Nowy Tomb Raider i Star Wars Racer gratis do PC. Jak dobrze to rozegrasz, wchodzi rabat do 800 zł

Promocje nie łączą się - to jeden z najbardziej frustrujących zwrotów, na jakie może natrafić wytrawny łowca okazji. Na szczęście zdarzają się też takie sytuacje, gdzie klient mnoży korzyści, skutecznie wykorzystując rozmaite inicjatywy sprzedawców. Tak jest w przypadku Intel Gamer Days oraz najnowszych HIRO DAYS .

W trakcie Intel Gamer Days osoby kupujące PC z promocyjnej listy otrzymują gratis Tomb Raidera i Star Wars Racer

Tomb Raider: Legacy of Atlantis oraz Star Wars: Galactic Racer - te dwie świetnie zapowiadające się produkcje można otrzymać jako gratis do zakupu nowego komputera. Wybrane maszyny z układami Intel Core upoważniają do otrzymania obu produkcji, a pełna lista wszystkich PC biorących udział w promocji znajduje się na tej stronie internetowej.

Zasady są proste: do 13 września 2026 r. kupujesz komputer objęty promocją, następnie logujesz się/rejestrujesz na witrynie Intela dotyczącej oferty promocyjnej. Później potwierdzasz zakup, wypełniasz ankietę i gotowe - zyskujesz dostęp do Tomb Raider: Legacy of Atlantis oraz Star Wars: Galactic Racer, kiedy tylko produkcje będą miały swoje premiery. Intel zastrzega sobie możliwość skanowania sprzętowego w celu weryfikacji zakupu.

Star Wars: Galactic Racer - premiera 6 października 2026

Tomb Raider: Legacy of Atlantis - premiera 2 lutego 2027

Układy objęte promocją to modele z serii Intel Core czternastej generacji oraz Intel Core Ultra. Procesory Intel Core 14 - na przykład popularny i5 14400F - cechują się wysoką wydajnością, co pokrywa się z potrzebami większości graczy. Z kolei układy Intel Core Ultra stawiają na większą energooszczędność, a także zintegrowane wsparcie sztucznej inteligencji.

Teraz najlepsze: Intel Gamer Days łączy się z promocją HIRO DAYS: back2school, z rabatami sięgającymi 800 zł

Najnowsza edycja HIRO DAYS została przygotowana specjalnie z myślą o zbliżającym się powrocie do szkoły. Cenowe cięcia objęły komputery stacjonarne wyposażone w układy graficzne GeForce RTX 50 zoptymalizowane pod kątem gier oraz AI, a także w wydajne procesory Intela z dedykowanymi jednostkami do wspomagania obliczeń sztucznej inteligencji.

Kluczowa sprawa to sam sprzęt. Mówimy o komputerach marki HIRO, za którą stoi NTT System, czyli polski producent z blisko czterema dekadami rynkowego doświadczenia. To, co mocno wyróżnia desktopy HIRO na tle rywali, to rozszerzona, aż trzyletnia gwarancja. Ponadto, zanim jakikolwiek PC HIRO trafi do wysyłki, przechodzi wielogodzinny sprawdzian pod naprawdę sporym obciążeniem. Dla klienta taki test oznacza pewność, że kupione urządzenie działa dokładnie tak, jak należy.

Wszystkie produkty objęte promocją HIRO DAYS: back2school znajdziecie w tym miejscu. Poniżej prezentuję kilka najciekawszych propozycji, łączących się z promocją Intel Gamer Days:

HIRO Aurora White Edition taniej o 300 zł. Karta RTX 5050 otwiera bramy do świata pięknych gier

Sercem tego PC jest GeForce RTX 5050 - najkorzystniejszy cenowo model karty graficznej najnowszej generacji. Świetnie spisuje się w popularnych tytułach multiplayer, jak CS2, Valorant czy EA Sports FC. W przypadku pięknych i zasobożernych gier AAA, wielką pomocą dla gracza jest pakiet narzędzi DLSS optymalizujących wydajność, z Super Rozdzielczością oraz Generatorem Klatek na czele.

Warto zauważyć, że w przypadku jednostki HIRO Aurora White Edition mamy do czynienia z kartą RTX 5050 wyposażoną w 8 GB VRAM. To istotna przewaga w porównaniu do tańszego wariantu 6 GB, któremu często brakuje pamięci. Pozostałe elementy PC to procesor Intel Core i7 14700F, 16 GB RAM oraz SSD 1 TB. No i oczywiście preinstalowany Windows 11, co w przypadku korzystnych cenowo konfiguracji wcale nie jest standardem.

Cechą rozpoznawczą tej jednostki jest piękna biała obudowa, pasująca do nowoczesnych, jasnych pomieszczeń. Aż cztery wentylatory z delikatnym niebieskim podświetleniem dobrze się łączą z przeszkleniem, zwłaszcza od frontu. Oczywiście samą barwę podświetlenia można konfigurować zgodnie z własnymi preferencjami.

GPU: GeForce RTX 5050 8 GB

CPU: Intel Core i7 14700F

RAM: 16 GB DDR5

SSD: 1 TB

Rabat: taniej o 300 zł

SPRAWDŹTEN KOMPUTER HIRO Aurora White Edition NTT System

HIRO Aurora z kartą GeForce RTX 5070 to natywna rozgrywka 2K oraz filmowa oprawa z ray tracingiem

HIRO Aurora to PC z kartą GeForce RTX 5070 12 GB, popularną za sprawą korzystnego stosunku ceny do możliwości. Komputer jest na tyle mocny, iż umożliwia granie w natywnym standardzie 2K lub 4K ze wspomaganiem DLSS. Jednostka poradzi sobie z włączonym śledzeniem promieni, dzięki któremu sceny w grach nabierają dodatkowej głębi, za sprawą liczonego w czasie rzeczywistym światłocienia.

Warto zauważyć, że omawiana konfiguracja dysponuje aż 32 GB pamięci operacyjnej. W czasach RAMagedonu to prawdziwy rarytas. W połączeniu z 12 GB VRAM karty graficznej zyskujemy PC, na którym z powodzeniem można testować zaawansowane efekty graficzne, jak tekstury w jakości ultra, wygładzanie krawędzi DLAA czy nawet path tracing.

Z perspektywy większości graczy taka konfiguracja to spełnienie marzeń. Mamy do czynienia z bardzo solidnym przedstawicielem środkowej półki, bez wyraźnych wąskich gardeł, za to z gwarancją uruchamiania wszystkich gier przez kilka następnych lat.

GPU: GeForce RTX 5070 12 GB

CPU: Intel Core i5 14400F

RAM: 32 GB DDR5

SSD: 1 TB

Rabat: taniej o 500 zł

SPRAWDŹ TEN KOMPUTER HIRO Aurora NTT System

HIRO Wingman z procesorem Intel Core Ultra 7 265F jest tańszy aż o 800 zł. Sam chętnie bym takiego przytulił

W czasach wysokich podwyżek cen za RAM i SSD, możliwość urwania aż 800 zł z ceny komputera to okazja, obok której trudno przejść obojętnie. Obojętności nie wzbudza też sama konfiguracja HIRO Wingmana, bo z takimi podzespołami jednostka stanowi obiekt westchnień wielu graczy.

Sercem HIRO Wingmana jest wzmocniona karta GeForce RTX 5070 Ti. Testowałem ten model jakiś czas temu i zapewniam - ulepszenie Ti dla tego konkretnego modelu to wręcz skok generacyjny. Zamiast stosować czip GB205 z bazowej wersji karty, model Ti otrzymał rdzeń GB203 stosowany w znacznie droższym GeForce RTX 5080. To wyższa klasa krzemu, z większą liczbą rdzeni CUDA: 8960 zamiast 6144. Szersza szyna 256-bit z 16 GB VRAM rozwiązuje wszystkie problemy z pamięcią, a aż 70 rdzeni RT pozwala dowolnie eksperymentować z ray tracingiem oraz path tracingiem.

W parze ze świetną kartą - dla mnie absolutnie złotym środkiem najnowszej generacji - idzie mocny, bardzo wydajny procesor Intel Core Ultra 7 265F. Do tego mamy 32 GB RAM i aż 2 TB na gry wideo. Nie ma bowiem nic gorszego niż potężny PC, na którym musimy żonglować pobieranymi tytułami, ponieważ wiecznie brakuje nam miejsca.

GPU: GeForce RTX 5070 Ti 16 GB

CPU: Intel Core Ultra 7 265F

RAM: 32 GB DDR5

SSD: 2 TB

Rabat: taniej o 800 zł

SPRAWDŹ TEN KOMPUTER HIRO Wingman NTT System

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Szymon Radzewicz Redaktor Redaktor prowadzący Spider's Web. Odpowiedzialny za gry wideo oraz akcesoria dla graczy. Pisze o interaktywnych przygodach od ponad dekady. Pracował w serwisach medialnych Agory, współtworzył największy e-zin o grach w Polsce, przyłożył rękę do tłumaczeń kilku gier na polski rynek. O grach wideo wypowiada się m.in. dla Telewizji Polskiej, TVN, Polskiego Radia czy Rzeczpospolitej. Szczególnie zafascynowany nowym układem sił na globalnym rynku gier, z rosnącą pozycją Chin oraz krajów Azji Południowo-Wschodniej. Kocha survival horrory już od czasów pierwszego PlayStation, po godzinach stara się okiełznać Unreal Engine oraz Blendera.