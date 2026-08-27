PC z RTX 50 do 800 zł taniej. Podczas HIRO DAYS można zgarnąć dwie gry w gratisie

Powrót do szkoły. Przez jednych wyczekiwany, dla innych zbyt szybki. Wrzesień zbliża się nieubłaganie, a wraz z nim powiększona lista zakupów. Plecaki, zeszyty, podręczniki, ubrania - to tylko część finansowych wyzwań. Uczniowie bardzo często marzą także o komputerze. Najlepiej na tyle wydajnym, aby realizować projekty AI oraz na tyle mocnym, by śpiewająco uruchamiał nowe gry wideo.

Współcześnie dostęp do komputera jest absolutnie kluczowy dla rozwoju młodego człowieka. Zwłaszcza w dobie lokalnych modeli AI, generatywnej zawartości oraz agentów. To wszystko rozwiązania, które wymagają porządnej karty graficznej, niezłego procesora i dużej ilości pamięci. Co w czasach RAMageddonu oznacza spory wydatek.Tym bardziej warto zapoznać się z promocją, w ramach której można oszczędzić kilkaset złotych.

HIRO DAYS Back 2 School to promocja, w której komputery i laptopy można nabyć z rabatem do 800 zł

Najnowsze HIRO DAYS powstało właśnie z myślą o powrocie do szkoły. Pod cenowe cięcia trafiły komputery stacjonarne z wydajnymi kartami graficznymi GeForce RTX 50 zoptymalizowanymi pod użycie AI oraz wydajnymi procesorami z jednostkami NPU dla sztucznej inteligencji. Do gier także nadają się idealnie. Natomiast jeśli ktoś szuka urządzenia mobilnego, powinien zapoznać się z promocyjną listą laptopów.

Kluczowa sprawa: mówimy o laptopach i komputerach HIRO. Za tą marką stoi NTT System, polski producent z niemal czterema dekadami doświadczenia na rynku. To, co mocno wyróżnia HIRO na tle konkurencji, to rozszerzona, aż trzyletnia gwarancja na PC. Co więcej, każdy PC HIRO przechodzi testy jeszcze przed wysyłką. Mówimy o wielogodzinnym sprawdzianie pod naprawdę dużym obciążeniem. Taki test to dla klienta pewność, że wszystko działa dokładnie tak, jak powinno.

Wszystkie produkty objęte promocją HIRO DAYS znajdziecie w tym miejscu. Poniżej przedstawiam kilka najciekawszych, korzystnych cenowo propozycji:

HIRO Wildcat to przystępny cenowo PC z kartą graficzną RTX 5060 8 GB, 16 GB RAM i 1 TB SSD

W przystępnej cenie otrzymujemy sprzęt w pełni przygotowany do działania: z systemem Windows 11, 16 GB pamięci RAM oraz pojemnym, terabajtowym dyskiem SSD. Ten 1 TB jest wart mocnego podkreślenia. W dobie szalejących kosztów podzespołów wielu producentów oszczędza na nośnikach czy pamięci, oferując okrojone warianty, ale tutaj nie ma o tym mowy.

Dla młodszych uczniów taki sprzęt to wręcz nadmiar mocy, bo karty z rodziny RTX 50 to najświeższe rozwiązanie, dostarczające arsenał funkcji DLSS, w tym Super Rozdzielczość i Generator Klatek. Gwarantują one płynną rozgrywkę w obciążających tytułach, a e-sportowe hity pokroju CS2, Valoranta czy Fortnite'a bez problemu działają na maksymalnych ustawieniach. Co ważne, taki PC to narzędzie dla uczniów do zdobywania nowoczesnych kompetencji. Dzięki karcie RTX 5060 uczeń może eksperymentować z lokalnymi modelami AI, co w dzisiejszych realiach daje edukacyjną przewagę na start.

Wildcata zamknięto w trwałej obudowie z oświetleniem LED oraz oknem na bocznym panelu. Warto tu zwrócić uwagę na obecność aż czterech wentylatorów 120 mm, każdy z podświetleniem, które gwarantują odpowiednie chłodzenie podzespołów. W korzystnych cenowo PC zazwyczaj mamy tylko trzy wentylatory, więc to kolejny praktyczny plus tego zestawu.

CPU: Intel Core Ultra 5 225F

GPU: GeForce RTX 5060 8 GB

SSD: 1 TB

RAM: 16 GB

Rabat: taniej o 300 zł

SPRAWDŹ TEN KOMPUTER HIRO Wildcat NTT System

Biała HIRO Aurora z 32 GB RAM to w czasach RAMageddonu niemal fanaberia. Pamięć się jednak przydaje

Uważam, że współcześnie 8 GB RAM to po prostu za mało. Część producentów próbuje sprzedawać PC z taką ilością pamięci, ale dla użytkownika oznacza to wiele negatywnych konsekwencji. Prawdziwe pytanie brzmi: 16 GB czy 32 GB? Z perspektywy ucznia otwartego na ambitne projekty ma to znaczenie. Programy takie jak Blender czy DaVinci Resolve dosłownie pożerają RAM. Mając 32 GB pamięci, operacje trwają krócej, a działanie programów jest bardziej responsywne. O przeglądarce internetowej z otwartymi 24 kartami nie wspominam.

Duży bufor pamięci RAM ma też znaczenie podczas rozgrywki. HIRO Aurora korzysta z karty RTX 5060 8 GB. Gdy te 8 GB VRAM zostanie pożarte przez zasobożerną produkcję AAA, GPU może się ratować pożyczając zwykły RAM. W tym przypadku bezpieczny zapas 32 GB nie powoduje odczuwalnych spadków wydajności i efektu dławienia systemu operacyjnego.

No i powiedzmy sobie szczerze: biała Aurora wygląda po prostu świetnie. Pasuje do nowoczesnych pomieszczeń, ma gustowne błękitne podświetlenie i budzi skojarzenia z produktem klasy premium. Bo 32 GB RAM w 2026 roku to zdecydowanie premium. Kolor diod można oczywiście zmieniać zgodnie z własnymi preferencjami.

CPU: Intel Core i7 14700F

GPU: GeForce RTX 5060 8 GB

SSD: 1 TB

RAM: 32 GB

Rabat: taniej o 500 zł

SPRAWDŹ TEN KOMPUTER HIRO Aurora NTT System

HIRO AirFrame i więcej nie trzeba. PC sprosta wszystkim wymaganiom ucznia. Nawet dotyczącym gier AAA

Aż 32 GB RAM, bardzo wydajny procesor Ultra 5 250K Plus, 2 TB SSD na dane oraz karta graficzna GeForce RTX 5070 12 GB - taka konfiguracja to spełnienie marzeń zdecydowanej większości polskich uczniów, a także ogromnej rzeszy graczy. Dysponując maszyną tego typu, użytkownik wchodzi do świata natywnej rozgrywki 2K, nie przejmując się zbytnio czymś takim jak wymagania sprzętowe.

Z kolei dzięki narzędziom NVIDIA w ramach pakietu DLSS gracze mogą cieszyć się wspomaganą jakością 4K, a także niezwykle realistycznymi efektami ray tracing. W grach, gdzie oświetlenie ma kluczowe znaczenie, na przykład Resident Evil Requiem, opad szczęki jest gwarantowany.

Z kolei 12 GB VRAM pozwala na efektywną rozgrywkę bez kompromisów. Karta graficzna ładuje całą zawartość do pamięci, utrzymując ją w gotowości. Zaawansowane ustawienia graficzne oraz ray tracing działają równolegle bez tworzenia wąskich gardeł, z kolei sztuczna inteligencja na karcie ma mnóstwo miejsca na obliczenia. Co procentuje też podczas korzystania z lokalnych modeli AI, na przykład do generowania grafiki.

CPU: Intel Core Ultra 5 250K Plus

GPU: GeForce RTX 5060 8 GB

SSD: 1 TB

RAM: 16 GB

Rabat: taniej o 500 zł

SPRAWDŹ TEN KOMPUTER HIRO AirFrame NTT System

Może by tak zgarnąć dwie oczekiwane gry w bonusie do komputera?

Promocja HIRO DAYS Back 2 School potrwa do 28 września lub do wyczerpania zapasów. Równolegle działa promocja Intel Gamer Days, w ramach której osoby kupujące komputer HIRO z kwalifikującym się procesorem Intela do 13 września, będą mogły odebrać bezpłatnie gry Tomb Raider: Legacy of Atlantis oraz Star Wars Galactic Racer. Obie promocje łączą się, co pozwala maksymalizować korzyści.

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Szymon Radzewicz Redaktor Redaktor prowadzący Spider's Web. Odpowiedzialny za gry wideo oraz akcesoria dla graczy. Pisze o interaktywnych przygodach od ponad dekady. Pracował w serwisach medialnych Agory, współtworzył największy e-zin o grach w Polsce, przyłożył rękę do tłumaczeń kilku gier na polski rynek. O grach wideo wypowiada się m.in. dla Telewizji Polskiej, TVN, Polskiego Radia czy Rzeczpospolitej. Szczególnie zafascynowany nowym układem sił na globalnym rynku gier, z rosnącą pozycją Chin oraz krajów Azji Południowo-Wschodniej. Kocha survival horrory już od czasów pierwszego PlayStation, po godzinach stara się okiełznać Unreal Engine oraz Blendera.