Roborock świętuje 12 lat innowacji. Z tej okazji obniża ceny o nawet 64 procent

Roborock świętuje 12 lat na rynku. Z tej okazji marka przygotowała specjalną akcję promocyjną, w ramach której od 20 sierpnia do 30 września wybrane roboty sprzątające, odkurzacze myjące wet&dry oraz modele pionowe będą dostępne w niższych cenach - z rabatami sięgającymi nawet 64%. To idealna okazja by na własną rękę wypróbować produkty Roborock i zyskać więcej czasu by nacieszyć się ostatnimi promieniami słońca.

Od swoich początków w 2014 roku Roborock przeszedł imponującą drogę - zaczynając jako producent robotów sprzątających z czasem rozwinął kompletny ekosystem inteligentnych urządzeń smart home, które zmieniły podejście do codziennego sprzątania w domach na całym świecie. Tegoroczny jubileusz Roborock świętuje w wyjątkowym towarzystwie - do grona przyjaciół marki, w roli partnera dołącza Rozkoszny, ceniony autor książek kulinarnych i twórca internetowy, który również obchodzi w tym roku ponad 10 lat swojej działalności.

Wspólna kampania pod hasłem „Rocking Life Delightfully” podkreśla ideę, że technologia powinna przede wszystkim ułatwiać codzienne życie i pozwolić odzyskać czas na to, co naprawdę ważne - pasje, kulinarne eksperymenty, drobne przyjemności oraz chwile spędzone z bliskimi. Dzięki inteligentnym rozwiązaniom Roborock codzienne obowiązki mogą stać się mniej czasochłonne, zostawiając więcej przestrzeni na czerpanie radości z życia.

W ramach trwającej od 20 sierpnia do 30 września promocji najpopularniejsze urządzenia marki trafią na półki w rekordowych cenach.

Oferta urodzinowa będzie dostępna u oficjalnych partnerów handlowych: Media Expert, RTV Euro AGD, x-kom, Neonet, Komputronik, MediaMarkt oraz na Allegro.

Dodatkowo oficjalny sklep internetowy Roborock przygotował specjalne propozycje na najnowsze urządzenia z segmentu premium:

· Saros 20 Complete - flagowy robot sprzątający z ultra-smukłą konstrukcją (zaledwie 7,98 cm), systemem pokonywania przeszkód oraz podwoziem AdaptiLift™, które pozwala mu swobodnie docierać pod niskie meble i pokonywać wysokie progi.

· Roborock F25 Ultra - bezkompromisowy odkurzacz wet&dry do zadań specjalnych, idealny do błyskawicznego usuwania upartych plam zarówno na mokro, jak i na sucho.

· Seria Qrevo (Qrevo 5AE oraz Qrevo Edge 5V1) - inteligentne, wielofunkcyjne roboty wyposażone w zaawansowane stacje dokujące, które automatycznie piorą i suszą mopy, zapewniając maksymalną wygodę i ograniczając konieczność codziennej obsługi.

Tegoroczna akcja urodzinowa to najlepszy moment, by na własnej skórze przekonać się, jak bardzo ewoluowała technologia sprzątająca Roborock i zamienić domowe obowiązki na czystą przyjemność.

Rafał Gdak Redaktor Szef redakcji Spider’s Web. Od ponad 15 lat wydaje serwisy internetowe. Z mediami związany od połowy lat 90. W latach 2005-2011 redagował wortal intranetowy dla pracowników PTK Centertel (obecnie Orange Polska) i zajmował się standaryzacją informacji. Od 2010 do 2017 r. był wydawcą w Grupie Polska Press. Od 2016 r. pracuje w Spider’s Web. Skończył z wyróżnieniem filozofię na Uniwersytecie Warszawskim i kognitywistykę na Uniwersytecie Śląskim. Interesuje się szeroko pojętą nauką – od filozofii i zagadnień związanych z ludzkim poznaniem po kosmologię i fizykę kwantową. Jest miłośnikiem ciężkich metalowych brzmień.