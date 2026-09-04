Polski Dubaj ogromnym sukcesem. Molochy zaleją wybrzeże

"Czekałam na ten moment tyle lat", "Cieszę się, że to w końcu nastąpiło", "Wiedziałem, że się uda", "Polska zasługuje na taki hotel" - takie głosy pojawiały się jeszcze przed otwarciem hotelu Gołębiewski, przynajmniej według właścicieli obiektu.

Jeśli mamy być Dubajem, czyli miejscem pełnym udogodnień, luksusowym, to niech tak będzie. Jeśli dzięki temu goście wybiorą relaks nad polskim Bałtykiem zamiast podróży na drugi koniec świata, będzie to dla nas największa satysfakcja i dowód na to, że stworzyliśmy wyjątkowe miejsce, na które Polska zasługuje - mówiła w rozmowie z "Gazetą Wrocławską" Barbara Garczyńska, dyrektorka obiektu.

Podsumowanie wakacyjnych miesięcy wskazuje, że tak właśnie się stało. Chętnych nie odstraszyły ani niemałe ceny, ani nawet obiekcje popularnych internetowych twórców. Ciekawość i wygoda zwyciężyły.

Jak ujawniono, premierowy letni sezon to ponad 88 tys. osobonoclegów i przeszło 30 tysięcy rezerwacji pokoi. A to wszystko tylko w dwa miesiące. Zarządzający obiektem przekonują, że wynik przekroczył oczekiwania.

- Goście przyjeżdżali do nas z ciekawością, ale wyjeżdżali przede wszystkim z przekonaniem, że nad polskim morzem można otrzymać kompletną, całoroczną ofertę wypoczynkową na najwyższym poziomie - komentuje Barbara Garczyńska, dyrektorka Hotelu Gołębiewski w Pobierowie.

Popularność obiektu może cieszyć samych właścicieli, jak i władze gminy. Włodarze już wcześniej zacierali ręce, bo doskonale zdawali sobie sprawę, że dzięki temu w regionie turystyka nabierze rozpędu. Przyszłoroczny wynik może być natomiast jeszcze lepszy, bo przecież hotel urośnie.

Możemy się też domyślać, co sukces oznacza dla polskiego wybrzeża

I nie będą to optymistyczne wnioski, a na pewno nie dla każdego. Inwestorzy dostali sygnał, że warto postawić na przepych, rozmach i blichtr. Hotel Gołębiewski w Pobierowie rzecz jasna nie jest pierwszym luksusowym obiektem, ale wyraźnie pokazuje, że chętnych na nocleg w niemałym obiekcie, tuż przy plaży, nie brakuje.

Naśladowcy już powoli wyrastają - i to bardzo blisko morza. Np. w Ustce powstanie apartamentowiec mierzący dziewięć lub dziesięć pięter. Budynki od plaży dzielić będzie ledwie 30 m.

Widać, że jest zapotrzebowanie na luksusowe giganty. Coś za coś - jedni będą korzystać z udogodnień, ale będą też tacy, których zasmuci widok olbrzymów nieopodal plaż. Dobrze znany nam widok może odejść w zapomnienie.

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