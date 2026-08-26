PESEL, adres i przychodnia w rękach hakerów. Ile dostaniesz za wyciek z MyDr?

"Przede wszystkim chcę przeprosić za niepokój, stres i niepewność, które spowodowała ta sytuacja" - zaznaczył w niedawnym komunikacie Piotr Miluski, CEO MyDr, wyjaśniając, że dopiero w najbliższych dniach zacznie się oficjalne informowanie placówek medycznych "zgodnie z RODO". Ciągle nie wiemy, czy dane wszystkich 18 milionów osób zostały skradzione, odczytane lub upublicznione. Szef spółki podkreślał, że sytuacja jest monitorowana i póki co nie wykryto, aby "dane objęte incydentem zostały publicznie udostępnione".

Na analizę ciągle czekamy. Próbka przekazana wcześniej do weryfikacji zawierała imię i nazwisko, datę urodzenia, PESEL, dwa numery telefonu oraz region NFZ konkretnej osoby. Co by się stało, gdyby spełnił się najgorszy scenariusz i poufne dane milionów Polaków rozlały się po internecie, wpadając w mnóstwo niepowołanych rąk?

W rozmowie z "Rzeczpospolitą" Sławomir Kowalski, partner w kancelarii _Just_LAW, nie ma złudzeń - może być trudno o sowite odszkodowanie.

Mówiąc brutalnie, z perspektywy pojedynczej osoby, która padła ofiarą wycieku, dochodzenie roszczeń często po prostu się nie opłaca. W takich sprawach zdarzały się zadośćuczynienia na poziomie 1-3 tys. zł. Dlatego mimo poważnych wycieków nie obserwowaliśmy dotąd fali pozwów - wyjaśnił.

Tutaj sprawa dotyczy jednak bardzo specyficznych, bo medycznych danych. Mimo to komentujący ekspert i tak nie spodziewa się "spektakularnych sum".

Podobnie uważa inny rozmówca "Rzeczpospolitej". Dr hab. Arwid Mednis, radca prawny z kancelarii Mednis Legal, zauważa, że w Polsce "nie ma tradycji zasądzania dużych kwot tytułem zadośćuczynienia", jak to dzieje się choćby w Stanach Zjednoczonych.

Sądy do każdej sprawy mogą podchodzić indywidualnie

W końcu inne reperkusje mogą być w przypadku danych związanych z wizytą u lekarza leczącego grypę, a inne, gdy wyjdzie na jaw, że ktoś leczy się psychiatrycznie. Nie wszyscy chcą się takimi szczegółami przecież dzielić i mają do tego prawo. Tymczasem szczegóły mogą ujrzeć światło dzienne.

Eksperci zauważają, że koszty sądowe mogą przewyższać sumę, którą wygrałoby się w sprawie. "Rzeczpospolita" przypomina przykład sporu, gdy pozwana została firma pożyczkowa. Ofiara wycieku danych argumentowała, że odczuwa silny stres związany z sytuacją finansową, wpływający na jej codzienne funkcjonowanie. Oczekiwała 30 tys. zł.

Sąd Okręgowy w Warszawie uznał jednak, że odczucia - takie jak kłopoty ze snem, niepokój, a nawet kłótnie z żoną - były "nadmiarowe, jeżeli postrzegać je przez pryzmat naruszenia dóbr osobistych". Przyznał wprawdzie 1,5 tys. zł zadośćuczynienia, ale koszty sprawy wyniosły ponad 8 tys. zł.

1,5 tys. zł to zresztą przeciętna wysokość zadośćuczynienia przyznawana przez polskie sądy - podkreśla "Rzeczpospolita".

O ewentualnych odszkodowaniach trudno mówić, skoro wciąż nie znamy skali wycieku

Na antenie Polsat News minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przyznał, że "trwają ostatnie analizy prowadzone przez CBZC i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego".

- Państwo przejęło i zabezpieczyło dane, które wyciekły. Nie zostały one jak dotąd upublicznione. Teraz trwa ich analiza, aby możliwe było umieszczenie ich w serwisie bezpiecznedane.gov.pl i umożliwienie obywatelom sprawdzenia, czy ich numer PESEL znalazł się w tym wycieku. Pamiętajmy, że problem powstał po stronie prywatnej firmy, ale państwo zdecydowanie wkroczyło do działania. Zarówno CBZC, jak i prokuratura wykonują w tej sprawie bardzo dobrą pracę. Jeśli chodzi o termin zasilania serwisu bezpiecznedane.gov.pl informacją z tego wycieku, zależy on od działań policji - podkreślił wicepremier i szef resortu cyfryzacji.

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