Anker Innovations jednoczy swoje marki pod jedną nazwą: Anker

Prawie 15 lat po debiucie swojej pierwszej baterii zewnętrznej, Anker Innovations ogłasza wielką zmianę wizerunkową. Dotychczasowe pięć marek zostaje zjednoczonych pod jedną, wspólną nazwą: Anker. Przy okazji firma zapowiedziała otwarcie pierwszego salonu stacjonarnego w Berlinie oraz pokazała mnóstwo nowego sprzętu – od ładowarek, przez audio i zabezpieczenia domu, aż po roboty i domowe magazyny energii.

Anker ma nową erę

Od skromnych początków w 2011 roku Anker urósł z producenta ładowarek do globalnego giganta technologicznego z ponad 200 milionami klientów w 180 krajach. Po drodze powstawały kolejne dedykowane submarki: Anker (ładowanie), eufy (inteligentny dom), soundcore (audio i rozrywka), SOLIX (energia słoneczna) oraz eufyMake (sprzęt dla twórców). Każda z nich odniosła sukces.

Rozwój sztucznej inteligencji, robotyki i przetwarzania danych bezpośrednio na urządzeniach sprawia, że sztywne podziały tracą sens. W odpowiedzi na to Anker łączy swoje produkty i technologie pod jedną wspólną marką.

„Submarki miały sens, gdy poszczególne kategorie produktów funkcjonowały osobno. Dziś te granice zniknęły.” – tłumaczy Steven Yang, założyciel i szef Anker Innovations. – „Stawiamy na jedną markę i jedną obietnicę: bezkompromisową innowację w każdym produkcie, który tworzymy.”

Konsolidacja pozwala również skupić nakłady inwestycyjne firmy na jednej marce. Do tej pory Anker rozwijał kilka marek jednocześnie – zamiast promować pięć osobnych, Anker skupi budżety na jednej, najsilniejszej.

Anker podzieli swoją ofertę na dwie grupy produktowe. Anker For You to technologia towarzysząca użytkownikowi w ciągu dnia, obejmująca ładowanie, audio, zdrowie osobiste oraz narzędzia kreatywne. Anker for Home to dom, który troszczy się o siebie sam, a oferta obejmuje bezpieczeństwo domowe, robotykę oraz energię domową.

Zmiana będzie przebiegać stopniowo. W pierwszej kolejności nowe logo trafi na świeżo debiutujące produkty, a starsze modele przejdą transformację z biegiem czasu. Co ważne dla dotychczasowych klientów: zasady gwarancji i serwis pozostają bez żadnych zmian.

Anker otwiera pierwszy samodzielny sklep w Berlinie

W sobotę, 5 września, Anker otworzy swój pierwszy samodzielny sklep detaliczny w Berlinie.

W salonie wszystkie urządzenia Anker zostały zaaranżowane według realiów codziennego życia, a nie podziału na tradycyjne kategorie produktowe. Produkty marki Anker w sprzedaży detalicznej trafiały zazwyczaj do oddzielnych działów, a do tej pory funkcjonowały także pod różnymi nazwami marek. Klienci zobaczą, jak centrala sterująca, kamera i robot sprzątający tworzą spójny, współpracujący ze sobą ekosystem, a nie są trzema przypadkowymi zakupami.

„Otwarcie naszego pierwszego salonu w Niemczech, dokładnie przy kultowej berlińskiej alei Ku’damm, to dla nas wyjątkowy kamień milowy” – mówi Steven Yang, założyciel i dyrektor generalny Anker Innovations. „Przez blisko 15 lat tworzyliśmy sprzęt rozwiązujący realne problemy konsumentów. Teraz, po raz pierwszy, ludzie mogą poznać pełną ofertę Ankera w jednym miejscu i na własne oczy przekonać się, jak te urządzenia coraz ściślej ze sobą współdziałają. To świetny sposób, by przybliżyć nową, zjednoczoną markę Anker naszym klientom”.

Salon zaaranżowano w oparciu o nową strukturę oferty: część Anker For You dedykowano technologii, która towarzyszy użytkownikowi na co dzień, a strefę Anker for Home poświęcono rozwiązaniom, dzięki którym dom dba o siebie sam.

Firma zapowiedziała plany otwarcia kolejnych salonów, a ich lokalizacje i terminy zostaną ogłoszone w przyszłości.

Anker for You

Technologia, która towarzyszy Ci na co dzień. W maju Anker zaprezentował procesor THUS AI – procesor neuronowy typu Compute-in-Memory, który przetwarza algorytmy sztucznej inteligencji bezpośrednio na urządzeniu. Dziś układ ten trafia do nowej, szerokiej gamy słuchawek nausznych i dokanałowych.

Słuchawki Anker soundcore AeroClip 2 Pro wykorzystują ten procesor w konstrukcji z klipsem nausznym, oferując najwyższą w swojej klasie jakość połączeń oraz funkcję AI Voice Recording, która rejestruje spotkania, rozmowy telefoniczne i bezpośrednie interakcje, a następnie transkrybuje je i przekształca długie dyskusje w zwięzłe podsumowania. Model AeroClip 2 korzysta z tego samego procesora i konstrukcji.

Słuchawki wokółuszne Space 2 Pro oferują równie wysoką jakość rozmów dzięki układowi THUS, wbudowanym mikrofonom i zestawowi czujników. Zapewniają do 30 godzin pracy na baterii z włączonym ANC (oraz aż 60 godzin z wyłączonym wyciszaniem hałasu), a miękkie nauszniki gwarantują wygodę noszenia przez cały dzień.

Dokanałowe słuchawki Liberty Buds 2 wyposażono w układ 8 czujników zapewniający krystalicznie czysty dźwięk podczas rozmów, a przetworniki o średnicy 9,2 mm gwarantują szczegółowe brzmienie muzyki i filmów.

Seria słuchawek wspomagających sen stała się jedną z najpopularniejszych linii produktowych Ankera na świecie. Dziś została wzbogacona o nowe modele douszne oraz pierwsze głośniki nocne.

Modele Sleep 4 i Sleep 4 Pro bazują na doświadczeniach z poprzednich generacji słuchawek do snu: skutecznie blokują hałas, pomagając zasnąć i utrzymać ciągłość wypoczynku. Wariant Sleep 4 Pro wyposażono w pierwszy na świecie system typu Track-Assess-Adjustment (śledź – oceń – dostosuj). Monitoruje on wskaźniki PPG, tętno oraz zmienność rytmu zatokowego (HRV), a bazując na technologii BioSync™, dynamicznie dopasowuje odtwarzane dźwięki na podstawie danych biometrycznych, by dobrać tło dźwiękowe najskuteczniej usypiające danego użytkownika. Z kolei etui ładujące z ekranem dotykowym i obsługą ładowania bezprzewodowego pozwala nastawić budzik, włączyć relaksujące dźwięki czy przejrzeć statystyki snu bez konieczności sięgania po smartfon.

Głośniki SleepLab i SleepLab Pro to pierwsze w ofercie firmy urządzenia nocne zaprojektowane specjalnie z myślą o zdrowym śnie. Model SleepLab odtwarza muzykę i uspokajające dźwięki, a subtelne podświetlenie nocne i wbudowany budzik pomagają stworzyć odpowiedni nastrój do snu. Wersja SleepLab Pro wykorzystuje zaawansowany radar 60 GHz do precyzyjnego monitorowania parametrów wypoczynku – śledzi tętno, oddech oraz analizuje cztery fazy snu, po czym dobiera spersonalizowane ścieżki dźwiękowe ułatwiające zaśnięcie i spokojny sen. Wszystko to działa w pełni bezkontaktowo – bez konieczności zakładania słuchawek, inteligentnych pierścieni czy jakichkolwiek opasek.

Ładowanie to dziedzina, od której Anker zaczynał, a zaprezentowane trzy nowe urządzenia zaprojektowano z myślą o inteligentnym zarządzaniu energią, a nie tylko jej dostarczaniu.

Anker MagGo Power Bank Pro 2to najszybszy i najmniej nagrzewający się bezprzewodowy powerbank na świecie – pierwszy magnetyczny powerbank z wbudowanym wentylatorem chłodzącym, który uzyskał certyfikat SGS. Wykorzystując magnetyczne ładowanie bezprzewodowe Qi2.2 o mocy 25 W, naładuje iPhone'a 17 Pro do 50% w 25 minut, a sam odzyskuje 80% energii w 52 minuty. Opatentowany algorytm sterowania wentylatorem, podwójne kanały powietrzne i warstwy rozpraszające z grafenu utrzymują temperaturę urządzenia poniżej 36°C przez cały proces ładowania. Z kolei inteligentny wyświetlacz pokazuje na bieżąco aktualną moc, temperaturę oraz szacowany czas do końca ładowania.

Ładowarka Anker Laptop Charger Pro automatycznie rozpoznaje podłączony model komputera i dba o kondycję jego akumulatora – ze stuprocentową skutecznością rozpoznaje komputery Mac i w ponad 90% przypadków urządzenia z systemem Windows. Dedykowany tryb Care Mode dobiera optymalną krzywą ładowania i ogranicza napełnianie ogniwa do 80%, co pozwala wydłużyć żywotność baterii o ponad 40%. Towarzysząca ładowarce aplikacja na komputer zapewnia bezprzewodowe aktualizacje i comiesięczne raporty o stanie baterii. Ta oparta na technologii GaN ładowarka o mocy szczytowej 100 W ładuje komputer do pełna w 55 minut, będąc przy tym o 38% mniejsza od standardowego, 96-watowego zasilacza Apple.

Stacja ładująca Anker MagStand zastępuje trzy osobne ładowarki nocne jednym urządzeniem: łączy w sobie magnetyczną podstawkę o mocy do 25 W, zwijany kabel oraz ukryty port USB-C. Ładowanie Qi2 25 W z aktywnym chłodzeniem uzupełnia energię iPhone'a 17 Pro do 50% w 22 minuty, podczas gdy tryb Care Mode synchronizuje nocne ładowanie tak, aby dobiło do końca tuż przed porannym budzikiem. Stacja pokazuje w czasie rzeczywistym aktualną moc, temperaturę oraz czas do pełnego naładowania, a dzięki aplikacji pozwala też ustawić spersonalizowany wygaszacz ekranu.

Anker for Home. Dom, który dba o siebie sam

Anker zaprezentował Anker MindBase™, lokalny hub sztucznej inteligencji i odpowiedź marki na ideę w pełni autonomicznego domu. Łączy urządzenia w całym domu, przetwarza procesy decyzyjne AI lokalnie i przechowuje dane domowników w obrębie sieci domowej – wszystko w ramach jednego systemu. MindBase opiera się na trzech kluczowych filarach: łączności, lokalnej inteligencji oraz pamięci danych.

Firma zaprezentowała Anker MindBase™ – lokalny hub sztucznej inteligencji, będący autorską odpowiedzią Ankera na wizję w pełni autonomicznego domu. Urządzenie spina domowe sprzęty, uruchamia algorytmy AI podejmujące decyzje bezpośrednio na miejscu i przechowuje wszystkie dane domowników w prywatnej sieci – a to wszystko w ramach jednego, zintegrowanego systemu. Konstrukcja MindBase opiera się na trzech filarach: łączności, lokalnej inteligencji oraz pamięci masowej.

Protokół EasyOmni™ Link łączy urządzenia Anker oraz produkty innych marek zgodne ze standardem Matter w jeden spójny system, współpracując ramię w ramię z Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Assistant oraz Home Assistant.

Silnik TrueSmart™ Agent zapewnia platformie MindBase lokalną inteligencję za sprawą wyspecjalizowanych agentów AI przydzielonych do różnych obszarów domu. Działają oni bezpośrednio na wbudowanej karcie obliczeniowej AI Core – to m.in. Agent ds. Pamięci Masowej czy Agent Bezpieczeństwa.

EverSafe™ Memory zapewnia do 48 TB rozszerzalnego miejsca na dyskach w lokalnej sieci, gwarantując, że rodzinne zdjęcia, nagrania wideo i inne domowe dane nigdy nie opuszczą murów budynku.

Pierwszym produktem działającym w oparciu o MindBase jest zestaw zabezpieczeń Anker MindBase™ Security Kit. Nadchodząca kamera zewnętrzna Anker eufy TrackLight™ Cam S1 została wyposażona w oświetlenie śledzące ruch oraz teleobiektyw 4K, co ułatwia systemowi namierzanie i reagowanie na zbliżające się osoby. Video Doorbell S4 oferuje pole widzenia o kącie 180 stopni, eliminując martwe strefy. Poza gamą czujników wejścia i ruchu, tarcza ochronna Smart Security Shield wykorzystuje zaawansowany radar podwójny 180° do wykrywania obecności nieznajomych, z kolei technologia DSKey umożliwia jej bezbłędne rozpoznawanie domowników i znajomych z odległości nawet 30 metrów.

MindBase zaprojektowano tak, by zachował pełną kompatybilność z wieloma dotychczasowymi kamerami i urządzeniami zabezpieczającymi Anker eufy. Użytkownicy obecnej stacji bazowej HomeBase S380 będą mogli bez problemu przenieść wszystkie swoje dotychczasowe nagrania na nowy hub MindBase.

Zestaw Anker MindBase Security Kit zadebiutuje jeszcze w tym roku, a jego oficjalne ceny poznamy bliżej daty rynkowej premiery. Dział Anker eufy Security pokazał również system rejestratorów sieciowych NVR Security System E50, Video Doorbell S4, kamerę okienną Window Camera E10 oraz czujnik wykrywania upadku.

Anker eufy zapowiedział także premierę nowego robota odkurzającego oraz zaprezentował zaawansowaną kosiarkę automatyczną.

Robot odkurzający Anker eufy Robot Vacuum Omni E35stawia na dogłębne czyszczenie, które przekłada się na zdrowszy dom. Urządzenie skonstruowano zgodnie z rygorystycznymi normami bezpieczeństwa dla niemowląt – robot zdobył certyfikat TÜV w kategorii urządzeń bezpiecznych dla matek i dzieci za skuteczną eliminację bakterii, niski poziom hałasu, wysoką efektywność sprzątania oraz zaawansowane systemy samoczyszczenia. Model Omni E35 wyposażono w samoczyszczący mop rolkowy HydroJet 2.0 oraz stałą siłę ssącą sięgającą 35 000 Pa, która bez trudu wyciąga kurz, brud, roztocza i okruchy z najgłębszych warstw dywanu.

Kosiarka automatyczna Robot Lawn Mower S2 Max to pierwszy tego typu robot zaprojektowany i skonstruowany w całości wewnętrznie przez inżynierów firmy – jego celem jest przeniesienie zaawansowanej robotyki i sztucznej inteligencji na trawniki. Urządzenie jest w pełni autonomiczne: nie wymaga rozkładania przewodów granicznych ani instalowania anteny RTK, a dzięki automatycznie wysuwanemu ramieniu tnącemu kosi trawę idealnie od krawędzi do krawędzi. Model S2 Max posiada napęd na wszystkie cztery koła, bez trudu radzi sobie na pochyłościach o nachyleniu do 80% oraz potrafi precyzyjnie zmapować i skosić teren o powierzchni do 15 000 m². Na rynku europejskim kosiarka zadebiutuje w maju 2027 roku.

W segmencie energii domowej Anker przedstawił system, którego zadaniem jest przekształcenie balkonowej fotowoltaiki w zasilanie awaryjne dla całego domu.

Anker SOLIX Solarbank Max to pierwszy na świecie system magazynowania energii typu plug-in, który dorównuje parametrami stacjonarnym domowym akumulatorom. Oferuje obsługę paneli fotowoltaicznych o mocy do 10 kW, bazową pojemność 7 kWh (z możliwością rozbudowy aż do 42 kWh) oraz moc wyjściową 3500 W AC. Solarbank Max obniża koszty instalacji nawet o 80% i skraca czas zwrotu z inwestycji nawet o 2 lata. Rozwiązanie Plug-in Power 2.0 pozwala certyfikowanemu elektrykowi zaadaptować pojedyncze gniazdko ścienne i podłączyć jednostkę jeszcze tego samego dnia, zasilając cały dom. Z kolei inteligentny system zarządzania energią na bieżąco monitoruje ponad 870 taryf dynamicznych, decydując o magazynowaniu lub sprzedaży prądu z paneli w najbardziej opłacalnym momencie.

Anker wkracza w segment aparatów słuchowych

Firma zapowiedziała również wejście w segment urządzeń poprawiających słuch. Pierwszym krokiem będą aparaty słuchowe napędzane autorskim procesorem THUS AI, czerpiące z technologii aktywnej redukcji szumów, długiego czasu pracy na baterii i szybkiego ładowania, które Anker dopracował w swoich słuchawkach dousznych. Więcej szczegółów zostanie ujawnionych w nadchodzących miesiącach.

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Paweł Grabowski Redaktor Dziennikarz działu Technologie, w Grupie Spider’s Web od 2019 r. Pierwsze kroki w internetowych redakcjach stawiał w Bezprawniku, skąd trafił do redakcji Autobloga, a od października 2022 r. publikuje również w dziale Tech. Lubi smartfony, tablety, ale i nie przepuści ciekawemu sprzętowi AGD. Od zawsze wierny zielonemu robotowi Androida, ale gdy trzeba, to z ciekawości zajrzy do sadu Apple, by wyjść stamtąd wstrząśnięty. Poza technologiami interesuje się motoryzacją, a przez wpływ redaktora Baryckiego także jazdą na rowerze.