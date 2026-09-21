Wszyscy projektanci polecają to rozwiązanie. Czy matowa płyta indukcyjna to faktycznie zakup na lata?

Jeszcze do niedawna wybór płyty indukcyjnej ograniczał się właściwie do jednej opcji – błyszczącej, czarnej tafli szkła. Obecnie coraz więcej osób planujących wyposażenie kuchni decyduje się na rozwiązanie alternatywne: wykończenie matowe. Nie jest to jednak wyłącznie kwestia estetyczna – matowa płyta indukcyjna oferuje szereg konkretnych właściwości użytkowych, które warto poznać przed podjęciem decyzji zakupowej.

Czym wyróżnia się matowa płyta indukcyjna?

W Internecie funkcjonuje dość powszechne, choć błędne przekonanie, że matowa powierzchnia jest efektem dodatkowej powłoki nałożonej na standardowe, błyszczące szkło. W rzeczywistości, dobrze zaprojektowana płyta indukcyjna matowa charakteryzuje się tym, że cała struktura szkła hartowanego posiada jednolitą, matową fakturę – nie jest to warstwa wierzchnia, lecz właściwość materiału jako takiego.

Ma to istotne znaczenie praktyczne. Ponieważ matowe wykończenie nie stanowi powłoki nanoszonej na powierzchnię, nie istnieje ryzyko jej starcia czy uszkodzenia mechanicznego w toku eksploatacji. Efekt matowy pozostaje niezmienny przez cały okres użytkowania urządzenia, niezależnie od intensywności jego użytkowania.

Zalety matowej płyty indukcyjnej

Do kluczowych korzyści wynikających z wyboru płyty indukcyjnej w wersji matowej należą:

Koniec z odciskami palców: Matowa tekstura naturalnie maskuje ślady po dotyku, co jest kluczowe w modelach sterowanych w pełni sensorowo.

Brak uciążliwych refleksów: Gotowanie w pełnym słońcu lub przy intensywnym oświetleniu staje się znacznie bardziej komfortowe.

Minimalistyczny design: Doskonale wpisuje się w niemal każdy styl kuchni.

Czy matowa płyta indukcyjna rysuje się?

To pytanie pojawia się najczęściej w kontekście tego typu urządzeń, dlatego warto udzielić jednoznacznej odpowiedzi: matowa płyta indukcyjna nie rysuje się łatwiej niż jej błyszczący odpowiednik. Szkło hartowane, stosowane w produkcji płyt indukcyjnych, charakteryzuje się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne powstające w toku standardowego użytkowania – przesuwanie naczyń kuchennych po powierzchni nie pozostawia widocznych śladów.

Skoro matowa struktura obejmuje całe szkło, a nie wyłącznie jego powierzchnię, intensywne czyszczenie czy kontakt z metalowymi naczyniami nie wpływa na jej właściwości.

Pielęgnacja i czyszczenie matowej płyty indukcyjnej

Wbrew niektórym przypuszczeniom, czyszczenie płyty matowej nie wymaga stosowania odmiennych procedur niż w przypadku standardowej płyty indukcyjnej. Zalecane postępowanie obejmuje:

przetarcie powierzchni wilgotną ściereczką po jej ostygnięciu,

usunięcie ewentualnych zabrudzeń i przypaleń,

regularne czyszczenie z wykorzystaniem preparatów czyszczących,

unikanie środków ściernych, niezależnie od rodzaju wykończenia.

Warto zaznaczyć, że w praktyce powierzchnie matowe bywają nawet bardziej praktyczne w codziennym utrzymaniu – drobne zacieki wodne czy osad kamienny są na nich mniej widoczne niż na powierzchni błyszczącej.

Płyta matowa czy błyszcząca – którą wybrać?

Decyzja zależy od indywidualnych preferencji użytkownika, jednak coraz więcej osób skłania się ku wykończeniu matowemu. Osobom, którym zależy na urządzeniu zachowującym estetyczny wygląd bez konieczności częstego czyszczenia, matowa płyta indukcyjna zapewni większy komfort użytkowania niż wersja błyszcząca.

Jedynym aspektem, w którym wykończenie błyszczące zachowuje przewagę, jest głęboki, lustrzany połysk – jeśli ten efekt wizualny stanowi priorytet, warto rozważyć wariant klasyczny. W pozostałych przypadkach funkcjonalność matu – mniejsza widoczność smug i łatwiejsze utrzymanie porządku – przemawia na jego korzyść.

Matowa płyta indukcyjna z okapem zintegrowanym

Interesującym rozwiązaniem, wciąż stosunkowo mało rozpowszechnionym w Polsce, jest matowa płyta indukcyjna z okapem. Konfiguracja ta pozwala zaoszczędzić przestrzeń w kuchni, szczególnie w sytuacjach, gdy montaż tradycyjnego okapu podwieszanego nie jest możliwy lub pożądany – na przykład w przypadku wysp kuchennych, które mają zachować lekką, minimalistyczną formę wizualną.

Rozwiązanie tego typu, dostępne między innymi w ofercie Globalo, sprawdza się szczególnie dobrze w otwartych strefach kuchennych połączonych z częścią dzienną – opary i zapachy są odprowadzane bezpośrednio przy źródle gotowania, a płyta zachowuje wszystkie właściwości opisane powyżej: odporność na zarysowania, brak widoczności odcisków palców oraz łatwość pielęgnacji. Rozwiązanie to warto uwzględnić na etapie projektowania kuchni od podstaw lub podczas większego remontu, ponieważ wymaga odpowiedniego przygotowania zabudowy pod okap.

Matowa płyta indukcyjna stanowi rozwiązanie łączące walory estetyczne z realną funkcjonalnością użytkową. Charakteryzuje się odpornością na zarysowania porównywalną z wersją błyszczącą, wymaga identycznej pielęgnacji, a jednocześnie skuteczniej maskuje ślady codziennego użytkowania. W konfiguracji z okapem stanowi dodatkowo praktyczne rozwiązanie dla nowoczesnych, otwartych przestrzeni kuchennych.

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