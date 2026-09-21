ASUS Zenbook 14. Laptop, którego najpierw czuje się pod palcami

W teorii łatwo sprowadzić laptop do tabeli: procesor, pamięć, ekran, akumulator, masa. Problem w tym, że z tabelą nie jedzie się pociągiem, nie walczy o ostatnie wolne gniazdko w kawiarni i nie próbuje wcisnąć jej do torby pomiędzy słuchawki, ładowarkę oraz aparat. W codziennym użytkowaniu liczą się przede wszystkim rzeczy bardziej przyziemne: czy komputer chce się nosić, czy wygodnie się na nim pisze, czy nie domaga się zasilacza w połowie dnia i czy podłączenie projektora nie wymaga poszukiwania przejściówki.

Zenbook 14 wygląda na maszynę projektowaną właśnie od tej strony. Głównym bohaterem tej opowieści jest wersja z układem Qualcomm Snapdragon X, czyli wariant stawiający na mobilność, energooszczędność oraz lokalnie wykonywane zadania AI. Nie jest to jednak jedyna odpowiedź ASUS-a. Ta sama rodzina jest dostępna również z procesorami Intel Core Ultra i AMD Ryzen AI, dzięki czemu wybór laptopa nie musi oznaczać jednocześnie wymuszonego wyboru architektury, ekosystemu aplikacji czy konkretnego profilu wydajności.

Pokrywa, której aż chce się dotknąć

ASUS Zenbook 14

Pierwszy kontakt z Zenbookiem 14 zaczyna się jeszcze przed otwarciem ekranu. Pokrywa nie przypomina typowej, idealnie gładkiej tafli anodowanego aluminium. Ceraluminum ma delikatnie organiczną, niejednorodną fakturę kojarzącą się z oszlifowanym kamieniem albo ceramiką. To detal trudny do oddania na zdjęciu produktowym, ponieważ pracuje nie tylko ze światłem, ale przede wszystkim z dłonią: powierzchnia wygląda spokojnie, a pod palcami nie sprawia wrażenia kolejnego chłodnego kawałka metalu.

Nazwa materiału nie jest przypadkowa. Ceraluminum ma łączyć właściwości aluminium z ceramiczną warstwą i być o 30 proc. lżejsze oraz trzykrotnie wytrzymalsze od konwencjonalnego aluminium. Producent deklaruje też serię prób obejmujących obracanie pokrywy z kluczami i monetami, upadek z wysokości 50 cm oraz 18 tys. cykli pocierania tego samego miejsca, sprawdzających odporność powierzchni i trwałość koloru.

Nie należy odczytywać tych liczb jako obietnicy niezniszczalności. Laptop pozostaje precyzyjnym urządzeniem z ekranem, zawiasami i delikatną elektroniką, więc rzucanie go do torby razem z pękiem kluczy nadal nie jest dobrym pomysłem. Testy materiałowe mówią jednak coś istotnego o założeniach konstrukcji: efektowna faktura nie ma być wyłącznie ozdobą na dzień zakupu, lecz powierzchnią przygotowaną na normalne, mobilne życie.

ASUS Zenbook 14

Właśnie tu pojawia się pierwsza z ważniejszych liczb: masa zaczyna się od 1,1 kg, natomiast obudowa ma 31,1 cm szerokości, 21,6 cm głębokości i od 13,9 do 16,99 mm grubości. W praktyce jest to format, który można wyjąć na małym stoliku w pociągu bez wcześniejszego negocjowania granic z sąsiadem. Różne warianty i konfiguracje mogą ważyć nieco więcej, dlatego przed zakupem warto sprawdzić dokładne dane konkretnego polskiego SKU, zamiast automatycznie przypisywać minimalną masę każdej wersji.

Kolory mają własny charakter

Komputery klasy premium przez lata zachowywały się tak, jakby elegancja występowała wyłącznie w odcieniach srebra, grafitu i czerni. Zenbook 14 wychodzi z tej bezpiecznej strefy, lecz nie zmienia się przy tym w krzykliwy gadżet. Komodo Coral, Arctic Blue i Zabriskie Beige są stonowane, a matowa, mineralna powierzchnia Ceraluminum sprawia, że kolor nie wygląda jak lakier położony na gotowej obudowie, tylko jak część samego materiału.

ASUS Zenbook 14

Komodo Coral ma najwięcej osobowości i najlepiej wykorzystuje odejście od biurowej monotonii. Arctic Blue jest chłodniejszy oraz bardziej zachowawczy, ale nadal ciekawszy od standardowego granatu. Zabriskie Beige to wariant najbliższy naturalnemu kamieniowi - dyskretny, ciepły i dobrze pasujący do faktury pokrywy.

To nie jest drobiazg bez znaczenia. Laptop przez kilka lat leży na biurku, trafia na spotkania i podróżuje z właścicielem, więc jego wygląd staje się częścią codziennego otoczenia. Zenbook 14 nie udaje biżuterii i nie próbuje zastąpić dobrego projektu świetlnym logo. Jego charakter bierze się z proporcji, faktury oraz koloru - rzeczy, które nadal będą widoczne po wyłączeniu ekranu.

Dzień zaczyna się bez zasilacza

Najbardziej przekonujący scenariusz dla wariantu ze Snapdragonem X zaczyna się rano, gdy zasilacz może zostać w domu. W środku znajduje się akumulator 50 Wh, a ASUS deklaruje do około 30 godz. działania w swoim scenariuszu testowym. Takiej wartości nie należy utożsamiać z 30 godzinami dowolnego obciążenia: wideokonferencje, maksymalna jasność OLED-a, synchronizacja chmury czy emulowane aplikacje skrócą ten wynik, czasem wyraźnie.

ASUS Zenbook 14

Sens tej deklaracji jest bardziej praktyczny niż rekordowy. Snapdragon X korzysta z 4-nanometrowego układu SoC i ośmiu rdzeni Qualcomm Oryon, a platforma ARM została zaprojektowana z dużym naciskiem na wydajność energetyczną. Jeżeli dzień składa się z przeglądarki, pakietu biurowego, poczty, komunikatorów i kilku połączeń wideo to użytkownik ma dostać nie tyle widowiskowy wynik testu, ile znacznie mniejszą potrzebę kontrolowania ikony baterii.

Gdy energia jednak się kończy to oba porty USB-C w wersji Snapdragon obsługują Power Delivery i DisplayPort. Do zestawu przewidziano zasilacz USB-C o mocy 68 W, ale funkcja USB-C Easy Charge pozwala korzystać również ze zgodnych ładowarek Power Delivery, ładowarek pokładowych czy powerbanków. To jedna z tych funkcji, które nie wyglądają spektakularnie w reklamie, lecz po kilku wyjazdach pozwalają naprawdę ograniczyć liczbę przewodów w bagażu.

Snapdragon X nadaje rytm

Sercem głównej wersji Zenbooka 14 jest Snapdragon X X1-26-100. Układ ma osiem rdzeni CPU Oryon, 30 MB pamięci podręcznej i taktowanie dochodzące do około 2,97 GHz, a grafiką zajmuje się zintegrowany układ Adreno. Towarzyszy mu do 16 GB wlutowanej pamięci LPDDR5X oraz dysk SSD PCIe 4.0 o pojemności do 512 GB.

ASUS Zenbook 14

To nie jest konfiguracja tworzona z myślą o zastąpieniu mobilnej stacji roboczej albo laptopa gamingowego z mocnym GeForce’em. Jej naturalnym środowiskiem jest codzienna wielozadaniowość: kilkanaście kart w przeglądarce, dokumenty, poczta, Slack lub Teams, obróbka zdjęć, strumieniowanie wideo i praca z usługami chmurowymi. Zintegrowana grafika wystarczy do multimediów i lżejszych zadań kreatywnych, lecz osoby planujące regularny montaż ciężkich projektów, rendering 3D albo granie w wymagające tytuły powinny dobierać komputer do konkretnych aplikacji, a nie do samego logo Snapdragon.

Najważniejszym wyróżnikiem platformy pozostaje równowaga pomiędzy sprawnością a czasem pracy. Procesor, grafika, kontrolery oraz jednostki odpowiedzialne za AI tworzą wspólny układ, co ogranicza koszt energetyczny przenoszenia danych pomiędzy oddzielnymi elementami. W lekkim laptopie nie chodzi przecież o to, by przez minutę wygrać wykres, a potem hałaśliwie oddawać ciepło. Chodzi o utrzymanie płynnej pracy przez wiele godzin w obudowie, którą faktycznie chce się nosić.

AI, które ma konkretne zadania

W Snapdragonie X jednostka Hexagon NPU osiąga do 45 TOPS, czyli 45 bilionów operacji na sekundę w zadaniach związanych ze sztuczną inteligencją. Sama liczba nie powinna jednak przesądzać o zakupie, bo NPU nie jest magicznym dopalaczem wszystkiego, co uruchamia się w Windowsie. Ma ono wykonywać zgodne obciążenia AI wydajniej energetycznie niż klasyczne CPU lub GPU, dzięki czemu część funkcji może działać lokalnie i stale, bez niepotrzebnego drenowania baterii.

Najbardziej namacalnym przykładem podczas porannej wideokonferencji są Windows Studio Effects. NPU może obsługiwać korekcję kontaktu wzrokowego, kadrowanie, rozmywanie tła czy poprawę oświetlenia twarzy, podczas gdy procesor główny pozostaje dostępny dla prezentacji, przeglądarki oraz komunikatora. ASUS dodaje do tego system redukcji hałasu z trybami dla jednego lub wielu rozmówców, co ma większe znaczenie w kawiarni i otwartym biurze niż kolejna demonstracja generowania obrazków.

ASUS Zenbook 14

Praktyczna może być również funkcja Napisy na żywo z tłumaczeniem materiału audio w czasie rzeczywistym. Microsoft wskazuje obsługę tłumaczenia z ponad 40 języków na angielski, co pomaga podczas zagranicznego spotkania, wykładu czy filmu bez przygotowanych napisów. Dostępność języków, funkcji i akcji zależy jednak od regionu, aktualizacji systemu oraz konkretnego urządzenia, więc przed zakupem nie należy zakładać identycznego zakresu działania w każdym kraju.

Recall i Click to Do pokazują z kolei, dokąd zmierza osobisty komputer z NPU. Recall, dostępny jako funkcja w wersji zapoznawczej, pozwala odnajdywać wcześniej oglądane treści na podstawie zaszyfrowanych migawek zapisanych lokalnie, a Click to Do rozpoznaje tekst i obrazy na ekranie oraz proponuje działania, takie jak kopiowanie, wyszukiwanie, przepisywanie czy edycja fotografii.

Zdjęcia same się nie uporządkują. No chyba że…

Po powrocie z wyjazdu zwykle zaczyna się mniej efektowna część fotografowania: import, sortowanie i szukanie właściwego ujęcia wśród setek podobnych plików. Aplikacja ASUS StoryCube potrafi importować materiały z pamięci lokalnej, podłączonych urządzeń i usług chmurowych, a następnie porządkować je według czasu, miejsca, osób lub rozpoznanej zawartości. Może również grupować podobne fotografie, tworzyć kolekcje wspomnień oraz automatyczne skróty wideo.

ASUS Zenbook 14

To dobry przykład AI zastosowanego bez nadęcia. Zamiast obiecywać rewolucję oprogramowanie próbuje skrócić najbardziej mechaniczną część pracy z biblioteką zdjęć. Dla użytkownika domowego oznacza to szybsze znalezienie fotografii psa, dziecka czy wyjazdu, a dla autora internetowego - mniej czasu spędzonego na przekopywaniu folderów przed przygotowaniem materiału.

OLED do tekstu i filmu

Czternastocalowy ekran ma proporcje 16:10, dzięki czemu mieści więcej dokumentu, strony internetowej lub osi czasu niż panel 16:9 o podobnej przekątnej. W podstawowej konfiguracji dla Snapdragona jest to OLED o rozdzielczości 1920 × 1200 pikseli, częstotliwości 60 Hz, czasie reakcji 0,2 ms, deklarowanej jasności 300 nitów i pokryciu 100 proc. przestrzeni DCI-P3. Ramki zajmują niewiele miejsca, a stosunek powierzchni ekranu do obudowy wynosi 89 proc.

OLED daje tu przewagę, którą widać bez kolorymetru: pojedyncze piksele mogą się całkowicie wygaszać, więc czerń nie świeci na szaro, a napisy końcowe filmu nie mają mlecznej poświaty typowej dla przeciętnego LCD. Deklarowany kontrast sięga 1 000 000:1, natomiast szeroka paleta DCI-P3 pomaga przy filmach i pracy z kolorem. W aplikacji MyASUS można przełączać profil między natywną gamą, sRGB, DCI-P3 i Display P3, co pozwala ograniczyć przesycenie podczas przygotowywania treści internetowych.

ASUS Zenbook 14

Trzeba jednocześnie zachować proporcje w ocenie. Panel 60 Hz nie zapewni płynności znanej z ekranów 120 Hz, a 300 nitów to rozsądna wartość do wnętrz, lecz nie recepta na komfortową pracę w pełnym słońcu. Wybrane konfiguracje Zenbooka 14, zwłaszcza w innych wariantach platformy, mogą oferować ekran 3K 120 Hz o znacznie wyższej jasności HDR, dlatego dokładny typ matrycy należy sprawdzić przy konkretnym numerze modelu - wspólna nazwa urządzenia nie gwarantuje identycznego panelu.

Wieczorem atuty OLED-a stają się szczególnie czytelne. Film w ciemniejszym pomieszczeniu zyskuje na czerni i kontraście, a dwa wielomagnesowe głośniki obsługujące Dolby Atmos mają zapewnić szerszą, bardziej przestrzenną scenę. Wariant Snapdragon oferuje ponadto Snapdragon Sound, którego pełne możliwości wymagają jednak zgodnych słuchawek lub dousznych zestawów opartych na tej platformie.

Klawiatura ważniejsza niż benchmark

Laptop do pracy może mieć świetny procesor i nadal irytować od pierwszego akapitu. W Zenbooku 14 klawisze są rozmieszczone w odstępach 19,5 mm, mają skok 1,7 mm oraz subtelne, 0,1-milimetrowe wgłębienie pomagające prowadzić palce. Podświetlenie ułatwia pisanie po zmroku, a powłoka ma ograniczać widoczność odcisków palców.

Szczególnie obiecujący jest skok 1,7 mm. W ultracienkich komputerach często płaci się za smukłość płytkim, twardym mechanizmem, który podczas dłuższego pisania daje poczucie uderzania w blat. Tutaj ASUS próbuje zachować wyraźną odpowiedź klawiszy, a to dla studenta sporządzającego notatki, dziennikarza kończącego tekst w pociągu czy pracownika odpowiadającego na serię wiadomości znaczy więcej niż kilka procent w syntetycznym teście.

ASUS Zenbook 14

Gładzik ma wymiary około 127 × 78,5 mm i dochodzi niemal do krawędzi podpórki pod nadgarstki. Obsługuje Smart Gestures: przesunięcia wzdłuż jego boków pozwalają regulować głośność, jasność i odtwarzanie wideo. Takie skróty wymagają chwili przyzwyczajenia, lecz gdy wejdą w nawyk, pozwalają sterować najczęstszymi funkcjami bez odrywania dłoni od powierzchni roboczej.

Prezentacja bez polowania na przejściówkę

Scenariusz z prezentacją na zewnętrznym ekranie dobrze pokazuje, że smukła obudowa nie musi oznaczać dwóch portów i życia na donglach. Wersja ze Snapdragonem X ma dwa USB-C 3.2 Gen 2 z DisplayPort 1.4 i Power Delivery 3.0, pełnowymiarowe HDMI 2.1 TMDS, klasyczne USB-A 3.2 Gen 1 oraz gniazdo audio 3,5 mm. Można więc jednocześnie podłączyć zasilanie, monitor lub projektor, pendrive albo odbiornik myszy i przewodowe słuchawki.

To zestaw rozsądny, choć nie idealny dla każdego. Porty USB-C w odmianie Snapdragon osiągają do 10 Gb/s, podczas gdy wersja Intel oferuje Thunderbolt 4, a AMD - USB4 o przepustowości do 40 Gb/s. Osoba regularnie pracująca z szybkimi macierzami zewnętrznymi, stacją dokującą lub rozbudowanym stanowiskiem wielomonitorowym powinna uwzględnić tę różnicę przy wyborze platformy.

Łączność bezprzewodową zapewniają Wi‑Fi 6E i Bluetooth 5.3 w odmianie z Qualcommem. Kamera FHD z podczerwienią współpracuje z Windows Hello, więc odblokowanie komputera nie wymaga wpisywania hasła przed każdym spotkaniem. Snapdragon zawiera też procesor bezpieczeństwa Microsoft Pluton, integrujący ochronę kluczy szyfrujących bezpośrednio z układem.

Trzy procesory, jeden pomysł

Najciekawszy element oferty Zenbooka 14 nie polega na tym, że występuje w wielu konfiguracjach pamięci. ASUS pozwala wybrać fundament całego komputera. Snapdragon X kładzie nacisk na mobilność, efektywność energetyczną i środowisko Windows na ARM; Intel Core Ultra zachowuje klasyczną zgodność x86 i w najwyższej wersji dochodzi do Core Ultra 9 z NPU do 50 TOPS; AMD Ryzen AI również pozostaje przy x86, oferując do Ryzen AI 7 345, grafikę Radeon i NPU do 50 TOPS.

Dla większości osób pracujących w przeglądarce, Office, komunikatorach i popularnych aplikacjach natywnych dla ARM to Snapdragon X wydaje się najbardziej spójną konfiguracją z ideą lekkiego komputera całodziennego. Intel może być bezpieczniejszą odpowiedzią tam, gdzie liczy się zgodność ze specjalistycznym oprogramowaniem, Thunderbolt 4, większa pamięć lub szybszy ekran dostępny w danym SKU. AMD może zainteresować użytkowników oczekujących środowiska x86, pamięci do 24 GB, dysku do 1 TB, USB4 oraz zintegrowanej grafiki Radeon.

Różnice nie kończą się na logo procesora. ASUS przewiduje dla wersji qualcommowej do 16 GB RAM, 512 GB SSD i akumulator 50 Wh, natomiast warianty Intel i AMD mogą sięgać 24 GB RAM, 1 TB SSD i 70 Wh. Deklarowane maksymalne czasy działania wynoszą odpowiednio około 30 godz. dla Snapdragona, 29 godz. dla Intela i 33 godz. dla AMD, ale wartości pochodzą z testów producenta prowadzonych w różnych konfiguracjach i nie powinny służyć jako bezpośredni odpowiednik czasu pracy w identycznym obciążeniu.

ASUS Zenbook 14

Wspólny pozostaje charakter serii: smukła obudowa, pokrywa Ceraluminum, ekran OLED 16:10, kamera IR, wygodna klawiatura, duży touchpad, pełnowymiarowe HDMI i zestaw funkcji Copilot+ PC. Kupujący wybiera więc nie pomiędzy trzema zupełnie różnymi laptopami, ale pomiędzy trzema interpretacjami tej samej koncepcji. To podejście ma sens, bo nie istnieje jeden „najlepszy procesor” w oderwaniu od używanych programów, oczekiwanego czasu pracy i podłączanych akcesoriów.

Drobiazgi budują codzienność

Aplikacja Łącze z telefonem pozwala odbierać połączenia, odpowiadać na wiadomości, zarządzać powiadomieniami i używać telefonu jako kamery internetowej. Dla użytkownika Androida oznacza to mniej sięgania po telefon podczas pracy, choć zakres integracji zależy od modelu telefonu i systemu. W odmianie Qualcomm dochodzi Snapdragon Seamless, pomyślany jako warstwa współpracy pomiędzy urządzeniami z Androidem i Windowsem opartymi na platformie Snapdragon.

ScreenXpert 3.0 pomaga natomiast zarządzać oknami na ekranie laptopa i zewnętrznym monitorze. Pozwala szybko przenosić aplikacje między wyświetlaczami, układać je w wybranych strefach oraz sterować kamerą i mikrofonem z podręcznego panelu. To nie jest funkcja, dla której kupuje się komputer, ale w dniu wypełnionym dokumentami, komunikatorem i podglądem prezentacji może oszczędzić zaskakująco dużo drobnych ruchów.

MyASUS zbiera ustawienia ekranu, profilu wentylatorów, diagnostyki oraz ładowania. Tryb ochrony baterii może zatrzymywać ładowanie na poziomie 80 proc., co ma sens, gdy laptop przez większość tygodnia pracuje przy biurku. Przed wyjazdem można przywrócić pełne ładowanie i wykorzystać cały dostępny zapas energii.

Pierwsze wrażenie zamiast werdyktu

Bez serii pomiarów nie ma podstaw, by ogłaszać zwycięzcę testów wydajności, kultury pracy czy czasu działania. Już pierwsze wrażenia pozwalają jednak wskazać, co ASUS próbuje tu osiągnąć: stworzyć komputer premium, którego „premium” nie ogranicza się do mocniejszego procesora i wyższej ceny. Ceraluminum nadaje urządzeniu własną tożsamość, niewielka masa odpowiada na realną potrzebę mobilności, a OLED, pełny zestaw portów i klawiatura o długim skoku dotyczą rzeczy odczuwanych codziennie.

ASUS Zenbook 14

Wariant ze Snapdragonem X najczyściej realizuje ideę laptopa, który rano trafia do torby i przez cały dzień nie przypomina o zasilaczu. Jego mocną stroną jest sprawny zestaw do codziennej pracy, NPU 45 TOPS i rosnący ekosystem aplikacji ARM.

Intel Core Ultra i AMD Ryzen AI pełnią tu ważniejszą rolę niż warianty dopisane na końcu cennika. Pozwalają zachować projekt, ekran OLED, funkcje AI i mobilny charakter Zenbooka, a jednocześnie wybrać platformę x86, jeśli wymaga tego praca albo zestaw używanych narzędzi.

Dodatki po zakupie

Nabywca powinien sprawdzić model w aktualnej ofercie ASUS i Google AI. Kwalifikujące się laptopy mogą otrzymać trzy miesiące bezpłatnego dostępu do Google AI Plus z 400 GB przestrzeni w chmurze albo Google AI Pro z 5 TB; konkretny plan zależy od kwalifikacji danego modelu. Odbiór odbywa się przez aplikację MyASUS i konto ASUS ID, następnie przez Google Gift Box, a przy aktywacji wymagane jest zalogowanie na konto Google oraz wskazanie akceptowanej metody płatności.

Drugim dodatkiem jest ASUS Perfect Warranty, czyli roczna ochrona przed przypadkowymi zdarzeniami wykraczającymi poza standardową gwarancję. Program obejmuje między innymi upadki, uderzenia, zalanie, przepięcia i przypadkowe uszkodzenia mechaniczne, lecz nie obejmuje kradzieży, zagubienia, klęsk żywiołowych ani szkód umyślnych. W przypadku kwalifikującego się laptopa kupionego u wybranego autoryzowanego sprzedawcy w Polsce trzeba zarejestrować urządzenie w ciągu 90 dni od zakupu; ochrona obowiązuje rok od daty zakupu i przewiduje jedno zgłoszenie serwisowe.

Warunki promocji mogą się zmieniać, a kwalifikacja zależy od modelu, sprzedawcy, daty i rynku. Przed zakupem warto więc sprawdzić numer konkretnej konfiguracji na stronie oferty Google AI oraz przeczytać aktualne zasady ASUS Perfect Warranty. To mniej efektowny etap niż wybór koloru, ale właśnie takie szczegóły często decydują, czy zakupiony laptop pozostaje wygodnym narzędziem także wtedy, gdy codzienność nie przebiega zgodnie z planem.

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Maciej Gajewski Redaktor Redaktor Spider's Web - ekspert w tematykach Microsoftu i RTV. Lubi oglądać się zarówno za siebie – wspominając przełomowe dokonania w informatyce – jak i przed siebie, będąc nieustannie ciekawym tego, co będzie dalej. Jego zainteresowania to przede wszystkim software: UI/UX, algorytmy, uczenie maszynowe, chmura czy sztuczna inteligencja. Nic dziwnego, że jako specjalizację obrał sobie pilnowanie firmy Microsoft. Uwielbia też sztukę gier i kina, przez co wyrósł na pasjonata sprzętu RTV – a i o technologii wspomnianych gier i filmów ma wiele ciekawego do opowiedzenia. Jego pierwsza obecność w mediach dotyczyła muzyki – współtworzył Overkill.pl. Ciąg dalszy jego rozwoju dotyczył już tylko nowych technologii. Zanim dołączył do zespołu Spider’s Web przez lata współtworzył CHIP.pl i Magazyn CHIP.