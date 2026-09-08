Nowy polski Ciężki Bojowy Wóz Piechoty. Najważniejsza premiera tego roku

Rok temu na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach Polska Grupa Zbrojeniowa pokazała model 1:4 Ciężkiego Bojowego Wozu Piechoty. Wówczas padła obietnica, że na kolejnym MSPO PGZ zaprezentuje pełnowymiarowy i jeżdżący demonstrator technologii. I dziś ta obietnica została spełniona. 8 września 2026 roku na stoisku Grupy PGZ odbyła się światowa premiera Ciężkiego Bojowego Wozu Piechoty.

Prezentowany dziś demonstrator potwierdza, że polskie spółki dysponują kompetencjami pozwalającymi projektować i rozwijać zaawansowane platformy bojowe odpowiadające na wymagania współczesnego pola walki. Ciężki Bojowy Wóz Piechoty jest przykładem skutecznej współpracy i integracji kompetencji zgromadzonych w spółkach Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Łącząc doświadczenie naszych zakładów, potencjał inżynierski oraz krajowe zdolności produkcyjne, tworzymy rozwiązania odpowiadające na aktualne potrzeby Sił Zbrojnych RP - powiedział Adam Leszkiewicz, Prezes Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A

Głównym zadaniem zaprojektowanego w Hucie Stalowa Wola CBWP jest bezpieczny transport, ochrona oraz bezpośrednie wsparcie ogniowe pododdziałów piechoty zmechanizowanej. Wóz został zoptymalizowany do działania w warunkach intensywnego zagrożenia, w trudnym i trudno dostępnym terenie oraz w skrajnych warunkach pogodowych i klimatycznych.

Pojazd stanowi bezpośrednią odpowiedź na aktualne wyzwania operacyjno-strategiczne, koncentrując się na trzech kluczowych filarach: maksymalizacji siły ognia, zapewnieniu najwyższego poziomu ochrony załogi oraz wysokiej manewrowości. W przeciwieństwie do pływającego Borsuka konstrukcja nie była ograniczana wymogiem pokonywania przeszkód wodnych, co umożliwiło znaczące zwiększenie poziomu ochrony balistycznej i przeciwminowej.

Wysoka mobilność pojazdu wynika z zastosowania wydłużonego podwozia gąsienicowego, co w połączeniu z nowoczesnym układem trakcyjnym zapewnia doskonałe właściwości jezdne. Masa pojazdu przekracza 40 t, co plasuje CBWP w klasie ciężkich bojowych wozów piechoty eksploatowanych przez armie państw NATO.

Pomimo znacznego wzrostu masy względem BWP Borsuk, konstruktorzy założyli utrzymanie wysokiego stosunku mocy do masy, umożliwiającego zachowanie mobilności niezbędnej do działania w ugrupowaniach pancernych i zmechanizowanych.

Ciężki Bojowy Wóz Piechoty jest rezultatem wiedzy, doświadczenia i zaangażowania konstruktorów Huty Stalowa Wola, którzy od lat rozwijają nowoczesne platformy dla Sił Zbrojnych RP. Wykorzystując kompetencje zdobyte przy realizacji programu Borsuk, stworzyliśmy konstrukcję odpowiadającą na wymagania współczesnego pola walki, zapewniającą wysoki poziom ochrony, mobilności i siły ognia -powiedziała Barbara Cena, Prezes Zarządu Huty Stalowa Wola S.A.

Wykryć i zniszczyć

Dzięki zastosowaniu dobrze znanego z BWP Borsuk czy KTO Rosomak, zdalnego sterowanego systemu wieżowego wyposażonego w zaawansowane systemy obserwacyjno - celownicze, pojazd ten posiada zdolność do wykrycia, rozpoznania i zniszczenia obiektów przeciwnika, zanim staną się one realnym zagrożeniem dla jednostki.

Podstawowym modułem ogniowym jest zdalnie sterowana wieża ZSSW-30, wyposażona w armatę kalibru 30 mm oraz zintegrowaną wyrzutnię przeciwpancernych pocisków kierowanych SPIKE. Wykorzystanie nowoczesnej amunicji programowalnej typu ABM umożliwia skuteczne zwalczanie celów powietrznych oraz grup przeciwnika.

Zaawansowane przyrządy celowniczo-obserwacyjne w trybie dziennym i nocnym gwarantują precyzyjny ogień w każdych warunkach, a zastosowanie zdalnego systemu wieżowego znacząco podnosi świadomość sytuacyjną załogi i bezpieczeństwo operatora.

Maksymalne bezpieczeństwo załogi

CBWP zapewnia maksymalne bezpieczeństwo załogi i desantu. Konstrukcja opiera się na zaawansowanych rozwiązaniach ochrony balistycznej i przeciwminowej zgodnych z rygorystycznymi standardami STANAG.

Pojazd wyposażono m.in. w moduły wykrywania opromieniowania laserowego, takie jak OBRA-3, które są zintegrowane z wyrzutniami granatów dymnych, a także w system ochrony przed bronią masowego rażenia NBC wraz z wydajną instalacją filtrowentylacyjną.

Dodatkową ochronę pełnią specjalistyczne siedziska przeciwminowe, redukujące skutki wybuchów pod podwoziem.

Wnętrze pojazdu zaprojektowano z myślą o maksymalnym komforcie i funkcjonalności, przewidując miejsce dla załogi w składzie trzech osób oraz drużyny desantu liczącej od 6 do 8 żołnierzy w pełnym oporządzeniu.

Komfort eksploatacji zapewniają systemy klimatyzacji i ogrzewania, które mogą pracować niezależnie od silnika głównego dzięki zastosowaniu agregatu prądotwórczego APU. Generator stanowi główne źródło energii dla systemów elektronicznych i ochrony, co eliminuje konieczność stosowania instalacji hydraulicznych i otwiera drogę do implementacji przyszłościowych systemów laserowych.

Projekt wkracza w kluczową fazę rozwoju

Konstrukcja pojazdu od początku została zaprojektowana jako platforma rozwojowa. Oprócz prezentowanej konfiguracji z wieżą ZSSW-30 rozważane są w przyszłości również warianty wyposażone w inne systemy wieżowe,. Analizowane są także specjalistyczne wersje pojazdu przeznaczone do realizacji dodatkowych zadań bojowych i wsparcia wojsk lądowych.

W celu optymalizacji kosztów i logistyki w CBWP zastosowano strategię unifikacji, wykorzystując sprawdzone komponenty z platformy BWP Borsuk, takie jak APU, system filtrowentylacji, ogrzewanie, peryskopy oraz elementy oświetlenia. Całość konstrukcji opracowano w sposób modułowy, co gwarantuje wysoką podatność na przyszłe modernizacje i dostosowanie do ewoluujących wymagań współczesnego pola walki.

Prezentowany na MSPO 2026 egzemplarz CBWP to zaawansowany demonstrator technologii, który stanowi fundament pod budowę nowej generacji ciężkich wozów bojowych.

Obecnie projekt wkracza w kluczową fazę rozwoju, obejmującą zaawansowane prace analityczne i obliczeniowe, które przekują koncepcję w gotowy prototyp. Demonstrator ma prezentować najważniejsze cechy funkcjonalne przyszłego wozu, natomiast ostateczna konfiguracja pojazdu będzie jeszcze przedmiotem dalszych prac rozwojowych oraz uzgodnień z przyszłym użytkownikiem.

Analizowane są między innymi warianty umożliwiające transport sześciu lub ośmiu żołnierzy desantu, a ostateczny układ zostanie dostosowany do wymagań Sił Zbrojnych RP. Kolejnym etapem programu będzie budowa prototypów przeznaczonych do badań i testów kwalifikacyjnych.

Harmonogram projektu zakłada powstanie prototypów w 2027 r. oraz osiągnięcie gotowości do uruchomienia produkcji seryjnej w 2029 r. Priorytetem w nadchodzących etapach będzie pełna integracja zespołu napędowego oraz przeprowadzenie serii rygorystycznych testów w warunkach rzeczywistych.

Szczególny nacisk zostanie położony na pełnoskalowe badania odporności pancerza i systemów przeciwminowych, co pozwoli dostarczyć produkt finalny o bezkompromisowym poziomie ochrony, gotowy do realizacji najtrudniejszych zadań na współczesnym polu walki.

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