Genialna kamera, zakochałem się w CB60. Od lat nie widziałem sprytniejszego pomysłu

Niewiele brakowało, a pominąłbym najciekawszą kamerę na IFA 2026. Bądźmy bowiem szczerzy: model CB60 nie wygląda spektakularnie. Przeciwnie, na tle pozostałych, mocno futurystycznych rejestratorów, przypomina wręcz tanią zabawkę. Tylko ta stożkowa podstawa nie dawała mi spokoju…

EZVIZ CB60 to najciekawsza kamera zewnętrzna, jaką widziałem od lat. Genialnie to zaprojektowali

Nie ma topowej specyfikacji ani katalogu funkcji premium. Została za to dobrze przemyślana, przez co mamy do czynienia z niesamowicie wszechstronnym urządzeniem. Zacznijmy od samej konstrukcji. Stożkowa podstawa ma od spodu magnes, co oznacza, że CB60 można przyczepić do wielu pionowych powierzchni bez śrub i wiertarki. Z kolei sam moduł kamery jest odczepiany. Można go włożyć do kieszeni albo położyć gdzieś na płasko.

Chociaż mała, stożkowa podstawa CB60 skrywa w sobie sekret: wbudowany silniczek obracający kamerą w poziomie. Dzięki temu urządzenie potrafi śledzić ruch, a sensor został tak skalibrowany, aby działał również przez szyby. Ruch kamerą w pionie także jest możliwy, ale wyłącznie manualnie, w celu ustawienia odpowiedniego zakresu obserwacji.

EZVIZ CB60 - dolny uchwyt ścienny znajduje się w zestawie

Sprytna kamera jest też dostępna w metalicznej wersji kolorystycznej

Chociaż mała, kamerka dostała wbudowane gniazdo SIM (oraz microSD), dzięki czemu użytkownik ma stały podgląd na żywo, poza zasięgiem WiFi, z dowolnego miejsca na świecie z zasięgiem 4G. Oczywiście sama łączność WiFi także jest wspierana. Z kolei gniazdo USB-C umożliwia ładowanie sprzętu z paneli słonecznych oraz powerbanków. Do tego dochodzi ochrona przed deszczem. Mamy więc model zdolny do nagrywania gdziekolwiek, z banalnym montażem oraz funkcją śledzenia.

EZVIZ CB60 jest idealny do monitorowania działki, małego ogrodu czy nawet własnego samochodu na mieście

Nie każda kamera musi być wyposażona w tryb rozpoznawania osób i zwierząt domowych oraz funkcję komunikacji głosowej. Czasem wystarczy, aby użytkownik po prostu wiedział, że coś dzieje się w konkretnym miejscu, pod jego nieobecność. Z tej perspektywy CB60 to świetne rozwiązanie do pilnowania ogrodów działkowych albo placu budowy.

Jeden z pracowników EZVIZ powiedział mi, że urządzenie było projektowane także z myślą o tym, by pilnować samochodu. Stawiasz taką kamerę na kokpicie w aucie, a ta rejestruje - również przez szyby - ruch wokół pojazdu. Do tego śledzi aktywność w poziomie, nagrywając w 3K z trzykrotnym zoomem za dnia jak i nocy. Wbudowany akumulator 2600 mAh sprawia, że podczas takiego stróżowania nie trzeba jej podłączać do zasilania. Ubytek energii uzupełnisz rano, w drodze do pracy, kabelkiem USB-C. Świetne!

EZVIZ CB60 można postawić na kokpicie samochodu, aby pilnował pojazdu zostawionego na dłużej

USB-C (solar/powerbank), SIM oraz microSD - jest wszystko, co potrzebne

Jestem wielkim zwolennikiem nieinwazyjnych, sprytnych rozwiązań w kamerach domowych. EZVIZ CB60 idealnie wpisuje się w moje preferencje. To model uniwersalny, łatwy w instalacji, zasilany solarnie, z wbudowanym akumulatorem, obsługą 4G/SIM i WiFi oraz ze slotem SD. Nie zabrakło śledzenia obiektów oraz trybu nocnego. Czyli jest absolutnie wszystko, czego potrzeba do budowy prostego, samowystarczalnego systemu monitoringu. Także w miejscach bez dostępu do prądu i internetu.

Na drugim biegunie leży EZVIZ HB90f: dwie ruchome głowice, aż trzy obiektywy i hit: rozpoznawanie osób on device

Przedstawiam wam moją przyszłą kamerę dla podjazdu i głównego wejścia. EZVIZ HB90f potrafi bowiem coś, co od razu mnie kupiło: natywnie rozpoznaje osoby, bez dodatkowych abonamentów ani bez jednostki centralnej. Rozwiązanie działa on device. Dzięki temu mogę dodać rodzinę i znajomych do bazy, drastycznie ograniczając liczbę powiadomień oraz nagrywanych klipów. Urządzenie rozpozna także zaufane pojazdy na podjeździe.

EZVIZ HB90f to potężna kamera domowa. Ma aż trzy obiektywy 3K, zapewniające wysokiej jakości zoom x12. Do tego dwie ruchome głowice, co stanowi rynkowy ewenement. Dzięki temu rozwiązaniu kamera monitoruje olbrzymie połacie terenu - na przykład willę albo albo wielkie pola uprawne - nie spuszczając uwagi ze śledzonego obiektu na pierwszym planie. Pojemny akumulator 10 800 mAh idzie w parze z zasilaniem solarnym, co stanowi moje ulubione combo. Jestem tylko ciekaw, jak silniki dwóch głowic wpłyną na poziom naładowania energią słoneczną podczas polskiej zimy.

EZVIZ HB90f - trzy obiektywy i dwie ruchome głowice. To się nazywa wypas

EZVIZ HB90f też może działać w duecie z panelem solarnym

Nowości EZVIZ dotyczące kamer warto zamknąć taką oto domową kuleczką.

EZVIZ C6c 4K to wewnętrzna kamera domowa z bardzo praktycznymi funkcjami. Po pierwsze, obraca się horyzontalnie w 340 stopniach i wertykalnie w 130, śledząc każdą przestrzeń w pomieszczeniu. Zero martwych stref. Po drugie, podąża obiektywem za wartymi uwagi znajwiskami, na przykład człowiekiem, którego nie rozpoznaje. Po trzecie, czterokrotne powiększenie sprawia, że nawet osoby na drugim końcu salonu pozostają wyraźne.

Najciekawsze jest jednak to, że C6c 4K potrafi śledzić dowolne obiekty. Także przedmioty. Kamerę możemy postawić na przykład w garderobie, aby miała oko na niezwykle cenną torebkę albo biżuterię. Jeśli zarejestruje jakiekolwiek zmiany, od razu powiadomi o tym właściciela. Kamera rejestruje też podejrzane dźwięki, co stanowi dodatkowy poziom ochrony. Pies tłukł wazon? Powiadomienie czeka na telefonie.

Ciekawą funkcją dodatkową jest możliwość zautomatyzowanej komunikacji. Kamera rozpoznaje bowiem gesty domowników. Wystarczy spojrzeć na obiektyw i wykonać gest zwycięstwa, a C6c 4K wykonuje połączenie na telefon właściciela. Przydatne, kiedy nie masz telefonu pod ręką.

Ta kamera nie tylko rejestruje obraz, ale też nasłuchuje podejrzanych dźwięków

EZVIZ C6c 4K potrafi śledzić zmiany w pomieszczeniu. Zniknęła cenna torebka z garderoby? Alert!

EZVIZ pokazał też coś, co będzie wybawieniem dla wielu posiadaczy klasycznych polskich ogrodzeń

Automatycznie otwierane bramy to świetna rzecz. Zwłaszcza, że napędy przesuwne takie jak EZVIZ HG2 600 Pro pozwalają na integrację z ekranami domofonów, kamerami oraz lampami. Problem polega na tym, iż nie każdy może sobie pozwolić na minimalistyczny mechanizm przesuwny, co wynika ze specyfiki ogrodzenia oraz bramy wjazdowej. Wielu z nas korzysta bowiem z klasycznych bram skrzydłowych.

EZVIZ rozwiązuje ten problem nowymi modelami napędów. HG300 Pro to mechanizm przesuwny na dwa skrzydła, każde do 300 kilogramów. Jeszcze ciekawszy wydaje mi się HG1 250 Pro, dedykowany bramom portalowym - czyli tym wolnostojącym, ze skrzydłami opartymi na grubych, masywnych słupach. To bardzo popularne rozwiązanie w Polsce i przypuszczam, że HG1 250 Pro będzie się u nas świetnie sprzedawać.

Sztandarowy model napędu przesuwnego do bramy jednoskrzydłowej

W Polsce może się przyjąć model HG1 250 Pro, do skrzydłowych bram portalowych

Na koniec chciałbym wam pokazać, w którym kierunku zmierzają nowoczesne zamki, wideodzwonki i mechanizmy drzwiowe

Na IFA 2026 marka EZVIZ zaprezentowała nowy wideodzwonek EP8 Ultra z wbudowaną personą AI. Może to być na przykład psiak, cieszący się na powrót dzieci ze szkoły. Albo Święty Mikołaj tworzący odpowiedni klimat w okresie świątecznym. Persona wyświetla się na ekranie pod główną kamerą, rozpoznając zbliżające się osoby. W przyszłości użytkownicy będą mogli dodawać tu własne zdjęcia oraz animacje.

EZVIZ EP8 Ultra rejestruje ruch, a także rozpoznaje twarze bez abonamentu oraz zewnętrznej jednostki. Ma wbudowaną pamięć, kolorowy tryb nocny, a także pozwala na dwukierunkową komunikację. Dodatkowa dolna kamera śledzi natomiast położenie paczki, podczas gdy górna cały czas rejestruje wszystko inne. Pełen serwis.

Jeśli mowa o braku kabli, który tak uwielbiam, to marka zaprezentowała ciekawy wideodomofon HP7 Battery. Ten sprzęt rozwiązuje odwieczny problem kucia ścian, oferując bezprzewodowe połączenie między panelem zewnętrznym i wewnętrznym ekranem. Jakość sygnału opiera się o domowe Wi-Fi wzmacniane anteną. Sam panel ekranowy jest zasilany z baterii i ma opcję ładowania za pomocą panelu słonecznego albo powerbanka. Domofon pozwala na podwójną kontrolę nad furtką i bramą wjazdową, a dostęp uzyskamy za pomocą kodów dostępu oraz breloków RFID. Pa pa, panie elektryku.

EZVIZ EP8 Ultra ma dodatkową dolną kamerę, do śledzenia położenia przesyłki

Persona AI w wideodzwonku EZVIZ EP8 Ultra

EZVIZ HP7 Battery

EZVIZ TP5 PoE Kit

Dla osób preferujących przewodowe instalacje, ciekawym rozwiązaniem będzie zestaw TP5 PoE Kit. To system wideodomofonowy, w którym zasilanie i transfer danych idą po jednym kablu sieciowym, a producent dorzuca do zestawu niezbędny switch PoE. Obraz z kamery to ostre 3K, a system wyposażono w funkcję inteligentnego wykrywania ruchu ludzi. TP5 pozwala na sparowanie ze sobą aż 4 paneli zewnętrznych oraz 8 ekranów dotykowych. Z poziomu urządzenia sterujemy furtką i bramą wjazdową, a do otwierania służy hasło lub tag RFID.

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Szymon Radzewicz Redaktor Redaktor prowadzący Spider's Web. Odpowiedzialny za gry wideo oraz akcesoria dla graczy. Pisze o interaktywnych przygodach od ponad dekady. Pracował w serwisach medialnych Agory, współtworzył największy e-zin o grach w Polsce, przyłożył rękę do tłumaczeń kilku gier na polski rynek. O grach wideo wypowiada się m.in. dla Telewizji Polskiej, TVN, Polskiego Radia czy Rzeczpospolitej. Szczególnie zafascynowany nowym układem sił na globalnym rynku gier, z rosnącą pozycją Chin oraz krajów Azji Południowo-Wschodniej. Kocha survival horrory już od czasów pierwszego PlayStation, po godzinach stara się okiełznać Unreal Engine oraz Blendera.