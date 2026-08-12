Pixel Tag jest o wiele lepszy niż ten z Action. Google pokazał własny lokalizator

Jako osoba, której notorycznie zdarza się zapodziać klucze w najmniej odpowiednim momencie, od razu chcę zacząć używać Pixel Taga w codziennym życiu. To urządzenie oferuje precyzyjne śledzenie UWB oraz Bluetooth Channel Sounding. A to oznacza z kolei spokój ducha.

Lokalizator Google’a został zaprojektowany z myślą o precyzyjnym śledzeniu zgubionych wartościowych rzeczy, łącząc standardy komunikacji bezprzewodowej z kompaktową formą i łatwo wymiennym zasilaniem. Ale co ma się z czym? Oto czego dowiedziałem się na oficjalnej premierze.

Pixel Tag: specyfikacja i bateria

Konstrukcja lokalizatora Pixel Tag bazuje na połączeniu poliwęglanu oraz metalu. Wykończenie zaoferowano w stonowanym wariancie kolorystycznym Fog (mglisty).

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Wymiary oraz masa urządzenia prezentują się następująco:

Szerokość: 28 mm,

Wysokość: 46,1 mm,

Głębokość: 5,4 mm,

Masa: 11,8 g z baterią (8,8 g bez baterii).

Lokalizator charakteryzuje się stopniem ochrony IP67 zgodnie z normą IEC 60529. Oznacza to pyłoszczelność oraz odporność na skutki krótkotrwałego zanurzenia w wodzie na głębokość do 1 metra przez maksymalnie 30 minut.

Google przeprowadził również wewnętrzne testy wytrzymałościowe na upadki i uderzenia z wysokości 1 metra na przedprodukcyjnych egzemplarzach. Ale tak, odporność ta nie jest jednak stanem trwałym i może ulegać stopniowemu zmniejszeniu w wyniku naturalnego zużycia lub uszkodzeń mechanicznych.

UWB, Bluetooth i reszta magii

W obszarze komunikacji bezprzewodowej Pixel Tag wykorzystuje dwa zaawansowane moduły:

Bluetooth Channel Sounding: świeży standard bezpiecznego pomiaru odległości. Do działania wymaga sparowanego smartfona z systemem Android 16.0 lub nowszym oraz modułu Bluetooth 6.0+,

Ultra Wideband (UWB): technologia Precyzyjnego Lokalizowania, która umożliwia dokładne wskazywanie kierunku i odległości do przedmiotu w promieniu do 50 metrów od sparowanego telefonu wspierającego łączność UWB.

Dodatkowo na pokładzie znalazł się zintegrowany głośnik emitujący sygnały dźwiękowe ułatwiające odnalezienie kluczy lub torby w najbliższym otoczeniu. Za wykrywanie ruchu oraz zmian położenia odpowiada wbudowany 3-osiowy akcelerometr.

Zasilanie baterią CR2032, akcelerometr i kompatybilność

Zasilanie taga opiera się na standardowej, prostej i taniej baterii CR2032, którą użytkownik może samodzielnie wymienić po zużyciu. Jedno ogniwo zapewnia czas pracy przekraczający rok normalnego użytkowania.

Standard w świecie tagów, nie trzeba zaprzątać sobie głowy częstą konserwacją sprzętu. Badania żywotności baterii przeprowadzono na przedprodukcyjnych jednostkach Pixel Tag sparowanych ze smartfonem Pixel 10 Pro XL, uwzględniając średnie codzienne odtwarzanie sygnałów dźwiękowych oraz korzystanie z funkcji Precision Finding.

Urządzenie zachowuje podstawową kompatybilność ze wszystkimi smartfonami pracującymi pod kontrolą systemu Android 9 lub nowszego.

Pełna specyfikacja techniczna Google Pixel Tag

Wymiary: 28 × 46,1 × 5,4 mm (1,1 × 1,8 × 0,2 in)

Masa: 11,8 g z baterią / 8,8 g bez baterii (0,4 oz / 0,3 oz)

Wariant kolorystyczny: Fog (Mglisty)

Materiały obudowy: Poliwęglan, metal; opakowanie w 100 proc. bez plastiku

Odporność na wodę i pył: certyfikat IP67 (zanurzenie do 1 m do 30 min, norma IEC 60529, testy upadku z 1 m)

Łączność bezprzewodowa: Bluetooth® Channel Sounding (wymaga Android 16.0+, BT 6.0+), Ultra Wideband (UWB, zasięg do 50 m)

Sygnalizacja dźwiękowa: wbudowany głośnik

Czujniki: akcelerometr

Zasilanie: wymienna bateria guzikowa CR2032 (czas pracy ok. 1 rok, Google testował na Pixel 10 Pro XL)

Kompatybilność: smartfony z systemem Android 9.0 lub nowszym

Gwarancja: 2 lata (Polska, kraje UE, GB)

Zawartość opakowania: Lokalizator Google Pixel Tag (tyle)

Cena i dostępność

Data premiery: zostanie ogłoszona później

Dostępność: Google Store oraz Media Expert

Cena: 149 PLN za sztukę, 499 PLN za zestaw 4 sztuk

Czy warto kupić Pixel Tag?

Zdecydowanie tak, jeśli cenisz spokój ducha i chcesz uniknąć stresu związanego z częstym gubieniem drobnych przedmiotów. Dzięki precyzyjnemu śledzeniu UWB oraz głośnemu sygnałowi dźwiękowemu, Pixel Tag znacząco ma ułatwić odnalezienie kluczy, portfela czy torby, a roczny czas pracy na baterii sprawia, że jest to urządzenie niemal bezobsługowe. Jest lepszy od taga z Action, ale kosztuje też swoje.

Pixel Tag wydaje się fajnym rozwiązaniem dla każdego użytkownika smartfona z systemem Android, który chce mieć kontrolę nad swoim ekwipunkiem.

Stawiam, że docenią go zapominalscy, osoby często zmieniające torby czy podróżujące, a także wszyscy, którzy chcą zabezpieczyć wartościowe przedmioty przed przypadkowym zgubieniem. Dzięki sporej kompatybilności i potrzebnym (wykraczającym poza to, co potrafią takie tagi) funkcjom lokalizacyjnym, jest to proste narzędzie, które ratuje cztery litery.

Dla osób bez ekosystemu Apple’a - must-have.

Do 1 września w sklepie MediaExpert trwa promocja. Można otrzymać rabat do 2000 zł za odsprzedaż używanego smartfona i 350 zł rabatu przy zamówieniu z Google Pixel Watch 5.

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