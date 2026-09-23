Wielki ekran, gdzie tylko chcesz! Zaskoczył mnie przenośny projektor Hisense P1 Smart 

Własne źródło zasilania - większa niezależność

Wbudowany akumulator sprawia, że Hisense P1 Smart można ustawić tam, gdzie potrzebujesz. Brak konieczności ciągłego podłączenia do zasilania daje użytkownikowi znacznie większą mobilność. W domu Hisense P1 Smart daje znacznie więcej swobody niż tradycyjny telewizor czy projektor zamontowany na stałe. Kompaktowy Hisense P1 Smart łatwo przenieść z salonu do sypialni. Ruchoma podstawa pozwala skierować obraz na ścianę lub sufit nad łóżkiem.

Hisense P1 Smart ma autofokus i automatyczną korekcję zniekształceń trapezowych. Funkcje te ułatwiają ustawienie ostrości i geometrii obrazu po przeniesieniu projektora, co sprzyja spontanicznym seansom w różnych pokojach.

Zintegrowany uchwyt oraz znakomicie wyważona konstrukcja pozwalają bez trudu przenieść projektor na taras, balkon czy do ogrodu, tworząc nastrojową, plenerową strefę filmową bez podłączania samego projektora do gniazdka.

Idealny na spotkania ze znajomymi, mecze i grę na konsoli

Projektor świetnie sprawdzi się podczas wspólnych wyjść i imprez:

Szybki start: dzięki wbudowanym głośnikom i systemowi Smart TV w kilka chwil włączysz muzykę, teledyski czy koncert,

Duży ekran tam, gdzie akurat jesteś: lekka i mobilna konstrukcja ułatwia przenoszenie projektora między pomieszczeniami lub na zewnątrz. Seans może bez problemu przenieść się z salonu na taras czy do ogrodu.

Sportowe emocje w większym formacie: oglądanie meczu na dużym ekranie zapewnia znacznie lepsze wrażenia niż śledzenie transmisji na smartfonie lub tablecie. Dzięki temu wspólne kibicowanie staje się wygodniejsze i bardziej angażujące.

Projektor zdaje też egzamin przy grach wideo. Konsolę lub laptop z wyjściem HDMI podłączysz do Hisense P1 kablem. Bezprzewodowe udostępnianie obrazu z telefonu wymaga zgodności urządzeń i obsługiwanej funkcji przesyłania. Bateria Hisense P1 daje swobodę ustawienia projektora podczas grania w pokoju, altanie czy na działce. Osobno trzeba zadbać o zasilanie konsoli lub laptopa. Przed wyjazdem warto sprawdzić sposób podłączenia i zasilania wybranego sprzętu.

Smart TV, wygodna obsługa i mobilny seans

Zintegrowana platforma Smart TV VIDAA pozwala korzystać z dostępnych na niej aplikacji bez zewnętrznej przystawki. Serwisy streamingowe uruchamiamy z menu projektora po połączeniu z internetem. Przed seansem warto sprawdzić dostępność wybranej usługi i warunki korzystania z niej.

Z punktu widzenia codziennej obsługi ogromne wrażenie robią responsywność nawigacji i ergonomia pilota. W moim teście połączenia Wi-Fi i Bluetooth działały stabilnie, także na zewnątrz.

Hisense zadbało o najważniejsze kwestie techniczne:

W moim teście wentylator pracował na tyle cicho, że nie przeszkadzał mi nawet podczas spokojnych scen filmowych,

Projektor dobrze wykorzystuje światło, dając ładne kolory, dobry kontrast i czytelny obraz po zmroku lub w zaciemnionym pokoju,

Akumulator pozwala korzystać z Hisense P1 bez podłączenia do gniazdka. Przed dłuższym seansem warto sprawdzić czas pracy przy wybranej jasności, by upewnić się, że wystarczy na cały film.

Projektor, który dopasowuje się do ciebie

W ostatecznym rozrachunku Hisense P1 Smart Portable Projector pokazuje, że mobilna rozrywka wielkoformatowa nie wymaga stałego montażu projektora. To przemyślany projektor dla osób, które cenią swobodę użytkowania i chcą korzystać z dużego ekranu tam, gdzie akurat mają na to ochotę.

Przenośny projektor Hisense P1 Smart - najważniejsze dane

Salon, sypialnia czy wieczór na tarasie - P1 ma ułatwiać przeniesienie dużego obrazu tam, gdzie akurat zbierze się ekipa. Oto jego najważniejsze cechy w jednym miejscu.

Źródło światła: Potrójny laser RGB

Potrójny laser RGB Rozdzielczość: Full HD (1920 × 1080)

Full HD (1920 × 1080) Przekątna obrazu: 65-150 cali

65-150 cali Jasność: 1000 lumenów ANSI

1000 lumenów ANSI Ustawianie obrazu: Autofokus i automatyczna korekcja trapezowa

Autofokus i automatyczna korekcja trapezowa Ruchoma podstawa: Obrót 360°; projekcja na ścianę lub sufit

Obrót 360°; projekcja na ścianę lub sufit Smart TV: VIDAA (streaming wymaga internetu i dostępu do wybranej usługi)

VIDAA (streaming wymaga internetu i dostępu do wybranej usługi) Łączność: HDMI, USB 3.0, Wi-Fi i Bluetooth

HDMI, USB 3.0, Wi-Fi i Bluetooth Dźwięk: Wbudowane głośniki stereo

Wbudowane głośniki stereo Zasilanie: Wbudowany akumulator

Wbudowany akumulator Czas odtwarzania wideo: 2,5 godziny przy jasności 300 lumenów (deklaracja producenta)

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Oliwier Nytko Redaktor Dziennikarz Spider's Web, redaktor działu technologie i nauka oraz twórca krótkich treści wideo na platformach TikTok, Reels oraz YouTube Shorts. W 2016 roku rozpoczął swoją karierę na growym portalu How2Play.pl. W 2020 roku dołączył do zespołu tworzącego i rozwijającego jeden z największych serwisów dla Generacji Z w Polsce - Vibez.pl, gdzie był częścią zespołu redakcyjnego. Tam zajmował się pisaniem newsów, produkcją krótkich filmów oraz przeprowadzaniem interwencji dziennikarskich. Z wykształcenia związany z ekonomią, ale interesuje się niemal wszystkim - od najnowszych filmów z uniwersum Marvela (#toteżkino), poprzez dramy ze świata influencerów, aż po jakikolwiek temat, który ma w sobie odrobinę technologii.