Recepta online - kiedy i na jakich zasadach można ją otrzymać?

Czym jest recepta online?

Recepta online to potoczne określenie e-recepty wystawionej po konsultacji z lekarzem przeprowadzonej na odległość. E-recepta jest elektroniczną formą recepty, która może zostać wystawiona zarówno podczas tradycyjnej wizyty w gabinecie, jak i po konsultacji zdalnej, jeśli lekarz uzna, że w danej sytuacji istnieją wskazania do zastosowania określonego leku.

Po wystawieniu e-recepty pacjent otrzymuje dane potrzebne do jej realizacji w aptece. Informacja o recepcie może być przekazana m.in. SMS-em z czterocyfrowym kodem, e-mailem z informacją o recepcie lub za pośrednictwem aplikacji mojeIKP. Możliwy jest również wydruk informacyjny.

Warto jednak pamiętać, że konsultacja online nie oznacza automatycznego otrzymania recepty. Lekarz najpierw przeprowadza wywiad, analizuje dostępne informacje dotyczące stanu zdrowia pacjenta i ocenia, czy może bezpiecznie podjąć decyzję dotyczącą leczenia.

Kiedy lekarz może wystawić receptę online?

Lekarz może wystawić e-receptę wtedy, gdy po przeprowadzeniu konsultacji ma wystarczające informacje, aby ocenić stan zdrowia pacjenta oraz zasadność i bezpieczeństwo zastosowania określonego leku.

Może to dotyczyć między innymi sytuacji, gdy:

pacjent kontynuuje wcześniej rozpoczęte leczenie,

lek był już stosowany, a lekarz ma informacje dotyczące dotychczasowej terapii,

występują objawy, które można odpowiednio ocenić podczas konsultacji zdalnej,

pacjent potrzebuje kontynuacji terapii choroby przewlekłej,

lekarz ma dostęp do dokumentacji medycznej lub wyników badań potrzebnych do podjęcia decyzji.

W każdym przypadku decyzja jest indywidualna. Sam fakt, że pacjent przyjmował dany lek wcześniej, nie oznacza automatycznie, że podczas kolejnej konsultacji otrzyma następną receptę. Lekarz powinien uwzględnić aktualny stan zdrowia, przebieg leczenia oraz ewentualne zmiany, które nastąpiły od poprzedniej konsultacji.

E-recepta na kontynuację leczenia

Jedną z sytuacji, w których konsultacja online może być szczególnie przydatna, jest kontynuowanie wcześniej zaleconej terapii. Dotyczy to na przykład osoby, która regularnie przyjmuje lek i potrzebuje kolejnego opakowania.

Podczas konsultacji lekarz może zapytać o przebieg leczenia, skuteczność stosowanego preparatu, występowanie działań niepożądanych oraz inne leki przyjmowane przez pacjenta. Ważne jest również ustalenie, czy od ostatniej konsultacji nie pojawiły się nowe problemy zdrowotne.

Jeżeli zebrane informacje pozwalają na bezpieczne kontynuowanie terapii, lekarz może zdecydować o wystawieniu kolejnej e-recepty. W przypadku teleporady lekarz powinien również ocenić, czy forma zdalna jest wystarczająca do rozwiązania konkretnego problemu zdrowotnego.

Co lekarz bierze pod uwagę przed wystawieniem recepty?

Przed przepisaniem leku lekarz powinien ocenić, czy jego zastosowanie jest odpowiednie dla konkretnego pacjenta. W tym celu podczas konsultacji może zapytać między innymi o:

powód zgłoszenia i występujące objawy,

wcześniejsze rozpoznania,

dotychczasowe leczenie,

przyjmowane leki,

alergie i wcześniejsze reakcje na leki,

choroby przewlekłe,

przeciwwskazania do stosowania danego leku,

wyniki badań, jeśli są potrzebne do podjęcia decyzji.

Znaczenie może mieć również wiek pacjenta oraz inne czynniki wpływające na bezpieczeństwo farmakoterapii.

Dlatego przed konsultacją warto przygotować listę aktualnie przyjmowanych leków i, jeśli jest to istotne dla danego problemu, wyniki ostatnich badań lub informacje dotyczące wcześniejszego leczenia. Podczas teleporady lekarz może również korzystać z dostępnej dokumentacji medycznej

Czy każdy lek można otrzymać podczas konsultacji online?

Nie. Możliwość wystawienia recepty zależy od rodzaju leku, wskazań do jego zastosowania oraz sytuacji zdrowotnej pacjenta.

W przypadku niektórych preparatów lekarz może potrzebować dodatkowych informacji, aktualnych wyników badań albo bezpośredniego badania pacjenta. Jeżeli na podstawie konsultacji zdalnej nie można bezpiecznie podjąć decyzji dotyczącej leczenia, lekarz może zalecić wizytę stacjonarną.

Szczególne zasady dotyczą części leków zawierających środki odurzające, substancje psychotropowe lub określone prekursory. Od 7 listopada 2024 r. przepisy wskazują katalog preparatów, których przepisanie wymaga osobistego zbadania pacjenta. Obejmuje on m.in. preparaty zawierające fentanyl, morfinę, oksykodon oraz określone preparaty z konopi. Istnieje przy tym wyjątek dotyczący kontynuacji leczenia przez lekarza POZ w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

To ważne, ponieważ nie można przyjąć ogólnej zasady, że każdy lek na receptę można uzyskać po konsultacji online.

Czy lekarz online może odmówić wystawienia recepty?

Tak. Wystawienie recepty jest decyzją medyczną, dlatego lekarz może uznać, że w danej sytuacji nie ma wystarczających podstaw do przepisania leku.

Może się tak zdarzyć na przykład wtedy, gdy objawy wymagają dalszej diagnostyki, pacjent nie może przedstawić informacji niezbędnych do oceny bezpieczeństwa leczenia albo istnieją przeciwwskazania do zastosowania konkretnego preparatu.

Odmowa wystawienia recepty nie oznacza, że konsultacja nie przyniosła rezultatu. Lekarz może wskazać inne postępowanie, zalecić wykonanie badań lub skierować pacjenta na wizytę stacjonarną.

Jak wygląda uzyskanie recepty podczas konsultacji online?

Proces rozpoczyna się od konsultacji z lekarzem online. Pacjent opisuje powód zgłoszenia, a lekarz przeprowadza wywiad i zbiera informacje potrzebne do oceny sytuacji. Może również przeanalizować dostępną dokumentację medyczną lub wyniki badań.

Jeżeli konsultacja pozwala na podjęcie decyzji terapeutycznej i nie ma przeciwwskazań do zastosowania danego leku, lekarz może wystawić e-receptę. Pacjent otrzymuje następnie dane potrzebne do jej realizacji w aptece. E-receptę można zrealizować m.in. za pomocą czterocyfrowego kodu wraz z numerem PESEL albo kodu kreskowego dostępnego w aplikacji mojeIKP.

W przypadku konsultacji prowadzonej przez lekarza online zasada pozostaje taka sama jak podczas wizyty stacjonarnej – najpierw odbywa się ocena medyczna, a dopiero na jej podstawie lekarz decyduje o dalszym leczeniu.

Kiedy potrzebna jest wizyta stacjonarna?

Konsultacja online nie zawsze pozwala na bezpieczne rozpoznanie problemu i dobranie leczenia. Jeżeli lekarz potrzebuje przeprowadzić badanie fizykalne, ocenić niepokojące objawy bezpośrednio lub zlecić dodatkową diagnostykę, może zalecić wizytę w gabinecie.

Szczególnie istotne jest to przy nagłym pogorszeniu stanu zdrowia, silnych lub nietypowych objawach oraz wtedy, gdy nie można ustalić przyczyny problemu na podstawie samego wywiadu. Zasady udzielania teleporad przewidują ocenę, czy forma zdalna jest wystarczająca dla konkretnego problemu zdrowotnego; jeśli nie, pacjent powinien zostać poinformowany o konieczności bezpośredniego kontaktu z lekarzem.

W takiej sytuacji próba uzyskania recepty online nie powinna być celem konsultacji. Najważniejsze jest ustalenie przyczyny dolegliwości i dobranie odpowiedniego leczenia.

Recepta online – najważniejsza jest decyzja lekarza

Recepta online nie jest dokumentem, który można otrzymać wyłącznie na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania. Aby została wystawiona, lekarz musi mieć podstawy do zastosowania konkretnego leku i ocenić, że jego przepisanie jest w danej sytuacji bezpieczne.

Konsultacja zdalna może być wygodnym rozwiązaniem przede wszystkim wtedy, gdy problem można odpowiednio ocenić bez bezpośredniego badania, a w przypadku kontynuacji leczenia lekarz ma wystarczające informacje o dotychczasowej terapii. Jeśli natomiast potrzebna jest dokładniejsza diagnostyka lub bezpośrednie badanie pacjenta, właściwym rozwiązaniem będzie wizyta stacjonarna.

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