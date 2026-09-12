Galaxy S26 FE to lepszy S26. Tak, napisałem to

Seria Fan Edition przez lata opierała się na jasnej obietnicy: dawała esencję flagowego doświadczenia, odcinając jedynie zbędne wodotryski, za które rozsądny klient nie chciał dopłacać.

Premiera Galaxy S26 FE sprawia jednak, że ta granica staje się wyjątkowo rozmyta. Z jednej strony smartfon wnosi niezaprzeczalne atuty i w pewnych aspektach zawstydza droższego brata. Z drugiej strony Samsung sięgnął po cięcia w podzespołach, które w 2026 r., przy cenie przekraczającej trzy tysiące złotych budzą uzasadniony opór.

Największym wyzwaniem dla nowości nie jest jednak sam standardowy Galaxy S26, lecz zeszłoroczny Galaxy S25, który po fali rynkowych obniżek stał się potężnym konkurentem.

Poniżej mam dla was 15 kluczowych różnic, w którym oddzielam bolesne kompromisy od zmian całkowicie neutralnych w codziennym użytkowaniu. I znalazłem obszary, w których Fan Edition wygrywa z podstawowym flagowcem.

Gdzie Galaxy S26 FE bezdyskusyjnie wygrywa z Galaxy S26?

Źródło: własne

Zanim przejdziemy do wad i kompromisów, warto oddać sprawiedliwość inżynierom Samsunga: w kilku kategoriach Galaxy S26 FE deklasuje podstawowego, znacznie droższego Galaxy S26.

Wyraźnie dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu

Zastosowanie ogniwa krzemowo-węglowego o pojemności 4900 mAh w połączeniu z panelem 6,7 cala sprawia, że S26 FE jest prawdziwym maratończykiem.

Podczas gdy podstawowy Galaxy S26 z małą baterią 4300 mAh przy intensywniejszym dniu potrafi domagać się ładowarki wczesnym wieczorem, wariant FE bez trudu powinien dociągnąć do nocy z bezpiecznym zapasem energii.

Szybsze ładowanie przewodowe

Obecność ładowania 45 W w Fan Edition na tle skromnego, archaicznego 25 W w bazowym S26 to zabieg trudny do wytłumaczenia z perspektywy posiadacza droższego flagowca. Prosta matematyka: S26 FE uzupełnia energię sprawniej i mniej czasu spędza na uwięzi kabla.

Większa przestrzeń robocza

Ekran o przekątnej 6,7 cala zmienia telefon w wygodną platformę multimedialną. Czytanie długich artykułów, praca na dwóch oknach aplikacji czy oglądanie filmów w podróży dają na modelu FE znacznie więcej swobody niż na 6,3-calowym panelu kompaktowego S26.

Niższy próg wejścia w generację

Choć cena startowa Fan Edition wzrosła, wciąż pozostaje o ponad 1000 zł niższa od oficjalnego startowego cennika Galaxy S26. O obecnych cenach S26 i S25 FE później.

15 różnic: co jest problemem, a co da się przełknąć

1. Procesor i kultura pracy pod obciążeniem

Galaxy S26 otrzymał układ Exynos 2600 (2 nm) natomiast Galaxy S26 FE wyposażono w procesor Exynos 2500 (3 nm).

W codziennych zadaniach - przeglądaniu sieci, obsłudze aplikacji bankowych czy aparatu - Exynos 2500 działa bez zarzutu.

Problem ujawnia się dopiero przy długotrwałym graniu w wymagające tytuły 3D lub eksporcie wideo 4K, gdzie układ FE szybciej obniża taktowanie i łapie wyższe temperatury niż jednostki w pełnym S26.

Czy zauważysz różnice? Nie, to tylko drobnostki, które nie wypływają znacząco na twoje użytkowanie. I tak to jeden z szybszych telefonów na rynku.

2. Pamięć RAM i warianty pamięci masowej

Galaxy S26 oferuje 12 GB RAM i minimum 256 GB miejsca na pliki. Galaxy S26 FE startuje z poziomu 8 GB RAM oraz 128 GB pamięci w wersji bazowej.

Obcięcie pamięci operacyjnej do 8 GB w telefonie za ponad 3000 zł to krok wstecz. Aplikacje w tle są częściej zamykane, a praca wielozadaniowa traci margines płynności. Z kolei wariant 128 GB bez czytnika kart microSD w dobie rosnących plików systemowych i wideo zapełnia się zdecydowanie zbyt szybko.

3. Wielkość i jasność wyświetlacza

S26 posiada ekran 6,3 cala o jasności do 2600 nitów, a S26 FE panel 6,7 cala o szczytowej jasności 1900 nitów (obie matryce to Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz, FHD+).

Mniejsza jasność szczytowa daje o sobie znać wyłącznie w ostrym, bezpośrednim słońcu. W każdym innym scenariuszu 1900 nitów w FE zapewnia wyśmienitą czytelność, a zysk w postaci większej przekątnej w pełni rekompensuje ten kompromis.

4. Bateria i technologia ładowania

S26 mieści akumulator 4300 mAh z ładowaniem 25 W, podczas gdy S26 FE oferuje 4900 mAh oraz ładowanie przewodowe 45 W.

To jeden z najmocniejszych punktów Fan Edition. Kupując tańszy model, dostajesz urządzenie, które działa odczuwalnie dłużej i ładuje się szybciej niż standardowy flagowiec.

5. Aparat główny i moduł ultraszerokokątny

Oba modele posiadają sensory 50 Mpix + 12 Mpix, lecz S26 korzysta z lepszego procesora przetwarzania obrazu.

Za dnia fotografie z obu smartfonów są niemal nie do odróżnienia - cechują się znakomitą dynamiką i nasyconymi kolorami.

6. Jakość teleobiektywu i zbliżenia optycznego

Galaxy S26 dysponuje matrycą 10 Mpix z zoomem 3x, a Galaxy S26 FE mniejszym sensorem 8 Mpix z zoomem 3x.

Mniejsza matryca w S26 FE zbiera zauważalnie mniej światła. O ile w dzień miejskie kadry wyglądają w porządku, o tyle w pochmurne popołudnia lub w pomieszczeniach zdjęcia z teleobiektywu 8 Mpix tracą ostrość i pokrywają się cyfrowym szumem.

Więcej o zdjęciach S26 FE tutaj:

7. Przedni aparat do selfie

Oba urządzenia wyposażono w matryce 12 Mpix, lecz S26 posiada bogatsze zaplecze algorytmów mapowania głębi i stabilizacji wideo.

Do wideorozmów i spontanicznych selfie aparat w S26 FE wystarcza w zupełności.

8. Szkło ochronne i odporność korpusu

S26 chroni powłoka Gorilla Armor 2, a S26 FE wykorzystuje szkło Gorilla Glass Victus+ (oba z ramką aluminiową i certyfikatem IP68).

Szkło Armor 2 w S26 oferuje genialną powłokę antyrefleksyjną, której w FE brakuje. Jeśli jednak nosisz telefon w etui lub naklejasz folię ochronną, brak Armor 2 nie będzie miał większego znaczenia w praktyce.

9. Gabaryty, waga i wygoda obsługi

S26 waży 167 g (149,6 x 71,7 x 7,2 mm), natomiast S26 FE osiąga wagę 193 g (161,6 x 76,9 x 7,4 mm).

S26 to wzór poręcznego, kompaktowego smartfona do obsługi jedną dłonią. S26 FE to duży sprzęt, który lepiej sprawdza się przy multimediach, ale potrafi zmęczyć dłoń przy dłuższym trzymaniu w powietrzu. Bo to odpowiednik S26+, ale dzisiaj mamy inne porównanie.

10. Ładowanie bezprzewodowe i DeX

S26 oferuje pełną integrację akcesoriów, a S26 FE zachowuje ładowanie indukcyjne 15 W, funkcję zwrotną Wireless PowerShare oraz bezprzewodowy tryb DeX.

11. Zestaw narzędzi Galaxy AI

Oba smartfony działają na nakładce One UI 9 z funkcjami Galaxy AI, lecz słabszy moduł NPU w Exynosie 2500 może przetwarzać niektóre operacje lokalne z lekkim opóźnieniem.

Tłumaczenia na żywo, gumka do usuwania obiektów ze zdjęć czy formatowanie notatek działają w S26 FE sprawnie, a różnice czasowe przy generowaniu podsumowań wynoszą ułamki sekund.

12. Długość wsparcia oprogramowania

Zarówno Galaxy S26, jak i Galaxy S26 FE mają zagwarantowane 7 lat aktualizacji systemu Android oraz poprawek bezpieczeństwa.

Brak jakichkolwiek cięć w polityce aktualizacji dla tańszego modelu zasługuje na pochwałę i daje spokój na lata eksploatacji.

13. Cena wyjściowa na premierę

S26 debiutował z pułapu 4489 zł za wariant 256 GB. S26 FE wchodzi na rynek z europejską wyceną 3489 zł za odmianę 128 GB.

Wycena powyżej 3000 zł za wariant z 8 GB RAM-u i skromnym dyskiem sprawia, że Fan Edition traci miano okazji cenowej i zbliża się niebezpiecznie do terytorium tańszych flagowców. Nie pisząc nawet o swoim poprzedniku.

14. Opcje kolorystyczne obudowy

S26 oferuje szeroki wybór barw (Cobalt Violet, Sky Blue, White, Black, Silver Shadow, Pink Gold), podczas gdy S26 FE ogranicza się do czerni, zieleni oraz błękitu.

Szczerze? Skromniejsza paleta to standardowy zabieg rynkowy, a zieleń wariantu FE na żywo prezentuje się świeżo i nowocześnie. Dla mnie nie ma żadnej różnicy, chociaż pistacjowy jest - według mojej drugiej połówki - najlepszym kolorem Samsunga od lat. Dziwie się, bo miała w rękach Z Folda8 w lekkim fiolecie.

15. Stosunek ceny do możliwości

S26 to bezkompromisowy kompakt na lata, a S26 FE to urządzenie hybrydowe - oferuje zalety modelu Plus (ekran, bateria), lecz wymusza kompromisy w pamięci i wydajności.

Ale! Porównując Galaxy S25 FE i Galaxy S26 FE, widać wyraźnie, że Samsung postawił na ewolucję, a nie rewolucję. S26 FE to w 95 proc. ten sam telefon co jego poprzednik, co stawia go w tej samej relacji do S26, w jakiej S25 FE pozostawał względem bazowego S25 - oba modele FE oferują „więcej smartfona” w kwestii ekranu czy baterii, podczas gdy flagowe, bazowe modele stawiają na kompaktowość.

Główne różnice, które dzielą te dwa modele FE, skupiają się wokół kilku kluczowych miejsc:

Wydajność: przesiadka na Exynosa 2500 (3 nm) względem Exynosa 2400 (4 nm) może dać wzrost mocy o ok. 20-40 proc., co przekłada się na lepszą kulturę pracy, choć w codziennym użytkowaniu dla wielu będzie to różnica subtelna. Oprogramowanie: S26 FE startuje z Androidem 17 i One UI 9, zyskując na starcie dostęp do nowości, na które posiadacze S25 FE muszą czekać, przy czym nie ma gwarancji, że starszy model otrzyma komplet funkcji AI zarezerwowanych dla nowszej generacji. Detale: nowy model jest minimalnie większy i cięższy (193 g kontra 190 g), z charakterystycznym modułem aparatów typu „pigułka”, który ujednolica go z linią S26. Multimedia: warto odnotować szerszy kąt widzenia w przedniej kamerze (85° kontra 80°) oraz nieco szybsze ładowanie deklarowane przez producenta (69 proc. w 30 min kontra 65 proc. w 30 min).

Mimo tych zmian, kluczowe fundamenty - identyczny ekran AMOLED, bateria 4900 mAh oraz zestaw aparatów tylnych - pozostają niezmienne.

To sprawia, że o ile S26 FE jest bardzo solidnym urządzeniem, o tyle dla właściciela S25 FE przesiadka jest nieuzasadniona. Dopłacanie z 700-800 zł na starcie za kosmetyczne zmiany i nieco szybszy chip to propozycja wyłącznie dla osób, które jeszcze nie posiadają żadnego z tych urządzeń i szukają najnowszego, ale wciąż opłacalnego „Fan Edition”.

Jak podjąć mądrą decyzję?

Galaxy S26 FE to smartfon udany konstrukcyjnie, który świetnie trafia w potrzeby osób szukających dużego wyświetlacza, wybitnego czasu pracy na baterii 4900 mAh i szybkiego ładowania 45 W. W tych elementach potrafi wręcz zawstydzić droższego Galaxy S26.

Problemem pozostaje jednak rynkowy timing oraz premierowa wycena. Płacenie ponad 3200 zł za telefon z 8 GB RAM-u w momencie, gdy zeszłoroczny flagowiec S25 z 12 GB RAM kosztuje niespełna 2400 zł, mija się ze zdrowym rozsądkiem.

Najrozsądniejszą strategią jest obecnie przeczekanie pierwszych miesięcy sprzedaży. Gdy Galaxy S26 FE w ramach akcji promocyjnych spadnie do pułapu 2400-2600 zł, jego wady zejdą na dalszy plan, a potężna bateria i znakomity ekran uczynią z niego rynkowy przebój.

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