Anker pokazał nowe urządzenia audio. Dzięki nowemu chipowi zapewniają krystaliczny dźwięk

Anker Soundcore, dział audio-wideo firmy Anker Innovations, zaprezentował podczas targów IFA 2026 w Berlinie dziewięć nowości produktowych, skupionych wokół dwóch głównych obszarów. Autorski procesor THUS™ AI odpowiada teraz za wyjątkowo czysty dźwięk podczas połączeń oraz adaptacyjną redukcję hałasu w czterech nowych modelach o konstrukcji otwartej, wokółusznej i dokanałowej. Dodatkowo jeszcze w tym roku Anker wejdzie na rynek dostępnych bez recepty aparatów słuchowych, również napędzanych chipem THUS AI. Oferta produktów wspierających zdrowy sen powiększyła się o cztery urządzenia: dwie pary słuchawek dousznych oraz – pierwsze w historii marki – dedykowane głośniki nocne.

Anker Soundcore wdraża autorski chip THUS AI w czterech nowych urządzeniach, ulepszając każde z nich pod kątem konkretnych scenariuszy odsłuchowych – od inteligentnej redukcji szumów po klarowność rozmów głosowych. Przyjrzyjmy się im bliżej.

AeroClip 2 Pro: Otwarte słuchawki z klipsem i asystentem notatek AI

To pierwsze słuchawki o konstrukcji otwartego klipsa na ucho wyposażone w procesor THUS AI oraz zaawansowaną funkcję tworzenia notatek ze wsparciem sztucznej inteligencji. Zostały stworzone z myślą o nowoczesnych profesjonalistach. Obsługują funkcję nagrywania jednym dotknięciem - słuchawki potrafią rejestrować spotkania stacjonarne oraz wideokonferencje, a także obie strony połączenia telefonicznego.

Użytkownicy mogą bezpiecznie przesłać nagrania na smartfon lub tablet za pośrednictwem aplikacji Soundcore. Po przesłaniu model językowy automatycznie wygeneruje przejrzyste podsumowanie spotkania na bazie gotowych szablonów. Słuchawki AeroClip 2 Pro umożliwiają również przeszukiwanie sporządzonych notatek, w tym archiwalnych, dzięki czemu pozwalają na wyszukiwanie kluczowych ustaleń nawet po długim czasie.

Chip THUS AI gwarantuje perfekcyjną słyszalność w głośnym otoczeniu. Współpracuje z układem sześciu sensorów – czterema mikrofonami o wysokim stosunku sygnału do szumu oraz dwoma czujnikami przewodnictwa kostnego, które precyzyjnie izolują głos rozmówcy. Ergonomiczna konstrukcja Ergo-Fit pozwala na komfortowe, całodzienne użytkowanie bez odcinania dźwięków z zewnątrz. Podobne rozwiązania znalazły się w modelu Liberty 5 Pro.

Słuchawki AeroClip 2 Pro wykorzystują układ akustyczny z 11-milimetrowymi przetwornikami o podwójnej membranie i wspierają bezprzewodowy kodek LDAC. Czas pracy wynosi do 10 godzin (przy 50% głośności) i łącznie 30 godzin z etui ładującym. Zaledwie 10 minut w etui zapewnia do 3 godzin dalszego odtwarzania. Słuchawki trafią niedługo do sprzedaży w Europie w kilku wariantach kolorystycznych. Nie znamy jeszcze ich ceny, ta będzie podana w najbliższym czasie.

AeroClip 2: Otwarte słuchawki z czystym dźwiękiem rozmów, pewnym mocowaniem i tłumaczeniem AI

Druga generacja modelu AeroClip to również otwarta konstrukcja z klipsem na ucho, wykorzystująca chip THUS AI do izolacji głosu podczas połączeń telefonicznych. Aby zagwarantować optymalny docisk i stabilność, konstrukcję Ergo-Fit przetestowano na próbie ponad 2000 profili anatomicznych ucha.

Model wyposażono w 12-milimetrowe przetworniki oraz obsługę kodeka wysokiej rozdzielczości LDAC. Słuchawki zapewniają do 8 godzin pracy na jednym ładowaniu oraz łącznie 32 godziny z etui. Model AeroClip 2 oferuje także funkcję tłumaczenia w czasie rzeczywistym z certyfikacją Apple MFi, co pozwala na błyskawiczne wywołanie funkcji w systemie iOS jednym gestem.

Space 2 Pro: Wokółuszne słuchawki z zaawansowaną redukcją szumów

Ten model powstał z myślą o zwolennikach klasycznych konstrukcji nausznych. W eleganckiej obudowie zamknięto chip THUS AI, który wynosi skuteczność aktywnej redukcji hałasu (ANC) i jakość połączeń na nowy poziom. Zespół sześciu mikrofonów skutecznie wycina złożone dźwięki tła o natężeniu do 100 dB – w tym hałas młota pneumatycznego, klaksony, syreny pojazdów uprzywilejowanych czy zgiełk zatłoczonego biura.

Ten sam procesor zarządza adaptacyjnym systemem ANC opartym na ośmiu mikrofonach, przetwarzającym dźwięk z częstotliwością 384 kHz, co pozwala skutecznie eliminować typowy szum biurowy: rozmowy współpracowników, stukot klawiatur czy pracę klimatyzacji.

Model posiada certyfikowane brzmienie Hi-Res Audio dzięki 35-milimetrowym głośnikom i obsłudze kodeka LDAC. Technologia HearID 5.0 dostosowuje dźwięk do słuchu użytkownika, oferując głęboki bas oraz wyrazisty wokal.

Space 2 Pro zapewniają do 60 godzin pracy (przy wyłączonym ANC) lub 30 godzin z aktywną redukcją hałasu. Miękkie nauszniki z pianki z pamięcią kształtu gwarantują wygodę podczas wielogodzinnych sesji. Zawierają również: Bluetooth 6.1, łączność wielopunktową dla dwóch urządzeń oraz dźwięk przestrzenny.

Liberty Buds 2: Dokanałowe słuchawki TWS z ANC

Zestawienie nowości zamyka model Anker Soundcore Liberty Buds 2. Połączenie układu THUS AI z ośmioma sensorami (w tym dwoma modułami przetwarzania głosu VPU) gwarantuje krystaliczną jakość rozmów w każdych warunkach. System ANC z sześcioma mikrofonami oferuje dwukrotnie wyższą skuteczność tłumienia hałasu w porównaniu z poprzednią generacją, a tryb Comfort ANC zapobiega nieprzyjemnemu uczuciu ciśnienia w uszach. Ergonomia i komfort użytkowania modelu Liberty Buds 2 zostały potwierdzone certyfikatem TÜV.

WEJŚCIE NA RYNEK APARATÓW SŁUCHOWYCH OTC

Jeszcze w tym roku Anker Soundcore zadebiutuje w segmencie dostępnych bez recepty aparatów słuchowych. Urządzenie, napędzane procesorem THUS AI, powstało po to, aby rozwiązać największy problem użytkowników tradycyjnych rozwiązań: trudność ze zrozumieniem mowy w głośnych miejscach, takich jak zatłoczone restauracje czy spotkania rodzinne.

W przeciwieństwie do standardowych aparatów słuchowych, które wzmacniają wszystkie dźwięki otoczenia, rozwiązanie Ankera działa precyzyjnie. Układ THUS AI, realizujący 7,2 miliarda operacji na sekundę, we współpracy z czterema mikrofonami kierunkowymi, precyzyjnie wyodrębnia głos rozmówcy, wyciszając jednocześnie tło.

Wykorzystując wieloletnie doświadczenie marki w technologiach zasilania, aparat zapewni do 12 godzin pracy na jednym ładowaniu (łącznie 36 godzin z etui). Zastosowano tu również najszybsze na rynku ładowanie: 5 minut w etui wystarcza na kolejne 2 godziny pracy. Szczegóły dotyczące dostępności i cen zostaną opublikowane w nadchodzących miesiącach.

ANKER SOUNDCORE ROZBUDOWUJE SERIĘ PRODUKTÓW WPIERAJĄCYCH SEN O CZTERY NOWE MODELE

Rozwijając linię audio dedykowaną regeneracji nocnej, Anker Soundcore prezentuje dwie nowe pary słuchawek dousznych oraz po raz pierwszy – dedykowane głośniki nocne.

Sleep Earbuds 4 Pro: Słuchawki douszne z zaawansowanym monitorowaniem snu

W przeciwieństwie do typowych opasek sportowych, które podsumowują sen dopiero rano, Sleep 4 Pro na bieżąco analizują organizm przez całą noc dzięki umieszczonemu w uchu optycznemu czujnikowi tętna (PPG).

Pomiar tętna oraz zmienności rytmu serca (HRV) pozwala precyzyjnie określić fazy relaksu i snu. W wyciszeniu pomaga funkcja BioSync, dobierająca adaptacyjne, kojące ścieżki dźwiękowe.

Etui ładujące wyposażono w ekran AMOLED, z poziomu którego można zmieniać ustawienia dźwięku, zarządzać budzikiem i przeglądać poranny raport snu. Słuchawki wyposażono w dedykowaną redukcję hałasu zoptymalizowaną pod kątem snu oraz algorytm aktywnie maskujący chrapanie. Niezwykle smukła, kompaktowa obudowa eliminuje ucisk, zapewniając komfort niezależnie od pozycji, w tym podczas spania na boku.

Sleep Earbuds 4: Redukcja szumów i inteligentne maskowanie chrapania

Model Sleep 4 opiera się na sukcesie popularnych słuchawek Sleep A30, oferując jeszcze skuteczniejsze wyciszenie otoczenia oraz dynamiczny system maskowania chrapania, który w czasie rzeczywistym dopasowuje generowany dźwięk do natężenia odgłosów w sypialni. Projekt obudowy powstał w oparciu o bazę ponad 10 000 skanów uszu – konstrukcja jest o 20% smuklejsza niż w Sleep A30, co całkowicie zapobiega uwieraniu podczas snu na boku.

SleepLab Pro: System wspomagania snu z radarem fal milimetrowych

Anker Soundcore SleepLab Pro to bezkontaktowy system nocny, który przejmuje rolę słuchawek, smartwatchy i inteligentnych pierścieni – bez konieczności zakładania jakichkolwiek akcesoriów. Zastosowany radar fal milimetrowych (60 GHz mmWave) precyzyjnie monitoruje fazy snu z odległości, podczas gdy urządzenie dobiera spersonalizowane tło dźwiękowe oraz bodźce świetlne ułatwiające zasypianie.

SleepLab Pro oferuje ćwiczenia oddechowe, relaksacyjne tony, dźwięk przestrzenny z dwóch głośników oraz wielokolorowe światło nastrojowe. Poranne wybudzanie ułatwia z kolei symulacja wschodu słońca. Po przebudzeniu urządzenie przygotowuje codzienny raport jakości snu.

SleepLab: Głośnik nocny z dźwiękiem przestrzennym i światłem

Podstawowy model SleepLab stawia na prostotę obsługi. Umożliwia bezprzewodowe przesyłanie muzyki i podcastów, a także uruchamianie ponad 180 relaksacyjnych ścieżek dźwiękowych (biały szum, odgłosy natury, rytmy oddechowe) za pomocą jednego przycisku – bez sięgania po smartfon. Dwa głośniki zapewniają dźwięk przestrzenny, który synchronizuje się z ciepłym, nastrojowym podświetleniem.

Stopniowo narastający budzik z symulacją świtu oraz wbudowane zasilanie awaryjne gwarantują bezstresową i niezawodną pobudkę.

Informacje o cenach i dacie premiery głośników SleepLab oraz SleepLab Pro w Polsce zostaną podane w późniejszym terminie.

Anker stawia na rozwój i adaptację AI w najlepszym wydaniu

Nowy chip THUS AI pozwala na podniesienie komfortu korzystania z urządzeń i jednocześnie daje nowe zastosowania. To jedna z najmocniejszych premier targów IFA 2026.

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Paweł Grabowski Redaktor Dziennikarz działu Technologie, w Grupie Spider’s Web od 2019 r. Pierwsze kroki w internetowych redakcjach stawiał w Bezprawniku, skąd trafił do redakcji Autobloga, a od października 2022 r. publikuje również w dziale Tech. Lubi smartfony, tablety, ale i nie przepuści ciekawemu sprzętowi AGD. Od zawsze wierny zielonemu robotowi Androida, ale gdy trzeba, to z ciekawości zajrzy do sadu Apple, by wyjść stamtąd wstrząśnięty. Poza technologiami interesuje się motoryzacją, a przez wpływ redaktora Baryckiego także jazdą na rowerze.