Samsung Galaxy S26 FE kontra droższy Pixel 11 Pro XL. Solidny kumpel czy udawany flagowiec?

Galaxy S26 FE to telefon, który zna swoje miejsce w szeregu i wcale nie próbuje zgrywać najdroższego sprzętu na rynku. I powiem jedno: to solidny zawodnik, który dowiezie ci dobre fotki w większości sytuacji. Nie oczekuj jednak, że pokona wymiataczy typu Pixel czy iPhone.

Zobacz, co dokładnie dostajesz do dyspozycji:

Główny obiektyw: 50 Mpix (Samsung ISOCELL S5KGN3), przysłona f/1.8 i stabilizacja OIS - twoja baza do wszystkiego.

Teleobiektyw: 8 Mpix z 3-krotnym zoomem optycznym i OIS - idealny, żeby podejść bliżej bez ruszania się z miejsca.

Szeroki kąt: 12 Mpix (123°), przysłona f/2.2. Bez AF-a. Yup.

Selfie: 12 Mpix z przodu - do codziennych fotek na social media.

Główna matryca jest dobra. Po prostu

Główny aparat 50 Mpix to twój najlepszy kumpel, gdy za oknem jasno. W pełnym słońcu fotki wychodzą niesamowicie ostre, a każdy detal jest wyraźnie zarysowany.

Największy plus? Kolory są wyważone i naturalne, więc zapomnij o sztucznym, przesyconym wyglądzie.

Nawet niebo na zdjęciach ma ten swój głęboki, realistyczny błękit, dokładnie taki, jaki widzisz własnymi oczami, bez żadnych agresywnych filtrów, które mogłyby ci przeszkadzać.

Dla porównania, żebyście mogli zobaczyć naprawdę dobre fotki: Pixel 11 Pro XL może i ma taką samą matrycę, ale realistycznie - dzięki większemu sensorowi od… Samsunga, ISOCELL GNV - jest w stanie zapewnić lepsze fotki.

Galeria: 2 zdjęcia Galeria zdjęć 1 / 2

Galeria: 2 zdjęcia Galeria zdjęć 1 / 2

Galeria: 2 zdjęcia Galeria zdjęć 1 / 2

Zoom 3x super do portretów, słabiej przy dużym zbliżeniu

Fajnie, że masz tu prawdziwy zoom 3x. To idealne przybliżenie, jeśli chcesz zrobić komuś ładny portret - twarz nie będzie zniekształcona, a tło ładnie się rozmyje. W dzień działa to naprawdę sprawnie.

Galeria: 5 zdjęć 0,6x - 30x 1 / 5

3x

3x

Problemy zaczynają się, gdy słońce zachodzi albo gdy chcesz przyzoomować mocniej. Matryca 8 Mpix nie ma dużego zapasu detali.

30x

Pixel 11 Pro XL ze swoim peryskopem 5x o rozdzielczości 48 Mpix po prostu niszczy S26 FE w tej kategorii, dając krystalicznie czysty obraz tam, gdzie Samsung traci oddech.

120x z mocnym AI od Pixela

Uważaj na zoom cyfrowy! Chociaż w menu zobaczysz opcję 30x, lepiej tam nie zaglądaj. Powyżej 5-krotnego powiększenia jakość leci w dół, a przy 10x masz już na ekranie rozmazaną plamę. Pixel 11 Pro XL dzięki magii AI wyciąga użyteczne fotki nawet przy 30x, ale w S26 FE to raczej tylko ciekawostka, której nie będziesz często używać.

Szeroki kąt i selfie

Obiektyw ultraszerokokątny świetnie sprawdzi się przy zdjęciach architektury czy na wakacjach. Budynki nie są powykrzywiane, a kolory pasują do tych z głównego aparatu, co jest dużym plusem.

Galeria: 2 zdjęcia Selfie: zwykły i szeroki kąt 1 / 2

Szkoda tylko, że nie ma tu autofokusa. Zapomnij o robieniu superostrych ujęć makro z bardzo bliska. Pixel 11 Pro XL ma tu znacznie mocniejszy moduł 48 Mpix, który pozwala na ostre zbliżenia i dużo lepsze fotki szerokokątne po ciemku.

Galeria: 2 zdjęcia Galeria zdjęć 1 / 2

Jeśli lubisz selfie, będziesz zadowolony z naturalnego wyglądu skóry - żadnego efektu lalki. Możesz też nagrywać wideo 4K w 60 klatkach. Ale znów: Pixel ze swoją matrycą 42 Mpix pokaże więcej faktury twoich ubrań czy włosów, zwłaszcza gdy światło nie jest idealne.

W Galaxy S26 FE dostajesz pakiet Galaxy AI. Możesz łatwo wymazać kogoś z tła albo usunąć odblaski. To działa spoko, choć przy trudniejszych tłach czasem widać, że to robota komputera. Norma, nie przeskoczymy tego.

Czy warto dopłacać?

Spójrzmy prawdzie w oczy: różnica w cenie jest konkretna. Samsung Galaxy S26 FE startuje od 3489 zł, natomiast za Pixela 11 Pro musisz wyłożyć aż 5199 zł. To ponad 1500 zł, które zostawiasz w kieszeni. Warto? No właśnie - to zależy tylko od twoich priorytetów.

Jeśli fotografia to twoja największa pasja i każdy detal na nocnym zdjęciu ma dla ciebie znaczenie, dopłata do Pixela może mieć sens. Dostaniesz wtedy absolutny top. Ale umówmy się - dla większości z nas aparat w S26 FE jest po prostu wystarczający. Robi zdjęcia? Tak. Czy są dobre? Jak najbardziej. Jeśli zestaw aparatów w standardowym S26 wystarcza sporej części świata, to ten tutaj też w zupełności cię zadowoli.

Samsung Galaxy S26 FE to solidny wybór dla kogoś, kto szuka porządnego sprzętu do codziennych zadań w sensownej cenie. Dostajesz bardzo dobry główny aparat i przydatny zoom portretowy bez drenowania portfela do zera. Tylko pamiętaj o mojej radzie: odpuść sobie ten duży zoom cyfrowy, a będziesz z tego telefonu naprawdę zadowolony.

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