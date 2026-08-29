Powstaje Akademia Kosmiczna. 120 dni na zaprojektowanie szkoły

Kiedy Donald Trump mówi, że coś jest „big deal”, to zwykle oznacza to, że zaraz wydarzy się coś głośnego, kontrowersyjnego albo przynajmniej medialnie efektownego. Tym razem padło na kosmos. Prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił podpisanie rozporządzenia powołującego United States Space Academy - nową federalną instytucję, która ma szkolić przyszłych liderów NASA, Space Force i całej amerykańskiej branży kosmicznej. Pomysł jest ambitny, politycznie nośny i, co tu dużo mówić, idealnie wpisuje się w trwającą rywalizację Stanów Zjednoczonych z Chinami o dominację poza Ziemią.

Akademia kosmiczna jak West Point, ale dla rakiet

Trump porównuje Space Academy do legendarnych szkół wojskowych pokroju West Point czy Annapolis. W praktyce oznacza to instytucję, która ma łączyć twarde wykształcenie techniczne z wojskową dyscypliną, szkoleniem przywódczym i - jak podkreśla Biały Dom - „trwałym zaangażowaniem w służbę publiczną”. To nie ma być kolejny program stażowy NASA a pełnoprawna akademia kształcąca kadry dla całego amerykańskiego sektora kosmicznego.

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W rozporządzeniu czytamy, że przestrzeń kosmiczna jest „krytyczną domeną dla bezpieczeństwa narodowego, wzrostu gospodarczego, odkryć naukowych i innowacji technologicznych”. Innymi słowy: Stany Zjednoczone potrzebują armii ludzi, którzy będą w stanie projektować, budować i obsługiwać technologie kosmiczne szybciej niż konkurencja. A konkurencja - głównie Chiny - nie śpi.

NASA na czele komisji. 120 dni na zaprojektowanie szkoły

Choć Trump ogłosił powstanie akademii z pompą, to szczegóły dopiero powstaną. Prezydent powołał specjalną komisję, którą kieruje administrator NASA Jared Isaacman. To właśnie ona ma w ciągu 120 dni przygotować raport zawierający rekomendacje dotyczące lokalizacji, programu nauczania, zasad naboru, obowiązków absolwentów czy wymagań legislacyjnych.

Wiceprzewodniczącymi komisji zostali doradcy prezydenta ds. nauki i technologii oraz polityki gospodarczej, a w pracach mają uczestniczyć przedstawiciele NASA, Białego Domu i innych agencji federalnych. Administracja traktuje projekt poważnie i chce, by akademia stała się trwałym elementem amerykańskiej infrastruktury kosmicznej.

Dlaczego teraz? Artemis II, Roman Space Telescope i „złota era kosmosu”

Ogłoszenie Space Academy nie pojawiło się w próżni. Trump dokonał go podczas ceremonii uhonorowania załogi Artemis II - pierwszej misji załogowej, która od ponad 50 lat poleciała na księżycową orbitę. Astronauci wrócili na Ziemię po 10-dniowej wyprawie, a prezydent wręczył im Congressional Space Medal of Honor, jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień w historii NASA.

W tym samym czasie NASA szykuje się do startu Roman Space Telescope - instrumentu setki razy potężniejszego niż Hubble, który ma pomóc w odkrywaniu tajemnic Wszechświata. Trump wykorzystał moment, by ogłosić, że Stany Zjednoczone wchodzą w „złotą erę kosmosu”, a do jej utrzymania potrzebne są nowe kadry.

W tle Space Academy kryją się znacznie większe ambicje administracji. Trump chce, by USA wykonywały nawet 1000 startów rakiet rocznie do 2030 r. oraz by na Księżycu powstały pierwsze reaktory jądrowe. To wizja kosmicznej infrastruktury, która ma działać nie tylko na potrzeby eksploracji, ale też gospodarki i obronności.

Jeśli te plany mają się ziścić, to Ameryka faktycznie potrzebuje tysięcy nowych inżynierów, operatorów, techników, analityków i - co ważne - liderów, którzy będą w stanie zarządzać projektami o skali większej niż cokolwiek, co dotąd powstało poza Ziemią.

Gdzie powstanie akademia? Teksas naciska, ale decyzji brak

Trump co prawda ogłosił powstanie akademii w Houston, ale nie oznacza to, że tam powstanie kampus. Lokalizacja nie została jeszcze wybrana. Senator Ted Cruz lobbuje za Teksasem, co nie dziwi - stan jest jednym z centrów amerykańskiego przemysłu kosmicznego, a NASA Johnson Space Center to naturalny kandydat. Ale decyzja dopiero przed komisją.

Jeśli Space Academy powstanie to będzie pierwszą nową akademią wojskową od 1954 r., kiedy utworzono Air Force Academy. To symboliczny krok: kosmos staje się domeną strategiczną na równi z lądem, morzem i powietrzem. Stany Zjednoczone chcą mieć nie tylko rakiety i satelity, ale też ludzi, którzy będą potrafili nimi zarządzać w sposób systemowy, profesjonalny i - co ważne - szybki.

Dla NASA oznacza to większą pulę talentów, dla Space Force - profesjonalizację kadr, a dla prywatnych firm kosmicznych - dostęp do absolwentów, którzy będą rozumieć zarówno technologię, jak i realia pracy w sektorze publicznym.

Czy to faktycznie „big deal”?

Z perspektywy polskiego czytelnika - przyzwyczajonego do tego, że kosmos jest domeną wielkich agencji i prywatnych gigantów - pomysł stworzenia akademii może brzmieć jak PR-owy gest. Ale w Stanach Zjednoczonych - gdzie sektor kosmiczny rośnie szybciej niż rynek samochodów elektrycznych, a SpaceX wykonuje ponad 100 startów rocznie - brak wykwalifikowanych kadr zaczyna być realnym problemem.

Space Academy może stać się miejscem, które za dekadę będzie kształcić ludzi odpowiedzialnych za budowę baz księżycowych, obsługę orbitalnych fabryk czy projektowanie statków lecących na Marsa. A jeśli nie powstanie? Cóż, wtedy pozostanie kolejnym kosmicznym marzeniem, które dobrze wyglądało na tle błysków fleszy w Houston.

*Ilustracja otwierająca wygenerowana za pomocą AI

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