HUAWEI WATCH GT 7 Pro stawia na mądry trening

Wylewanie siódmych potów na każdym treningu brzmi dobrze tylko w motywacyjnych filmikach. W praktyce ciągłe dokładanie do pieca bez patrzenia na regenerację to najprostsza droga do kontuzji, spadku formy i totalnego zniechęcenia. Mięśnie nie rosną wtedy, gdy rwiesz żelastwo albo robisz mordercze interwały, tylko wtedy, kiedy leżysz na kanapie i śpisz.

Żeby nie trenować po omacku, przydaje się coś, co powie ci wprost, czy twój organizm jest gotowy na rekordy, czy raczej na spokojny spacer. I właśnie tu wchodzi HUAWEI WATCH GT 7 Pro (w tym wypadku cały na czarno), który poza bezkompromisowym wykonaniem ma sporego bzika na punkcie treningów, odpoczynku i precyzyjnych pomiarów.

Kluczowe parametry pod lupą systemu HUAWEI TrueSense

Pod maską zegarka pracuje zaawansowany system czujników HUAWEI TruSense. Zamiast przypadkowych i niedokładnych odczytów dostajesz tu wielokanałowe moduły optyczne z udoskonalonym szkłem ochronnym, które skutecznie odcinają zakłócenia wywołane ruchem nadgarstka, potem czy chłodem.

Sensory precyzyjnie mierzą szereg kluczowych parametrów:

tętno i saturację krwi (SpO2),

zmienność rytmu zatokowego (HRV),

poziom stresu i temperaturę skóry,

analizę EKG dla pełniejszego obrazu zdrowia.

Gotowość treningowa i regeneracja

Kluczową rolę gra tu ocena aktualnej sprawności i gotowości treningowej. Zegarek, na podstawie jakości snu, tętna i jego zmienności, stresu, a także aktywnych kalorii dnia poprzedniego, analizuje twoje aktualne samopoczucie i podpowiada, co warto danego dnia zrobić.

Zamiast katować się mocnym biegiem, gdy organizm jeszcze nie doszedł do siebie po poprzedniej sesji, dostaniesz wyraźną podpowiedź: np. rozważ dłuższą regenerację.

Żeby algorytm mógł rzetelnie ocenić twoje zasoby, musisz dać mu chwilę na poznanie twojego ciała. Podstawa to noszenie zegarka przez kilka dni - i to bez przerw, razem ze snem. Wszystko to łączy się w sekcji „Analiza Zdrowia”, dostępnej zarówno na zegarku, jak i w aplikacji HUAWEI Zdrowie, która przetwarza te dane i tworzy twój indywidualny profil sprawnościowy.

Skoro o spaniu mowa, technologia TruSleep rozkłada twój nocny odpoczynek na czynniki pierwsze. Zegarek, na podstawie danych zebranych przez wspomniany system czujników, rozróżnia sen płytki, głęboki i fazę REM, monitoruje liczbę wybudzeń i twój oddech. Rano nie dostajesz tylko suchej oceny punktowej, ale konkretne wnioski pokazujące, jak wieczorne nawyki przełożyły się na jakość twojego wypoczynku.

Pancerna konstrukcja w wersji Pro

W wersji Pro producent poszedł na całość w kwestii materiałów. Zegarek nie tylko świetnie wygląda, ale znosi naprawdę ostre traktowanie w terenie dzięki topowej specyfikacji.

Koperta z lotniczego stopu tytanu,

Bezel wykonany z nanoceramiki, odpornej na mikrouszkodzenia,

tarcza chroniona odpornym na zarysowania szkłem szafirowym.

Na froncie pracuje jasny, kontrastowy ekran AMOLED 1,47 cala, który zachowuje pełną czytelność nawet w ostrym, południowym słońcu.

Odświeżanie na poziomie 60 Hz zapewnia świetną płynność interfejsu, a całości dopełnia precyzyjny, dotykowy panel uzupełniony o obrotową koronkę ułatwiającą obsługę w rękawiczkach lub pod wodą.

W kwestii odporności, sprzęt idzie o krok dalej niż standardowe smartwatche. Poza normą szczelności IP69 i klasą wodoodporności 5 ATM, HUAWEI WATCH GT 7 Pro oferuje certyfikowaną szczelność pozwalającą na swobodne nurkowanie (freediving) na głębokości do 40 metrów, z zaawansowanym trybem nurkowym,pokazującym m.in. czas zanurzenia i prędkość wynurzania.

Nawigacja i analityka

Jeśli biegasz w trudnym terenie, jeździsz na rowerze lub grasz w golfa, docenisz ulepszony moduł pozycjonowania HUAWEI Sunflower, dzieki któremu nie tylko się nie zgubisz, ale i odwzorujesz trasę z chirurgiczną precyzją. Na ekranie zegarka możesz też wyświetlać mapy topograficzne (trzeba je wcześniej wgrać z poziomu aplikacji) i nawigować bezpośrednio z nadgarstka.

Do wyboru masz ponad 110 trybów sportowych. Przy większości z nich zegarek skupia się na podstawach - precyzyjnie mierzy tętno oraz czas ćwiczeń. Prawdziwy pazur pokazuje jednak w profilach zaawansowanych, w których zbiera znacznie głębsze dane analityczne:

Bieganie: poza standardowym tempem analizuje zaawansowaną dynamikę biegu, w tym długość kroku, obciążenie oraz czas kontaktu stopy z podłożem.

Kolarstwo: śledzi nachylenie terenu, kadencję oraz średnią i maksymalną moc. Wgrana trasa ostrzega na bieżąco o zbliżających się podjazdach czy ostrych zakrętach, a sam zegarek bez problemu połączysz z trenażerem.

śledzi nachylenie terenu, kadencję oraz średnią i maksymalną moc. Wgrana trasa ostrzega na bieżąco o zbliżających się podjazdach czy ostrych zakrętach, a sam zegarek bez problemu połączysz z trenażerem. Sporty zimowe (narciarstwo i snowboard): absolutna nowość w tej generacji. Sprzęt automatycznie rejestruje prędkość maksymalną, średnie nachylenie stoku, liczbę zjazdów, łączne przewyższenie, a nawet siłę przeciążeń, oddzielając czas jazdy od pobytu na wyciągach. Do tego oferuje ponad 3000 wgranych map ośrodków narciarskich z całego świata.

absolutna nowość w tej generacji. Sprzęt automatycznie rejestruje prędkość maksymalną, średnie nachylenie stoku, liczbę zjazdów, łączne przewyższenie, a nawet siłę przeciążeń, oddzielając czas jazdy od pobytu na wyciągach. Do tego oferuje ponad 3000 wgranych map ośrodków narciarskich z całego świata. Golf: wyświetla mapy pól z topografią i przeszkodami (dostęp do bazy ponad 17 000 obiektów), a po rundzie pozwala przeanalizować trajektorię uderzeń czy średnią liczbę puttów.

Bateria-koks w GT7 Pro

Świetny sprzęt sportowy traci sens, jeśli co wieczór musisz szukać gniazdka. Tutaj bateria to czołówka, nie ma co się sprzeczać. Zegarek może działać na jednym ładowaniu nawet do 21 dni. Możesz pojechać na dwutygodniowy urlop i zupełnie zapomnieć o ładowarce.

Na co dzień zegarek sprawdza się równie dobrze poza treningiem. Na pokładzie masz głośnik i mikrofon do rozmów Bluetooth, pełną obsługę powiadomień, szybkie odpowiedzi na wiadomości oraz sterowanie muzyką. Co ważne, sprzęt jest w pełni kompatybilny z systemami Android oraz iOS oraz pozwala płacić zbliżeniowo z Curve Pay.

Całość spina przejrzysta aplikacja HUAWEI Zdrowie, w której sprawdzisz długoterminowe trendy formy, historię treningów i parametry zdrowotne bez konieczności płacenia jakichkolwiek abonamentów czy subskrypcji.

Na start? Świetna promocja

W ramach oferty premierowej trwającej od 2 września do 18 października 2026 r. zegarki z serii HUAWEI WATCH GT 7 kupisz na huawei.pl oraz u partnerów biznesowych z rabatem sięgającym 200 zł względem ceny sugerowanej.

Do każdego zamówionego egzemplarza producent dodaje pakiet korzyści: 3-miesięczną subskrypcję HUAWEI Health+, darmowe okresy próbne w usługach Kotcha, RacePace, Intervals.icu i Komoot w rámci oferty Multipass, miesięczny dostęp do tarcz VIP, a także 24-miesięczny Pakiet Wsparcia Serwisowego obejmujący jednorazową naprawę ekranu, obudowy, koronki lub wymianę baterii.

Wybierając zakup bezpośrednio w oficjalnym sklepie internetowym huawei.pl, możesz dodatkowo dokupić drugi pasek od 19 zł, sięgnąć po nowe słuchawki HUAWEI FreeBuds Neo za 349 zł zamiast 449 zł czy skorzystać z 20 rat 0%.

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Oliwier Nytko Redaktor Dziennikarz Spider's Web, redaktor działu technologie i nauka oraz twórca krótkich treści wideo na platformach TikTok, Reels oraz YouTube Shorts. W 2016 roku rozpoczął swoją karierę na growym portalu How2Play.pl. W 2020 roku dołączył do zespołu tworzącego i rozwijającego jeden z największych serwisów dla Generacji Z w Polsce - Vibez.pl, gdzie był częścią zespołu redakcyjnego. Tam zajmował się pisaniem newsów, produkcją krótkich filmów oraz przeprowadzaniem interwencji dziennikarskich. Z wykształcenia związany z ekonomią, ale interesuje się niemal wszystkim - od najnowszych filmów z uniwersum Marvela (#toteżkino), poprzez dramy ze świata influencerów, aż po jakikolwiek temat, który ma w sobie odrobinę technologii.