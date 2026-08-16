Wiedza ekspertów i doświadczenie praktyków – tak działa Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Kryminologii WSKZ

Co wyróżnia Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Kryminologii WSKZ?

Instytut koncentruje się na przygotowaniu specjalistów, którzy potrafią rozpoznawać i analizować współczesne zagrożenia oraz podejmować działania w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego, kryminologii i zarządzania kryzysowego. Łącząc działalność dydaktyczną z naukowo-badawczą, tworzy warunki do zdobywania wiedzy oraz rozwijania umiejętności przydatnych w przyszłej pracy zawodowej.

Obszary rozwijane przez Instytut to m.in.:

kryminologia i kryminalistyka;

bezpieczeństwo wewnętrzne;

cyberbezpieczeństwo;

patologie społeczne i ochrona ofiar;

administracja bezpieczeństwa.

Studenci poznają zarówno mechanizmy przestępczości i metody przeciwdziałania zagrożeniom, jak i zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa cyfrowego, funkcjonowania służb czy reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Od wiedzy akademickiej po doświadczenie w służbach – poznaj ekspertów Instytutu

Jednym z atutów Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Kryminologii WSKZ jest kadra łącząca doświadczenie akademickie z praktyką zawodową. Wśród osób związanych z jednostką znajdują się m.in.:

dr Janusz Bryk, prof. WSKZ – dyrektor Instytutu odpowiedzialny za jego działalność naukową, dydaktyczną i rozwój organizacyjny;

mgr Marta Leśnikowska – dyrektor programowy kierunków Kryminologia oraz Bezpieczeństwo wewnętrzne;

dr Piotr Bączek – specjalista z zakresu bezpieczeństwa narodowego, polityki obronnej i funkcjonowania służb specjalnych;

mgr Artur Bielecki – nadinspektor Policji w stanie spoczynku, posiadający wieloletnie doświadczenie dowódcze w formacjach prewencji i garnizonach wojewódzkich.

Jak WSKZ łączy teorię z praktyką?

Dobrym przykładem są spotkania z cyklu „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie”, podczas których studenci mają kontakt z ekspertami posiadającymi wieloletnie doświadczenie w sektorze bezpieczeństwa. Tematyka obejmuje m.in.:

pracę operacyjną, analityczną i kryminalistyczną;

umiejętności działania w wymagających sytuacjach;

praktyczne funkcjonowanie służb.

Takie inicjatywy pozwalają konfrontować wiedzę akademicką z doświadczeniami osób pracujących w branży i lepiej poznawać specyfikę przyszłego środowiska zawodowego.

Współczesne zagrożenia okiem ekspertów – intensywna działalność przedstawicieli Istytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Kryminologii WSKZ

Instytut aktywnie angażuje się w wydarzenia naukowe. Przykładem może być Ogólnopolska Konferencja „Edukacja dla bezpieczeństwa – teoria, praktyka, wyzwania współczesności” (26-28 kwietnia 2026 r.). Wydarzenie połączyło środowisko akademickie, administrację i praktyków systemu bezpieczeństwa. Program obejmował warsztaty, debaty oraz sesje dotyczące m.in.:

zagrożeń społecznych, cyfrowych i klimatycznych;

ochrony ludności;

komunikacji kryzysowej czy przeciwdziałania dezinformacji.

Ważnym obszarem refleksji naukowej WSKZ pozostaje właśnie dezinformacja – zjawisko coraz silniej wpływające na bezpieczeństwo społeczne, informacyjne i państwowe. Uczelnia aktywnie podejmuje tę tematykę podczas konferencji i debat poświęconych współczesnym zagrożeniom oraz ich konsekwencjom.

Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Kryminologii WSKZ – miejsce rozwoju przyszłych specjalistów

Instytut stawia na kształcenie bliskie współczesnym wyzwaniom, łącząc naukę z doświadczeniem praktyków i analizą aktualnych zagrożeń. Studenci:

zdobywają wiedzę z zakresu kryminologii, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego;

uczestniczą w konferencjach, warsztatach i spotkaniach eksperckich;

poznają praktyczne aspekty funkcjonowania służb i instytucji;

rozwijają kompetencje przydatne w administracji publicznej, służbach mundurowych oraz sektorze prywatnym.

Chcesz zdobywać wiedzę pod okiem naukowców i doświadczonych praktyków, a także rozwijać kompetencje potrzebne w przyszłej karierze? Sprawdź ofertę Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego. Poznaj Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Kryminologii WSKZ – miejsce dla osób, które chcą związać swoją przyszłość z bezpieczeństwem, kryminologią i ochroną społeczeństwa.

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