o współpracy dotyczącą transferu technologii, produkcji i wspólnego rozwoju bezzałogowego statku powietrznego klasy nano o kryptonimie Pchła.

Pchła jest jednym z najmniejszych bezzałogowców rozpoznawczych. System może być wykorzystywany zarówno do prowadzenia działań wewnątrz budynków, jak i do obserwacji w terenie otwartym. Niewielkie rozmiary platformy mogą pozwolić na prowadzenie rozpoznania w miejscach trudno dostępnych dla większych bezzałogowych statków powietrznych.

Polski Lekki Karabinek Maszynowy

Lekki Karabinek Maszynowy kalibru 5,56 × 45 mm NATO. LKM jest modułową konstrukcją rozwijaną wspólnie przez Fabrykę Broni Łucznik, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia oraz Wojskową Akademię Techniczną.

Broń znajduje się obecnie na etapie badań fabrycznych i może być wykorzystywana zarówno jako broń zespołowa, jak i indywidualna.

Legwan do polowania na drony

Zakłady Mechaniczne Tarnów pokazały pojazd Legwan ze zdalnie sterowanym modułem uzbrojenia ZSMU A3K. System umożliwia prowadzenie ognia z wnętrza pojazdu oraz zwalczanie celów naziemnych i nisko lecących obiektów powietrznych, zarówno w dzień, jak i w nocy.

Na pojeździe Legwan zaprezentowany został także system kinetycznego zwalczania bezzałogowych statków powietrznych. Rozwiązanie opracowane przez Zakłady Mechaniczne Tarnów wykorzystuje między innymi wielolufowy karabin maszynowy WLKM kalibru 12,7 mm (znany jako Potwór z Tarnowa), głowicę optoelektroniczną, radar oraz stanowisko dowodzenia. System może wykrywać, identyfikować i śledzić cel, a następnie wspomagać operatora w wyborze optymalnego momentu otwarcia ognia.

Dron MTJD-15 i silnik ETJ-61

Podczas tegorocznego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego firma TKH Technology zaprezentowała premierę pierwszego w Polsce seryjnie produkowanego silnika turboodrzutowego, opracowanego przez prywatne przedsiębiorstwo. To jedna z najciekawszych polskich premier tegorocznej edycji wydarzenia i kolejny krok w rozwoju krajowych technologii lotniczych.

Silnik został opracowany z myślą o rodzinie bezzałogowych platform MTJD (Modular Turbo Jet Drone), które powstają w całości w Polsce. TKH Technology samodzielnie odpowiada za projektowanie, produkcję i rozwój swoich rozwiązań, od konstrukcji płatowca i własnego silnika turboodrzutowego, przez awionikę oraz integrację systemów, aż po testy i produkcję seryjną.

Dzięki temu firma zachowuje pełną kontrolę nad procesem powstawania platform oraz niezależność od zewnętrznych dostawców.

MTJD-15

Rodzina MTJD została zaprojektowana jako modułowa platforma wielozadaniowa. W zależności od konfiguracji może wykonywać zadania rozpoznawcze, patrolowe czy związane z ochroną infrastruktury krytycznej.

Najmniejszy wariant, MTJD-15, osiąga prędkość przekraczającą 600 km/h, zasięg do 1000 km i pułap operacyjny 13 tys. m. W ofercie znajdują się również większe konstrukcje MTJD-70 oraz MTJD-100, przeznaczone do przenoszenia znacznie większych ładunków.

Star powraca w wielkim stylu

Grupa WB reklamuje tę premierą jako powrót wielkiej gwiazdy. I ma rację. Star Hyperion to samochód ciężarowy wysokiej mobilności dużej ładowności na wojskowym podwoziu terenowym w układzie 8x8.

Star Hyperion

Pojazd przeznaczony jest do transportu kontenerów 15- i 20-stopowych oraz specjalistycznych modułów zadaniowych. Ciężarówka Hyperion została opracowana w ramach strategicznego partnerstwa polskich producentów i bazuje na sprawdzonych rozwiązaniach konstrukcyjnych.

Pojazd wyposażono w czterodrzwiową, opancerzoną kabinę dla 4–6 osób, zapewniającą poziom ochrony 2 zgodnie ze STANAG 4569. Star Hyperion stanowi bazę dla specjalistycznych wariantów logistycznych, transportowych i zadaniowych.

Ciężki Bojowy Wóz Piechoty

Jedną z najważniejszych premier tegorocznego MSPO w Kielcach jest Ciężki Bojowy Wóz Piechoty opracowany przez Hutę Stalowa Wola. Po ubiegłorocznym pokazie modelu w skali 1:4 tym razem Polska Grupa Zbrojeniowa zaprezentowała pełnowymiarowy, jeżdżący demonstrator. To konstrukcja projektowana z myślą o wojnie wysokiej intensywności, w której priorytetem jest ochrona żołnierzy i możliwość współpracy z ciężkimi jednostkami pancernymi.

CBWP ma masę przekraczającą 40 t, a jego napęd stanowi silnik o mocy ponad 1000 KM. W porównaniu z lżejszym Borsukiem konstruktorzy nie musieli podporządkowywać projektu wymaganiu pływalności, dzięki czemu mogli postawić na znacznie wyższy poziom ochrony balistycznej i przeciwminowej.

Ciężki Bojowy Wóz Piechoty

Sercem uzbrojenia nowego wozu jest bezzałogowa wieża ZSSW-30, czyli rozwiązanie rozwijane już dla Borsuka i KTO Rosomak. Wyposażono ją w armatę automatyczną kalibru 30 mm oraz podwójną wyrzutnię przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike, co daje pojazdowi możliwość zwalczania zarówno celów lekkich, jak i znacznie cięższych, w tym pojazdów opancerzonych.

CBWP ma siedem par kół jezdnych, a konstruktorzy deklarują możliwość pokonywania wzniesień o nachyleniu do 30 stopni, rowów o szerokości ponad 2 m oraz przeszkód wodnych o głębokości przekraczającej 1,2 m. Wóz ma przewozić od sześciu do ośmiu żołnierzy desantu w pełnym wyposażeniu, zapewniając im jednocześnie wysoki poziom ochrony.

Ciężki BWP nie jest jednak jeszcze gotowym pojazdem seryjnym. Obecnie mamy do czynienia z demonstratorem technologii, a kolejnym etapem ma być budowa dwóch prototypów i przeprowadzenie badań. Huta Stalowa Wola zakłada zakończenie badań zakładowych w 2027 r., rozmowy z Agencją Uzbrojenia w 2028 r. i osiągnięcie gotowości do produkcji seryjnej w 2029 r. Jeśli harmonogram zostanie zrealizowany, CBWP może stać się ciężkim odpowiednikiem Borsuka i trafić przede wszystkim do jednostek, które mają współdziałać z czołgami Abrams.

Na pełnych obrotach

Tegoroczne MSPO pokazuje jedno - polski przemysł zbrojeniowy pracuje na pełnych obrotach. Firmy nie tylko rozwijają konstrukcje znane już wojsku, ale coraz śmielej prezentują zupełnie nowe rozwiązania, od bezzałogowców i amunicji, przez systemy obrony powietrznej, po nowoczesne pojazdy i zaawansowaną elektronikę. Skala tych premier jeszcze kilka lat temu byłaby trudna do wyobrażenia.

To także sygnał, że Polska chce być nie tylko dużym odbiorcą zagranicznego uzbrojenia, ale również jego producentem i eksporterem. W Kielcach widać wyraźnie, że rodzime firmy inwestują, rozwijają własne technologie i próbują nadążyć za zmianami, jakie przynosi współczesne pole walki. Jeśli to tempo zostanie utrzymane, kolejne edycje MSPO mogą przynieść jeszcze więcej konstrukcji, które z wystawowych stoisk trafią prosto do armii.

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