ZUS zaatakowany. Nie próbuj wchodzić na stronę

Użytkownicy ZUS od poniedziałkowego poranka mają problemy z dostępem do internetowych usług urzędu. Próba wejścia na stronę zus.pl może kończyć się jedynie białym ekranem, a niedostępne są również usługi PUE/eZUS.

Problemy zaczęły pojawiać się 10 sierpnia krótko po godz. 8:00, a wyraźny wzrost liczby zgłoszeń nastąpił około godz. 9:00. Awarię szybko zaczęli raportować użytkownicy serwisu Downdetector. Według danych przytaczanych przez Onet do godz. 10:00 pojawiło się tam prawie 300 zgłoszeń dotyczących problemów z serwisami ZUS.

Rzecznik potwierdza: ZUS padł ofiarą ataku

Początkowo nie było wiadomo, co jest przyczyną awarii. ZUS potwierdził jednak problemy z dostępem do swojej strony i poinformował, że jego zespół IT pracuje nad przywróceniem działania usług.

Tak wygląda próba logowania do ZUS w poniedziałek 10 sierpnia

Zgłoszenia problemów z serwisem internetowym ZUSu w poniedziałek 10 sierpnia

Sytuacja okazała się poważniejsza niż zwykła awaria techniczna. Jak wynika z komunikatu ZUS opublikowanego w serwisie X, problemy są związane z atakami wolumetrycznymi prowadzonymi z terenu Polski.

Atak wolumetryczny jest rodzajem ataku DDoS. Cyberprzestępcy generują ogromną liczbę żądań kierowanych do infrastruktury internetowej, przez co serwery zostają przeciążone i przestają odpowiadać na zapytania prawdziwych użytkowników.

ZUS przekazał, że w związku z atakami obserwuje czasową niedostępność strony zus.pl. Instytucja pracuje nad rozwiązaniem problemu i przeprasza użytkowników za utrudnienia.

Nie działa nie tylko strona internetowa

Problem jest szczególnie istotny dla osób, które korzystają z elektronicznych usług ZUS. Utrudnienia dotyczą bowiem nie tylko głównej strony internetowej, ale również platformy PUE/eZUS oraz aplikację mobilną ZUS.

Oznacza to, że użytkownicy mogą mieć trudności z zalogowaniem się do swoich kont, sprawdzeniem informacji dotyczących ubezpieczeń i świadczeń czy załatwieniem spraw urzędowych przez internet.

Na ten moment nie wiadomo, jak długo potrwają problemy. ZUS nie podał również terminu pełnego przywrócenia wszystkich usług. Do czasu rozwiązania problemu próby korzystania z serwisu mogą kończyć się brakiem odpowiedzi lub wyświetleniem pustej, białej strony.

Sytuacja jest rozwojowa. ZUS ma przekazywać kolejne informacje wraz z postępem prac nad przywróceniem działania swoich systemów.

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