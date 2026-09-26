Hisense 65S7S Canvas TV: telewizor, który po seansie zamienia się w galerię sztuki

Nawet najbardziej zaawansowany telewizor po zakończeniu seansu zamienia się w typowy, czarny prostokąt. Im większa przekątna, tym bardziej salon zostaje podporządkowany urządzeniu, które przez znaczną część czasu nic nie wyświetla. Hisense 65S7S Canvas TV nadaje nowy ton, dając ekranowi nową rolę. To ma być jednocześnie telewizor, cyfrowy obraz i świadomie zaprojektowany element wnętrza.

Pomysł nie jest nowy - Hisense nie udaje jednak, że odkrył galerię sztuki na ekranie. Zamiast tego próbuje obniżyć próg wejścia i dorzuca rzeczy, których w lifestyle’owym telewizorze nie powinno już brakować: natywne 144 Hz, VRR, dwa wejścia zdolne przyjąć sygnał 4K 144 Hz, Dolby Vision IQ, HDR10+ i popularne aplikacje streamingowe. W ofercie Audio Color sprawdzonej 24 września 2026 r. 65-calowy model kosztował 6999 zł; cenę warto porównać ponownie przed zakupem.

Najkrótszy werdykt brzmi następująco: jako element nowoczesnego, jasnego salonu S7S ma dużo sensu, a jego matowy ekran i bardzo płaski sposób montażu rzeczywiście zmieniają sposób, w jaki odbiera się telewizor poza seansem. Jest to całkiem sprawna maszyna do nocnego kina HDR. Z kolei dla gracza specyfikacja jest imponująca, lecz same liczby 144 Hz i 7 ms nie mówią wszystkiego o ostrości ruchu. To produkt z jasno ustawionymi priorytetami: najpierw wnętrze i wygoda oglądania za dnia, dopiero później bezkompromisowe kino domowe.

Najważniejszy test odbywa się po seansie

Hisense 65S7S Canvas TV

Typowy telewizor ocenia się po naciśnięciu przycisku zasilania. Canvas TV zaczyna się oceniać chwilę później, kiedy film już się skończył. Zamiast czarnej tafli może wtedy pokazać jedno z ponad tysiąca bezpłatnych dzieł dostępnych w Art Gallery, a czujnik ruchu ma wyłączać prezentację, gdy nikogo nie ma w pobliżu.

Efekt działa najlepiej wtedy, gdy telewizor zostanie zawieszony. Bez podstawy i z ramą 65S7S ma 146,9 cm szerokości, 85,1 cm wysokości oraz 3,4 cm grubości. Sam korpus bez ozdobnej ramy mierzy 3 cm, a w zestawie przewidziano płaski uchwyt ścienny; do tego czterometrowy biały przewód zasilający. Trzy centymetry to nadal więcej niż płótno naciągnięte na krosno, ale zdecydowanie mniej niż typowy telewizor odstający od ściany na przypadkowym uchwycie.

Właśnie montaż decyduje o tym, czy powstanie „obraz”, czy tylko telewizor z drewnopodobną obwódką. Ściana powinna być równa, uchwyt precyzyjnie wypoziomowany, a przewody ukryte w ścianie, kanale lub meblu. Pojedynczy zwisający kabel HDMI potrafi zabić iluzję skuteczniej niż logo producenta. Trzeba też pamiętać o masie 22,7 kg bez podstawy i ozdobnej ramy oraz zaplanować montaż w dwie osoby.

Europejska specyfikacja 65S7S przewiduje zdejmowaną, magnetyczną ramę o wyglądzie drewna tekowego w zestawie, a warianty orzechowy i biały jako osobne akcesoria. Zawartość wybranej oferty w Polsce warto potwierdzić u sprzedawcy. Sama magnetyczna konstrukcja jest bardzo praktyczna: zmianę charakteru telewizora można potraktować jak wymianę oprawy plakatu, a nie szykować się na mały remont.

Z przodu efekt jest przekonujący, szczególnie na ścianie z innymi grafikami albo w otoczeniu drewna, tkanin i ciepłego światła. S7S może i nie staje się obrazem olejnym, ale staje się znacznie mniej „technicznym” przedmiotem. W salonie, w którym ekran jest widoczny z kuchni lub jadalni, warto przed wierceniem sprawdzić wszystkie osie widokowe, a nie wyłącznie perspektywę z kanapy.

Matowa powierzchnia to jest to

Kluczowym wyznacznikiem efektu nie jest rama, lecz Hi-Matte Display. Błyszcząca matryca działa jak ciemne lustro: odbija okno, lampę i osobę stojącą przed ekranem, więc nawet najlepsza reprodukcja malarstwa natychmiast zdradza cyfrowe pochodzenie. Matowa powłoka rozprasza odbicia i sprawia, że ekran zachowuje się bardziej jak papier lub płótno. Nie oznacza to jednak gwarancji braku refleksów w każdym ustawieniu: przed wyborem miejsca na ekran warto sprawdzić położenie okien i lamp.

Hisense 65S7S Canvas TV

W jasnym salonie ma to większą wartość niż kolejnych kilkaset nitów używanych tylko w krótkim błysku sceny HDR. Hisense deklaruje dla 65S7S typową jasność 500 nitów, panel VA, kontrast 4000:1 i pokrycie około 90 proc. przestrzeni DCI-P3. Wartość 500 nitów nie opisuje szczytowej jasności HDR. Ekran jest 8-bitowy z FRC, korzysta z warstwy kropek kwantowych i podświetlenia LED bez lokalnego wygaszania, czyli niezależnego sterowania jego strefami. To zestaw parametrów rozsądny dla codziennego oglądania.

Czujnik AI RGB Light Sensor automatycznie dopasowuje jasność i temperaturę barwową do światła w pokoju. W zwykłym telewizorze automatyka bywa funkcją, którą entuzjasta obrazu wyłącza po pięciu minutach. W trybie galerii staje się jednak kluczowa, ponieważ biała „kartka” wyświetlana wieczorem nie powinna świecić chłodnym światłem. Dobrze dobrana luminancja i cieplejszy punkt bieli często robią dla wiarygodności cyfrowego obrazu więcej niż sama rozdzielczość 4K.

Galeria, nie wygaszacz

Art Gallery ma sens wtedy, gdy nie wymaga codziennej obsługi. Dlatego liczy się możliwość wybrania obrazu pasującego do wnętrza i pozostawienia go na ekranie po seansie w trybie Art Gallery. Hisense oferuje bibliotekę ponad 1000 bezpłatnych dzieł, co jest mocnym argumentem przeciwko modelowi opartemu na ciągłej subskrypcji.

Canvas TV może też prezentować zdjęcia, więc ekran nadaje się do rodzinnych pokazów po wakacjach albo jako spokojna galeria fotografii zamiast kolejnego urządzenia odtwarzającego przypadkowe animacje.

Hisense 65S7S Canvas TV

Art Gallery nadal korzysta z włączonego ekranu i pobiera energię. Czujnik ruchu ma ograniczać czas wyświetlania sztuki, gdy nikogo nie ma w pobliżu. To może zmniejszyć zużycie prądu względem ciągłej prezentacji, ale bez pomiaru w trybie galerii nie da się rzetelnie podać kosztu ani wielkości oszczędności.

A jak z filmami i sportem?

Po naciśnięciu „play” cała lifestyle’owa oprawa musi ustąpić miejsca zwykłemu pytaniu: czy obraz jest dobry? Odpowiedź brzmi: tak. QLED-owa warstwa zapewnia szeroką paletę barw, rozdzielczość 4K daje odpowiednią szczegółowość na 65 calach, a obsługa Dolby Vision IQ, HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive i HLG ogranicza ryzyko trafienia na materiał HDR w nieobsługiwanym formacie.

S7S najlepiej czuje się w serialach, filmach przygodowych, animacji i dokumentach przyrodniczych. Jasne kadry, nasycone kostiumy, błękit nieba i zieleń roślin wykorzystują mocne strony warstwy Quantum Dot. Matowa powierzchnia pozwala oglądać bez rytuału zasłaniania okien, a czujnik oświetlenia może korygować obraz, gdy popołudnie zmienia się w wieczór. To telewizor zaprojektowany do życia w salonie, nie wyłącznie do seansów w pokoju pomalowanym na czarno.

Hisense 65S7S Canvas TV

Panel 144 Hz daje zapas odświeżania, ale sama ta liczba nie gwarantuje płynnego i wyraźnego sportu. Przy meczu warto ocenić ruch piłki i zawodników na oglądanej transmisji, z ustawieniami obrazu, z których rzeczywiście będziemy korzystać.

W słoneczne niedzielne popołudnie S7S ma dwa mocne argumenty: skuteczny mat ograniczający odbicia i obraz, który pozostaje jasny i czytelny. Okno naprzeciwko kanapy nie zamienia ekranu w lustro, a zieleń murawy, koszulki i grafiki wyników zachowują czytelność. Warto pochwalić także usuwanie artefaktów kompresji i skalowanie słabszych źródeł.

Gry: 4K, 144 Hz i właściwe wejścia HDMI

W teorii S7S wygląda jak lifestyle’owy telewizor, który może zamienić się w doskonały ekran do rozgrywki w ulubione tytuły. 65S7S przyjmuje sygnał 4K do 144 Hz przez HDMI 3 i 4 oraz obsługuje VRR i ALLM. Hisense deklaruje input lag do 7 ms w trybie gry przy sygnale 4K 120 Hz. To opóźnienie wejściowe, a nie czas reakcji pikseli. Dla Xbox Series X i PlayStation 5 przewidziano 4K 120 Hz, automatyczny tryb niskiego opóźnienia i zmienną częstotliwość odświeżania; wykorzystanie tych możliwości zależy też od gry i ustawień konsoli. Komputer ze zgodnym wyjściem może dodatkowo wykorzystać 144 Hz. HDMI 3 pełni również funkcję eARC, więc po podłączeniu do niego soundbara HDMI 4 pozostaje drugim wejściem do szybkiego grania. HDMI 1 i 2 przyjmują 4K do 60 Hz i mogą posłużyć np. do podłączenia dekodera.

W Forzie lub szybkim FPS-ie niski input lag ogranicza opóźnienie reakcji obrazu na wychylenie drążka, a VRR dopasowuje odświeżanie do zmieniającej się liczby klatek, pomagając ograniczyć rozrywanie obrazu. To właśnie te funkcje zmieniają codzienne doświadczenie, nie logo „Game Mode” na pilocie. Osobną opcją jest aplikacja Xbox do grania z chmury, stopniowo udostępniana na kompatybilnych telewizorach z VIDAA OS 9.6 lub nowszym. Przed zakupem z myślą o tej funkcji warto sprawdzić dostępność aktualizacji i aplikacji na 65S7S. Microsoft wymienia też abonament Game Pass Ultimate, Premium lub Essential, zgodny kontroler Bluetooth oraz szybkie, stabilne połączenie internetowe.

Codzienność i VIDAA

Hisense 65S7S Canvas TV

Dobry telewizor nie może wymagać uruchamiania instrukcji obsługi przed każdym odcinkiem serialu. VIDAA stawia na prostą obsługę, a w polskim katalogu platformy są m.in. Netflix, Disney+, Prime Video, Apple TV, HBO Max, Player, Canal+ Online, Polsat Box Go, TVP VOD i YouTube. Przed zakupem warto sprawdzić na wybranym modelu dostępność aplikacji, z których korzystamy - szeroki katalog nie oznacza wszystkich usług. Dodatkowo AirPlay 2, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4 i Ethernet pomagają włączyć telewizor do domowego ekosystemu, a dwa USB - jedno 2.0 i jedno 3.0 - pozwalają korzystać z lokalnych plików.

W codziennej telewizji ważniejsze od demówek 4K są materiały 720p, 1080i i mocno skompresowane kanały internetowe. Test procesora CanvasTV wypadł dobrze: skalowanie zachowuje czytelne szczegóły, a wygładzanie skutecznie redukuje makrobloki, choć przy agresywnej obróbce może usuwać drobną fakturę.

Dźwięk może być... wszędzie

Wbudowany układ 2.0.2 ma deklarowaną łączną moc 36 W i korzysta z DTS Virtual:X. Głośniki skierowane w różnych płaszczyznach mogą stworzyć większą, bardziej przestrzenną scenę niż podstawowe stereo. Dialogi powinny pozostać czytelne, sport dostać odpowiednią skalę, a wspólne oglądanie YouTube’a nie wymagać natychmiastowego uruchamiania kina domowego.

Dla kogo jest Canvas TV

Hisense 65S7S Canvas TV najlepiej odnajdzie się w jasnym, nowoczesnym salonie. Matowy ekran ułatwia oglądanie w ciągu dnia, Art Gallery pozwala wyświetlać sztukę po seansie i włączyć ekran w wystrój, a magnetyczna rama pozwala dopasować jego wygląd do wnętrza.

To także wszechstronny wybór do codziennej rozrywki. Może pełnić rolę domowej galerii, zapewniać komfortowe oglądanie telewizji w ciągu dnia, a wieczorem sprawdzić się podczas seansu lub rozgrywki na konsoli.

Największą zaletą S7S jest połączenie dobrego obrazu z dopracowanym wzornictwem. To telewizor dla osób, które chcą cieszyć się dużym ekranem, nie podporządkowując mu całego wnętrza.

Hisense 65S7S Canvas TV pokazuje, że duży ekran może być nie tylko centrum domowej rozrywki, ale również spójnym elementem aranżacji. Po zakończeniu seansu w trybie Art Gallery może zastąpić czarną taflę obrazem i naturalnie wpisać się w przestrzeń salonu. To właśnie ta umiejętność łączenia technologii, funkcjonalności i designu jest jego największą siłą.

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Maciej Gajewski Redaktor Redaktor Spider's Web - ekspert w tematykach Microsoftu i RTV. Lubi oglądać się zarówno za siebie – wspominając przełomowe dokonania w informatyce – jak i przed siebie, będąc nieustannie ciekawym tego, co będzie dalej. Jego zainteresowania to przede wszystkim software: UI/UX, algorytmy, uczenie maszynowe, chmura czy sztuczna inteligencja. Nic dziwnego, że jako specjalizację obrał sobie pilnowanie firmy Microsoft. Uwielbia też sztukę gier i kina, przez co wyrósł na pasjonata sprzętu RTV – a i o technologii wspomnianych gier i filmów ma wiele ciekawego do opowiedzenia. Jego pierwsza obecność w mediach dotyczyła muzyki – współtworzył Overkill.pl. Ciąg dalszy jego rozwoju dotyczył już tylko nowych technologii. Zanim dołączył do zespołu Spider’s Web przez lata współtworzył CHIP.pl i Magazyn CHIP.