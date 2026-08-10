Kupiłem saturator z Lidla za 99 zł. Niby hit, ale ta cena to początek wydatków

Bez przeciągania: saturator Silvercrest to klasyczna, prosta do bólu pionowa kolumna, która bez problemu mieści się na blacie kuchennym między czajnikiem a ekspresem.

Konstrukcję wykonano z plastiku, co jest zrozumiałe w tym przedziale cenowym. Urządzenie wkomponowuje się w przestrzeń kuchenną i bez trudu znosi codzienne użytkowanie.

Obsługa urządzenia opiera się na prostym schemacie:

nalewasz wodę do dołączonej butelki,

wkręcasz naczynie w port saturatora,

naciskasz przycisk, uzyskując oczekiwany poziom nagazowania.

Sama konstrukcja pozostaje lekka, co ułatwia jej przestawianie, a jednocześnie zachowuje odpowiednią stabilność podczas pracy.

Saturator z Lidla, co dostajesz w zestawie?

Dołączona do zestawu butelka o pojemności 1 litra nadaje się do mycia w zmywarce, co ułatwia utrzymanie jej w czystości.

Lidl co chwila wskazuje się na jej kompatybilność z modelem SodaStream Terra. Saturator Silvercrest wykorzystuje standardowe cylindry CO2 o wadze 425 g z gwintem., tj. te popularne, wkręcane niebieskie.

Ile naprawdę kosztuje zestaw saturatora Silvercrest?

Saturator z Lidla Silvercrest w momencie pisania tego tekstu jest oferowany w promocji za 99 zł. Należy jednak pamiętać, że cena z gazetki nie obejmuje butli CO2, bez której urządzenie nie spełnia swojej funkcji. Tylko jest przyjemnym przyciskiem do papieru z butelką.

Prawdziwy rozkład kosztów wygląda następująco:

Urządzenie Silvercrest: 99 zł w promocji.

Nowy cylinder CO2: koszt od 60 do 100 zł (w zależności od marki i miejsca zakupu).

Wymiana pustej butli: 30-40 zł w punktach serwisowych.

Realny zestaw startowy: od 160 do 180 zł.

Dla porównania, SodaStream Terra w zestawie z jedną butelką i cylindrem kosztuje standardowo 200-230 zł (w promocjach około 170 zł). Różnica w cenie wejścia między oboma systemami nie jest duża.

Silvercrest staje się zauważalnie tańszy dopiero wtedy, gdy zestawisz go z rozbudowanymi pakietami SodaStream zawierającymi dodatkowe syropy i naczynia, które kosztują gdzieś 250 zł na promocji. Ale przy Silvercreście dostajesz tyle, co przy najtańszym zestawie SodaStream minus cylinder CO2.

Ostatecznie okazuje się, że koszt kompletnego zestawu wychodzi praktycznie na to samo, co w przypadku SodaStream.

Zalety i ograniczenia saturatora z Lidla

Dla mnie zaletą korzystania z saturatora jest brak konieczności przynoszenia ze sklepu ciężkich zgrzewek wody. Korzystając z wody kranowej lub przefiltrowanej, przygotowujesz napój o wybranym stopniu nasycenia gazem.

Teoretycznie, bo realistycznie gazu w Silvercreście jest mniej niż w Sodastreamie, chyba że trzymasz przycisk długo. Bardzo długo. A i tak musisz wypuścić część gazu podczas wykręcania butelki. Przekłada się to również na mniejsze zużycie jednorazowego plastiku.

Problemy z jakością i moje doświadczenia

Niestety, w praktyce użytkowanie urządzenia Silvercrest wiąże się z problemami. Przycisk gazowania jest bardzo lichy i działa w sposób nieprzewidywalny. Co więcej, wielu innych użytkowników również zgłasza poważne zastrzeżenia co do jakości wykonania tego saturatora.

Moja osobista przygoda również nie była udana: musiałem zwrócić swój egzemplarz i kupić nowy, ponieważ pierwsza sztuka była po prostu uszkodzona: gaz ulatniał się przez rurki, zamiast trafiać do wody w butelce. Więcej na temat tych perypetii napiszę w najbliższym czasie na Spider's Web.

Dla kogo Silvercrest będzie odpowiednim wyborem?

Z perspektywy chwili czasu i moich doświadczeń: uważam, że to nie ma sensu. Urządzenie jest po prostu zbyt liche, a cała konstrukcja sprawia wrażenie tandetnej. Biorąc pod uwagę konieczność dokupienia cylindra, oszczędność jest iluzoryczna, a finalny koszt sprawia, że sprzęt staje się zwyczajnie za drogi w relacji do jakości.

Biorąc pod uwagę problemy z awaryjnością, nie mogę z czystym sumieniem polecić tego urządzenia. W tej cenie zdecydowanie lepiej dołożyć do sprawdzonego modelu SodaStream Terra lub Art, które po prostu działają niezawodnie. Silvercrest to w moim odczuciu nietrafiony zakup.

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