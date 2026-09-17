Jakiego robota sprzątającego wybrać w 2026 roku? Dreame ma mocną odpowiedź

Dreame z rozmysłem kieruje swój sprzęt do różnych grup odbiorców, nie ma więc mowy o uniwersalnym kluczu do każdego użytkownika. Marka zdaje sobie sprawę, że dla jednych klientów najważniejsza będzie cena – a jeszcze częściej stosunek możliwości do tego, ile musimy wydać. Inni będą zwracać uwagę na perfekcyjną jakość sprzątania, a co za tym idzie wydajność robota. Dla kolejnej grupy liczyć się będzie wzornictwo i wkomponowanie sprzętu w domową przestrzeń.

Niezależnie od tego, czy zależy nam na przystępnej cenie i bezkompromisowej wydajności, czy też na dyskretnym designie dopasowanym do zabudowy meblowej, wśród nowości Dreame z pewnością znajdziemy model dla siebie.

W tym przewodniku skupię się na trzech nowych modelach robotów sprzątających marki.

Dreame L60 Ultra - topowe rozwiązania w przystępnej cenie

Jeśli szukamy urządzenia, które wyręczy nas w obowiązkach, ale jednocześnie zależy nam na oszczędności, Dreame L60 Ultra będzie świetnym wyborem. Ten model został stworzony jako tańsza wersja robota X60 Ultra. Idea jest prosta - otrzymujemy tu sztandarowe funkcje i możliwości w przystępnej cenie. Ok, porzućmy obietnice i pomówmy o konkretach.

Robot generuje potężną siłę ssania na poziomie 35 000 Pa, bez problemu radząc sobie z każdym rodzajem zabrudzeń. O tym, jak potężne jest wytwarzane przez urządzenie podciśnienie niech świadczy fakt, że jeszcze kilka lat temu wyrażona w paskalach wartość była w topowych robotach sześcio-, a nawet siedmiokrotnie niższa. Nie będzie istotne czy sprzęt natrafi na duże „zgrupowanie” tzw. kotów, naniesione do mieszkania i wyschnięte błoto czy koci żwirek - z taką mocą pochłonie wszystko bez zająknięcia.

Dreame L60 Ultra

Dreame L60 Ultra będzie przy tym niezwykle dokładny i metodyczny. Wszystko dzięki systemowi AI-Enhanced 3D ToF Vision, który potrafi rozpoznać ponad 280 rodzajów przeszkód. To ważne, bo jeszcze niedawno roboty potrafiła zaskoczyć leżąca na podłodze psia zabawka.

Urządzenie nie omija kątów. Technologia Dual Flex Arm automatycznie wysuwa szczotkę boczną oraz pad mopujący, by dokładnie wyczyścić podłogę w narożnikach i przy samej krawędzi ściany. Za higienę odpowiada w pełni zautomatyzowana stacja PowerDock. Automatycznie opróżnia zbiornik na kurz oraz myje pady mopujące w wodzie podgrzanej do 100°C.

Dreame L60 Ultra

Robota docenią opiekunowie zwierząt domowych. Zestaw funkcji Pet-Friendly Care sprawia, że urządzenie wykrywa miejsca bytowania naszych pupili i zwiększy intensywność sprzątania w okolicach misek czy legowisk. Jakby tego było mało, za pośrednictwem robota możemy skomunikować się głosowo z psem lub kotem, a także usłyszymy (i zobaczymy), co dzieje się w domu.

Dreame L60 Ultra kosztuje obecnie około 3500 zł. Ten model to przykład świetnego stosunku możliwości do ceny.

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Dreame X50s Ultra – zaawansowany i tani

Dreame X50s Ultra to jeszcze jeden przykład na to, że w przystępnej cenie można nabyć urządzenie o właściwościach sztandarowego sprzętu. Oprócz możliwości jest jeszcze jedna znacząca zaleta: ten robot wygląda obłędnie.

Dreame X50s Ultra

Co my tu mamy? 35 000 Pa, jak w przypadku opisywanego wcześniej modelu. Innymi słowy, potężną moc gwarantującą bardzo wysoką jakość sprzątania. W oczy – oprócz wyglądu – rzuca się też ultrasmukły profil robota. Mierzy on zaledwie 7,95 cm wysokości, dzięki czemu wjedzie tam, gdzie inne roboty nie potrafią – na przykład pod niskie fotele lub kanapy. System ProLeap sprawia, że maszyna gładko pokonuje przeszkody i progi o wysokości aż do 8,8 cm. Nawigacja oparta jest na kamerach AI 4.0 i potrafi rozpoznać 280 rodzajów przeszkód.

Dreame X50s Ultra

Pady mopujące pracują na gorąco i są dociskane do podłogi z siłą 15 N. Oznacza to, że poradzą sobie z trudnymi zabrudzeniami - na przykład zaschniętą kawą. Stacja PowerDock przenosi automatyzację na wyższy poziom: samodzielnie pierze i suszy pady w temperaturze 100°C, a także automatycznie dozuje środek czyszczący. Wszystko to odbywa się przy zachowaniu cichej pracy na poziomie zaledwie 55 dB.

Dreame X50s Ultra kosztuje teraz w okolicach 3000 zł i trzeba przyznać, że jest mocnym kandydatem do miana króla opłacalności.

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Dreame X60 Pro Master - dyskretny design i całkowita bezobsługowość

Dreame X60 Master wygląda niesamowicie. Producent zaproponował tu nietuzinkowe wzornictwo pozwalające na dyskretne wtopienie robota w tło przy jednoczesnym generowaniu zachwytu u każdego kto go zobaczy w stacji dokującej. Sami zobaczcie:

Dreame X60 Pro Master

Głównym atutem X60 Pro Master jest ultrakompaktowa stacja bazowa PowerDock. Jej wysokość to zaledwie 24,9 cm, dzięki czemu idealnie mieści się pod szafkami lub w zabudowie meblowej. Istotnym wyróżnikiem jest jednak możliwość podłączenia stacji bezpośrednio do domowej kanalizacji. Dzięki temu można zapomnieć o ręcznym dolewaniu czystej i wylewaniu brudnej wody – robot staje się w 100 proc. autonomiczny.

Parametry sprzętu również imponują. Urządzenie generuje maksymalną siłę ssania sięgającą 42 000 Pa. Wyobraźmy sobie opisane przeze mnie wyżej modele i pomyślmy, że X60 Pro Master ma jeszcze większą moc. Kosmos.

Dreame X60 Pro Master

Robot korzysta z inteligentnego systemu nawigacji AI OmniSight 3.0. Tłumacząc z technicznego na nasze oznacza to, że rozpozna 320 rodzajów obiektów i zareaguje na nie w 0,1 sekundy. Boczna szczotka Dual UltraExtend Arm wysuwa się na 12 cm, a pad mopujący aż do 18 cm. Posprzątany zostanie każdy zakątek domu, a robot nie pominie niczego. Funkcja Thermal Deep Mop dba o perfekcyjnie czyste podłogi, mopując je wodą podgrzaną do 40°C.

Dla użytkowników, którzy nie mają możliwości podłączenia urządzenia do bieżącej wody i odpływu alternatywą będzie model Dreame X60 Pro Ultra Complete. Cechuje się on wszystkimi możliwościami modelu X60 Pro Master, ale korzysta z tradycyjnej – i świetnie wyglądającej - wolnostojącej stacji bazowej.

Dreame X60 Pro Ultra Complete

Dreame X60 Pro Master kosztuje obecnie 6790 zł, a Dreame X60 Pro Ultra Complete około 800 zł mniej. Są to roboty o najlepszych parametrach na rynku.

Jaki robot sprzątający Dreame wybrać?

Dreame L60 Ultra i X50s Ultra to modele, które oferują świetne możliwości w przystępnej cenie. Pierwszy z nich wygląda klasycznie, ale estetycznie. Drugi ma bardzo nowoczesną bryłę stacji bazowej i będzie ozdobą domu. Oba radzą sobie świetnie w sprzątaniu.

Dreame X60 Pro Master (lub jego wariant X60 Pro Ultra Complete ze standardową stacją) to już inna liga - top topów - jeden z najbardziej zaawansowanych robotów sprzątających na rynku oferujący niesamowite możliwości i ultranowoczesny wygląd.

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Rafał Gdak Redaktor Szef redakcji Spider’s Web. Od ponad 15 lat wydaje serwisy internetowe. Z mediami związany od połowy lat 90. W latach 2005-2011 redagował wortal intranetowy dla pracowników PTK Centertel (obecnie Orange Polska) i zajmował się standaryzacją informacji. Od 2010 do 2017 r. był wydawcą w Grupie Polska Press. Od 2016 r. pracuje w Spider’s Web. Skończył z wyróżnieniem filozofię na Uniwersytecie Warszawskim i kognitywistykę na Uniwersytecie Śląskim. Interesuje się szeroko pojętą nauką – od filozofii i zagadnień związanych z ludzkim poznaniem po kosmologię i fizykę kwantową. Jest miłośnikiem ciężkich metalowych brzmień.