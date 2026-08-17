Nareszcie mały telefon. Nowe OPPO zaskakuje

Rynek zdominowały smartfony przypominające gabarytami paletki do tenisa. Dotychczasowa próba zakupu mniejszego telefonu niemal zawsze kończyła się bolesnymi cięciami w specyfikacji: słabszym modułem fotograficznym, fatalnym ekranem, drastycznie zmniejszonym akumulatorem, wolnym ładowaniem czy zalewem reklam w systemie. Czy OPPO Reno16 5G odhaczył nawet jedno z tych cięć?

Zamiast typowej dla wielu marek pogoni za cyferkami, OPPO postawił na prostą wygodę. Telefon dobrze leży w dłoni, co docenisz zwłaszcza wtedy, gdy zależy Ci na sprzęcie, który nie wypycha kieszeni i da się go obsłużyć bez gimnastykowania palców.

Mały, ale świetny telefon?

Wielu producentów traktuje mniejsze telefony po macoszemu, wyposażając je w podzespoły niższej klasy. OPPO Reno16 5G to rzadki wyjątek od tej reguły, łączący kompaktowe wymiary z bezkompromisową jakością.

Z przodu urządzenia znajdziemy 6,32-calowy panel AMOLED o wysokiej rozdzielczości, który dzięki bardzo wąskim ramkom wypełnia prawie 94 proc. powierzchni frontu. Wyświetlacz ten nie tylko świetnie wygląda, ale też zapewnia zaskakującą płynność dzięki odświeżaniu 120 Hz.

Z punktu widzenia codziennego użytkowania kluczowa jest jasność szczytowa sięgająca 1800 nitów. Dzięki niej obraz pozostaje czytelny nawet w pełnym słońcu, co eliminuje potrzebę mrużenia oczu czy szukania cienia podczas codziennych, letnich aktywności.

Wysoka głębia kolorów (tak, panel jest 10-bitowy) sprawiają, że oglądane treści są żywe i naturalne, co jest ogromnym plusem. Tak samo jak wymiary. Format 151,21 × 72,42 mm sprawia, że telefon leży w dłoni pewnie i stabilnie, a nie jak przerośnięta "patelnia". To sprzęt, który nie wypycha kieszeni i daje się bezproblemowo obsłużyć jedną ręką, co w dzisiejszych czasach jest prawdziwym atutem.

Całość chroni wytrzymałe szkło Crystal Guard, więc mniejsze rozmiary nie oznaczają podatności na uszkodzenia - to telefon, który wreszcie nie narzuca użytkownikowi swoich gabarytów, lecz idealnie wpisuje się w jego styl życia.

W praktyce oznacza to, że możesz spokojnie odpisać na wiadomość jedną ręką, czekając na autobus, albo szybko zrobić zdjęcie bez obaw, że telefon zaraz wyląduje na chodniku. Reno16 mieści się bez problemu w kieszeni dżinsów czy małej nerce, co przy dzisiejszych „patelniach” jest sporą zaletą.

Dzięki temu używanie go na co dzień jest po prostu przyjemne - smartfon nie krępuje ruchów i jest zawsze pod ręką, gotowy do działania.

Aparaty i wideo: 4x 50 MP

Przejdźmy do tego, co tygryski lubią najbardziej. System fotograficzny Reno16 5G to prawdziwy pokaz możliwości w kategorii tanich flagowców. Przy przekątnej 6,32 cala zapewne zastanawiacie się: "gdzie oni to wszystko zmieścili?". Mimo zwartej obudowy i ograniczonego miejsca na pokład wrzucono kompletny i wszechstronny zestaw fotograficzny.

Brak tu budżetowych zapychaczy i niskiej jakości sensorów pomocniczych (makro 2 MP? Nie tutaj!). Otrzymujecie cztery matryce o rozdzielczości 50 MP każda, idealnie dostosowane do zróżnicowanych scenariuszy:

Aparat główny 50 MP: wyposażony w optyczną stabilizację obrazu (OIS). Dba o detale, odpowiada za wysoki poziom szczegółowości oraz stabilne, ostre zdjęcia, nawet gdy brakuje światła. Dzięki świetnym algorytmom sensor ten oferuje potężną rozpiętość tonalną - zobaczycie to zwłaszcza robiąc zdjęcia pod światło.

Teleobiektyw portretowy 50 MP: Mój faworyt! Oferuje 3,5-krotny zoom optyczny oraz własną stabilizację OIS. Pozwala na robienie obłędnych portretów z naturalnym, plastycznym rozmyciem tła. Świetnie nadaje się też do precyzyjnego wycinania detali miejskiej architektury z większej odległości bez utraty jakości. Jasna przysłona i OIS gwarantują nieporuszone zdjęcia w mroku. A dla prosów? System wspiera format zapisu RAW, co daje potężne możliwości podczas edycji w Lightroomie.

Aparat ultraszerokokątny 50 MP: radzi sobie doskonale przy fotografowaniu szerokich krajobrazów, ciasnych wnętrz i rozbudowanych scenerii, eliminując widoczne zniekształcenia przy krawędziach kadru.

Przedni aparat ultraszerokokątny 50 MP: Idealne dopełnienie. Dysponuje ogromnym polem widzenia wynoszącym aż 100 stopni! Co to znaczy? Koniec z uciętymi głowami na zdjęciach! Cała ekipa znajomych bez problemu zmieści się w kadrze bez konieczności noszenia ze sobą kija do selfie.

A co z wideo? Zadbano o pełną spójność nagrań: rejestrowanie materiału w jakości 4K przy 60 klatkach na sekundę jest dostępne zarówno w przedniej, jak i tylnej kamerze.

Kluczową nowością dla vlogerów nagrywających z ręki podczas marszu jest funkcja Autopionizacji Wideo 4K. Jak to działa? Podczas nagrywania w ruchu system inteligentnie w czasie rzeczywistym koryguje linię horyzontu (w zakresie od 0 do 5 stopni). Efekt? Nagrania wyglądają na idealnie wypoziomowane i profesjonalne - bez użycia ciężkiego gimbala czy spędzania godzin na montażu przed komputerem.

AI Imaging

Dobra, mamy super materiał, ale co z publikacją? Przecież nikt nie chce spędzać godzin w aplikacjach graficznych. Pakiet narzędzi AI w serii Reno16 5G to wasz asystent kreatywny, stworzony wprost na potrzeby mediów społecznościowych.

Testy pokazują, że algorytmy te oszczędzają mnóstwo czasu, oferując intuicyjny proces: od surowego materiału po hit na TikToku czy Instagramie.

AI Remix Collage

Chcecie podsumować wyjazd w fajnej rolce? Wystarczy w kilku szybkich krokach zaznaczyć w galerii zestaw statycznych zdjęć, motion photo i krótkich plików wideo. System sam ogarnie proces układania ich w dynamiczny, super atrakcyjny wizualnie szablon. Automatycznie doda napisy, muzykę i animowane naklejki. Finalny efekt? Gotowa do wrzucenia historia, wyglądająca jak po wielogodzinnym montażu u pro montażysty.

Pop Cam

Macie ochotę na klimat retro? Wybieracie funkcję Pop Cam, która imituje estetykę zdjęć z aparatów natychmiastowych typu Instax. AI w czasie rzeczywistym dodaje charakterystyczny filtr vintage, fajną ziarnistość i kultowe ramki. Każde spontaniczne ujęcie nabiera nostalgicznego charakteru - wszyscy twórcy to pokochają.

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Popout 2.0

Złoto dla twórców grafik. To potężne narzędzie do precyzyjnego wycinania głównych obiektów ze zdjęcia... jednym dotknięciem palca! Dzieje się to błyskawicznie, a system od razu tworzy grafikę lub naklejkę z efektem 3D. Postacie dosłownie „wychodzą” poza ramy tradycyjnej fotografii. Zasięgi murowane.

Wszystkie te bajery działają wyjątkowo płynnie i w ogóle nie wymagają specjalistycznej wiedzy z zakresu grafiki.

Wygląd i wytrzymałość

Zmieńmy na chwilę temat. Jak ten sprzęt wygląda i czy przetrwa trudy codzienności? OPPO Reno16 5G w wariancie Pop White to śliczny majstersztyk, który wyróżnia się kosmiczną technologią HoloVerse 3D oraz unikalnym wzorem 3D Pop Planet Design.

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I uwaga: to nie jest zwykły nadruk z drukarki ani płaska naklejka. To głęboka, lśniąca struktura. Efekt trójwymiarowej głębi powstaje dzięki zatopieniu w obudowie milionów mikrosoczewek załamujących światło. Wzór płynnie się zmienia i tańczy w zależności od kąta patrzenia.

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A jak z wytrzymałością? Piękno idzie tu w parze z trwałością. Cała konstrukcja opiera się na sztywnej ramie z aluminium klasy lotnicze, co gwarantuje odporność na upadki, wygięcia w kieszeni i codzienne trudy.

Jednolita bryła telefonu spełnia najbardziej rygorystyczne normy na rynku: IP66, IP68, IP69 oraz IP69K. Mówiąc po ludzku: pełna ochrona przed pyłem i zanurzeniem w wodzie, i nie tylko. Telefon zniesie nawet czyszczenie pod wysokim ciśnieniem oraz strumień gorącej wody. Plaża, basen, góry, ulewa - ten sprzęt jest gotowy na wszystko.

Pod maską: Snapdragon i ogromna bateria

Zaglądamy pod maskę. Co napędza tę maszynę? Sercem jest sprawdzony, nowoczesny procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, wspierany przez ultraszybką pamięć RAM LPDDR5X. Daje to błyskawiczną reakcję nakładki ColorOS 16.1 i płynność nawet w ciężkich grach.

Co z miejscem na te wszystkie vlogi w 4K? Bez obaw, na pokładzie mamy warianty z 256 GB lub 512 GB pamięci wewnętrznej. Zero ciągłych powiadomień typu "brakuje miejsca na urządzeniu".

Podoba mi się to, że w tak smukłym profilu zmieścił się akumulator o pojemności aż 6000 mAh. Rozumiecie to? Mały telefon z baterią-potworem. W połączeniu z mądrym zarządzaniem energią w systemie daje to pełne dwa dni działania. A gdy w końcu go rozładujecie, dołączone szybkie ładowanie 80 W SUPERVOOC załatwi sprawę w kilkadziesiąt minut.

OPPO Bubble: absolutny hit na imprezy

Pora na mały dodatek, który totalnie mnie zauroczył - OPPO Bubble. Co to takiego? Wraz z telefonem debiutuje zupełnie nowe, bezprzewodowe akcesorium.

To mały, okrągły moduł, który służy jako mobilny podgląd obrazu z aparatów telefonu. Działa też jako pilot zdalnego wyzwalania migawki z zasięgiem do 10 metrów. Stawiacie telefon na statywie (albo opieracie o kubek), odchodzicie, patrzycie na swój mały Bubble, czy wszyscy są w kadrze, cyk - i gotowe!

Dla fanów nagrywania wideo to genialne ułatwienie. Ale to nie tylko technika - to także świetny dodatek do stylizacji. OPPO Bubble można spersonalizować, wgrywając własną grafikę lub zdjęcie, i nosić jako modny brelok przy torbie, plecaku czy szlufce od paska.

Działa do 21 godzin na baterii, nie boi się zachlapań (IP54) i - uwaga! - współpracuje nie tylko z systemem ColorOS 16.1, ale też z iPhone’ami (od modelu X w górę, na iOS 15+).

A co z ceną?

Pewnie teraz myślicie: "Wszystko fajnie, zachwala pod niebiosa, ale ile to kosztuje? Portfel pewnie zapiecze". Już piszę. I trochę uspokajam - nawet w czasach RAM-pokalipsy, nie jest źle. Rynkowa premiera serii Reno16 została zaplanowana z pompą i podzielona na dwa opłacalne etapy promocyjne.

Przedsprzedaż (Presale) startuje 17 sierpnia i potrwa do 26 sierpnia 2026 r. Można wtedy zgarnąć spory cashback w wysokości aż 400 zł (lub 250 zł w przypadku niższych modeli). Do tego, kupując w oficjalnym sklepie, otrzymujecie 200 zł zniżki na OPPO Bubble oraz darmowy K-Pop Gift Box.

Potem, od 27 sierpnia do 20 września, trwa faza Hot Sale, w której cashback wciąż obowiązuje (300 zł lub 200 zł), a do tego dochodzą promocje dla studentów, na Allegro oraz TikToku.

Żeby nie być gołosłownym, oto pełna ściąga cenowa (od razu widać, jak działa cashback):

OPPO Reno16 Pro 5G (12/512 GB): cena regularna 3799 zł | 3399 zł (w przedsprzedaży) | 3499 zł (Hot Sale)

OPPO Reno16 5G (8/512 GB): cena regularna 3299 zł | 2899 zł (w przedsprzedaży) | 2999 zł (Hot Sale)

OPPO Reno16 5G (8/256 GB): cena regularna 2999 zł | 2599 zł (w przedsprzedaży) | 2699 zł (Hot Sale)

OPPO Reno16 FS 5G (8/512 GB): cena regularna 2799 zł | 2549 zł (w przedsprzedaży) | 2599 zł (Hot Sale)

OPPO Reno16 F 5G (8/256 GB): cena regularna 2499 zł | 2249 zł (w przedsprzedaży) | 2299 zł (Hot Sale)

OPPO Bubble: cena regularna 499 zł | 299 zł (tylko przy zakupie smartfona z serii Reno16 w e-shop OPPO) | 299 zł ((tylko przy zakupie smartfona z serii Reno16 w e-shop OPPO)

Dla czytelników Spider's Web przygotowano specjalną zniżkę na premierowy smartfon Oppo Reno16 5G. Wpisując kod SPIDERS100 podczas składania zamówienia, obniżycie cenę urządzenia o równe 100 zł.

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Podsumowując? OPPO Reno16 5G to rewelacyjny kawałek sprzętu, który wreszcie obala mit, że poręczny, kompaktowy telefon musi wiązać się z kompromisami. Otrzymujecie fantastyczną ergonomię, potężną baterię, świetny zestaw aparatów i masę funkcji AI.

Słowem: sprzęt z wyższej półki, który faktycznie jest "idealny na każdą kieszeń".

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