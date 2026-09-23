Apple zrobi nowy system operacyjny. Połączy trzy w jeden

Apple wspiera sześć systemów operacyjnych: iOS, macOS, iPadOS, watchOS, tvOS oraz od niedawna visionOS. Niebawem potrzebny będzie jednak siódmy, zaprojektowany z myślą o nowym urządzeniu dla inteligentnego domu. Rozwiązanie ma być od dawna oczekiwanym połączeniem iPada oraz głośnika HomePod.

Apple zrobi nowy system operacyjny dla inteligentnego domu

Jak twierdzi Mark Gurman z Bloomberga, nowe oprogramowanie powstanie z połączenia trzech systemów: tvOS, watchOS oraz iOS. Nowość ma umożliwiać obsługę urządzenia będącego centrum inteligentnego domu, przypominającego iPada połączonego z inteligentnym głośnikiem HomePod.

Najlepszym punktem odniesienia dla tego sprzętu jest znany od lat na rynku Google Nest Hub - głośnik wyposażony w ekran. Rozwiązanie Apple’a będzie działać na podobnej zasadzie. Na wyświetlaczu pojawi się siatka ikon aplikacji, widżetów oraz konfigurowalnych tarcz zegara.

Oprócz tego w urządzeniu znajdzie się funkcja rozpoznawania twarzy (nie jest jeszcze jasne, czy będzie to Face ID, czy coś mniej zaawansowanego). Została ona zaprojektowana tak, aby identyfikować osobę patrzącą na ekran i wyświetlać dla niej spersonalizowane treści. Oprogramowanie zaoferuje również efektowne funkcje interfejsu, takie jak dynamiczna zmiana rozmiaru elementów podczas zbliżania się do urządzenia lub oddalania od niego.

Jak wynika z wcześniejszych informacji, system ma otrzymać nazwę homeOS. Zdecydowanie pasuje to do urządzenia, które ma stanowić centrum inteligentnego domu.

Głośnik z przyczepionym tabletem

Oczekujemy, że kluczową częścią nowego urządzenia będzie nowa wersja asystentki głosowej Siri, bazująca na sztucznej inteligencji. Rozwiązanie ma przede wszystkim umożliwiać wygodną kontrolę nad innymi urządzeniami podłączonymi do Apple HomeKit, takimi jak inteligentne oświetlenie, klimatyzatory czy systemy monitoringu.

Sterowanie może odbywać się zarówno głosowo, jak za pomocą wbudowanego, kwadratowego wyświetlacza o przekątnej 6 lub 7 cali. Oprócz tego sprzęt ma umożliwiać realizowanie rozmów FaceTime z funkcją Handoff (automatycznym przekazywaniem połączenia np. na iPhone'a), odtwarzanie muzyki czy przeglądanie zdjęć. Sprzęt będzie dopełnieniem ekosystemu Apple’a. Oczekujemy, że zadebiutuje w październiku.

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