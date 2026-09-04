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Najważniejszy kolor w tym roku. Ten producent wyprzedził Apple’a

Świat technologii utonął w morzu nudnej czerni, ale Baseus (i zaraz inny producent też) mówi temu stop. Nowa kolekcja akcesoriów w odcieniu Dark Cherry to nie tylko styl - to kolor, który może być najważniejszy w tym roku.

Oliwier Nytko
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Najważniejszy kolor w tym roku. Ten producent wyprzedził Apple’a

Przez lata wmawiano nam, że profesjonalny sprzęt musi być szary i nijaki, żeby wyglądał poważnie. No i mamy efekt: szukanie czarnego kabla na dnie ciemnej torby to niemal misja niemożliwa, a nowoczesny powerbank wygląda jak bryłka węgla, zamiast cieszyć oko jako gadżet. 

Brakuje w tym luzu i zabawy, która sprawiłaby, że zwykłe ładowanie telefonu staje się przyjemniejsze.

Nowy trend w świecie technologii

Na szczęście Apple co jakiś czas miesza w tym kotle, a najodważniejsi producenci idą w jego ślady. Pamiętacie, jakie poruszenie wywołała ta soczysta pomarańcza w iPhone’ach 17 Pro? 

Nagle okazało się, że modele „Pro” wcale nie muszą być skazane na tytanową nudę, a my jako użytkownicy po prostu tęsknimy za kolorami, które mają w sobie to „coś”.

Wszystko wskazuje na to, że nadchodzący iPhone 18 Pro i Pro Max pójdą jeszcze o krok dalej. Przecieki sugerują, że nowym hitem będzie Dark Cherry - głęboki, nieco przydymiony, wiśniowy odcień. Z jednej strony wygląda to mega luksusowo i elegancko, a z drugiej ma w sobie nutkę tajemnicy i charakteru, którego nie da się pomylić z żadnym innym kolorem na rynku.

Kolekcja Baseus Dark Cherry

Baseus nie zamierzał stać z boku i patrzeć, co zrobią inni. Zamiast czekać na oficjalną premierę, wypuścili całą serię akcesoriów, które idealnie wpisują się w ten wiśniowy trend. 

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Spójrzcie chociażby na magnetyczne powerbanki PicoGo. Mamy tu smukły model AM52 o pojemności 10 000 mAh z szybkim standardem Qi2, a dla fanów minimalizmu - PicoGo Air AM71, który ma zaledwie 6,9 mm grubości i jest ze mną 24/7 na targach IFA. 

W kolorze Dark Cherry te urządzenia przestają być tylko „zapasowym prądem” - stają się dodatkiem, który na pleckach telefonu wygląda po prostu ładnie.

Równie dobrze prezentuje się kostka ładująca PicoGo Pro AH22 o konkretnej mocy 100 W. Zamiast kolejnego czarnego klocka, dostajemy kompaktowy sprzęt w szlachetnej wiśni, z interaktywnym cyfrowym ekranikiem, który na bieżąco pokazuje status ładowania. To jeden z tych gadżetów, których aż żal używać w gniazdku ukrytym gdzieś za szafką.

Baseus poszedł na całość i dorzucił do kompletu słuchawki Inspire XC1 o otwartej konstrukcji clip-on, przy których maczało palce Bose. Uwielbiam je, możliwe że za kilka dni napiszę więcej o tym, jak otwarte douszne słuchawki sprawiły że paradoksalnie mniej siedzę przy komputerze. Słuchawki w tym wiśniowym odcieniu wyglądają niemal jak technologiczna biżuteria i totalnie przełamują nudę tradycyjnych białych czy czarnych „pchełek”.

Do tego mamy pasujące kolorystycznie kable Ice Core 100 W. Wreszcie można odróżnić „ten jeden ważny kabel” od zalewu czarnych i białych.

Akcesoria mają tożsamość

I o to właśnie chodzi: o spójny styl i wyrazistą tożsamość. Kiedy kładziesz na stół telefon, wiśniowy powerbank i designerski przewód, tworzysz ekosystem, który przyciąga wzrok i pokazuje twój charakter. 

Te akcesoria mają własną duszę i po prostu wyróżniają się z tłumu, sprawiając, że technologia przestaje być tylko narzędziem, a zaczyna być - jakkolwiek podniośle by to nie brzmiało - wyrazem ciebie.

Kolekcja Baseus Dark Cherry fajnie pokazuje, że nowoczesne standardy - jak Qi2 czy technologia GaN - mogą iść w parze ze stylem. Wreszcie możemy otaczać się elektroniką, która nie tylko działa świetnie, ale też wygląda tak, że chce się ją pokazywać całemu światu.

Oliwier Nytko
Redaktor

Dziennikarz Spider's Web, redaktor działu technologie i nauka oraz twórca krótkich treści wideo na platformach TikTok, Reels oraz YouTube Shorts. W 2016 roku rozpoczął swoją karierę na growym portalu How2Play.pl. W 2020 roku dołączył do zespołu tworzącego i rozwijającego jeden z największych serwisów dla Generacji Z w Polsce - Vibez.pl, gdzie był częścią zespołu redakcyjnego. Tam zajmował się pisaniem newsów, produkcją krótkich filmów oraz przeprowadzaniem interwencji dziennikarskich. Z wykształcenia związany z ekonomią, ale interesuje się niemal wszystkim - od najnowszych filmów z uniwersum Marvela (#toteżkino), poprzez dramy ze świata influencerów, aż po jakikolwiek temat, który ma w sobie odrobinę technologii.

Tagi:
AppleBaseus