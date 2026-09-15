Ujawniamy: Klara została pierwszą księgową AI w Polsce [WYWIAD]

Fakturowanie, KPiR, wyliczanie składek ZUS i KSeF to uciążliwy obowiązek każdego polskiego przedsiębiorcy. Podczas gdy większość aplikacji księgowych powstaje z myślą o księgowych i narzuca trudny język biurowy, poznański startup odwrócił tę logikę. Czy algorytmy sztucznej inteligencji są w stanie całkowicie wyeliminować potrzebę korzystania z tradycyjnego biura rachunkowego? Rozmawiamy z Piotrem Glogerem, założycielem platformy mojaKsięgowa.ai, który zdradza kulisy stworzenia Klary – cyfrowej księgowej napisanej przez przedsiębiorcę dla przedsiębiorców.

Piotr Gloger jest założycielem i CEO mojaKsięgowa.ai, startupu budującego księgowość opartą o agentów AI. Łączy wykształcenie finansowe z kilkunastoletnim doświadczeniem w uczeniu maszynowym: kierował działem AI w Brainly, gdzie tworzył produkty dla milionów użytkowników, a wcześniej budował modele NLP dla sektora finansowego i prawnego. Współtworzył projekty open source (m.in. LangChain). Wielokrotnie występował jako prelegent na konferencjach technologicznych. Jego analizy cytował Forbes.

Spider’s Web: Prowadzenie rozliczeń w Polsce wiąże się z gąszczem przepisów i stałym ryzykiem błędu. Większość przedsiębiorców z nawyku płaci co miesiąc biuru rachunkowemu, by mieć „święty spokój”. Skąd pomysł, by rzucić wyzwanie temu sektorowi i stworzyć mojaKsięgowa.ai?

PG: Aplikację zbudowałem w pierwszej kolejności... dla samego siebie. Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, szukałem narzędzia, które zdejmie mi z głowy comiesięczną papierologię i nie wyczyści portfela. Próbowałem prowadzić księgowość sam, co kosztowało mnie masę cennego czasu traconego na arkusze kalkulacyjne i formalności urzędowe. Alternatywa w postaci biura rachunkowego też mnie nie przekonała – koszty stałej obsługi stale rosły, podczas gdy zadanie nie wydawało mi się na tyle skomplikowane, by uzasadniało taki wydatek.

Lata pracy w branży AI nauczyły mnie patrzeć na skomplikowane procesy jak na schematy do zoptymalizowania. Dzięki temu zacząłem dostrzegać, że księgowość wcale nie musi być uciążliwym obowiązkiem — to po prostu system, czyli zbiór reguł i zdarzeń powtarzających się co miesiąc. Zamiast szukać kolejnego biura rachunkowego, usiadłem do kodu i zamieniłem skomplikowaną machinę podatkową w przejrzysty, zautomatyzowany proces działający w tle. Gdy zobaczyłem, ile czasu i pieniędzy oszczędzam, wiedziałem, że nie powinienem trzymać tego narzędzia tylko dla siebie.

„Przedsiębiorca nie powinien tracić czasu na rozliczanie firmy ani przepłacać za powtarzalną pracę biur rachunkowych. Klara bierze cały ten ciężar na swoje barki.”

Spider’s Web: Przedstawiacie Klarę jako pierwszą księgową AI w Polsce. Czym różni się od klasycznych programów do fakturowania czy prostych botów OCR?

PG: Różnica leży w pełnym rozumieniu kontekstu i autorskiej architekturze. Klara nie jest zwykłym OCR-em do bezmyślnego odczytywania tekstu. Jest przy przedsiębiorcy na każdym kroku: gdy wystawiasz i odbierasz fakturę, rozliczasz kadry czy księgujesz środek trwały. Bezproblemowo kategoryzuje koszty, wylicza podatki oraz składki ZUS. W każdej chwili możesz się jej poradzić, a ona w czasie rzeczywistym rozumie, w którym miejscu aplikacji jesteś i nad czym dokładnie pracujesz, bezbłędnie operując aktualnym polskim prawem podatkowym. Działa jak Twój prywatny, cyfrowy księgowy dostępny 24/7 z poziomu telefonu.

Co kluczowe, Klara udowodniła swoją skuteczność w sposób obiektywny – zdała państwowy egzamin zawodowy CKE (kwalifikacja EKA.05: kadry i płace, KPiR, VAT, środki trwałe) na 100%. Rozwiązała cztery pełne arkusze z lat 2024–2026 i spełniła 187 na 187 kryteriów. Dla porównania, wśród ludzi tego egzaminu nie zdaje co dziesiąta osoba!

Fakty i zaplecze technologiczne mojaKsięgowa.ai: - Przyjęcie do Google Cloud for Startups: Dostrzeżenie potencjału startupu przez Google i wsparcie zaawansowaną infrastrukturą chmurową.

- Aprobata państwowych instytucji: Pomyślnie zrealizowane testy akceptacyjne ZUS (oficjalna obecność w BIP ZUS jako sprawdzone oprogramowanie interfejsowe) oraz pełna integracja z KSeF.

- 100% Egzamin CKE: Wynik 187/187 punktów z państwowego egzaminu technika rachunkowości.

- Bezpieczeństwo klasy korporacyjnej (Enterprise-Grade): Dane i modele AI nie opuszczają EOG (serwery w Warszawie), a AI nie trenuje się na Twoich danych. Pełne szyfrowanie w spoczynku (KMS/CMEK) i transmisji (TLS 1.2+), ochrona przed atakami (Google Cloud Armor), 2FA oraz pełna zgodność z RODO.

Spider’s Web: Jak na Waszą aplikację reagują sami przedsiębiorcy? Czy nie obawiają się oddać rozliczeń algorytmom?

PG: Reakcje pierwszych użytkowników pokazują, jak bardzo rynek potrzebował takiego rozwiązania. Zamiast obaw przed algorytmami, widzimy duży entuzjazm. Dołączyło do nas już kilkudziesięciu przedsiębiorców, którzy na co dzień rozliczają u nas własne sprawy, zgłaszają uwagi i podrzucają pomysły – ten bezpośredni feedback kształtuje nasz produkt każdego dnia.

Przedsiębiorcy uwielbiają fakt, że nie muszą uczyć się żargonu księgowego ani stresować terminami PIT, VAT czy ZUS. Przekonanie się do algorytmów przychodzi szybko, gdy widzą, że system wyłapuje błędy, których człowiek mógłby nie zauważyć. Dajemy wieloplatformową aplikację – dostępną w przeglądarce oraz mobilnie w Google Play i App Store – która kompleksowo obsługuje księgi, deklaracje, magazyn i kadry w jednym miejscu.

Spider’s Web: A co z ryzykiem pomyłki? Czy przedsiębiorcy nie dopytują, czy sztuczna inteligencja po prostu się nie myli?

PG: Jest wręcz odwrotnie - trafia do nas wielu klientów, którzy byli niezadowoleni ze swoich dotychczasowych biur rachunkowych właśnie ze względu na ludzkie błędy w deklaracjach. Warto też odczarować samą rolę sztucznej inteligencji. W naszej aplikacji warstwa AI nie odpowiada za zgadywanie liczb, kwot czy wyliczeń. Większość procesów księgowych to powtarzalne kalkulacje, czyli czysta matematyka i twarde reguły, które po prostu muszą się zgadzać. Klara służy do odczytania i zrozumienia kontekstu dokumentu, natomiast same wyliczenia to kwestia niezawodnych algorytmów i zweryfikowanej logiki programistycznej, w której nie ma miejsca na halucynacje.

Spider’s Web: A jak wygląda sprawa odpowiedzialności za ewentualne błędy w rozliczeniach, gdyby coś jednak poszło nie tak?

PG: Dotykasz jednego z najważniejszych pytań – i obszaru, w którym narosło najwięcej mitów. Po kolei: przed urzędem skarbowym i ZUS-em zawsze odpowiada przedsiębiorca – mówi to wprost Ordynacja podatkowa. Niezależnie od tego, czy księgi prowadzi Ci ciocia, tradycyjne biuro za rogiem, czy nasza aplikacja, to Ty jesteś podatnikiem. Biuro rachunkowe nie odpowiada przed urzędem za Twoje podatki – odpowiada cywilnie wobec Ciebie, z polisy OC, jeśli błąd wynikł z jego winy.

U nas prawnie działa to tak samo: to Ty jesteś podatnikiem, a my odpowiadamy wobec Ciebie cywilnie – tak jak biuro rachunkowe wobec swojego klienta. Mamy wykupioną polisę OC zawodowego na 1 000 000 zł, więc w przypadku naszego błędu każdy użytkownik ma realne zabezpieczenie finansowe – z uznanym ubezpieczycielem po drugiej stronie. Zasady i limity naszej odpowiedzialności znajdziesz wprost w naszym regulaminie – bez żadnych ukrytych haczyków. Oferujemy też to, czego tradycyjne biura zwykle nie mają: stale aktualny podgląd podatków i ZUS-u, zero ręcznego przepisywania dokumentów, brak błędów manualnych oraz Klarę gotową do pomocy 24/7.

Spider’s Web: Gdybyśmy mieli rozłożyć mojaKsiegowa.ai na czynniki pierwsze – co dokładnie potrafi ten system i jakie moduły dostaje przedsiębiorca w ramach jednej aplikacji?

PG: Przede wszystkim dążyliśmy do tego, by wszystko działo się samo - na przysłowiowym "autopilocie". Z poziomu aplikacji mobilnej i webowej przedsiębiorca otrzymuje pełen ekosystem:

Doradztwo i wiedza 24h na dobę, 365 dni w roku: Klara to osobisty partner w biznesie. Zamiast szukać odpowiedzi na forach, pytasz z telefonu: „Rower do dojazdów - mogę wziąć w koszty?”, a Klara odpowiada od ręki, po ludzku i z podaniem konkretnej podstawy prawnej.

Klara to osobisty partner w biznesie. Zamiast szukać odpowiedzi na forach, pytasz z telefonu: „Rower do dojazdów - mogę wziąć w koszty?”, a Klara odpowiada od ręki, po ludzku i z podaniem konkretnej podstawy prawnej. KPiR, ryczałt i podatki bez tajemnic: Zależnie od wybranej formy opodatkowania, system prowadzi Księgę Przychodów i Rozchodów (dla podatku liniowego i skali podatkowej) lub ewidencję przychodów (dla ryczałtu) całkowicie w tle. Klara wylicza podatki (PIT, VAT) oraz składki ZUS (społeczne i zdrowotną) ściśle według Twojego profilu. Wszystkie kwoty aktualizuje na żywo natychmiast po każdej nowej fakturze. Otwierasz aplikację i od razu widzisz czysty wynik firmy i dokładne kwoty do zapłaty, a o zbliżających się terminach system powiadamia Cię z odpowiednim wyprzedzeniem – bez zgadywania i bez przykrych niespodzianek 20. dnia miesiąca.

Zależnie od wybranej formy opodatkowania, system prowadzi Księgę Przychodów i Rozchodów (dla podatku liniowego i skali podatkowej) lub ewidencję przychodów (dla ryczałtu) całkowicie w tle. Klara wylicza podatki (PIT, VAT) oraz składki ZUS (społeczne i zdrowotną) ściśle według Twojego profilu. Wszystkie kwoty aktualizuje na żywo natychmiast po każdej nowej fakturze. Otwierasz aplikację i od razu widzisz czysty wynik firmy i dokładne kwoty do zapłaty, a o zbliżających się terminach system powiadamia Cię z odpowiednim wyprzedzeniem – bez zgadywania i bez przykrych niespodzianek 20. dnia miesiąca. Natywna integracja z KSeF, US i ZUS: Aplikacja bezpośrednio odbiera i wysyła e-Faktury w Krajowym Systemie e-Faktur oraz przekazuje wyliczone deklaracje i pliki JPK do Urzędu Skarbowego – wszystko w tle i z jednego miejsca, bez konieczności logowania się na państwowe portale. Klara automatycznie rozpoznaje, na jakim etapie cyklu ZUS znajduje się przedsiębiorca i samoczynnie generuje dokumenty zgłoszeniowe do odpowiednich ulg w idealnym momencie. System na bieżąco wylicza składki (społeczne i zdrowotną, w tym rozliczenie roczne), obsługuje ulgi – takie jak Ulga na Start, składki preferencyjne czy Mały ZUS Plus – oraz bezbłędnie tworzy komplet deklaracji (ZUS DRA, RCA, RSA) w terminie. Co kluczowe, mojaKsięgowa.ai figuruje na oficjalnej liście oprogramowania interfejsowego ZUS – przeszła ustawowe testy akceptacyjne, co gwarantuje, że Twoje pliki powstają dokładnie wg wymogów urzędu, gotowe do wysyłki bez ręcznych korekt.

Aplikacja bezpośrednio odbiera i wysyła e-Faktury w Krajowym Systemie e-Faktur oraz przekazuje wyliczone deklaracje i pliki JPK do Urzędu Skarbowego – wszystko w tle i z jednego miejsca, bez konieczności logowania się na państwowe portale. Klara automatycznie rozpoznaje, na jakim etapie cyklu ZUS znajduje się przedsiębiorca i samoczynnie generuje dokumenty zgłoszeniowe do odpowiednich ulg w idealnym momencie. System na bieżąco wylicza składki (społeczne i zdrowotną, w tym rozliczenie roczne), obsługuje ulgi – takie jak Ulga na Start, składki preferencyjne czy Mały ZUS Plus – oraz bezbłędnie tworzy komplet deklaracji (ZUS DRA, RCA, RSA) w terminie. Co kluczowe, mojaKsięgowa.ai figuruje na oficjalnej liście oprogramowania interfejsowego ZUS – przeszła ustawowe testy akceptacyjne, co gwarantuje, że Twoje pliki powstają dokładnie wg wymogów urzędu, gotowe do wysyłki bez ręcznych korekt. Wystawianie faktur, inteligentny skaner i kategoryzacja kosztów: Z poziomu jednej aplikacji wystawisz każdy rodzaj faktury – krajowe B2B i B2C, walutowe z przelicznikiem NBP, korekty, proformy oraz inne. Co kluczowe, Klara bierze na siebie pełną kategoryzację wszystkich kosztów. Niezależnie od tego, czy robisz zdjęcie paragonu/faktury (PDF/OCR), czy dokument wpadł automatycznie z państwowego systemu KSeF, Klara natychmiast odczytuje dane, rozumie kontekst biznesowy wydatku, sama przypisuje go do właściwej kategorii podatkowej i odpowiednio księguje.

Z poziomu jednej aplikacji wystawisz każdy rodzaj faktury – krajowe B2B i B2C, walutowe z przelicznikiem NBP, korekty, proformy oraz inne. Co kluczowe, Klara bierze na siebie pełną kategoryzację wszystkich kosztów. Niezależnie od tego, czy robisz zdjęcie paragonu/faktury (PDF/OCR), czy dokument wpadł automatycznie z państwowego systemu KSeF, Klara natychmiast odczytuje dane, rozumie kontekst biznesowy wydatku, sama przypisuje go do właściwej kategorii podatkowej i odpowiednio księguje. Ewidencja kadr, magazyn i integracja ze zwolnieniami e-ZLA: W jednej aplikacji kompleksowo zarządzasz kadrami, rozliczasz umowy cywilnoprawne oraz kontrolujesz stany magazynowe. Procesy kadrowo-księgowe pracują na pełnym autopilocie — po połączeniu z ZUS aplikacja samoczynnie pobiera zwolnienia lekarskie pracowników (e-ZLA) oraz automatycznie generuje i przesyła komplet dokumentów zgłoszeniowych, dbając o bezbłędne rozliczenia zespołu.

W jednej aplikacji kompleksowo zarządzasz kadrami, rozliczasz umowy cywilnoprawne oraz kontrolujesz stany magazynowe. Procesy kadrowo-księgowe pracują na pełnym autopilocie — po połączeniu z ZUS aplikacja samoczynnie pobiera zwolnienia lekarskie pracowników (e-ZLA) oraz automatycznie generuje i przesyła komplet dokumentów zgłoszeniowych, dbając o bezbłędne rozliczenia zespołu. Błyskawiczne przeniesienie księgowości: Przejście od starej księgowej zajmuje około 15 minut. Wystarczy podać NIP – dane rejestrowe samoczynnie zaciągają się z GUS oraz Białej Listy – a następnie przeciągnąć pliki otrzymane od dotychczasowego biura lub wyeksportowane ze starego programu księgowego. Klara odczyta formę opodatkowania, dotychczasowe ulgi oraz środki trwałe, przenosząc całą historię Twojej firmy bez żmudnego przepisywania danych.

Spider’s Web: Przeniesienie księgowości do AI brzmi jak ostateczne wejście biznesu w XXI wiek. Dla kogo stworzyliście mojaKsięgowa.ai i czy taka technologiczna rewolucja musi słono kosztować?

PG: Naszą platformę stworzyliśmy w 100% z myślą o Jednoosobowych Działalnościach Gospodarczych. Zdejmujemy ciężar biurokracji z freelancerów B2B (IT, marketing, konsulting), przedstawicieli tradycyjnych usług (lekarze, prawnicy, kosmetyczki, fryzjerzy, budowlańcy, mechanicy itd.) oraz początkujących firm, które przez pierwsze 6 miesięcy prowadzimy całkowicie za darmo.

Chcemy raz na zawsze udowodnić, że innowacyjna technologia nie musi być droga. Dzięki automatyzacji nie musimy przerzucać na klientów kosztów żmudnej, manualnej pracy. Dostarczamy najlepszą i najbardziej zaawansowaną aplikację na rynku w cenie zaledwie 49 zł netto miesięcznie za pełny pakiet. Bez żadnych ukrytych opłat, kruczków czy ryzyka nagłych podwyżek. Przedsiębiorca dostaje prosty, stabilny układ: najwyższa jakość i najlepsza cena na rynku.

Spider’s Web: Jaki jest Wasz cel na najbliższe miesiące?

PG: Jesteśmy na początku drogi, ale ambicje mamy ogromne. Właśnie wypuszczamy na rynek oprogramowanie z najbardziej innowacyjnym wykorzystaniem systemów agentowych opartych o LLM-y w branży finansowej. Nasz cel jest prosty: udowodnić, że technologia, którą zbudowaliśmy, realnie zmienia sposób prowadzenia księgowości, i sprawić, by nowoczesna księgowość stała się dostępna dla każdego przedsiębiorcy w Polsce.

Chcemy, żeby Klara stała się naturalnym wyborem dla przedsiębiorcy na JDG, który nie chce marnować czasu na papiery, tylko woli skupić się na rozwijaniu biznesu – niezależnie od tego, czy pracuje z biura, czy z drugiego końca świata. W ciągu dwóch lat chcemy być największym dostawcą usług księgowych online w Polsce, a Klara ma być synonimem księgowości, która po prostu „robi się sama”.

Więcej o samym systemie można dowiedzieć się bezpośrednio na stronie.

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Rafał Gdak Redaktor Szef redakcji Spider’s Web. Od ponad 15 lat wydaje serwisy internetowe. Z mediami związany od połowy lat 90. W latach 2005-2011 redagował wortal intranetowy dla pracowników PTK Centertel (obecnie Orange Polska) i zajmował się standaryzacją informacji. Od 2010 do 2017 r. był wydawcą w Grupie Polska Press. Od 2016 r. pracuje w Spider’s Web. Skończył z wyróżnieniem filozofię na Uniwersytecie Warszawskim i kognitywistykę na Uniwersytecie Śląskim. Interesuje się szeroko pojętą nauką – od filozofii i zagadnień związanych z ludzkim poznaniem po kosmologię i fizykę kwantową. Jest miłośnikiem ciężkich metalowych brzmień.