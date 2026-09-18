F-35 nie przylecą już z Teksasu. Kluczowe zmiany w najdroższym programie polskiego wojska

Samoloty F-35 to najnowsza i najbardziej zaawansowana broń jaką dysponuje polskie wojsko, zaraz obok IBCS, systemu zarządzania systemem Patriot.

Polskie Siły Powietrzne posiadają już osiem samolotów F-35. Tyle maszyn dotarło do naszego kraju. Liczba ta będzie się systematycznie zwiększać, bo nasza armia zamówiła w sumie 32 myśliwców F-35.

W programie F-35 dla Polski zachodzą jednak istotne zmiany. Po pierwsze zmienia się miejsce, gdzie powstają myśliwce F-35 dla Polski. Początkowo produkowane były one w fabryce Lockheed Marin w Fort Worth w Teksasie w USA. Powstało w niej pierwsze 16 samolotów z polskiego zamówienia.

Kolejne samoloty montowane są, sprawdzane i oblatywane w zakładzie FACO (Final Assembly and Check Out) w Cameri we Włoszech. I to właśnie tam wzbił się w powietrze najnowszy F-35 dla Polski oznaczony numerem 3518 (numer seryjny AZ-18). To już druga maszyna dla Sił Powietrznych RP, która powstała w Europie.

Fabryka FACO w Cameri jest własnością włoskiego ministerstwa obrony narodowej. Zakład prowadzony jest przez włoski koncern zbrojeniowy Leonardo oczywiście w ścisłej współpracy z Lockheed Martin. Na Włoskiej ziemi powstanie druga eskadra polskich F-35A Husarz, czyli w sumie 16 samolotów. Lockheed Martin przekazał, że następny samolot ma zostać dostarczony do polskich sił powietrznych z włoskiego zakładu w Cameri.

Nowy polski F-35 (numer 3518) wypatrzony został w locie przez włoskich spotterów. Maszyna przechodzi właśnie próby, a zdjęcie z ich trwania zamieścił CUBO Photo Milano, włoski fotograf zajmujący się tematyką lotniczą. Zdjęcie zobaczyć możecie niżej.

Szkolenia na F-35 w Polsce

Kolejna ważna zmiana dotyczy miejsca szkolenia polskich pilotów F-35. Wkrótce będą oni uczyć się latać na F-35 nie w USA, ale w Polsce.

Jednym z najważniejszych elementów kolejnego etapu programu jest przeniesienie części szkolenia z USA do Polski. Weitzman poinformował, że 16 polskich pilotów przeszło już szkolenie w bazie Ebbing w Arkansas, a kolejnych sześciu jest obecnie w trakcie szkolenia. Łącznie amerykański etap obejmuje 24 pilotów. W przyszłym roku Polska zakończy etap w Ebbing, a następnie kolejne etapy będą prowadzone już w waszym kraju - powiedział Polsce Zbrojnej Robert Weitzman, dyrektor ds. międzynarodowego rozwoju biznesu programu dotyczącego F-35 w Lockheed Martin Aeronautics.

Serwis podkreśla, że rozwój krajowego szkolenia wymaga nie tylko odpowiedniej liczby instruktorów, ale również rozbudowanego zaplecza naziemnego.

Kiedy kupuje się samolot, w rzeczywistości kupuje się cały system powietrzny. Obejmuje on pełne symulatory misji, materiały szkoleniowe oraz wszystkie elementy niezbędne do wyszkolenia pilota. Częścią infrastruktury, która powstaje w Łasku, a następnie będzie również rozwijana w Świdwinie, będzie całe niezbędne zaplecze szkoleniowe, w tym materiały i programy szkoleniowe pozwalające odpowiednio przygotować pilotów w Polsce - mówił Polsce Zbrojnej Weitzman.

Przedstawiciel Lockheed Martin dodał, że pełne symulatory misji (Full Mission Simulator) są już zainstalowane w 32 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku, a od przyszłego roku kolejne urządzenia mają trafić do Świdwina do 21 Bazy Lotnictwa Taktycznego

Gigantyczny program

W maju do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku trafiły trzy pierwsze polskie F-35A o numerach 3509, 3510 i 3511. Pod koniec sierpnia dołączyło do nich pięć kolejnych maszyn – 3512–3516. Według zapowiedzi Lockheed Martina do końca tego roku polskie Siły Powietrzne mają otrzymać jeszcze cztery lub pięć Lightningów II, a cały proces dostaw 32 zamówionych samolotów ma zostać sfinalizowany w ciągu najbliższych trzech lat.

Umowa zawarta w 2020 r. opiewa na 4,6 mld dolarów i obejmuje znacznie więcej niż same samoloty. W jej ramach przewidziano m.in. szkolenie w USA dla 24 polskich pilotów oraz 90 członków personelu naziemnego. Do tej pory szkolenie ukończyło 16 pilotów.

Polska otrzyma również osiem kompletnych symulatorów Full Mission Simulator, zintegrowane centrum szkoleniowe, wyposażenie do obsługi maszyn, części zamienne oraz wieloletnie wsparcie logistyczne. Pierwsza eskadra, licząca 16 F-35A, zostanie rozmieszczona w Łasku.

Kolejna będzie operować z 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie, gdzie trwa obecnie rozbudowa i dostosowywanie infrastruktury

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