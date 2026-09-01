Druk UV na twoim biurku. Ta drukarka to hit mikrofirm

Rynek personalizowanych produktów w Polsce przeżywa prawdziwy rozkwit, napędzając sprzedaż na platformach takich jak Allegro czy Etsy.

Właściciele małych pracowni przez lata mierzyli się jednak z technologicznym impasem: zlecanie kolorowego druku na zewnątrz wiązało się z wysokimi progami minimalnymi, z kolei ręczne wykańczanie każdego detalu pochłaniało mnóstwo cennego czasu.

Doświadczenia trzech rodzimych manufaktur pokazują, że na rynku pojawiła się wygodna alternatywa. Kompaktowy model eufyMake E1 zapewnia pełną niezależność produkcyjną i pozwala uzyskać satysfakcjonującą marżę nawet przy pojedynczych sztukach.

Marta Mękina, założycielka marki PurrfectCut, od początku szukała sposobu na wyróżnienie się w branży:

Wokół było mnóstwo twórców pracujących ze sklejką i drukiem 3D. Bardzo zależało mi na tym, by nie stworzyć jeszcze jednej marki z wielu.

Ręczne dopracowywanie detali okazywało się jednak wąskim gardłem:

Po wycięciu lub wydrukowaniu podstawy musiałam ręcznie malować detale. Maszyna pracowała przez kilkanaście godzin, zużywając ogromne ilości prądu. Jeden błąd lub gorsza warstwa i cały wydruk lądował w koszu.

Wprowadzenie pełnokolorowego druku UV bezpośrednio na własne biurko całkowicie odmieniło codzienną pracę:

Drukarka UV przejęła najbardziej żmudną część pracy: nanoszenie kolorów, drobnych napisów i skomplikowanych grafik na drewno lub plastik. Zamiast czuwać nad wydrukami przez wiele godzin i martwić się o błędy, uzyskuję powtarzalną jakość w ułamku czasu. Zwiększyłam liczbę realizowanych zamówień bez zarywania nocy.

Komercyjny sukces pracowni to nie tylko kwestia tempa:

Wcześniej surowa sklejka lub zwykłe tworzywo sztuczne ginęły w morzu setek innych ofert. Natomiast dzięki drukowaniu UV zyskały one ekskluzywny charakter. Produkuje więcej, a zysk na pojedynczej sztuce jest zauważalnie wyższy. W końcu mogę wycenić swoje prace zgodnie z ich wartością.

Zlecenia, które wcześniej trafiały do szuflady

W pracowni SanArt, łączącej technologię laserów CO₂, laserów diodowych, sublimacji oraz druku przestrzennego, największą przeszkodą był dystans dzielący pomysł od gotowego wyrobu:

Brakowało mi możliwości nanoszenia trwałych, kolorowych grafik bezpośrednio na gotowe produkty. Wiele koncepcji wymagałaby zlecenia druku UV DTF firmie zewnętrznej - a to zazwyczaj oznaczało zamówienie większej partii, inaczej projekt w ogóle by się nie opłacał.

Własny park maszynowy pozwolił na powrót do najbardziej efektywnego modelu działania: szybki prototyp, weryfikacja popytu i dopiero wtedy realizacja:

Mogę wykonać pojedynczy egzemplarz dla konkretnego klienta bez uruchamiania całej linii produkcyjnej. Taka elastyczność jest często ważniejsza w mikroprzedsiębiorstwie niż maksymalna prędkość drukowania.

Zapewniło to również większą stabilność finansową warsztatu. Produkcja na żądanie sprawia, że kapitał nie zostaje zamrożony w magazynie:

Firma nie musi trzymać dużej ilości gotowych produktów w magazynie - a jeśli dany wzór przestaje się sprzedawać, można zmienić grafikę bez konieczności wyrzucania ogromnych zapasów niesprzedanych artykułów.

Elastyczność operacyjna zamiast konkurowania skalą

Żaden z twórców nie oczekuje, że kompaktowy sprzęt biurkowy zastąpi potężny zakład poligraficzny: przewaga mikrofirm leży zupełnie gdzie indziej.

Duże firmy nawet nie chcą rozmawiać z klientem, który potrzebuje tylko jednego lub pięciu egzemplarzy. Dzięki drukarce UV eufyMake E1 mogę od razu wyprodukować pojedynczy, spersonalizowany prezent lub zrealizować małe zamówienie, i to zgodnie z tymi samymi standardami, co profesjonalna drukarnia działająca na dużą skalę - podkreśla Marta Mękina.

Piotr Jeruć, założyciel start-upu LogoLab3D łączącego druk 3D z technologią UV, stawia sprawę jasno:

Nie chcę konkurować z fabryką, która wytwarza 100 000 identycznych produktów. Mała firma może się wyróżniać dzięki pomysłowości, szybkości, personalizacji i elastyczności. Jeśli dzień przed rozpoczęciem produkcji trzeba coś zmienić, bardzo często wystarczy, że sam po prostu poprawię projekt i kontynuuję produkcję.

LogoLab3D produkuje medale, statuetki, breloki, magnesy i tabliczki w seriach od jednej do kilkuset sztuk:

Podczas gdy drukarki 3D wytwarzają kolejne elementy, drukarki E1 nanoszą nadruki na gotowe części. W ten sposób tworzy się niewielka linia produkcyjna

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Zwrot z inwestycji na własnych zasadach

Przedsiębiorcy zwracają uwagę na uniwersalność urządzenia, którą można dopasować do indywidualnego profilu i tempa rozwoju biznesu.

Piotr Jeruć analizuje zakup przez pryzmat obłożenia sprzętu pracą. Zamiast teoretycznych wskaźników wskazuje na praktykę - szybko podjął decyzję:

Pierwsza drukarka E1 nie stała bezczynnie. Wręcz przeciwnie -- zacząłem wymyślać coraz więcej pomysłów na jej wykorzystanie i szybko doszedłem do punktu, w którym przydałaby mi się druga maszyna. Obie drukarki działają teraz praktycznie non-stop. Nie ma jednej odpowiedzi, ponieważ sama drukarka nie jest biznesem. Najważniejszy jest pomysł, jak ją wykorzystać.

Klaudia Sanocka przeanalizowała kwestię od strony czystej kalkulacji finansowej:

Drukarka eufyMake E1 jest bardzo przystępna cenowo w porównaniu z profesjonalnymi drukarkami UV, ale dla mikroprzedsiębiorstwa nadal stanowi znaczną inwestycję

Z jej wyliczeń wynika, że przy cenie zakupu 10 990 zł zwrot kosztu urządzenia oznacza sprzedaż:

około 275 produktów przy marży 40 zł/szt.,

około 138 produktów przy marży 80 zł/szt.,

zaledwie 74 produktów przy marży 150 zł/szt.

Przy sprzedaży 20 produktów miesięcznie z zyskiem 80 zł na sztuce, teoretyczny zwrot następuje po około 7 miesiącach. Wnioski Sanockiej pokrywają się z doświadczeniami Jerucia:

To zależy przede wszystkim od tego, jak maszyna jest wykorzystywana. Jeśli służy wyłącznie do sporadycznej produkcji jednego rodzaju wyrobu, okres zwrotu będzie znacznie dłuższy. Jeśli firma wykorzysta jej wszechstronność do regularnej realizacji spersonalizowanych zamówień, produkcji małych serii i testowania nowych pomysłów, okres zwrotu z inwestycji może być zdecydowanie krótszy.

eufyMake E1 w pigułce: dlaczego to przełom dla małych pracowni?

Urządzenie przenosi jakość przemysłowej drukarni prosto na biurko, zajmując aż o 90 proc. mniej miejsca. Dzięki rozdzielczości 1440 dpi, zestawowi tuszy CMYK + biały podkład + lakier zabezpieczający oraz technologii druku warstwowego z wyczuwalną strukturą 3D (o wypukłości do 5 mm), pozwala od ręki tworzyć spersonalizowane produkty premium na drewnie, plexi, metalu, skórze czy wydrukach 3D - bez minimalnych nakładów, bez pośredników i z pełną kontrolą nad marżą.

Dla SanArt zakup oznaczał pełną samowystarczalność:

Mogę zaprojektować grafikę, wyciąć lub wydrukować podłoże, nałożyć pełnokolorowy nadruk, ocenić wynik i od razu wprowadzić poprawki. Nie muszę czekać na zewnętrznego wykonawcę ani zamawiać większej partii tylko po to, by przetestować jeden pomysł.

Klaudia Sanocka przypomina jednak o konieczności starannego przygotowania:

Model E1 oczywiście nie zapewnia automatycznej produkcji każdego produktu. Nadal trzeba przygotować projekt, dobrać parametry, prawidłowo ustawić przedmiot oraz sprawdzić przyczepność nadruku na danym materiale.

Zniknęła jednak najbardziej uciążliwa praca ręczna, co daje małym firmom ogromną swobodę działania.

Cennik i pakiety eufyMake

Promocyjne warunki zakupu urządzeń i materiałów eksploatacyjnych eufyMake obowiązują od 25 sierpnia do 8 września 2026 r.:

Zestawy urządzeń:

Zestaw podstawowy E1: 9 599 zł (cena regularna: 10 299 zł)

Zestaw do druku rotacyjnego E1: 10 899 zł (cena regularna: 11 999 zł)

Zestaw z laminatorem E1: 10 899 zł (cena regularna: 11 999 zł)

Zestaw Deluxe E1: 12 199 zł (cena regularna: 13 699 zł)

Materiały eksploatacyjne:

Tusz UV (pojedyncza butelka): 109 zł (cena regularna: 129 zł)

Kompletny zestaw tuszy UV: 759 zł (cena regularna: 899 zł)

eufyMake E1 jest świetny dla twórców

Koniec z zarwanymi nockami nad pędzelkiem i stresem, czy zewnętrzna drukarnia w ogóle zechce porozmawiać o pojedynczym zamówieniu.

Przykłady małych pracowni pokazują, że miniaturyzacja technologii UV to dla twórców gamechanger - zamiast walczyć z ograniczeniami wielkich fabryk, można po prostu odpalić sprzęt na własnym biurku, wrzucić projekt i mieć gotowy, spersonalizowany produkt premium w kilkanaście minut.

W mikrotwórczości nie wygrywa się masówką, tylko sprytem, tempem i unikalnym detalem. Drukarka biurkowa daje ten luksus, że każdy szalony pomysł przetestujesz od ręki bez zamrażania kasy w towarze, a gdy klient poprosi o jedną, specyficzną sztukę „na wczoraj”, nie musisz mu odmawiać, tylko zarabiasz na marży, o której wielkie molochy mogą tylko pomarzyć.

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Oliwier Nytko Redaktor Dziennikarz Spider's Web, redaktor działu technologie i nauka oraz twórca krótkich treści wideo na platformach TikTok, Reels oraz YouTube Shorts. W 2016 roku rozpoczął swoją karierę na growym portalu How2Play.pl. W 2020 roku dołączył do zespołu tworzącego i rozwijającego jeden z największych serwisów dla Generacji Z w Polsce - Vibez.pl, gdzie był częścią zespołu redakcyjnego. Tam zajmował się pisaniem newsów, produkcją krótkich filmów oraz przeprowadzaniem interwencji dziennikarskich. Z wykształcenia związany z ekonomią, ale interesuje się niemal wszystkim - od najnowszych filmów z uniwersum Marvela (#toteżkino), poprzez dramy ze świata influencerów, aż po jakikolwiek temat, który ma w sobie odrobinę technologii.