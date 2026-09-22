Polskie radio zaatakowane przez hakerów. Jeden włam i uciszyli antenę

Radio zwykle kojarzy się z czymś, co po prostu działa. Włączamy odbiornik, wybieramy częstotliwość i słuchamy muzyki, wiadomości albo rozmowy prowadzącego. Tymczasem wszystkie elementy tej pozornie prostej układanki zależy od komputerów, serwerów i sieci. A to oznacza, że również radio może zostać zaatakowane przez hakerów.

Przekonało się o tym Radio Rekord Mazowsze. 6 września rozgłośnia padła ofiarą cyberataku, w wyniku którego przestał działać program radiowy. Zamiast muzyki i głosu prowadzących słuchacze mogli usłyszeć ciszę. Problem nie zniknął po kilku minutach, nadawanie udało się przywrócić dopiero następnego dnia.

O przerwie w nadawaniu i ataku radio poinformowało na Facebooku. - Ktoś najwyraźniej bardzo nie chciał, żebyśmy dla Was grali - padliśmy ofiarą ataku hakerskiego, który uziemił naszą antenę. Robimy wszystko, żeby jak najszybciej przywrócić sygnał. Dziękujemy za Waszą cierpliwość - podało Radio Rekord Mazowsze w komunikacie. Sprawę opisał serwis CyberDefence24.

Efekt ataku hakerów usłyszeć można na YouTube. Odnotował go profil Tropo DX FM, pasjonat, który zajmuje się nagrywaniem odbioru programów radiowych na falach ultrakrótkich z Włocławka, Płocka, Łodzi, Warszawy.

Cała sieć Radia Rekord w tym R. Rekord Mazowsze 88.7 padła ofiarą ataku hakerskiego. Skutkiem ataku jest brak muzyki oraz tym bardziej brak programu (...), również brak sygnału ze studia centralnego, brak wiadomości, jedynie sama nośna sygnałowa z ciszą. Informatycy oraz inżynierowie naprawiają ten problem - podał Tropo DX FM.

Atak był poważny, bo radio przywróciło nadawanie dopiero po kilkunastu godzinach, następnego dnia.

Jeszcze groźniejszy scenariusz

Pośrednią ofiarą ataku hakerów był Adam Krzemiński, poseł na Sejm. Miał być on następnego dnia gościem rozgłośni, ale ze wzgędu na cyberatak, rozmowy z posłem nie można było przeprowadzić.

Atak hakerski spowodował, że radio Radio Rekord Mazowsze 88,7 FM nie nadaje, a już byłem w studio i tydzień miałem rozpocząć od rozmowy. Cyberatak na radio to kolejny sygnał, że współczesne zagrożenia nie zaczynają się już tylko na lądzie, morzu czy w powietrzu. Coraz częściej toczą się w cyberprzestrzeni - napisał poseł na Facebooku.

Dodaje on, że "ataki na media, instytucje publiczne czy infrastrukturę krytyczną pokazują, że bezpieczeństwo cyfrowe jest dziś elementem bezpieczeństwa państwa. Dlatego musimy konsekwentnie wzmacniać nasze systemy, inwestować w cyberbezpieczeństwo i budować odporność na zagrożenia hybrydowe".

Poseł przypomina, że wojna w cyberprzestrzeni trwa każdego dnia. - Naszą odpowiedzią musi być profesjonalizm, współpraca i nowoczesne technologie - podkreśla Adam Krzemiński.

Poseł zauważył również inne zagrożenie: - Ten atak wyłączył możliwość nadawania. Co byłoby, gdyby nadano komunikaty, które wywołają panikę? - pyta retorycznie Adam Krzemiński.

Tutaj hakerzy zaatakowali nie tylko komputer, ale zaufanie

Niestety nie był to jedyny podejrzany atak hakerów na polskie radio, jaki miał miejsce w ostatnim czasie. Warto tu przypomnieć choćby o włamaniu do radia PiK (Pomorze i Kujawy). Tam doszło do wydarzenia, przed którym ostrzegał poseł Krzemiński.

Hakerzy opublikowali wówczas fałszywą wiadomość o tym, że polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma roszczenia wobec 600 ha ziemi należącej do Czech. Był to jeden z elementów akcji dezinformacyjnej mającej skłócenie Polaków i Czechów.

Dawniej cyberatak na media kojarzył się przede wszystkim z wyłączeniem strony internetowej. Dziś stawką może być znacznie więcej, ciągłość nadawania, dostęp do infrastruktury technicznej, wiarygodność redakcji, a w skrajnym scenariuszu także możliwość wykorzystania kanału komunikacji do rozpowszechniania fałszywych informacji.

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