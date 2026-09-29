Polski Fiat 126p w Hot Wheels oficjalnie. Znamy datę premiery

Legends Tour to impreza dla ludzi, którzy chcą stworzyć swoją konstrukcję. Nie taką, która będzie podobała się kolekcjonerom w podeszłym wieku. Zdecydowanie nie, bo chodzi o najbardziej efektowne stworzenie czegoś, co kiedyś może zostać resorakiem.

Konstruktorzy z całego świata pokazują swoje projekty, a sędziowie z Mattela szukają stylu, który obroni się po zmniejszeniu do odlewu wielkości dużego kciuka. Takiego naprawdę dużego.

Główna nagroda jest bezcenna. Wygrany projekt trafia do globalnej oferty w podstawowej linii Hot Wheels, tzw. mainline. W 2025 r. finał wygrała polska Delta XS, czyli radykalnie przebudowany Fiat 126p. Maluch z Bielska-Białej ograł amerykańskie muscle cary i japońskie ikony tuningu, zgarniając bilet prosto na sklepowe wieszaki.

Z fabrycznego auta, którym kiedyś jeździło się całą rodziną w szóstkę nad morze, ocalała w zasadzie tylko kabina. Cała reszta to nowa inżynieria: szeroki rozstaw kół, odsłonięta rama rurowa i środek ciężkości przy samej ziemi. Taki wyścigowy zarys kupił jury.

Polski Fiat 126p jako Hot Wheels w 2027 r.

Przecieki z fabryk potwierdzają, że zminiaturyzowana Delta XS trafi do sprzedaży w miksie Case B na 2027 r. Żeby wyjaśnić: kalendarz Hot Wheels ma swoje zasady.

Producent nie rzuca wszystkich 250 modeli danego rocznika na półki w jednym rzucie w styczniu. Rok podzielono na alfabetyczne kartony od litery A do Q, z pominięciem kilku liter.

Wybór miksu B oznacza konkretny grafik dostaw. Pierwsze partie zaczną schodzić z taśm produkcyjnych w czwartym kwartale br.. więc w polskich marketach i dyskontach maluch zawiśnie pewnie na hakach między styczniem a lutym 2027 r.

Źródło: mattchw1 - YouTube

Ale! Przy odrobinie szczęścia pojedyncze kartony trafią na zaplecza jeszcze przed grudniowymi świętami. Nowy odlew auta z epoki głębokiego komunizmu z naszej części świata to w tej serii unikat, więc wokół premiery już teraz robi się głośno.

Sprzedawcy z Malezji (gdzie Hot Wheelsy są produkowane) na eBay'u już zaczęli sprzedawać Malucha.

Forma modelu jest gotowa i posłuży fabryce przez lata. Pierwszy rzut wyjedzie na rynek w oryginalnych barwach ze zwycięskiego finału Legends Tour. Strzelam że w kolejnych miesiącach 2027 r. dołączą inne wersje kolorystyczne, bo Amerykanie wyciskają z odlewów tyle wariantów, ile się da.

Drobne korekty proporcji i wersje na rynek

Fabryczne materiały pokazują, że projektanci musieli nieco nagiąć proporcje pod wymagania miniatury. Koła na tylnej osi urosły względem jeżdżącego pierwowzoru.

Galeria: 7 zdjęć Tak ma wyglądać - według przecieków - Polski Fiat 126p Hot Wheels. Minus inne, mniej szykowne felgi. 1 / 7

Podwozie zyskało plastikowy ślizg, dzięki któremu autko nie utknie na pomarańczowych torach, pętlach i wyrzutniach. Kształt jest lekko przerysowany, ale charakterystyczny dach i poszerzenia tylnych nadkoli Malucha widać na pierwszy rzut oka.

Wszystkie modele z Case'a B 2027. Malucha znajdzie w czwartej kolumnie.

Na zdjęciach z wycieku model jest na długiej karcie przeznaczonej na rynek amerykański. Do polskich marketów, sieci dyskontowych, sklepów budowlanych, na stacje benzynowe i w twoje ręce trafi wydanie na krótkiej karcie międzynarodowej.

Ważne info: sam metalowy odlew wewnątrz zabezpieczającego bąbla pozostaje identyczny - ten sam egzemplarz kupią zbieracze w Warszawie, Berlinie czy Chicago.

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