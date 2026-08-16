Wiedza ekspertów i doświadczenie praktyków – tak działa Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Kryminologii WSKZ
Współczesne bezpieczeństwo to znacznie więcej niż ochrona porządku publicznego. Cyberprzestępczość i nowe formy zagrożeń społecznych sprawiają, że przyszli specjaliści muszą rozumieć coraz bardziej złożone mechanizmy i potrafić odpowiednio reagować na sytuacje ryzykowne. W Instytucie Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Kryminologii WSKZ doskonali się wiedzę niezbędną do pracy w sektorze ochrony i kryminologii, korzystając przy tym z doświadczenia naukowców oraz praktyków związanych m.in. ze służbami mundurowymi. Poznaj Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Kryminologii WSKZ i możliwości rozwoju, jakie czekają na studentów.
Co wyróżnia Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Kryminologii WSKZ?
Instytut koncentruje się na przygotowaniu specjalistów, którzy potrafią rozpoznawać i analizować współczesne zagrożenia oraz podejmować działania w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego, kryminologii i zarządzania kryzysowego. Łącząc działalność dydaktyczną z naukowo-badawczą, tworzy warunki do zdobywania wiedzy oraz rozwijania umiejętności przydatnych w przyszłej pracy zawodowej.
Obszary rozwijane przez Instytut to m.in.:
- kryminologia i kryminalistyka;
- bezpieczeństwo wewnętrzne;
- cyberbezpieczeństwo;
- patologie społeczne i ochrona ofiar;
- administracja bezpieczeństwa.
Studenci poznają zarówno mechanizmy przestępczości i metody przeciwdziałania zagrożeniom, jak i zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa cyfrowego, funkcjonowania służb czy reagowania w sytuacjach kryzysowych.
Od wiedzy akademickiej po doświadczenie w służbach – poznaj ekspertów Instytutu
Jednym z atutów Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Kryminologii WSKZ jest kadra łącząca doświadczenie akademickie z praktyką zawodową. Wśród osób związanych z jednostką znajdują się m.in.:
- dr Janusz Bryk, prof. WSKZ – dyrektor Instytutu odpowiedzialny za jego działalność naukową, dydaktyczną i rozwój organizacyjny;
- mgr Marta Leśnikowska – dyrektor programowy kierunków Kryminologia oraz Bezpieczeństwo wewnętrzne;
- dr Piotr Bączek – specjalista z zakresu bezpieczeństwa narodowego, polityki obronnej i funkcjonowania służb specjalnych;
- mgr Artur Bielecki – nadinspektor Policji w stanie spoczynku, posiadający wieloletnie doświadczenie dowódcze w formacjach prewencji i garnizonach wojewódzkich.
Jak WSKZ łączy teorię z praktyką?
Dobrym przykładem są spotkania z cyklu „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie”, podczas których studenci mają kontakt z ekspertami posiadającymi wieloletnie doświadczenie w sektorze bezpieczeństwa. Tematyka obejmuje m.in.:
- pracę operacyjną, analityczną i kryminalistyczną;
- umiejętności działania w wymagających sytuacjach;
- praktyczne funkcjonowanie służb.
Takie inicjatywy pozwalają konfrontować wiedzę akademicką z doświadczeniami osób pracujących w branży i lepiej poznawać specyfikę przyszłego środowiska zawodowego.
Współczesne zagrożenia okiem ekspertów – intensywna działalność przedstawicieli Istytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Kryminologii WSKZ
Instytut aktywnie angażuje się w wydarzenia naukowe. Przykładem może być Ogólnopolska Konferencja „Edukacja dla bezpieczeństwa – teoria, praktyka, wyzwania współczesności” (26-28 kwietnia 2026 r.). Wydarzenie połączyło środowisko akademickie, administrację i praktyków systemu bezpieczeństwa. Program obejmował warsztaty, debaty oraz sesje dotyczące m.in.:
- zagrożeń społecznych, cyfrowych i klimatycznych;
- ochrony ludności;
- komunikacji kryzysowej czy przeciwdziałania dezinformacji.
Ważnym obszarem refleksji naukowej WSKZ pozostaje właśnie dezinformacja – zjawisko coraz silniej wpływające na bezpieczeństwo społeczne, informacyjne i państwowe. Uczelnia aktywnie podejmuje tę tematykę podczas konferencji i debat poświęconych współczesnym zagrożeniom oraz ich konsekwencjom.
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Kryminologii WSKZ – miejsce rozwoju przyszłych specjalistów
Instytut stawia na kształcenie bliskie współczesnym wyzwaniom, łącząc naukę z doświadczeniem praktyków i analizą aktualnych zagrożeń. Studenci:
- zdobywają wiedzę z zakresu kryminologii, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego;
- uczestniczą w konferencjach, warsztatach i spotkaniach eksperckich;
- poznają praktyczne aspekty funkcjonowania służb i instytucji;
- rozwijają kompetencje przydatne w administracji publicznej, służbach mundurowych oraz sektorze prywatnym.
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